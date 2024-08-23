Die Olympischen Spiele Paris 2024 waren nach allgemeiner Auffassung äußerst erfolgreiche Olympische Spiele. Rund 10.000 Athleten aus 204 Nationen nahmen an 329 Wettkämpfen über 16 Tage teil. Doch vor und während der Veranstaltung kämpften die Behörden gegen olympische Cyberbedrohungen aus mehreren Richtungen.

Zur Vorbereitung auf erwartete Anschläge ergriffen die Behörden mehrere proaktive Maßnahmen, um die Sicherheit der Veranstaltung zu gewährleisten.