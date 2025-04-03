Unternehmen sind nicht mehr auf einen einzigen Cloud-Provider beschränkt. Stattdessen verteilen sie Workloads strategisch über mehrere Cloud-Umgebungen wie Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud und Private Cloud. Dieser Wandel hilft Unternehmen dabei, Kosteneffizienz, technische Funktionen und geografische Reichweite zu maximieren.
Außerdem sind moderne Anwendungen nicht mehr monolithisch; Sie sind als Microservices aufgebaut, die über Hybrid- und Multicloud-Umgebungen laufen. Dies bringt zwar Agilität und Skalierbarkeit mit sich, führt aber auch zu Netzwerkkomplexitäten, die die meisten Unternehmen nur schwer effizient bewältigen können.
Der Wechsel zu verteilten Anwendungen bringt die Herausforderung mit sich, ein sicheres, leistungsstarkes und nahtloses Kommunikations-Framework zwischen diesen verteilten Microservices aufrechtzuerhalten. Zu den wichtigsten Überlegungen gehören:
· Netzwerkkomplexität für Entwickler: Entwickler müssen manuell Tickets konfigurieren und anlegen, um Netzwerkoperationen zu bitten, die Kommunikation von Microservices oder statische Yet Another Markup Language (YAML)-Konfigurationen zu verwenden. Diese Konfigurationen gehören nicht zu ihren Kernkompetenzen und werden schwerfällig, wenn Anwendungen skaliert und verändert werden.
· Siloartige Entwicklungs- und Betriebsteams: Traditionelle Unternehmen arbeiten nach wie vor in Silos, in denen Anwendungsteams und Infrastrukturteams getrennt voneinander arbeiten. Diese Fehlanpassung führt zu Verzögerungen bei der Bereitstellung und Aktualisierung der Anwendung.
Altlast-Perimeter-Netzwerke, die nicht für Kubernetes ausgelegt sind: Firewalls und Router wurden für statische Netzwerke entwickelt, nicht für dynamische Cluster. Jede Änderung der IP-Adresse einer Anwendung aufgrund von Cloud-Bursting oder Migration erfordert manuelle Updates, was zu Ausfallzeiten und Sicherheitsrisiken führt.
Sicherheitslücken in verteilten Umgebungen: Die Sicherheit der Kommunikation zwischen Anwendungen wird oft erst im Nachhinein bedacht. Wenn eine kompromittierte Anwendung Zugriff erhält, kann sie Sicherheitsbedrohungen im gesamten System ausbreiten.
· Herausforderungen bei Anwendungsmigration und Portabilität: Das Verschieben von Anwendungen über Clouds ist nicht das Problem – es geht darum, dabei nahtlose Konnektivität aufrechtzuerhalten. Herkömmliche Netzwerke erfordern eine erhebliche Neukonfiguration, wenn Anwendungen zwischen Clouds migrieren, was die Innovation verlangsamt.
Da Unternehmen sich mit der Komplexität von Hybrid- und Multicloud-Architekturen auseinandersetzen, ist es klar, dass herkömmliche netzwerkzentrierte Modelle nicht mehr ausreichen. Diese Altmodelle wurden für statische Umgebungen entwickelt, nicht für die dynamische, dezentrale Natur moderner Anwendungen.
Was jetzt benötigt wird, ist eine grundlegende Änderung, die die Anwendung in den Mittelpunkt der Strategie der Konnektivität stellt. Ein solches Modell erfordert Folgendes:
· Automatisierte Microservice-Konnektivität: Anwendungen sollten in der Lage sein, sich automatisch und sicher über Clouds hinweg zu entdecken und miteinander zu verbinden, ohne manuelle Konfigurationen, YAML-Änderungen oder Ticketeinreichungen erforderlich zu machen. Entwickler sollten sich auf Innovation statt auf Networking konzentrieren können.
· Abstraktion vom zugrundeliegenden Netzwerk: Die Konnektivität sollte der Anwendung folgen, nicht umgekehrt. Die Abstrahierung von Netzwerkkonfigurationen stellt sicher, dass Apps über öffentliche, private oder Hybrid Cloud Umgebungen hinweg verschoben werden können, ohne die Kommunikation zu unterbrechen oder eine kostspielige Neuverkabelung zu erfordern.
Sicherheit auf Anwendungsebene integriert: In verteilten Umgebungen reicht die traditionelle Perimeter-Sicherheit nicht mehr aus. Ein Zero-Trust-Modell, das direkt in die Anwendung integriert ist, stellt sicher, dass nur autorisierte Services kommunizieren können, unabhängig von Netzwerkunterlage oder Standort.
Umgebungsübergreifende Portabilität und Richtlinienkonsistenz: Wenn Anwendungen skaliert, migriert oder refaktoriert werden, sollten ihre Konnektivitätsrichtlinien erhalten bleiben. Dies reduziert die Ausfallzeit, eliminiert fehleranfällige Neukonfigurationen und beschleunigt die Cloud-Adoption und die Modernisierung.
Bei diesem Wandel geht es nicht nur um Technologie, sondern auch um die Erschließung von Flexibilität und Widerstandsfähigkeit. Unternehmen, die ein anwendungszentriertes Konnektivitätsmodell annehmen, können schneller und sicherer bereitstellen und anpassen, ohne durch Infrastruktur-Engpässe behindert zu werden.
Sie benötigen eine Lösung, die mit einer anwendungsorientierten Denkweise entwickelt wurde. IBM Hybrid Cloud Mesh hilft, die Reibung zwischen Entwicklungs- und Infrastrukturteams zu beseitigen, indem die Komplexität des Netzwerks abstrahiert und die Service-to-Service-Konnektivität automatisiert wird. Es ermöglicht eine sichere, richtlinienbasierte Kommunikation zwischen Microservices, egal ob sie On-Prem, in Public Clouds wie AWS, Azure oder Google Cloud-Plattform (GCP) oder über Cluster hinweg bereitgestellt werden.
Mit den integrierten Zero-Trust-Funktionen stellt IBM Hybrid Cloud Mesh sicher, dass nur autorisierte Services kommunizieren können, während sich die dynamische Durchsetzung von Richtlinien in Echtzeit anpasst, wenn Anwendungen verschoben, skaliert oder verändert werden. Diese Lösung kann Ihnen helfen, schnellere Implementierungen, niedrigere Betriebskosten und einheitliche Sicherheit über alle Umgebungen hinweg zu erreichen.
Ermöglichen Sie Anwendungskonnektivität in hybriden Umgebungen innerhalb von Minuten
Erhalten Sie mit dem neuesten Bericht von IBM wichtige Erkenntnisse zur Cloud-Migration. Entdecken Sie die 10 wichtigsten Fakten, die jeder Tech-Leader kennen muss.
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Unterschiede zwischen Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) und Software as a Service (SaaS). Erkunden Sie das jeweilige Maß an Kontrolle, Skalierbarkeit und Verwaltung der verschiedenen Cloud-Modelle zur Erfüllung unterschiedlicher Geschäftsanforderungen.
Entdecken Sie den Prozess der Migration von Anwendungen über Plattformen oder Umgebungen hinweg bei minimaler Unterbrechung und optimierter Leistung. Lernen Sie die Strategien, Anwendungsfälle und Phasen der Migration von älteren und modernen Anwendungen kennen.
Erfahren Sie, wie Sie Ihre Anwendungen mit der Lift-and-Shift-Strategie schnell in die Cloud übertragen können, wobei Ihre bestehende Infrastruktur erhalten bleibt und Sie gleichzeitig von den Vorteilen der Cloud profitieren. Entdecken Sie die Vorteile, VMware-Workloads und Anwendungsfälle, die diesen Ansatz für viele Unternehmen zur bevorzugten Wahl machen.
Migrieren Sie VMware vSphere-Workloads in die IBM Cloud mit dem RackWare Management Module (RMM), einem Self-Service-Migrationstool, das eine automatisierte Migration ermöglicht.
Planen und beschleunigen Sie Ihre Cloud-Migrationsprojekte effizient mit IBM Turbonomic. Gewinnen Sie umsetzbare Erkenntnisse aus Anwendungs-Workloads, optimieren Sie die Leistung und sparen Sie Kosten, während Sie nahtlose Cloud-Übergänge sicherstellen.
Instana vereinfacht Ihre Cloud-Migration durch umfassende Überwachung und umsetzbare Erkenntnisse.
Migrieren Sie mit anpassbaren Lösungen und Tools auf die IBM Cloud, um Ihre Entwicklung zu beschleunigen.
IBM Cloud Migration Services unterstützt Sie bei der Cloud-Migration für Ihr Unternehmen und erleichtert so die digitale Transformation.
Beschleunigen Sie Ihre Cloud-Migration mit den Beratungsdiensten von IBM. Erfahren Sie, wie unsere Lösungen Ihnen bei einem effizienten Wechsel in die Cloud helfen können, oder buchen Sie eine Live-Demo, um die Vorteile von IBM Turbonomic in Aktion zu erleben.