Der Wechsel zu verteilten Anwendungen bringt die Herausforderung mit sich, ein sicheres, leistungsstarkes und nahtloses Kommunikations-Framework zwischen diesen verteilten Microservices aufrechtzuerhalten. Zu den wichtigsten Überlegungen gehören:

· Netzwerkkomplexität für Entwickler: Entwickler müssen manuell Tickets konfigurieren und anlegen, um Netzwerkoperationen zu bitten, die Kommunikation von Microservices oder statische Yet Another Markup Language (YAML)-Konfigurationen zu verwenden. Diese Konfigurationen gehören nicht zu ihren Kernkompetenzen und werden schwerfällig, wenn Anwendungen skaliert und verändert werden.

· Siloartige Entwicklungs- und Betriebsteams: Traditionelle Unternehmen arbeiten nach wie vor in Silos, in denen Anwendungsteams und Infrastrukturteams getrennt voneinander arbeiten. Diese Fehlanpassung führt zu Verzögerungen bei der Bereitstellung und Aktualisierung der Anwendung.

Altlast-Perimeter-Netzwerke, die nicht für Kubernetes ausgelegt sind: Firewalls und Router wurden für statische Netzwerke entwickelt, nicht für dynamische Cluster. Jede Änderung der IP-Adresse einer Anwendung aufgrund von Cloud-Bursting oder Migration erfordert manuelle Updates, was zu Ausfallzeiten und Sicherheitsrisiken führt.

Sicherheitslücken in verteilten Umgebungen: Die Sicherheit der Kommunikation zwischen Anwendungen wird oft erst im Nachhinein bedacht. Wenn eine kompromittierte Anwendung Zugriff erhält, kann sie Sicherheitsbedrohungen im gesamten System ausbreiten.

· Herausforderungen bei Anwendungsmigration und Portabilität: Das Verschieben von Anwendungen über Clouds ist nicht das Problem – es geht darum, dabei nahtlose Konnektivität aufrechtzuerhalten. Herkömmliche Netzwerke erfordern eine erhebliche Neukonfiguration, wenn Anwendungen zwischen Clouds migrieren, was die Innovation verlangsamt.