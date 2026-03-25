Optimierung des Vertragsmanagements in der Beschaffung mit KI

Trotz seiner Bedeutung kann das Vertragsmanagement eine Herausforderung für die Skalierung darstellen. Viele Unternehmen verlassen sich immer noch auf die manuelle Bearbeitung von Dokumenten, E-Mail-basierte Genehmigungen und Tabellenkalkulationen, um Vereinbarungen zu verfolgen. Diese fragmentierten und zeitaufwändigen Prozesse erschweren das Vertragsmanagement, was zu Verzögerungen, uneinheitlicher Sprache und verpassten Meilensteinen führen kann. Diese Herausforderungen erhöhen das Risiko von Streitigkeiten mit Lieferanten und eines Wertverlusts aus den ausgehandelten Verträgen.

Künstliche Intelligenz kann Beschaffungsteams bei der Bewältigung dieser Probleme helfen, oft im Rahmen von Plattformen für das Vertragslebenszyklusmanagement (CLM), Vertragsmanagement-Software und anderen fortschrittlichen Vertragsmanagement-Tools. KI-Technologien können Vertragsdokumente analysieren, Schlüsselklauseln extrahieren und große Vertragsbestände in einem zentralisierten Speicher mit strukturierten und durchsuchbaren Daten organisieren. Diese Fähigkeiten ermöglichen es Beschaffungsfachleuten, kritische Informationen schnell zu finden, die Vertragsleistung effektiv zu überwachen und potenzielle Risiken oder Chancen zu identifizieren, die sonst übersehen würden.

Der Beschaffungsexperte Daniel Barnes erläuterte in einer kürzlich ausgestrahlten Folge von IBMs AI in Action den Nutzen von KI im Vertragsmanagement: „Wirklich gute Daten zu erhalten, kann eine Herausforderung sein… (Ich habe) KI eingesetzt, um so viele Daten wie möglich aus Dokumenten zu extrahieren – hauptsächlich Verträgen, denn meiner Ansicht nach enthalten (gute) Verträge tatsächlich alle Informationen, die man benötigt.“ Daten über den Lieferanten, die Beziehung, die Werbespots, die SLAs, KPIs. „So ziemlich alles, was Sie brauchen, finden Sie in einem Vertrag.“¹

Durch verbesserte Transparenz und geringere manuelle Workload ermöglicht KI den Teams, sich stärker auf strategische Entscheidungsfindung und die Leistung der Lieferanten zu konzentrieren. Es ersetzt nicht das menschliche Urteilsvermögen, stärkt aber die Fähigkeit von Beschaffungsexperten, Lieferantenvereinbarungen mit mehr Erkenntnis und Kontrolle zu überwachen.