Optimierung des Vertragsmanagements in der Beschaffung mit KI

Die Optimierung des Vertragsmanagements im Beschaffung mit KI wird zu einer wichtigen Priorität für Unternehmen, die ihre Lieferantenbeziehungen stärken, Risiken reduzieren und die betriebliche Effizienz verbessern wollen.
Der Begriff Beschaffung steht für die Art und Weise, wie Unternehmen die benötigten Waren und Dienstleistungen aus externen Quellen beziehen, um effizient zu arbeiten. Das umfasst auch die Beschaffung und Verwaltung von Anbietern in der gesamten Lieferkette. Da die Beschaffung immer komplexer und datenintensiv wird, wird KI zunehmend eingesetzt, um die Erstellung und Verwaltung von Verträgen zu verbessern.
Beschaffungsverträge definieren die Bedingungen, die die Käufer-Lieferanten-Beziehungen regeln und langfristige Partnerschaften unterstützen, einschließlich Preisgestaltung, Lieferpflichten, Leistungserwartungen und Streitbeilegung. Da diese Vereinbarungen direkt Kosten und Dienstleistungen beeinflussen, spielt effektives Vertragsmanagement eine zentrale Rolle dabei, sicherzustellen, dass die Beschaffung den beabsichtigten Wert liefern.
Das Vertragsmanagement erstreckt sich über den gesamten Lebenszyklus von Beschaffungsverträgen. Dazu gehören Tätigkeiten wie das Aushandeln von Vertragsbedingungen, das Abschließen von Vereinbarungen, die Überwachung der Leistung und die laufende Vertragsverwaltung, einschließlich Verlängerungen und Änderungen. Diese Schritte bilden den umfassenderen Vertragsmanagementprozess und erzeugen große Mengen an Vertragsdaten, die ohne die richtigen Werkzeuge schwer zu verwalten sind. KI wird zunehmend eingesetzt, um diese Informationen zu strukturieren und zu analysieren, sodass die Beschaffungsteams leichter die Kontrolle und Transparenz behalten können.
Trotz seiner Bedeutung kann das Vertragsmanagement eine Herausforderung für die Skalierung darstellen. Viele Unternehmen verlassen sich immer noch auf die manuelle Bearbeitung von Dokumenten, E-Mail-basierte Genehmigungen und Tabellenkalkulationen, um Vereinbarungen zu verfolgen. Diese fragmentierten und zeitaufwändigen Prozesse erschweren das Vertragsmanagement, was zu Verzögerungen, uneinheitlicher Sprache und verpassten Meilensteinen führen kann. Diese Herausforderungen erhöhen das Risiko von Streitigkeiten mit Lieferanten und eines Wertverlusts aus den ausgehandelten Verträgen.
Künstliche Intelligenz kann Beschaffungsteams bei der Bewältigung dieser Probleme helfen, oft im Rahmen von Plattformen für das Vertragslebenszyklusmanagement (CLM), Vertragsmanagement-Software und anderen fortschrittlichen Vertragsmanagement-Tools. KI-Technologien können Vertragsdokumente analysieren, Schlüsselklauseln extrahieren und große Vertragsbestände in einem zentralisierten Speicher mit strukturierten und durchsuchbaren Daten organisieren. Diese Fähigkeiten ermöglichen es Beschaffungsfachleuten, kritische Informationen schnell zu finden, die Vertragsleistung effektiv zu überwachen und potenzielle Risiken oder Chancen zu identifizieren, die sonst übersehen würden.
Der Beschaffungsexperte Daniel Barnes erläuterte in einer kürzlich ausgestrahlten Folge von IBMs AI in Action den Nutzen von KI im Vertragsmanagement: „Wirklich gute Daten zu erhalten, kann eine Herausforderung sein… (Ich habe) KI eingesetzt, um so viele Daten wie möglich aus Dokumenten zu extrahieren – hauptsächlich Verträgen, denn meiner Ansicht nach enthalten (gute) Verträge tatsächlich alle Informationen, die man benötigt.“ Daten über den Lieferanten, die Beziehung, die Werbespots, die SLAs, KPIs. „So ziemlich alles, was Sie brauchen, finden Sie in einem Vertrag.“¹
Durch verbesserte Transparenz und geringere manuelle Workload ermöglicht KI den Teams, sich stärker auf strategische Entscheidungsfindung und die Leistung der Lieferanten zu konzentrieren. Es ersetzt nicht das menschliche Urteilsvermögen, stärkt aber die Fähigkeit von Beschaffungsexperten, Lieferantenvereinbarungen mit mehr Erkenntnis und Kontrolle zu überwachen.
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Verträge stehen im Mittelpunkt, wie Unternehmen die Kosten zu kontrollieren und das Risikomanagement unterstützen, während sie die Leistung der Lieferanten sicherstellen. Diese Vereinbarungen definieren, was von den Lieferanten erwartet wird und was das Unternehmen im Gegenzug liefern muss, wodurch sie zu einem kritischen Bestandteil einer Gesamtbeschaffung werden. Wenn das Vertragsmanagement ineffizient ist oder nicht transparent ist, wird es schwierig sicherzustellen, dass diese Erwartungen konsequent erfüllt werden.
Traditionelle Ansätze im Vertragsmanagement haben oft Schwierigkeiten, mit dem Umfang und der Komplexität moderner Beschaffung Schritt zu halten. Unternehmen können Hunderte oder Tausende von Verträgen über verschiedene Lieferanten, Regionen und Categories hinweg verwalten. Wenn Informationen in nicht zusammenhängenden Systemen gespeichert oder manuell verarbeitet werden, wird es schwieriger, die Leistung zu überwachen und auf Änderungen zu reagieren. Infolgedessen verbringen Einkaufsteams mehr Zeit mit der Informationssuche und der Lösung von Problemen als mit der proaktiven Pflege der Lieferantenbeziehungen.
Die KI gestaltet Auftragsdaten zugänglicher, strukturierter und nutzbarer. Anstatt Aufträge als statische Dokumente zu behandeln, hilft KI, sie in eine Quelle verwertbarer Erkenntnisse zu verwandeln. Diese Transformation ermöglicht es den Beschaffungsteams, besser zu verstehen, was in ihrem Auftragsportfolio passiert, und das Management von Lieferantenbeziehungen zu verbessern, indem sie schnell auf Verpflichtungen und Chancen reagieren.
Da die Beschaffung immer strategischer wird, wird es immer wichtiger, Verträge klar und konsistent zu verwalten. KI ermöglicht einen fundierteren und proaktiveren Ansatz bei der Vertragsüberwachung. Sie stärkt die Strategie des Vertragsmanagements, indem sie Unternehmen dabei unterstützt, von reaktiven, manuellen Prozessen zu einer stärker kontrollierten und datengestützten Art der Verwaltung von Lieferantenverträgen zu verschieben.
Das Vertragsmanagement in der Beschaffung umfasst typischerweise mehrere wichtige Phasen, darunter die Vertragserstellung, die Vertragsverhandlung, die Ausführung, die laufende Überwachung sowie die Verlängerung oder Änderung des Vertrags. Jede Phase umfasst mehrere Workflows, die koordiniert und sorgfältig überprüft werden müssen. KI verbessert diese Phasen, indem sie die Art und Weise verbessert, wie bestimmte Prozesse ausgeführt werden, sodass sie effizienter, konsistenter und einfacher in großem Maßstab zu verwalten sind.
KI ermöglicht es Beschaffungsteams, Vereinbarungen effektiver im großen Maßstab zu verwalten, was Kosteneinsparungen fördert und kosteneffizientere Abläufe unterstützt. Weitere Vorteile sind:
Die Implementierung von KI erfordert eine Anpassung an Best Practices der Vertragsverwaltung. Ohne sorgfältige Planung und Überwachung können Unternehmen Risiken eingehen, die die Effektivität von KI einschränken oder neue Probleme aufwerfen.
Change Management und Benutzerakzeptanz: Beschaffungs- und Rechtsteams können bei der Einführung von KI-Tools zögerlich sein, insbesondere wenn sie etablierte Workflows stören. Schulungen und Ressourcen wie interne Weiterbildungsveranstaltungen oder Webinare sind unerlässlich, um sicherzustellen, dass KI erfolgreich eingeführt wird.
Probleme bei Datenqualität und Verfügbarkeit: KI-Systeme sind auf genaue und gut strukturierte Daten angewiesen, um effektiv zu funktionieren. Wenn Vertragsdaten unvollständig, inkonsistent oder in fragmentierten Systemen gespeichert sind, können die KI-Outputs unzuverlässig sein. Um dieses Problem zu lösen, sollten Unternehmen in Datenbereinigung, Standardisierung und zentralisierte Datenverwaltung investieren, bevor sie KI-Initiativen skalieren.
Bedenken hinsichtlich Datensicherheit und Vertraulichkeit: Verträge enthalten oft sensible kommerzielle und rechtliche Informationen. Der Einsatz von KI-Systemen, insbesondere von Systemen, die sich auf externe Modelle oder Cloud-Services stützen, wirft Fragen des Datenschutzes und der Zugriffskontrolle auf. Unternehmen sollten strenge Richtlinien zur Data Governance, Verschlüsselung und Zugriffskontrolle einführen und Anbieter sorgfältig auf die Einhaltung von Sicherheitsstandards prüfen.
Integration in bestehende Systeme: Die Integration von KI in bestehende Beschaffungs- und Vertragsmanagementsysteme kann komplex sein. Eine schlechte Integration kann zu Workflow-Unterbrechungen oder Doppelarbeit führen. Eine schrittweise Implementierung und die Nutzung von APIs oder Integration können zu einer reibungsloseren Einführung beitragen.
Mangelnde Standardisierung von Verträgen: Unterschiedliche Vertragssprachen und -formate können es KI-Modellen erschweren, Dokumente genau zu interpretieren und zu analysieren, insbesondere in Unternehmen ohne standardisierte Vorlagen. Erstellen Sie standardisierte Vertragsvorlagen und Klauselbibliotheken, um die Konsistenz zu verbessern und die KI-Leistung zu steigern.
Übermäßige Abhängigkeit von Automatisierung: Eine zu starke Fokussierung auf KI kann zu einer verminderten menschlichen Kontrolle führen. Vertragsmanagement erfordert weiterhin professionelles Urteilsvermögen, insbesondere bei Verhandlungen und Risikobewertungen. Behalten Sie die menschliche Aufsicht mit klaren Prüfpunkten bei, um sicherzustellen, dass kritische Entscheidungen richtig bewertet werden.
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1. Procurement moves at AI speed/From spreadsheets to smart agents in procurement, AI in Action von IBM, Season 2, Episode 15, 21 Oktober 2025
2. Top Strategic Technology Trends for 2025: Agentic AI, Gartner, Oktober 2024
3. Amplify your buying power, The CEO’s Guide to Generative AI/Procurement, IBM Institute for Business Value (IBV), Juni 2024