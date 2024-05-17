Wie eine neue Welle von Deepfake-gesteuerter Cyberkriminalität auf Unternehmen abzielt

Audio-Deepfakes stellen einen der größten Risikofaktoren für moderne Unternehmen dar, insbesondere für Finanzinstitute. Die Call-Center der Banken werden zunehmend mit Deepfake-Voice-Clone-Anrufen überschwemmt, mit denen versucht wird, auf Kundenkonten zuzugreifen. KI-gestützter Betrug ist für die meisten Banken zum größten Sicherheitsproblem geworden, da Betrüger durch KI veränderte Dokumente absenden, um gefälschte Konten zu eröffnen. Finanzangestellte werden manipuliert, damit sie Dutzende von Millionen an Geldmitteln bewegen mit Deepfake-Meetings, bei denen die Stimme und das Aussehen des CEOs geklont werden. Im Anschluss an den Retool-Phishing-Angriff verlor ein einziger Kryptowährungskunde des Unternehmens Vermögenswerte in Höhe von 15 Millionen US-Dollar.

Aber der durch Deepfake-Cyberkriminalität verursachte Schaden geht weit über Stimmenklone hinaus und kann jede Branche betreffen. Versicherungsunternehmen erleiden erhebliche Verluste, da Betrüger Deepfake-Beweise für illegitime Ansprüche absenden. Konkurrenten können gefälschte Kundenmeinungen oder gefälschte Videos und Bilder eines angeblich fehlerhaften Produkts erstellen, um eine Marke zu schädigen. Während die durchschnittlichen Kosten für die Erstellung eines Deepfakes bei 1,33 USD liegen, werden die weltweiten Kosten für Deepfake-Betrug im Jahr 2024 voraussichtlich 1 Billion USD betragen. Deepfakes sind eine Bedrohung für Märkte und die Gesamtwirtschaft: Das Deepfake einer Pentagon-Explosion verursachte Panik am Aktienmarkt, bevor die Behörden sie widerlegen konnten. Ein raffinierterer Angriff könnte leicht zu massiven Wertverlusten des Unternehmens führen und die Weltwirtschaft schädigen.

Für Medienunternehmen kann der durch Deepfakes verursachte Reputationsschaden schnell zu einem Verlust von Zuschauern und Werbeeinnahmen führen. In einer Zeit, in der die Zielgruppe bereits skeptisch gegenüber allen Inhalten ist, denen sie begegnet, erhöhen Deepfakes die Einsätze für genaue Berichterstattung und Faktenprüfung. Wenn sich herausstellt, dass es sich bei einem audiovisuellen Medium, das als Grundlage oder Beweis für einen Nachrichtenbericht dient, um ein Deepfake handelt, das nicht verifiziert und nicht gekennzeichnet ist, könnte der Schaden für die Nachrichtenredaktion und die Beziehung des Unternehmens zu seiner Zielgruppe irreparabel sein.

Social-Media-Plattformen sind genauso verwundbar, vor allem, weil sie für die Mehrheit der Amerikaner zur führenden Nachrichtenquelle geworden sind. Böswillige Akteure geben lediglich 7 Cent aus, um 100.000 Social-Media-Nutzer zu erreichen. mit einem als Waffe eingesetzten Deepfake. Die unkontrollierte Verbreitung von KI-manipulierten Nachrichten kann zu erheblichen Verlusten bei Zielgruppe und Werbekunden sowie zu Unruhen unter den Aktionären führen, ganz zu schweigen von den schädlichen Auswirkungen auf die Gesellschaft insgesamt.

Deepfake-Desinformationskampagnen können die Integrität von Wahlen beeinträchtigen und Unruhen und Chaos in der Regierung verursachen. Solche Unruhen können die Märkte erschüttern, die Wirtschaft schwächen und das Vertrauen zwischen Wählern und dem Wahlsystem untergraben. Über 40.000 Wähler wurden von dem Deepfake-Biden-Robocall in New Hampshire betroffen. Diese Kampagnen beschränken sich jedoch nicht auf Wahlen. Staatlich gesponserte Akteure können synthetische Videos von Staatsoberhäuptern erstellen, die falsche Behauptungen aufstellen, um diplomatische und Handelsbeziehungen zu schädigen, Konflikte zu schüren und Aktien zu manipulieren. Der Global Risks Report 2024 des Weltwirtschaftsforums bewertet KI-getriebene Desinformation als die größte Bedrohung, der die Welt in den nächsten zwei Jahren gegenübersteht.