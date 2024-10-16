Die ethische Dimension von KI in der Cybersicherheit

Auch wenn wir uns dessen nicht immer bewusst sind, ist künstliche Intelligenz längst Teil unseres Alltags geworden. Wir sind bereits an personalisierte Empfehlungssysteme im E-Commerce, Chatbots für Kundenservice mit dialogorientierter KI und vieles mehr gewöhnt. Im Bereich der Informationssicherheit verlassen wir uns bereits seit Jahren auf KI-gestützte Spamfilter, um uns vor schädlichen E-Mails zu schützen.

All das sind längst etablierte Anwendungsfälle. Doch mit dem rasanten Aufstieg der generativen KI in den vergangenen Jahren sind Maschinen zu weit mehr fähig geworden. Von der Bedrohungserkennung über die Automatisierung der Reaktion auf Vorfälle bis hin zu Tests der Mitarbeitersensibilisierung durch simulierte Phishing-E-Mails – die Chancen von KI in der Cybersicherheit sind unbestreitbar.

Doch jede neue Chance birgt auch neue Risiken. Bedrohungsakteure nutzen nun KI, um immer überzeugendere Phishing-Angriffe in einem Umfang zu starten, der zuvor nicht möglich war. Um den Bedrohungen einen Schritt voraus zu sein, benötigen auch die Verteidigungslinien KI. Allerdings muss der Einsatz transparent sein und sich auf ethische Aspekte konzentrieren, um zu vermeiden, dass fragwürdige Taktiken genutzt werden.

Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für Führungskräfte im Bereich Informationssicherheit, verantwortungsvolle KI-Strategien einzuführen.