Die Entscheidung, wie Führungskräfte KI einsetzen, könnte eine der wichtigsten Entscheidungen sein, die ein Unternehmen in naher Zukunft treffen muss. Die Rolle der KI in diesem sich ständig verändernden, innovationsgetriebenen Markt ist mit keinem anderen Einflussfaktor auf ein Unternehmen vergleichbar. Es ist heute wichtiger denn je, dass Unternehmen die richtigen strategischen Entscheidungen treffen, um KI-Fähigkeiten zu implementieren.

KI ist der Weg zur Wertschöpfung für Unternehmen und wird im aktuellen Bericht KI in Aktion 2024 veranschaulicht. Der Bericht untersucht diesen Ansatz und liefert konkrete Beispiele dafür, was möglich ist, wenn KI auf die Probe gestellt wird.

Der Bericht, für den 2.000 Unternehmen aus aller Welt befragt wurden, ergab, dass es eine kleine Gruppe von Unternehmen (nur 15 %) gibt, die sich vom AI-Hype abheben und als „Leaders“ bezeichnet werden. Diese Führungskräfte blicken über den Hype um KI hinaus und suchen nach Möglichkeiten, KI auf möglichst pragmatische Weise einzusetzen. Einer der zahlreichen Faktoren, die zum Erfolg der Marktführer beitragen, ist zum Teil auf die Anwendungsfälle zurückzuführen, auf die sie sich konzentrieren.

Shobhit Varshney, Vice President und Senior Partner, Americas Gen AI IoT Leader, IBM Consulting, teilt seine Erkenntnisse im Bericht und empfiehlt Organisationen, Anwendungsfälle zu identifizieren, indem sie den Nutzen und nicht die Bequemlichkeit in den Vordergrund stellen.

„Es ist verlockend, eine KI-Reise mit dem zu beginnen, was sich am schnellsten implementieren lässt“, sagte Varshney in dem Bericht. „Leaders identifizieren jedoch bedeutende Chancen, die einen entscheidenden Unterschied bewirken werden.“

Mit anderen Worten: Die 85 % der befragten Unternehmen, auf die sich der Bericht von Learners bezieht, sollten sich darauf konzentrieren, KI nicht dort zu implementieren, wo es am einfachsten ist, sondern dort, wo es die größte Wirkung erzielen könnte. Varshney empfiehlt, sich zunächst auf End-to-End-Workflows zu konzentrieren.