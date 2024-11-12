Die Entscheidung, wie Führungskräfte KI einsetzen, könnte eine der wichtigsten Entscheidungen sein, die ein Unternehmen in naher Zukunft treffen muss. Die Rolle der KI in diesem sich ständig verändernden, innovationsgetriebenen Markt ist mit keinem anderen Einflussfaktor auf ein Unternehmen vergleichbar. Es ist heute wichtiger denn je, dass Unternehmen die richtigen strategischen Entscheidungen treffen, um KI-Fähigkeiten zu implementieren.
KI ist der Weg zur Wertschöpfung für Unternehmen und wird im aktuellen Bericht KI in Aktion 2024 veranschaulicht. Der Bericht untersucht diesen Ansatz und liefert konkrete Beispiele dafür, was möglich ist, wenn KI auf die Probe gestellt wird.
Der Bericht, für den 2.000 Unternehmen aus aller Welt befragt wurden, ergab, dass es eine kleine Gruppe von Unternehmen (nur 15 %) gibt, die sich vom AI-Hype abheben und als „Leaders“ bezeichnet werden. Diese Führungskräfte blicken über den Hype um KI hinaus und suchen nach Möglichkeiten, KI auf möglichst pragmatische Weise einzusetzen. Einer der zahlreichen Faktoren, die zum Erfolg der Marktführer beitragen, ist zum Teil auf die Anwendungsfälle zurückzuführen, auf die sie sich konzentrieren.
Shobhit Varshney, Vice President und Senior Partner, Americas Gen AI IoT Leader, IBM Consulting, teilt seine Erkenntnisse im Bericht und empfiehlt Organisationen, Anwendungsfälle zu identifizieren, indem sie den Nutzen und nicht die Bequemlichkeit in den Vordergrund stellen.
„Es ist verlockend, eine KI-Reise mit dem zu beginnen, was sich am schnellsten implementieren lässt“, sagte Varshney in dem Bericht. „Leaders identifizieren jedoch bedeutende Chancen, die einen entscheidenden Unterschied bewirken werden.“
Mit anderen Worten: Die 85 % der befragten Unternehmen, auf die sich der Bericht von Learners bezieht, sollten sich darauf konzentrieren, KI nicht dort zu implementieren, wo es am einfachsten ist, sondern dort, wo es die größte Wirkung erzielen könnte. Varshney empfiehlt, sich zunächst auf End-to-End-Workflows zu konzentrieren.
Der Bericht präsentiert vier Anwendungsfälle aus vier Branchen als Beispiele dafür, wie KI-Vorreiter von der Integration von KI-Technologie in ihre Unternehmen profitieren. Die Umfragedaten zeigen, dass Unternehmen den folgenden Anwendungsfällen Priorität einräumen: Verbesserung des Kundenerlebnisses, IT-Betrieb und Automatisierung, virtuelle Assistenten für externe Anwendungen und Cybersicherheit.
„Führungskräfte investieren mit einer um etwa 80 % höheren Wahrscheinlichkeit als Lernende in die vier wichtigsten Anwendungsfälle“, so eine Statistik aus dem Bericht.
Aber die Frage ist: Warum gerade diese Anwendungsfälle? Ein tieferes Eintauchen in die einzelnen Bereiche kann diese Frage beantworten und Unternehmen dabei helfen, den großen Wert, den KI für ihr Unternehmen haben kann, besser zu verstehen.
Jedes Unternehmen, unabhängig von der Branche, bietet ein digitales Erlebnis an und steht im Wettbewerb mit anderen Unternehmen, die die Erwartungen der Verbraucher durch Hyper-Personalisierung und andere äußerst intuitive Erlebnisse neu definieren.
Ein aktueller Bericht des IBM Institute for Business Value ergab, dass weltweit 62 % der Führungskräfte der Meinung sind, dass generative KI die Art und Weise verändert, wie ihre Unternehmen Erfahrungen schaffen, wobei die Personalisierung im Mittelpunkt dieses Wandels steht.
Ein Beispiel ist der Gesundheits- und Schönheitshändler sowie die Apothekenkette Boots UK, die mit IBM zusammenarbeiteten, um ihre Altprogramme auf IBM Cloud zu übertragen. Das Unternehmen benötigte Hilfe, um seine Altlast-Programme in eine modernere E-Commerce-Welt zu übertragen und die Bedürfnisse der heutigen Kunden zu erfüllen. Die beiden Unternehmen arbeiteten über ein Jahr lang zusammen, indem sie die Plattform Red Hat OpenShift on IBM Cloud Container nutzten, um die digitale Umgebung zu bauen, zu replizieren und zu testen. Der Black Friday, ein Spitzenereignis, wurde problemlos bewältigt, und das Unternehmen verzeichnete einen durchschnittlichen Warenkorbwert, der alle Prognosen des Teams übertraf.
Ein weiteres bemerkenswertes Beispiel ist die IBM Partnerschaft mit dem All England Lawn Tennis Club (AELTC), der das wohlhabendste Tennisturnier der Sportart, Wimbledon, ausrichtet. Obwohl die beiden seit mehr als drei Jahrzehnten zusammenarbeiten, sicherte sich das Team in diesem Jahr die Unterstützung von IBM watsonx. Dieses Portfolio an KI-Produkten wurde zur Entwicklung der Funktion „Catch Me Up“ verwendet, die in der Wimbledon-App verfügbar war. Die Funktion erstellte für jeden einzelnen Spieler Zusammenfassungen, in denen detailliert beschrieben wurde, was während ihrer Spiele und bevorstehenden Matchups geschehen war.
Die Zukunft der Customer Experience wird wahrscheinlich auf hyper-personalisierten Interaktionen beruhen, wobei fortschrittliche Analysen und maschinelles Lernen eingesetzt werden, um Kundenbedürfnisse in Echtzeit zu antizipieren. Die Weiterentwicklung dieser Technologien wird Unternehmen dazu anspornen, nahtlose und ansprechende Erfahrungen zu schaffen, die die Kundenbindung und -zufriedenheit an allen Berührungspunkten steigern.
Investitionen in IT-Betrieb und Automatisierung erfordern von Unternehmen eine erhebliche Änderung ihrer Denkweise. Technische Schulden stellen ein führendes Hindernis für Unternehmen dar, die ihre Transformation mit generativer KI beschleunigen wollen. Neueste Ergebnisse des IBM Institute for Business Value Forschung fand ein typisches Unternehmen gibt nur 23 % seines Technologiebudgets für die Umsatzsteigerung aus.
Künstliche Intelligenz stellt jedoch eine entscheidende Veränderung dar. 75 % der IT-Führungskräfte geben an, dass der durch generative KI geschaffene Mehrwert in neue Investitionen fließen wird, die die Innovation und das Wachstum des Unternehmens fördern. Laut dem Bericht betrachten die Führungskräfte technische Upgrades nicht als eine Reihe isolierter Kosten, sondern versuchen, diese technischen Funktionen mit einer breiteren Strategie zu verbinden.
IT-Betrieb und -Automatisierung stellen den wichtigsten Anwendungsfall für künstliche Intelligenz in der Telekommunikations- und Fertigungsindustrie dar, da jede Ausfallzeit aufgrund von Wartungsarbeiten oder Netzwerkstörungen Zeit und Ressourcen kostet, die nicht für die Kunden genutzt werden können. In der Telekommunikation wird KI für die vorausschauende Wartung und Netzwerkoptimierung eingesetzt, wodurch Betreiber Probleme erkennen und beheben können, bevor sie sich auf die Servicequalität auswirken. Diese Automatisierung steigert die operative Effizienz und reduziert Ausfallzeit, sodass Unternehmen ihren Kunden ein zuverlässigeres und reaktionsschnelleres Erlebnis bieten können.
Eine neue Umfrage des IBM Institute for Business Value unter 300 führenden Telekommunikationsunternehmen weltweit ergab, dass die meisten Kommunikationsdienstleister KI-Anwendungsfälle in verschiedenen Geschäftsbereichen prüfen und realisieren. Ein Beispiel hierfür sind Vodafone Idea Limited (Vi) und IBM® Consulting. Als zwei der führenden Telekommunikationsanbieter in Indien fusionierten, wusste das Unternehmen, dass es konsolidieren und gleichzeitig die Serviceunterbrechungen auf ein Minimum reduzieren musste. Daraufhin wandte sich Vi an IBM, um die umfassende digitale Transformation durchzuführen, die auch die Konsolidierung und nahtlose Integration von Projekten umfasste.
Die Teams arbeiteten zusammen, um die IT-Systeme zu konsolidieren und zu bestimmen, welche Anwendungen das neu fusionierte Unternehmen am besten unterstützen könnten. Darüber hinaus hat IBM mit Vi an dessen Netzwerkbereichen zusammengearbeitet und den ersten wichtigen Meilenstein für Kernnetzwerkfunktionen in seiner offenen universellen Hybrid-Cloud erreicht, die von IBM und Red Hat betrieben wird. Mit der Plattform können die IT- und Netzwerkanwendungen des Unternehmens auf einer gemeinsamen Cloud-Architektur laufen.
Ähnliche Anwendungsfall werden wahrscheinlich häufiger auftreten, wenn Unternehmen beginnen, diese KI-Lösungen in den IT-Betrieb zu integrieren. Der Technologiesektor eines Unternehmens wird im Laufe der Zeit nur an Bedeutung gewinnen und fortschrittlichere Technologien werden die IT-Teams und die Arbeit, die sie täglich leisten, weiter fortfahren.
Das aktuelle Geschäftsumfeld ist alles andere als einfach. Unternehmen sind mit einer ganzen Reihe von Unsicherheiten konfrontiert, darunter Inflation, sich schnell ändernde Vorschriften und geopolitische Unsicherheiten. Doch trotz all dieser externen Faktoren müssen Unternehmen erkennen, wie entscheidend Wachstum und Gewinnsteigerung in der heutigen Finanzwelt sind. Finanzführungskräfte müssen einen neuen Ansatz für das Finanzmanagement entwickeln, der das Potenzial der Technologie nutzt.
Laut einer Studie des IBM Institute for Business Value sind sich diese Führungskräfte einig, dass generative KI Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen kann. CFOs sagen IBM, dass die Einbettung generativer KI in das gesamte Unternehmen in den nächsten drei Jahren einer der wichtigsten Faktoren für Wettbewerbsvorteile sein wird. Virtuelle Assistenten für externe Anwendungen werden von führenden Unternehmen der Finanzbranche als Anwendungsfall priorisiert, da Kunden überall reibungslose Transaktionen und schnelle Lösungen benötigen.
Asteria ist ein Unternehmen, das mit der Erprobung virtueller Assistenten ein Risiko eingegangen ist und dafür eine Partnerschaft mit IBM eingegangen ist. Das in Stockholm ansässige Fintech-Startup und IBM Business Partner hat es sich zur Aufgabe gemacht, kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) den Zugang zu Cash-Management-Systemen zu ermöglichen und ihnen die Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen sie ihre Geschäftsabläufe stabilisieren können. Im Laufe von vier Wochen haben das Unternehmen und IBM gemeinsam den neuen virtuellen Assistenten entwickelt und getestet: Asteria Smart Finance Advisor. Die Benutzeroberfläche des Assistenten wird von IBM watsonx Assistant betrieben, während die Datenabfragefunktionen von IBM Watson Discovery betrieben werden.
Der Assistent wurde so konzipiert, dass er rund um die Uhr im Online-Banking-Portal jeder Bank verfügbar ist, KMUs einen Überblick über die finanzielle Lage ihres Unternehmens bietet und finanzielle Fragen beantwortet. Das Pilotprojekt soll ausgeweitet und in größerem Umfang umgesetzt werden und KMU dabei unterstützen, langfristig Rentabilität und finanzielle Stabilität zu erreichen.
Da wir uns dem neuen Jahr nähern, ist es wahrscheinlich, dass virtuelle Assistenten intuitiver werden, da sie im Laufe der Zeit besser trainiert und optimiert werden. Dadurch verbessern sich ihre Fähigkeiten, komplexe menschliche Emotionen und kontextbezogene Hinweise zu verstehen und darauf zu reagieren. Durch die Integration mit weiteren externen Anwendungen bieten diese Assistenten ein einheitliches, personalisiertes Erlebnis, das die täglichen Aufgaben vereinfacht und die Produktivität steigert.
Cyberbedrohungen waren für Unternehmen in jeder Branche schon immer ein Problem, sind aber angesichts des Aufstiegs von generativer KI besonders alarmierend geworden. Die technologischen Fortschritte haben Hackern mehr Möglichkeiten eröffnet, Schwachstellen auszunutzen, und böswilligen Akteuren eine Plattform für neue Tricks geboten. Die Lösung für diese Cybersicherheitsbedrohungen durch generative KI ist jedoch generative KI.
Generative KI-Tools stärken die Unternehmenssicherheit durch automatisierte Sicherheitsprozesse und analysieren große Datenmengen schneller als je zuvor. Die Implementierung dieser KI-Tools wird jedoch entscheidend sein, um Risiken zu begrenzen.
Ein Forschungsbericht des IBM Institute for Business Value ergab, dass 47–% der Führungskräfte befürchten, dass die Implementierung generativer KI in Betriebsabläufen zu neuen Arten von Angriffen auf ihre KI-Modelle, Daten oder Dienste führen könnte. Die Mehrheit befürchtet, dass generative KI innerhalb der nächsten drei Jahre zu einer Sicherheitsverletzung in ihrem Unternehmen führen könnte.
Führungskräfte müssen die KI-Schwachstellen ihres Unternehmens verstehen und dazu beitragen, dass die gesamte KI-Pipeline gesichert und ihre Daten verschlüsselt sind. Cybersicherheit war der letzte KI-Anwendungsfall, der von Führungskräften als lohnende Investition hervorgehoben wurde. Denn ohne strenge Sicherheitsmaßnahmen setzt ein Unternehmen sich selbst und seine Benutzer einem Risiko aus, unabhängig von der Branche oder der Größe des Unternehmens.
Ein hervorragendes Beispiel für den Einsatz von KI im Bereich Cybersicherheit ist die Sicherheitslösung IBM® QRadar SIEM von United Family Healthcare und IBM. Das Unternehmen, das mehr als 10 Krankenhäuser in sieben Städten in China und darüber hinaus betreibt, benötigte eine Security Operations Center (SOC)-Plattform, um Sicherheitsvorfälle zu speichern und zu verwalten sowie Berichte über Verstöße zu erstellen.
Durch die Implementierung der Sicherheitslösungen von IBM konnten die Teammitglieder der UFH, die nur über minimale formelle Sicherheitsschulungen verfügten, priorisierte Bedrohungen erkennen und Untersuchungen der Stufe 1 durchführen. Darüber hinaus half IBM beim Aufbau eines zentralisierten Log-Management-Systems, um UFH mithilfe automatisierter Funktionen bei der Einhaltung lokaler regulatorischer Anforderungen zu unterstützen. Die SOC-Lösung wurde in weniger als einem Monat implementiert und wird dank des gegenseitigen Vertrauens zwischen der Organisation und IBM in UFH-Krankenhäusern und -Kliniken in ganz China eingesetzt.
Die KI-Fähigkeiten stellen im Bereich der Cybersicherheit ein zweischneidiges Schwert dar, da sie einerseits die Ursache für Cybersicherheitslücken sind, andererseits jedoch auch die Lösung bieten. Da Cyberbedrohungen immer raffinierter werden, werden sich KI-Systeme kontinuierlich anpassen und weiterentwickeln, sodass Unternehmen eine robuste Abwehr gegen immer komplexere Angriffe erhalten.
Das Potenzial von KI für Unternehmen ist enorm, erfordert aber einen ganzheitlichen Ansatz und das Engagement der Stakeholder im gesamten Unternehmen. Führungskräfte müssen den Wettbewerbsvorteil, den KI bringen kann, erkennen und verstehen. Die Berater von IBM sind sich der Herausforderungen und des enormen Drucks bewusst, denen Führungskräfte aus Wirtschaft und Technologie heute ausgesetzt sind. Deshalb ist die neue IBM Consulting Advantage Plattform ein Wendepunkt für einen evidenzbasierten, wissenschaftlichen Beratungsansatz.
IBM-Berater aus der ganzen Welt werden nun mit rollen- und domänenspezifischen KI-Assistenten ausgestattet, um Beratungsansätze mit tieferen Erkenntnissen und verbesserter Effizienz zu modernisieren. IBM Consulting Advantage kann Unternehmen in vielen verschiedenen Bereichen unterstützen, darunter Finanzen und Beschaffung, Marketing, IT, Cybersicherheit, Datenkonvertierung und Hybrid Cloud.
Die IBM KI in Aktion-Umfrage hat nicht nur den Wert von KI aufgezeigt, sondern auch die Bedeutung der menschlichen Berührung und menschlicher Experten, die wichtige Eingabe liefern und sie zum Leben erwecken. Künstliche Intelligenz hat das Potenzial, ganze Branchen zu verändern. Ohne das differenzierte Verständnis und die entscheidende Expertise menschlicher Mitarbeiter könnten Unternehmen jedoch niemals zu Leaders werden und das, was die Geschäftswelt der KI zu bieten hat, verpassen.
