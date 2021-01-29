Innovationen, die durch das US-Raumfahrtprogramm inspiriert wurden, haben letztendlich dazu beigetragen, das Leben auf der Erde zu verbessern. Prothesen, PCs, Kamerahandys, Rettungsdecken, Memory-Schaum, sogar Tennisschuhe – die Technologie hinter all diesen Produkten wurde entwickelt, um spezifische Anforderungen von Flugzeugen und Raumfahrzeugen sowie deren Piloten und Astronauten zu erfüllen. Heute hat sich dieser Fluss der Innovation umgekehrt. Unternehmens-Innovation ist zum Treibstoff für die Raumfahrt und die Weltraumwirtschaft geworden. KI, maschinelles Lernen, Edge Computing, Quantencomputing, IoT und Blockchain haben die Raumfahrt effizienter gemacht, die Kosten für die Datenerhebung gesenkt und die Entdeckung der in diesen Daten enthaltenen Erkenntnisse beschleunigt.

Diese Innovationen und Wachstumsbereiche haben eine ganze Reihe von Dienstleistungs- und Unterstützungsunternehmen inspiriert: Hersteller von Trägerraketen, Anbieter von Starthilfeleistungen, Sammler und Verwalter von Weltraummüll, Mineralien- und Metallbergbauunternehmen, Förderer des Weltraumtourismus, Satellitenreparatur und -wartung. Die Liste der Unternehmen, die für den Erhalt eines Sektors dieser Größe benötigt werden, ist nahezu endlos.