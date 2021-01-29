In den 80er und frühen 90er Jahren konnten sich nur wenige Menschen vorstellen, welchen Einfluss das World Wide Web eines Tages haben würde. Die Vorstellung, dass es ein integraler, allgegenwärtiger Bestandteil unseres Geschäfts- und Privatlebens werden würde, erschien lächerlich. Seit den 50er Jahren betrachten die Menschen die Weltraumforschung auf ähnliche Weise. Die Menschen finden es faszinierend, aber die meisten halten es immer noch für eine Arena für Luft- und Raumfahrtingenieure und Wissenschaftler und nicht für den Durchschnittsbürger. Der jüngste und durchaus öffentliche Aufstieg kommerzieller Raumfahrtunternehmen hat diese Wahrnehmung bereits verändert, jedoch nicht vollständig. Befindet sich der globale Raumfahrtsektor an einem Wendepunkt? Stehen wir am Anfang der nächsten großen Transformation unseres Arbeitslebens? Wichtige Indikatoren deuten darauf hin, dass genau das passiert.
Die globale Weltraumwirtschaft generierte 2016 345 Milliarden USD (Link befindet sich außerhalb von ibm.com). Prognostiker des Privatsektors erwarten, dass sich dieser Trend fortsetzt, mit einem erwarteten Wachstum zwischen 1 und 1,5 Billionen USD bis 2040 (Link befindet sich außerhalb von ibm.com). Es gibt vier Aspekte der heutigen Geschäftswelt, die dieses Investitionsniveau antreiben.
Innovationen, die durch das US-Raumfahrtprogramm inspiriert wurden, haben letztendlich dazu beigetragen, das Leben auf der Erde zu verbessern. Prothesen, PCs, Kamerahandys, Rettungsdecken, Memory-Schaum, sogar Tennisschuhe – die Technologie hinter all diesen Produkten wurde entwickelt, um spezifische Anforderungen von Flugzeugen und Raumfahrzeugen sowie deren Piloten und Astronauten zu erfüllen. Heute hat sich dieser Fluss der Innovation umgekehrt. Unternehmens-Innovation ist zum Treibstoff für die Raumfahrt und die Weltraumwirtschaft geworden. KI, maschinelles Lernen, Edge Computing, Quantencomputing, IoT und Blockchain haben die Raumfahrt effizienter gemacht, die Kosten für die Datenerhebung gesenkt und die Entdeckung der in diesen Daten enthaltenen Erkenntnisse beschleunigt.
Diese Innovationen und Wachstumsbereiche haben eine ganze Reihe von Dienstleistungs- und Unterstützungsunternehmen inspiriert: Hersteller von Trägerraketen, Anbieter von Starthilfeleistungen, Sammler und Verwalter von Weltraummüll, Mineralien- und Metallbergbauunternehmen, Förderer des Weltraumtourismus, Satellitenreparatur und -wartung. Die Liste der Unternehmen, die für den Erhalt eines Sektors dieser Größe benötigt werden, ist nahezu endlos.
Die Annahme gemeinsamer Grundsätze zur Steuerung der Zusammenarbeit und der verantwortungsvollen Nutzung des Weltraums ist ein weiteres Zeichen für die wachsende Reife dieses Sektors und die Anerkennung, die er in der Geschäftswelt spielen wird. Im Oktober 2020 unterzeichneten acht Gründungsländer die Artemis-Abkommen (Link befindet sich außerhalb von ibm.com), ein Dokument, das eine gemeinsame Vision für Erkundung, Wissenschaft und kommerzielle Aktivitäten im Weltraum darlegt. Die Abkommen umfassen:
Die NASA leitet das Artemis-Programm und geht davon aus, dass sich weitere globale Partner und Nationen dem Vorhaben anschließen werden.
Wenn die globale Weltraumwirtschaft die Speerspitze der Transformation der Arbeitswelt darstellt, wie können sich die Unternehmen von heute darauf vorbereiten? So wie Unternehmen in den 80er Jahren Schwierigkeiten hatten, sich die Möglichkeiten des Internets vorzustellen, haben Unternehmen heute möglicherweise auch Schwierigkeiten, die transformativen Möglichkeiten der Weltraumforschung und der globalen Weltraumwirtschaft zu verstehen. Ein Schlüssel zur Vorbereitung könnte darin bestehen, sich die Rolle vorzustellen, die Ihr Unternehmen in diesem Sektor spielen könnte, und eine langfristige Sichtweise auf das Machbare zu entwickeln. Dies könnte eine bessere Beherrschung der Technologien erfordern, die dieser Sektor benötigen wird, wie z. B. KI und maschinelles Lernen. Möglicherweise sind Investitionen in die Qualifikation der Mitarbeiter erforderlich, um sicherzustellen, dass die Teams auf den Wandel vorbereitet sind. Es kann Partnerschaften mit Unternehmen beinhalten, die Erfahrung in diesem Sektor und mit der Technologie haben, die ihn unterstützen. Wie der Weltraum selbst sind die Möglichkeiten grenzenlos.
