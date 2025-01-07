In unserer Welt, in der mobile Geräte im Vordergrund stehen und gleichzeitig eine zentrale Rolle spielen, beginnen und enden die Arbeitstage vieler Angestellter auf einem mobilen Gerät. Mobilgeräte sind heute unverzichtbare Werkzeuge für Produktivität und Kommunikation. Da viele Unternehmen auf hybride Arbeitsumgebungen umsteigen, bieten mobile Geräte ein reichhaltiges Ziel für böswillige Akteure, da sie oft die am wenigsten geschützten Unternehmensgeräte sind und Plattformen bieten, von denen aus Social-Engineering-Angriffe gestartet werden können.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Computern, die in der Regel gut mit Antivirensoftware und Cybersicherheit geschützt sind, sind mobile Geräte häufig verwundbar aufgrund mangelnden Bewusstseins und angemessenen Schutzes.

Mobilgeräte haben einzigartige Sicherheitslücken, die Cyberkriminelle zunehmend ausnutzen. Doch da der Sicherheit von Mobilgeräten in der Vergangenheit weniger Aufmerksamkeit geschenkt wurde, sind sich die meisten Benutzer und IT-Teams dieser Risiken nicht vollständig bewusst. Dieses mangelnde Bewusstsein führt oft zu einem Mangel an Cyber-Hygiene, wie z. B. rechtzeitige Updates und die Installation wichtiger Sicherheitssoftware, wodurch die Geräte anfällig für eine wachsende Zahl von Cyberbedrohungen werden.