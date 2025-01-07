In unserer Welt, in der mobile Geräte im Vordergrund stehen und gleichzeitig eine zentrale Rolle spielen, beginnen und enden die Arbeitstage vieler Angestellter auf einem mobilen Gerät. Mobilgeräte sind heute unverzichtbare Werkzeuge für Produktivität und Kommunikation. Da viele Unternehmen auf hybride Arbeitsumgebungen umsteigen, bieten mobile Geräte ein reichhaltiges Ziel für böswillige Akteure, da sie oft die am wenigsten geschützten Unternehmensgeräte sind und Plattformen bieten, von denen aus Social-Engineering-Angriffe gestartet werden können.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Computern, die in der Regel gut mit Antivirensoftware und Cybersicherheit geschützt sind, sind mobile Geräte häufig verwundbar aufgrund mangelnden Bewusstseins und angemessenen Schutzes.
Mobilgeräte haben einzigartige Sicherheitslücken, die Cyberkriminelle zunehmend ausnutzen. Doch da der Sicherheit von Mobilgeräten in der Vergangenheit weniger Aufmerksamkeit geschenkt wurde, sind sich die meisten Benutzer und IT-Teams dieser Risiken nicht vollständig bewusst. Dieses mangelnde Bewusstsein führt oft zu einem Mangel an Cyber-Hygiene, wie z. B. rechtzeitige Updates und die Installation wichtiger Sicherheitssoftware, wodurch die Geräte anfällig für eine wachsende Zahl von Cyberbedrohungen werden.
Mobilgeräte stehen vor anderen Sicherheitsherausforderungen als Desktops oder Laptops, da sie auf verschiedene Anwendungen angewiesen sind, sich mit öffentlichen Netzwerken verbinden und sensible Daten in Taschen und Handtaschen mit sich führen. Hier sind einige Gründe, warum sie einem höheren Risiko ausgesetzt sind:
Zusätzlich zu den oben genannten Schwachstellen gibt es spezifische mobile Bedrohungen, derer sich jeder Benutzer und jedes IT-Team bewusst sein sollte:
Obwohl mobile Bedrohungen zunehmen, gibt es Möglichkeiten, das Risiko von Angriffen zu verringern. Einzelpersonen und Unternehmen können proaktiv Maßnahmen ergreifen, um ihre mobilen Geräte zu sichern und sensible Daten zu schützen. Regelmäßige Aktualisierungen der Betriebssysteme, die Verwendung mobiler Sicherheitssoftware und eine starke Authentifizierung sind wichtige Schritte zum Schutz mobiler Geräte. Darüber hinaus können die Risiken durch die Einschränkung von App-Berechtigungen und die Förderung von Cybersicherheit bei den Mitarbeitern deutlich reduziert werden.
Für Unternehmen ist die Implementierung einer Mobile Device Management-Lösung (MDM), wie beispielsweise IBM MaaS360, besonders wertvoll. MDM bietet kritische Kontrolle und Transparenz, sodass Unternehmen Sicherheitsrichtlinien durchsetzen, Geräte aus der Ferne verwalten und Daten löschen können, falls ein Gerät verloren geht oder gestohlen wird, um eine umfassende Sicherheit auf allen mobil Geräten zu gewährleisten, die auf Ressourcen zugreifen.
Da immer mehr Unternehmen hybride Arbeitsmodelle einführen, ist die Sicherheit mobiler Geräte nicht mehr optional. In einer Welt, in der Geschäftsdaten unterwegs abgerufen werden, müssen Mitarbeiter und IT-Teams die mobile Sicherheit ernst nehmen. Ohne angemessene Sicherheitsvorkehrungen werden die Nutzen mobiler Geräte durch die erhöhten Sicherheitsrisiken, die sie mit sich bringen, zunichtegemacht.
Die IBM MaaS360 Mobile Threat Defense Add-ons (Professional und Advanced) stellen eine bedeutende Weiterentwicklung der Endpoint Security-Funktionen der IBM MaaS360-Plattform und des Marktes für mobile Unternehmenslösungen dar. Die neuen Add-ons konsolidieren Geräte, Benutzer, Bedrohungen und Schwachstellen in einer einheitlichen Plattform für Unified Endpoint Management und Sicherheit von Endgeräten. MaaS360 Mobile Threat Defense bietet Gerätemanagement, Abwehr mobiler Bedrohungen, nahtlose Integration in bestehende Cybersecurity-Stacks und KI-gestützte Sicherheitseinblicke, um die Bedrohungsbewertung und -reaktion zu beschleunigen.
IBM MaaS360 Mobile Threat Defense Advanced stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Art und Weise dar, wie Unternehmen mobile Geräteverteidigung übernehmen und nutzen. Als integrierte Erweiterung von IBM MaaS360 vereint IBM MaaS360 Mobile Threat Defense Advanced Einfachheit und Sicherheit in einer einzigen Lösung mit einer vollautomatischen Bereitstellung und Zero-Touch-Geräteaktivierung. Die Plattform bietet Geräteschutz auf Basis von maschinellem Lernen und Funktionen nahezu in Echtzeit, um riskante Benutzer und Geräte zu identifizieren sowie fortschrittliche und persistente mobile Bedrohungen zu erkennen und darauf zu reagieren.
MaaS360 Unified Endpoint Management, kombiniert mit dem MaaS360 Mobile Threat Defense Professional Add-on, bietet IT-Administratoren eine umfassende, integrierte End-to-End-Lösung, die erstklassiges Unified Endpoint Management und mobil Bedrohungsschutz vereint. Administratoren können ihr mobiles Ökosystem von einem zentralen Kontrollpunkt aus mit granularen Sicherheitsrichtlinien für Endgeräte und automatischer, proaktiver Erkennung und Reaktion auf Bedrohungen verwalten und schützen.
Diese Angebote bieten Unternehmen Schutz vor den sich entwickelnden mobilen Bedrohungen. Sie verbessern außerdem die Produktivität der Mitarbeiter und verringern gleichzeitig die Risiken für Unternehmensdaten und die Privatsphäre der Mitarbeiter.
Wenn Sie mehr über die bedeutende Entwicklung der IBM MaaS360-Plattform erfahren möchten und wie IBM MaaS360 Mobile Threat Defense Ihnen eine einfache Möglichkeit bietet, Ihre mobilen Benutzer und Unternehmensdaten vor fortschrittlichen mobilen Bedrohungen zu schützen, melden Sie sich hier für unser kostenloses Webinar am 14. Januar an.