Migration von VMware NSX-V zu NSX-T

Da das End-of-Life (EOL) von VMware 6.5/6.7 und NSX-V bald bevorsteht, müssen sich die Kunden vorbereiten und Maßnahmen ergreifen, um Migrationsaktivitäten durchzuführen.

Unternehmen müssen ein nahtloses Upgrade auf VMware vSphere 7.x und VMware NSX-T planen und von den neuesten Sicherheits-, Automatisierungs-, Netzwerkskalierbarkeit und mehr profitieren.

IBM Cloud kann Unternehmen beim Upgrade auf die neuesten vSphere- und NSX-T-Versionen unterstützen. Bevor Sie mit der Migration Ihrer Workloads beginnen, sollten Sie einige Dinge beachten:

  1. Workload verstehen: Ihre bestehende NSX-V-basierte Instanz wurde zuvor bereitgestellt und hostet die aktuellen Workloads und NSX-V-Netzwerkkonfigurationen. Für einen reibungslosen Übergang ist es entscheidend, die Umgebung, die darauf bereitgestellten Workloads und die NSX-V-Konfiguration mit dem zugrunde liegenden Netzwerk zu verstehen. 
  2. Analysieren Sie Ihren Kapazitätsbedarf: Bevor Sie ein neues NSX-T-basiertes vCenter Server-Ziel bereitstellen, schätzen Sie Ihren Kapazitätsbedarf gründlich ein. Optimieren und dimensionieren Sie Ihre neuen Hosts und Cluster, indem Sie die neuesten Hardwareoptionen in IBM Cloud verwenden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, können Sie die neuesten Optionen in der IBM Cloud for VMware Solutions Konsole prüfen oder Ihre lokalen Vertriebsmitarbeiter kontaktieren.
  3. Vergessen Sie nicht Ihre Netzwerkanforderungen: Sie können den neuen vCenter Server mit NSX-T-Instanz in neuen VLANs und einem neuen Pod bereitstellen oder Sie können bestehende VLANs verwenden. 25GE-Netzwerkkarten sind möglicherweise nicht im selben Pod verfügbar. Außerdem können Sie die Subnetze nicht zwischen VLANs verschieben, wenn Sie beispielsweise die öffentlichen IP-Adressen wiederverwenden müssen. Analysieren Sie Ihre Netzwerkanforderungen und entscheiden Sie dann.
  4. Netzwerkkonfigurationen von NSX-V bis NSX-T: Da die NSX-T-Architektur anders ist, haben Sie die Möglichkeit, das Overlay-Netzwerk und die Konfigurationen basierend auf den besten Praktiken von NSX-T zu entwerfen und umzusetzen. NSX-T bietet Funktionen, oder Sie können Terraform verwenden, um Ihre Topologie zu definieren. Alternativ können Sie alternativ das NSX-T Migration Coordination Tool oder Drittanbieter-Tools nutzen, um Ihre bestehenden Netzwerkkonfigurationen, Firewalls und Lastverteilungsregeln zu migrieren.
  5. Layer-2 (L2) -Netzwerkerweiterung mit Bridging oder HCX: Die L2-Erweiterung wird normalerweise zwischen logischen NSX-V-Switches und NSX-T-Overlay-Segmenten verwendet. Hier können Sie entweder NSX-T Bridging oder HCX Network Extension verwenden. HCX bietet auch Tools für Massen- und vMotion-Migrationen an.
  6. Wählen Sie Ihre beste Option für die Migration von Workload: Nachdem Ihre Netzwerkkonfigurationen migriert oder für die Migration vorbereitet wurden, können Sie mit der Migration Ihres Workload zwischen den Umgebungen beginnen. Hier stehen Ihnen verschiedene Methoden zur Auswahl. Mit HCX haben Sie ein einziges Tool, um sowohl die L2-Erweiterung als auch die Migration durchzuführen. Sie können auch Advanced vMotion und Speicher-vMotion zwischen den Umgebungen verwenden. Darüber hinaus können Sie Dienste und Tools von Zerto oder Veeam nutzen.
 
Der Weg in die Zukunft

Bei IBM Cloud erfolgt die Migration von VMware NSX-V zu VMware NSX-T nach dem VMware Lift-and-Shift-Migrationsmodell. Bei diesem Ansatz wird die IBM Cloud-Automatisierung verwendet, um eine neue vCenter Server-Instanz im selben oder in verschiedenen VLANs bereitzustellen. Mit dieser Aktion können Sie sowohl eine Migration von NSX-V zu NSX-T als auch eine Workload-Migration durchführen:

Migration von VMware NSX-V auf VMware NSX-T

Dieses Diagramm zeigt die Lift-and-Shift-Architektur unter Verwendung der automatisierten Bereitstellung von VMware Solutions. Der Lift-and-Shift-Migrationsansatz ermöglicht Ihnen Folgendes:

  • Planen Sie die Migration flexibel, basierend auf Ihren Workload-Anforderungen.
  • Wählen Sie einen modularen Migrationsansatz; beispielsweise eine teilweise Subnetz-Evakuierung.
  • Konfigurieren Sie eine neue Netzwerktopologie in der NSX-T-Umgebung.
  • Ausfallsicherheit bei einer Migrationswelle, da die bestehende NSX-V-Umgebung weiterhin läuft.
  • Erweitern Sie Netzwerke zwischen beiden Umgebungen logisch, um eine nahtlose Netzwerkmigration zu gewährleisten.
  • Migrieren Sie die Workloads schrittweise von NSX-V zu NSX-T.
Mehr erfahren

IBM verpflichtet sich, seine Kunden zu unterstützen und diese Migration so nahtlos wie möglich zu gestalten.

Sehen Sie sich die NSX V2T-Migrations- und FAQ-Dokumentation an:

Als Alternative zur automatisierten Bereitstellung können Sie die VPC-Bare-Metal-Funktionen für das Migrationsziel nutzen, indem Sie die Anleitung zur VPC-Roll-your-own-Lösung befolgen.

Autor

Bryan Buckland

STSM

IBM Cloud IaaS Solution Architecture

Neil Taylor

Senior Cloud Solution Architect

Sami Kuronen

Senior Cloud Solution Architect

