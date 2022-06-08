Migration von VMware NSX-V zu NSX-T

Unternehmen müssen ein nahtloses Upgrade auf VMware vSphere 7.x und VMware NSX-T planen und von den neuesten Sicherheits-, Automatisierungs-, Netzwerkskalierbarkeit und mehr profitieren.
IBM Cloud kann Unternehmen beim Upgrade auf die neuesten vSphere- und NSX-T-Versionen unterstützen. Bevor Sie mit der Migration Ihrer Workloads beginnen, sollten Sie einige Dinge beachten:
Bei IBM Cloud erfolgt die Migration von VMware NSX-V zu VMware NSX-T nach dem VMware Lift-and-Shift-Migrationsmodell. Bei diesem Ansatz wird die IBM Cloud-Automatisierung verwendet, um eine neue vCenter Server-Instanz im selben oder in verschiedenen VLANs bereitzustellen. Mit dieser Aktion können Sie sowohl eine Migration von NSX-V zu NSX-T als auch eine Workload-Migration durchführen:
Dieses Diagramm zeigt die Lift-and-Shift-Architektur unter Verwendung der automatisierten Bereitstellung von VMware Solutions. Der Lift-and-Shift-Migrationsansatz ermöglicht Ihnen Folgendes:
IBM verpflichtet sich, seine Kunden zu unterstützen und diese Migration so nahtlos wie möglich zu gestalten.
Sehen Sie sich die NSX V2T-Migrations- und FAQ-Dokumentation an:
Als Alternative zur automatisierten Bereitstellung können Sie die VPC-Bare-Metal-Funktionen für das Migrationsziel nutzen, indem Sie die Anleitung zur VPC-Roll-your-own-Lösung befolgen.
