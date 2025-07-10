Kommt Ihnen das bekannt vor? Sie möchten KI in Ihrem Unternehmen implementieren, wissen aber nicht, wie Sie ihren Wert nachweisen oder wie Sie die Investition finanzieren können. Ein „Stage-Gating“-Modell kann Ihnen dabei helfen, die Auswirkungen im Laufe der Zeit zu messen, um den Wert nachzuweisen und die Finanzierung für die nachfolgenden Tranchen der KI-Arbeit freischalten.



Wer die Ergebnisse von KI messen möchte, muss sich für nicht offensichtliche mögliche Ergebnisse öffnen. Unternehmen konzentrieren sich oft nur auf die Produktivität. Denken Sie auch an andere mögliche Ergebnisse: Kosteneinsparungen, wie z. B. eine schnellere Markteinführung, oder Umsatzwachstumssteigerungen, wie z. B. eine geringere Kundenabwanderung.

Sie müssen auch eine Einstellung zum Testen und Experimentieren haben. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Messung von KPIs, um die nächsten Schritte zu planen. Und Sie müssen ständig nach den nächsten Schritten Ausschau halten – KI ist keine einmalige Investition. Sie erfordert Führung, Schulung, eine multidisziplinäre Belegschaft, Wartung und mehr. Sie kann sich im Laufe der Zeit immer mehr auszahlen, wenn die Akzeptanz zunimmt und die Anwendungsfälle erweitert werden.



Die Implementierung von KI mag wie ein gewaltiges Unterfangen mit erheblichen Vorabinvestitionen erscheinen, muss es aber nicht sein. Anstatt in viele KI-Lösungen auf einmal zu investieren, sollten Sie nur mit derjenigen beginnen, von der Sie denken, dass sie den größten Nutzen für Ihr Unternehmen bringt.

Fragen Sie sich selbst: Wo können Sie in Ihrem Unternehmen am meisten bewirken? Entweder durch die Steigerung der Einnahmen, um die Kosten der KI-Implementierung auszugleichen, oder durch die Beseitigung von Kosten, damit Sie die nächste Arbeitsphase finanzieren können?



Durch einen „Stage-Gating“-Prozess können Sie die Effektivität und die Auswirkungen einer KI-gestützten Lösung beurteilen, bevor Sie eine größere Verpflichtung eingehen.