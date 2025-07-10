Kommt Ihnen das bekannt vor? Sie möchten KI in Ihrem Unternehmen implementieren, wissen aber nicht, wie Sie ihren Wert nachweisen oder wie Sie die Investition finanzieren können. Ein „Stage-Gating“-Modell kann Ihnen dabei helfen, die Auswirkungen im Laufe der Zeit zu messen, um den Wert nachzuweisen und die Finanzierung für die nachfolgenden Tranchen der KI-Arbeit freischalten.
Wer die Ergebnisse von KI messen möchte, muss sich für nicht offensichtliche mögliche Ergebnisse öffnen. Unternehmen konzentrieren sich oft nur auf die Produktivität. Denken Sie auch an andere mögliche Ergebnisse: Kosteneinsparungen, wie z. B. eine schnellere Markteinführung, oder Umsatzwachstumssteigerungen, wie z. B. eine geringere Kundenabwanderung.
Sie müssen auch eine Einstellung zum Testen und Experimentieren haben. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Messung von KPIs, um die nächsten Schritte zu planen. Und Sie müssen ständig nach den nächsten Schritten Ausschau halten – KI ist keine einmalige Investition. Sie erfordert Führung, Schulung, eine multidisziplinäre Belegschaft, Wartung und mehr. Sie kann sich im Laufe der Zeit immer mehr auszahlen, wenn die Akzeptanz zunimmt und die Anwendungsfälle erweitert werden.
Die Implementierung von KI mag wie ein gewaltiges Unterfangen mit erheblichen Vorabinvestitionen erscheinen, muss es aber nicht sein. Anstatt in viele KI-Lösungen auf einmal zu investieren, sollten Sie nur mit derjenigen beginnen, von der Sie denken, dass sie den größten Nutzen für Ihr Unternehmen bringt.
Fragen Sie sich selbst: Wo können Sie in Ihrem Unternehmen am meisten bewirken? Entweder durch die Steigerung der Einnahmen, um die Kosten der KI-Implementierung auszugleichen, oder durch die Beseitigung von Kosten, damit Sie die nächste Arbeitsphase finanzieren können?
Durch einen „Stage-Gating“-Prozess können Sie die Effektivität und die Auswirkungen einer KI-gestützten Lösung beurteilen, bevor Sie eine größere Verpflichtung eingehen.
Identifizieren Sie zunächst wichtige übergeordnete „Workflows“ oder Funktionsbereiche in Ihrem Unternehmen. Für eine Fluggesellschaft könnten dies Bereiche wie Ticketing und Reservierungen, Bodenbetriebe zur Wartung und zum Verschieben von Flugzeugen an einem Flughafen oder die Erfahrung an Bord des Flugzeugs sein.
Als Nächstes erstellen Sie weitere diskrete „Workflow-Segmente“ innerhalb der größeren Workflows. Arbeiten Sie mit KI-Experten zusammen und beginnen Sie mit der Entwicklung von KI-Anwendungsfällen, die sich positiv auf die Workflow-Segmente auswirken könnten. Diese Anwendungsfälle für KI können die potenziellen „Funktionen“ Ihres minimal funktionsfähigen Produkts (MVP) darstellen.
Wählen Sie zunächst fünf Workflow-Segmente aus, in denen sich KI-Funktionen auswirken könnten, und erstellen Sie einige hochkarätige Finanzprognosen. Dies erfordert, dass Sie Umsatz- und Kostentreiber verstehen, damit Sie eine mindestens 50–60 % genaue Finanzprognose für die potenziellen Auswirkungen von KI auf dieses Workflow-Segment erstellen können.
Um die Umsatz- und Kostentreiber zu verstehen, muss man wissen, welche „Hebel“ oder Teile des Workflows einen direkten Einfluss auf Umsatz oder Kosten haben. Für eine Fluggesellschaft könnten beispielsweise Zusatzverkäufe über die WLAN-Schnittstelle oder das Bordunterhaltungssystem potenzielle Treiber an Bord eines Fluges sein. Umgekehrt könnten die Kosten für das Catering an Bord ein potenzieller Treiber sein.
Als Nächstes bestimmen Sie, welche KI-MVP-Funktion(en) Sie für die anfängliche Entwicklung und das Testen finanzieren möchten. Bei der Entscheidung, welche Funktion oder Funktionen getestet werden sollen, sind einige Faktoren zu berücksichtigen.
• Zwei Faktoren, die in der Regel zu berücksichtigen sind, sind: die geschätzten potenziellen Auswirkungen und die Durchführbarkeit der Umsetzung. Indem Sie Ihre Funktionen in einer Matrix darstellen, die einen Einfluss auf die y-Achse und die Durchführbarkeit auf der x-Achse hat, können Sie leicht erkennen, was die größte Wirkung haben kann und am besten umzusetzen ist.
• Sie sollten sich auch überlegen, wie groß der Nutzerkreis ist, den Sie erreichen möchten. Einige Funktionen können für eine kleine Gruppe von Anwendern, die sich sehr stark engagieren, wie z.B. ein IT-Team, von großer Bedeutung sein. Oder Sie möchten alle Mitarbeiter des Unternehmens mit einem gemeinsamen Anwendungsfall erreichen, um sie mit KI in den täglichen Workflows vertraut zu machen.
• Ob Sie 1, 2 oder mehr Funktionen wählen, hängt davon ab, wie viel Finanzierung Sie für den Start haben. Wenn Sie über mehrere Funktionen mit Synergien verfügen (d. h. dieselben Endbenutzer, ähnliche Entwicklungs- und Integrationsmuster), können Sie möglicherweise einen Mehrwert erzielen, wenn Sie diese gemeinsam einführen.
• Die finanziellen Auswirkungen sind ein entscheidender Faktor bei der Entscheidungsfindung, insbesondere bei der ersten Funktion, die Sie wählen, denn Sie möchten die Einnahmen oder Einsparungen nutzen können, um die nächste Funktion zu freischalten.
Entwickeln Sie einen Plan für Messungen und Experimente, einschließlich eines Zeitrahmens für die Tests. Überlegen Sie:
• An wie vielen Standorten oder potenziellen Kunden werden Sie diese neue Funktion testen?
• Wird Ihre Stichprobe groß genug sein, um eine statistisch signifikante Auswertung der KPIs zu ermöglichen?
• Sind Ihre KPIs messbar?
• Wie werden Sie sie messen? Gibt es einen Mechanismus zur Erfassung und Analyse der Daten, der die Auswirkungen der KI-Lösung isoliert betrachtet?
• Wie viele Daten benötigen Sie und wie lange müssen Sie testen?
Um auf unser vorheriges Beispiel zurückzukommen: Eine Fluggesellschaft könnte erwägen, ein MVP einer KI-Lösung zunächst nur an bestimmten Flughäfen oder nur mit ihren Elite-Mitgliedern zu testen, bevor sie es für alle Kunden oder Servicebereiche ausrollt.
Nachdem Sie einen Plan haben, gehen Sie die Governance-Prozesse Ihres Unternehmens durch, um sicherzustellen, dass das MVP mit den übergeordneten Zielen des Unternehmens übereinstimmt und um die Finanzierung für das Projekt zu sichern.
Die zuständigen Gremien sind kritisch in der Ausrichtung der Unterstützung und der Festlegung der Vision für ein MVP, insbesondere bei neuen Technologien wie KI. Wie die Arbeit von IBM mit PepsiCo zeigt, hilft der Aufsichtsrat von PepsiCo, KI-Ideen zu strukturieren, indem er Anwendungsfälle im Vergleich zu den Prinzipien der verantwortungsvollen KI bewertet, validiert und genehmigt. Der Vorstand teilt auch Best Practices und Beschleuniger, während er hilft, Risiken zu minimieren, um den Erfolg zukünftiger MVPs zu fördern.
Sobald die Finanzierung gesichert ist, können Sie das/die MVP(s) entwickeln und implementieren. Dieser Leitfaden zum Experimentieren mit KI teilt Tipps zum Experimentieren, einschließlich der Auswahl von Pilotbenutzern, der Definition relevanter Anwendungsfälle und der Bereitstellung von Schulungen und Unterstützung.
Nachdem Sie das MVP eingeführt haben, beginnen Sie, Ihre festgelegten KPIs zu verfolgen, indem Sie die in Schritt 4 inventarisierten Funktionen verwenden. KI-Technologie kann KPIs selbst durch (Produktnutzung) oder andere Methoden wie Ausgabe oder Umfragen verfolgen. Dies kann je nach der in Schritt 4 entwickelten Strategie variieren.
Wenn das MVP die Nadel verschoben hat, um die festgelegten KPIs zu erreichen, entscheiden Sie, ob Sie die Finanzierung für die vollständige Implementierung der KI-Funktionen fortsetzen möchten. Eine Fluggesellschaft könnte nun erwägen, die KI-Lösung für alle Kunden auf allen von ihr angeflogenen Flughäfen zu implementieren.
Entscheiden Sie parallel, ob Sie die nächste Finanzierungstranche für eine Reihe neuer MVP-Funktionen freischalten möchten. Angesichts des Erfolgs dieses MVP könnte es sinnvoll sein, andere Initiativen mit demselben Framework zu verfolgen.
Wenn KPIs den Erwartungen nicht entsprechen, sollten Sie die zugrunde liegenden Gründe untersuchen. Haben die Nutzer die Technologie nicht wie erwartet angenommen? In diesem Fall müssten Sie möglicherweise eine robustere Change-Management-Strategie implementieren. Hat die Technologie nicht alle KPIs erfüllt oder nur einen?
Vielleicht müssen Sie die Technologie anders anwenden oder Ihre KPI neu definieren. Hat die Technologie einfach nicht wie erwartet funktioniert? Bitten Sie um technischen Support oder suchen Sie nach einer neuen Lösung.
Mit der richtigen Einstellung und einem methodischen Prozess, der auf Daten und Experimenten beruht, können Sie Ihr Unternehmen so positionieren, dass KI auf intelligente und vorteilhafte Weise implementiert wird.
Lesen Sie als Nächstes, wie Sie KI erfolgreich implementieren. Und während Sie weiterhin Bühnentore freischalten, erkunden Sie, wie Sie KI im Unternehmen skalieren.
Entdecken Sie 4 Strategien zur Skalierung von KI mit einer starken Datengrundlage.
Erfahren Sie, wie CEOs den Wert, den generative KI schaffen kann, gegen die erforderlichen Investitionen und die damit verbundenen Risiken abwägen können.
Wir haben 2.000 Unternehmen zu ihren KI-Initiativen befragt, um herauszufinden, was funktioniert, was nicht und wie Sie vorankommen können.
Lernen Sie einen agilen KI-Ansatz kennen, der es Unternehmen ermöglicht, schnell zu innovieren und das Risiko von Fehlschlägen zu reduzieren.
Erfahren Sie, wie Sie generative KI, maschinelles Lernen und Foundation Models zur Verbesserung der Leistung in Ihre Geschäftsabläufe integrieren können.
Möchten Sie eine bessere Rendite für Ihre KI-Investitionen erzielen? Erfahren Sie, wie die Skalierung generativer KI in Schlüsselbereichen Veränderungen vorantreibt, indem Sie Ihre besten Köpfe dabei unterstützen, innovative neue Lösungen zu entwickeln und bereitzustellen.
Erfahren Sie mehr über die Geschichte der KI und erkunden Sie, was die Zukunft für Unternehmen bereithält, die die Einführung von KI in Betracht ziehen.
Erfahren Sie mehr über die drei entscheidenden Elemente einer starken KI-Strategie: die Schaffung eines Wettbewerbsvorteils, die Skalierung von KI im gesamten Unternehmen und die Förderung vertrauenswürdiger KI.
Trainieren, validieren, optimieren und implementieren Sie generative KI, Foundation Models und maschinelle Lernfunktionen mit IBM watsonx.ai, einem Studio der nächsten Generation für AI Builder in Unternehmen. Erstellen Sie KI-Anwendungen mit einem Bruchteil der Zeit und Daten.
Setzen Sie KI in Ihrem Unternehmen ein – mit branchenführendem Fachwissen im Bereich KI und dem Lösungsportfolio von IBM an Ihrer Seite.
Erfinden Sie kritische Workflows und Abläufe neu, indem Sie KI einsetzen, um Erfahrungen, Entscheidungsfindung in Echtzeit und den geschäftlichen Nutzen zu maximieren.
Profitieren Sie von einem einheitlichen Zugriff auf Funktionen, die den gesamten Lebenszyklus der KI-Entwicklung abdecken. Erstellen Sie leistungsstarke KI-Lösungen mit benutzerfreundlichen Oberflächen, Workflows und Zugriff auf branchenübliche APIs und SDKs.