In einer Zeit, in der Finanzinstitute zunehmend unter Beobachtung stehen, ob sie die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und den Bank Secrecy Act (BSA) einhalten, bietet der Einsatz fortschrittlicher Technologien wie generativer KI eine große Chance. Große Sprachmodelle (LLMs) wie GPT-4 können AML- und BSA-Programme verbessern und so die Compliance und Effizienz im Finanzsektor steigern. Allerdings birgt der Einsatz von Lösungen mit generativer KI in der Produktion Risiken.

Finanzinstitute sind mit einem komplexen regulatorischen Umfeld konfrontiert, das robuste Compliance-Mechanismen erfordert. Die Integration generativer KI, insbesondere von LLMs, bietet transformatives Potenzial für die Automatisierung von Compliance-Prozessen, die Erkennung von Anomalien und die Bereitstellung umfassender Erkenntnisse in regulatorischen Anforderungen.