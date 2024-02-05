Beherrschung der Identitätssicherheit: Eine Einführung in die FICAM-Best Practices

Um die Richtlinien und Standards einzuhalten und ICAM erfolgreich umzusetzen, beachten Sie bitte folgende Leitlinien:

Vermeidung der Anbieterbindung

Wählen Sie einen Anbieter wie IBM Security Verify SaaS, dessen Lösungen auf offenen Standards basieren und sich mit einer Vielzahl von Partnern integrieren lassen. Dies ermöglicht Interoperabilität mit umfassenden Integrationen für robustes Identity und Access Management (IAM).

Implementierung von Multi-Faktor-Authentifizierung

Die Multi-Faktor-Authentifizierung mindert das Risiko von Zugriffsverletzungen und erhöht das Vertrauen in die Identität jedes Benutzers. Verbessern Sie Ihren Sicherheitsstatus, indem Sie phishing-resistente Methoden wie Passkeys der FIDO Alliance und zertifizierte Produkte wie Verify SaaS einsetzen.

Adaptiven Zugriff einbeziehen

Der adaptive Zugriff bietet in Kombination mit Threat-Intelligence einen robusten Schutz gegen Authentifizierungsangriffe. Diese Integration verbessert sowohl die kontextuelle Analyse von Nutzer-Logins und empfiehlt außerdem fundierte Zugriffsentscheidungen auf Basis berechneter Risikobewertungen.

Bei der Bewertung eines beliebigen „adaptiven“ Anbieters sollte man auf die Qualität der vom System generierten Empfehlung achten. Es genügt nicht, „statische“ Kontextinformationen wie Benutzeragententyp, Geolokalisierung, IP-Adressrisiko usw. zu erfassen. Erwägen Sie, den Kontext zu erweitern, indem Sie biometrische Kontextmerkmale wie Tippgeschwindigkeit, Mausbewegungen und andere auswerten. Die meisten Anbieter bieten statischen Kontext, während nur wenige die Funktionen bieten, biometrische Veränderungen zu erkennen oder gar die Anwesenheit einer virtuellen Maschine auf einem Endgerät zu erkennen.

Eine durchgängig attributbasierte Zugriffskontrolle verwenden

Dieses Zugriffskontrollmodell legt Zugriffsrechte auf der Grundlage von Attributen fest und ermöglicht Administratoren so Flexibilität bei den Zugriffsrichtlinien. Dadurch werden etwaige Lücken in Bezug auf Sicherheit, Datenschutz und Compliance effektiv geschlossen. Erwägen Sie die Kombination mit einem Tool zur Verwaltung von Zugriffsrechten, um die sensibelsten Authentifizierungsdaten noch besser zu schützen.

Sicherer Zugriff auf APIs

Um die Interoperabilität zu verbessern, sollten ICAM-Funktionen auf Basis offener Standards wie OAuth2 eingesetzt werden. Erwägen Sie die Implementierung eines API-Zugriffsmanagements, um diese Ressourcen zu sichern und die Authentifizierung zu verstärken.

Durch die Einhaltung dieser Richtlinien und die Nutzung von IBM Security Verify SaaS können Unternehmen ihren Sicherheitsstatus verbessern, die Vorschriften einhalten und vertrauliche Informationen effektiv schützen.