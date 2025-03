So entwickeln Sie eine erfolgreiche Marketingautomatisierungsstrategie

Unternehmen, die Buyer Personas entwickeln und Kundendaten erfassen und analysieren, können Customer Journey Maps erstellen, die auf das Verhalten ihrer Kunden abgestimmt sind. Sie kennen die Kontaktpunkte ihrer bestehenden und potenziellen Kunden und deren demografische Daten. Sie wissen, ob Kunden Zeit in sozialen Medien, mit E-Mail, in mobilen Apps und auf anderen Plattformen verbringen. An dieser Stelle kommt die Zielgruppensegmentierung ins Spiel. Unternehmen sollten ideale Kundenprofile erstellen, damit sie personalisierte Erfahrungen bieten können.

Unternehmen können die richtigen Kundenprofile identifizieren, indem sie bestehende Kunden oder Kunden, die Produkte der Konkurrenz gekauft haben, befragen. Außerdem können sie die demografischen Daten beider Kundentypen untersuchen oder mithilfe von Analysetools herausfinden, was Menschen in den sozialen Medien und anderen Online- Quellen über das Unternehmen oder die Produkte der Konkurrenz sagen.

Unternehmen können ihre Zielgruppe auch in Gruppen segmentieren, basierend darauf, ob eine Person bereits Produkte gekauft hat oder nicht, wie oft sie Produkte gekauft hat und wo sie sich auf der Welt befindet.