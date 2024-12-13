Der Dezember ist ein Monat der Zahlen, vom Countdown für die Feiertage bis hin zu den RSVPs für Partys. Für Unternehmensführer sind die wichtigsten Zahlen in diesem Monat jedoch die Budgetzahlen für 2025. Da Cybersicherheit für viele Unternehmen im Jahr 2025 im Fokus stehen wird, dürfte sie auch zu Beginn des neuen Jahres in vielen Budgets einen hohen Stellenwert haben.
Gartner geht davon aus, dass die Ausgaben für Cybersicherheit im Jahr 2025 um 15 % steigen werden, von 183,9 Milliarden US-Dollar auf 212 Milliarden US-Dollar. Sicherheitsdienstleistungen sind führend in dem Segment, das das größte Ausgabenwachstum erwartet, gefolgt von Sicherheitssoftware an zweiter Stelle und Netzwerksicherheit als drittgrößtem Wachstumsbereich.
„Das anhaltend erhöhte Bedrohungsumfeld, die Verlagerung hin zur Cloud und der Fachkräftemangel drängen die Sicherheit ganz oben auf die Prioritätenliste und setzen Chief Information Security Officers (CISOs) unter Druck, die Sicherheitsausgaben ihres Unternehmens zu erhöhen“, sagte Shailendra Upadhyay, Senior Forschung Principal bei Gartner in einer kürzlich veröffentlichten Pressemitteilung. „Darüber hinaus prüfen Unternehmen derzeit ihren Bedarf an Endpoint Protection Platform (EPP) und Endpoint Detection and Response (EDR) und nehmen Anpassungen vor, um nach dem Ausfall von CrowdStrike ihre operative Widerstandsfähigkeit und ihre Reaktionsfähigkeit bei Sicherheitsvorfällen zu verbessern.“
Während Ausgabenentscheidungen und -steigerungen wahrscheinlich auf viele verschiedene Gründe zurückzuführen sind, nennt Gartner zwei Hauptgründe für den prognostizierten Anstieg.
Anstatt einfach einen einzigen Posten in das Budget Ihres Unternehmens aufzunehmen, der Cybersicherheit umfasst, beginnt eine genaue Budgetierung damit, alle Komponenten eines effektiven Cybersicherheitsprogramms aufzuschlüsseln.
Berücksichtigen Sie Folgendes in Ihrem Budget:
Während viele Unternehmen bei der Erstellung ihres Cybersicherheitsbudgets Geschäftsunterbrechungen und potenzielle Risiken berücksichtigen, übersehen viele, wie sich das Budget auf das Cybersicherheitsteam auswirkt.
Die ISACA-Studie „State of Cybersecurity 2024 and Beyond“ ergab, dass 66 % der Cybersicherheitsexperten angaben, ihre Tätigkeit sei stressiger geworden. Wenig überraschend war der häufigste Grund (81 %), dass die Geschäftswelt durch Bedrohungen immer komplexer wird. Allerdings belegte das zu niedrige Budget (45 %) zusammen mit den größeren Herausforderungen bei der Mitarbeiterbindung und der mangelnden Qualifikation/Ausbildung des Personals den zweiten Platz.
Laut dem Bericht gaben mehr als die Hälfte (51 %) der Befragten an, dass ihre Budgets unterfinanziert seien; im Jahr 2023 teilten 47 % diese Ansicht. Außerdem erwarten nur 37 %, dass ihre Budgets im Jahr 2025 steigen werden. Zu allem Überfluss hatten nur 40 % ein hohes Vertrauen, dass ihr Team auf einen Cyberangriff vorbereitet sei. Gleichzeitig erwarten 47 % einen Cyberangriff auf ihre Unternehmen.
Während sich Unternehmensleiter mit der Budgetplanung befassen, finden Sie hier einige Möglichkeiten, den Stress der Mitarbeiter im Zusammenhang mit dem Budget 2025 zu reduzieren.
Der Anstieg der Ausgaben für Cybersicherheit ist zwar insgesamt ein positiver Trend, aber das Wichtigste ist, wie Unternehmen ihre höheren Investitionen nutzen. Indem Sie die richtigen Entscheidungen für Ihr Unternehmen treffen, können Sie Risiken reduzieren und gleichzeitig die Zufriedenheit Ihrer Mitarbeiter verbessern.