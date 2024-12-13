Der Dezember ist ein Monat der Zahlen, vom Countdown für die Feiertage bis hin zu den RSVPs für Partys. Für Unternehmensführer sind die wichtigsten Zahlen in diesem Monat jedoch die Budgetzahlen für 2025. Da Cybersicherheit für viele Unternehmen im Jahr 2025 im Fokus stehen wird, dürfte sie auch zu Beginn des neuen Jahres in vielen Budgets einen hohen Stellenwert haben.

Gartner geht davon aus, dass die Ausgaben für Cybersicherheit im Jahr 2025 um 15 % steigen werden, von 183,9 Milliarden US-Dollar auf 212 Milliarden US-Dollar. Sicherheitsdienstleistungen sind führend in dem Segment, das das größte Ausgabenwachstum erwartet, gefolgt von Sicherheitssoftware an zweiter Stelle und Netzwerksicherheit als drittgrößtem Wachstumsbereich.

„Das anhaltend erhöhte Bedrohungsumfeld, die Verlagerung hin zur Cloud und der Fachkräftemangel drängen die Sicherheit ganz oben auf die Prioritätenliste und setzen Chief Information Security Officers (CISOs) unter Druck, die Sicherheitsausgaben ihres Unternehmens zu erhöhen“, sagte Shailendra Upadhyay, Senior Forschung Principal bei Gartner in einer kürzlich veröffentlichten Pressemitteilung. „Darüber hinaus prüfen Unternehmen derzeit ihren Bedarf an Endpoint Protection Platform (EPP) und Endpoint Detection and Response (EDR) und nehmen Anpassungen vor, um nach dem Ausfall von CrowdStrike ihre operative Widerstandsfähigkeit und ihre Reaktionsfähigkeit bei Sicherheitsvorfällen zu verbessern.“