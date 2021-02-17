Die industrielle Zukunft liegt vor uns mit rascher Transformation durch High-End-Technologien wie KI, IoT und Blockchain.
Was diese Technologien jedoch so einzigartig macht, ist ihre herausragende Fähigkeit, die gesamte Infrastruktur zu automatisieren. Es wird für Sie einfacher und intelligenter, die industriellen Prozesse im Detail zu überwachen. Angesichts der rasanten Zunahme der Globalisierung, der Produktkomplexität und der gestiegenen Kundenerwartungen setzen die Unternehmen verstärkt auf fortschrittliche Technologien, um die Abläufe in der Lieferkette zu optimieren.
Nicht nur die Lieferkette, sondern auch die Fertigung, die Gastgewerbe, die Equipment-Wartung und die gesamte Anlage werden automatisch durch sensorgestützte und intelligente Technologien betrieben. Diese Fähigkeiten helfen dabei, Branchen mit datengesteuerten Techniken zu revolutionieren und ermöglichen es Ihnen, diese Daten für Analysen zu nutzen.
Die Technologie des Internets der Dinge (IoT) bietet neue und kostengünstigere Möglichkeiten, die Kommunikation zwischen den „Dingen“ herzustellen. Blockchain bietet Transparenz, Unveränderlichkeit, Sicherheit und Interoperabilität, um technologische Ökosysteme zu schaffen, die zuvor nicht möglich waren. Statista prognostiziert, dass bis Ende 2025 etwa 70 Milliarden IoT-Geräte verbunden sein werden.
Außerdem bietet die Technologie der künstlichen Intelligenz (KI) den Branchen einen größeren Mehrwert, da sie menschliche Elemente erheblich durch autonome Maschinen, Roboter, Bildverarbeitung und andere ersetzt. Darüber hinaus wirkt sich die Weiterentwicklung der 5G-Kommunikation positiv auf unsere Umgebung aus. Lassen Sie uns lernen, wie diese drei Technologien zur Verbesserung der Branchen beitragen.
Daten sind das absolute Lebenselixier eines jeden Unternehmens. Big Data findet heute in zahlreichen Branchen wie dem Einzelhandel, dem Gesundheitswesen, den Finanzdienstleistungen, der Landwirtschaft, der Öl- und Gasindustrie und vielen anderen eine breite Anwendung. Unternehmen, die Daten zur Beantwortung von Kundenanfragen verarbeiten, erzielen höhere Gewinne und binden Kunden an sich. Die Nachfrage nach Big Data überschreitet mehrere Sektoren und treibt die Wirtschaft von morgen erheblich voran.
Die Internet-of-Things-Technologie erfordert, dass die Cloud effizient funktioniert und die Daten sicher hält. Auch die KI blieb bis zum Aufkommen von Big Data lediglich ein Modell. Darüber hinaus sind Daten die wichtigste Komponente in den Strategien zur Entwicklung von KI und maschinellen Lernkonzepten. Diese Technologien werden heute in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, von Chatbots bis hin zu selbstfahrenden Fahrzeugen. Tatsächlich gibt es kaum ein Unternehmen, das noch nicht von der KI betroffen ist. Das Konzept beinhaltet Innovation und Transformation in den Branchen zur Verbesserung der Leistung und des Asset-Betriebs.
Durch den Einsatz dieser Technologiekombination können die Branchen vielfältige Vorteile erzielen und optimale Leistungen erbringen. Zu den Vorteilen zählen:
Nehmen wir das Beispiel von Porsche: Es ist offiziell der erste Autohersteller, der Blockchain-Konzepte in Fahrzeugen testet. Das Unternehmen hat mit dem deutschen Unternehmen XAIN zusammengearbeitet, um die Technologien zur Automatisierung seiner Fahrzeuge zu implementieren. Die ganze Idee besteht darin, die Sicherheit der Fahrer mit datengestützten Techniken zu gewährleisten. Über ihre Smartphones haben die Fahrer Zugang zu den Verkehrsdaten auf einer Blockchain, die von den vernetzten Fahrzeugen in der Umgebung ständig empfangen werden. Sie fördert somit vorausschauende Wartung und autonomes Fahren durch nützliche Daten für ein besseres und reibungsloseres Fahrerlebnis.
Apropos Aktiengeschäft, viele Start-ups führen KI-Konzepte ein, um den Aktienmarkt vorherzusagen. Dies liegt vor allem an der äußerst verdächtigen Natur der Bestände; benötigen die Händler und Broker innovative Tools und Konzepte, um den Markt in Bezug auf Vorhersagen, Forecasting und Transaktionsüberprüfungen zu verwalten. Daher sind High-End-Technologien wie KI sehr gefragt, um effektive Ergebnisse an der Börse zu erzielen.
Die künstliche Intelligenz hat noch einen langen Weg vor sich, um parallel zur technologischen Expansion in den Branchen voranzukommen, und die Blockchain scheint dabei ihr natürlicher Begleiter zu sein. Statistisch gesehen wird KI in den verschiedenen Branchen einen ROI von rund 100 Milliarden USD generieren. Außerdem wird KI, wie von McKinsey prognostiziert, bis Ende 2025 jährlich zwischen 3,5 und 5,8 Billionen USD in 19 Branchen generieren. Die meisten Branchen arbeiten an der Umsetzung von Smart-City-Projekten durch die Kombination von IoT-, KI- und Blockchain-Konzepten. Das Trio bietet erhebliche Nutzen wie reduzierten Energieverbrauch, gut strukturierte Überwachung der Verbrauchsmuster und Vermeidung unnötiger Verschwendung von Ressourcen.
Darüber hinaus werden verschiedene andere Konzepte eingesetzt, um die industrielle Leistung mit Hilfe von High-End-Technologien besser und intelligenter zu steigern. Diese Entwicklungen haben zweifellos selbstfahrende Autos, intelligente Häuser, Robotertechnik und kognitive Systeme ermöglicht, was sich in der heutigen Zeit positiv auf unser Leben auswirkt.
Die Kombination aus KI, IoT und Blockchain verändert die Art und Weise, wie wir leben und arbeiten. Zum Beispiel können Sie als Einzelperson grüne Energie an einen anderen Verbraucher eintauschen oder die Energie an das Smart Grid zurückgeben. Dies genügt, um den Energieverbrauch als Ressource in deutlich reduziertem Umfang zu decken und eine angemessene Verteilung über alle angeschlossenen Netze hinweg zu gewährleisten. Wir können also sagen, dass die IoT-Technologie zwar eine genaue Datenmessung ermöglicht, die Blockchain für Transparenz und Nachvollziehbarkeit sorgt und KI die notwendige Intelligenz bereitstellt, um das Gesamtsystem intelligenter zu gestalten.
Darüber hinaus kann das Trio die Art und Weise revolutionieren, wie digitale Identitäten und Zugangsdaten zur Erfüllung industrieller Anforderungen bereitgestellt werden. IoT identifiziert die Daten, die Blockchain kontrolliert den Zugriff auf diese Daten, und KI verhindert Betrügereien. Es spiegelt wider, wie wichtig die drei Technologien sind, um die Transparenz der sozialen Netzwerke zu erhöhen und die Praktiken der sozialen Verantwortung von Unternehmen (CSR) in größerem Maße zu verbessern. Außerdem hilft die Blockchain KI, die Daten zu skalieren, Ressourcenteilung zu verwalten und eine vertrauenswürdige sowie transparente Datenwirtschaft für erfolgreichen industriellen Fortschritt zu schaffen.
Die Konvergenz von AI, IoT und Blockchain fördert den Einsatz von Datenanalyse, die es Industriellen ermöglicht, ihren Kunden neue und innovative Dienstleistungen anzubieten. Es hilft dabei, bessere Geschäftsinformationen zu gewinnen und zielorientierte Funktionalitäten zu ermöglichen. Endlich ist die Zeit gekommen, dass wir das Potenzial datengesteuerter Konzepte durch den Einsatz intelligenter Technologien ausschöpfen können. Das Wichtigste dabei ist die transformative Kraft des technologischen Gewebes zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen in den Bereichen Marketing, Vertrieb, Kundenservice und vielen anderen Bereichen.
Schließen Sie sich Blockchain-Innovatoren an, die Branchen auf der ganzen Welt verändern. Let's put smart to work.
Von Zeit zu Zeit laden wir Branchenexperten, akademische Experten und Partner dazu ein, ihre Meinungen und Erkenntnisse zu aktuellen Trends in der Blockchain im Blockchain Pulse Blog zu teilen. Die Meinungen in diesen Blogbeiträgen sind zwar ihre eigenen und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von IBM wider, doch dieser Blog ist bestrebt, alle Standpunkte in die Konversation einzubeziehen.