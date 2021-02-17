Die industrielle Zukunft liegt vor uns mit rascher Transformation durch High-End-Technologien wie KI, IoT und Blockchain.

Was diese Technologien jedoch so einzigartig macht, ist ihre herausragende Fähigkeit, die gesamte Infrastruktur zu automatisieren. Es wird für Sie einfacher und intelligenter, die industriellen Prozesse im Detail zu überwachen. Angesichts der rasanten Zunahme der Globalisierung, der Produktkomplexität und der gestiegenen Kundenerwartungen setzen die Unternehmen verstärkt auf fortschrittliche Technologien, um die Abläufe in der Lieferkette zu optimieren.

Nicht nur die Lieferkette, sondern auch die Fertigung, die Gastgewerbe, die Equipment-Wartung und die gesamte Anlage werden automatisch durch sensorgestützte und intelligente Technologien betrieben. Diese Fähigkeiten helfen dabei, Branchen mit datengesteuerten Techniken zu revolutionieren und ermöglichen es Ihnen, diese Daten für Analysen zu nutzen.

Die Technologie des Internets der Dinge (IoT) bietet neue und kostengünstigere Möglichkeiten, die Kommunikation zwischen den „Dingen“ herzustellen. Blockchain bietet Transparenz, Unveränderlichkeit, Sicherheit und Interoperabilität, um technologische Ökosysteme zu schaffen, die zuvor nicht möglich waren. Statista prognostiziert, dass bis Ende 2025 etwa 70 Milliarden IoT-Geräte verbunden sein werden.

Außerdem bietet die Technologie der künstlichen Intelligenz (KI) den Branchen einen größeren Mehrwert, da sie menschliche Elemente erheblich durch autonome Maschinen, Roboter, Bildverarbeitung und andere ersetzt. Darüber hinaus wirkt sich die Weiterentwicklung der 5G-Kommunikation positiv auf unsere Umgebung aus. Lassen Sie uns lernen, wie diese drei Technologien zur Verbesserung der Branchen beitragen.