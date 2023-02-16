Im vergangenen Jahr, als die Unternehmen mit der Erholung von COVID-19 beschäftigt waren, musste sich ihr Fokus rasch auf die Bewältigung von Lieferkettenengpässen, Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel und zum Jahresende auch auf den Inflationsdruck verlagern – allesamt Probleme, die durch den Krieg zwischen Russland und der Ukraine noch verschärft wurden.
Neben diesen Herausforderungen wird das anhaltende Bestreben, Kosten zu senken, Effizienz und Produktivität zu steigern, bessere Entscheidungen zu treffen und Risiken zu reduzieren, die Investitionen der Pharmaindustrie in Cloud, KI/ML, Analytik und Automatisierung auch im Jahr 2023 trotz höherer Zinssätze weiter vorantreiben.
Unternehmen müssen ihre Geschäftsmodelle überdenken, um eine Vielzahl strategischer Ziele zu erreichen, und KI wird dabei in allen Bereichen eine zunehmend wichtige Rolle spielen: Unterstützung bei der Arzneimittelentwicklung, Diversität von Studien, Prognosen und Lieferkettenfunktionen sowie Unterstützung bei der Einbindung und Einhaltung dezentraler Studien und Marktzugangsregelungen. Diese Veränderungen werden die Voraussetzungen für einen weiteren Wandel in der Branche schaffen, wenn Gentherapie und Präzisionsmedizin in größerem Umfang verfügbar werden.
Der Inflation Reduction Act von 2022 übt Druck auf Unternehmen aus, die Preise für Medikamente und Medizinprodukte in den USA zu senken, was die Pharmaindustrie dazu veranlasst, Technologien zu nutzen, um Kosteneffizienz zu steigern und Margen aufrechtzuerhalten. Weltweit übt die sich verändernde politische Debatte über den Zugang zu und die Erschwinglichkeit von patentierten Arzneimitteln zusätzlichen Druck aus. Ein inflationäres Umfeld wird die traditionelle Forschung und Entwicklung verlangsamen und der Pharmaindustrie keine andere Wahl lassen, als sich mit KI/ML und verwandten Techniken zu befassen, um die Arzneimittelentwicklung und -umwidmung zu beschleunigen und gleichzeitig die Kosten zu senken. Dies wird auch neue Partnerschaften anregen (zum Beispiel die Zusammenarbeit von Pharmaunternehmen mit Forschung oder von Anbietern mit Kostenträgern) durch föderiertes Lernen und cloudbasierte Ökosysteme.
Die Herstellungskosten und die Kosten für klinische Studien werden weiter steigen. Die Kosten für pharmazeutische Wirkstoffe sind seit 2018 um bis zu 70 % gestiegen. Die Rekrutierung von Patienten vor Ort und die Durchführung von Studien vor Ort sind nach wie vor unerschwinglich teuer. Pharma wird sich während der gesamten Studien auf die digitale Patientenrekrutierung durch soziale Werbung und digitale Interaktion (einschließlich Wearables) konzentrieren, um Adhärenz und Persistenz zu gewährleisten. Dezentrale Studienstrukturen werden die Pharmaindustrie dazu veranlassen, sich stärker auf Cybersicherheit und den Schutz von Gesundheitsdaten (PHI) zu konzentrieren und gleichzeitig die damit verbundenen Kosten zu verwalten.
Die Kosten für den Betrieb von Produktionsstätten werden mit dem anhaltenden Anstieg der Energiepreise zunehmen. Wir prognostizieren, dass Unternehmen erhebliche Fortschritte in Richtung Digitalisierung erzielen werden, um Kosten zu senken, die Qualität zu verbessern, Rückrufe zu reduzieren und die Sicherheit zu erhöhen. Vordigitale Einrichtungen mit manuellen Prozessen und hohem Arbeitsaufwand werden nicht mehr die Norm sein.
Die strategische Neugewichtung von Prioritäten sollte für die Geschäftsleitung oberste Priorität haben. Im vergangenen Jahr haben Pfizer und GSK den Bereich Verbrauchergesundheit verlassen, um sich vorrangig auf die Entwicklung neuartiger Medikamente und Impfstoffe sowie auf Kerninnovationen zu konzentrieren. Wir haben gezielte Fusionen und Übernahmen beobachtet, um die Pipelines wieder aufzufüllen, was sich auch im Jahr 2023 fortsetzen wird. Novartis hat Sandoz, sein Generika-Geschäft, ausgegliedert und konzentriert sich nun auf die Forschung im Bereich innovativer Arzneimittel. Sanofi und der Generika-Gigant Sun Pharmaceuticals positionieren sich neu, um in den Bereich Spezialpharmazeutika einzusteigen, wobei letzterer ein neues, äußerst wettbewerbsfähiges Biologikum gegen Psoriasis auf den Markt bringt.
Unternehmen erkennen zunehmend, dass unterschiedliche Geschäftsmodelle erforderlich sind: Innovative Pharmaunternehmen benötigen erhebliche Kapitalinvestitionen, um modernste Forschung auf Basis neuer Technologien zu unterstützen, während Geschäftsmodelle für Generika und Verbrauchergesundheit eine beispiellose Größe, Zugang zum Vertrieb und enge Partnerschaften mit Apotheken erfordern. Ein steigendes Risiko-Ertrags-Verhältnis für Innovatoren wird Unternehmen dazu veranlassen, Forschungs- und Technologiepartnerschaften einzugehen, die Spitzenkräfte mit den innovativsten Berechnungstechniken kombinieren, anstatt direkte Fusionen oder Übernahmen zu tätigen.
Die durch COVID-19 verursachten Umwälzungen und Störungen haben den Führungskräften der Pharmaindustrie ein gesteigertes Bewusstsein für die Widerstandsfähigkeit bei der Bereitstellung innovativer Medikamente und Therapeutika für die Bevölkerung vermittelt und damit die Bedeutung von Investitionen in Prognosen und Lieferketten unterstrichen.
Forecasting
Prognosen sind für viele Unternehmen nach wie vor ein Problem. Laut einer aktuellen Studie von IBM IBV sind 57 % der CEOs der Ansicht, dass der CFO in den nächsten zwei bis drei Jahren die wichtigste Rolle in ihren Unternehmen spielen wird. Veraltete Prozesse, schwankende Nachfrage sowie zunehmende Datenmengen und Komplexität erfordern einen neuen Ansatz. Herkömmliche vierteljährliche Prognosezyklen (die manuell und aufwendig sind) führen zu ungenauen Vorhersagen.
Führende Unternehmen werden in KI, ML und intelligente Workflows investieren, um End-to-End-Prognosefunktionen bereitzustellen, die Echtzeit-Feeds aus mehreren Datenquellen nutzen und Hunderte von KI- und ML-Modellen einsetzen, um detailliertere und genauere Prognosen und Kundenerkenntnisse zu liefern. Diese Fähigkeiten werden die Rolle von Finanzorganisationen grundlegend verändern, indem sie die Geschwindigkeit der Erkenntnisgewinnung, die Einführung datengestützter Entscheidungsfindung und die Skalierung von Analysen innerhalb des Unternehmens in den Vordergrund stellen.
Lieferketten
Führungskräfte aus der Wirtschaft werden sich auf Lösungen für die Lieferkette konzentrieren, die Transparenz in den Bereichen Beschaffung, Fertigung, Lieferung und Logistik fördern und gleichzeitig Kosten, Abfall und Zeitaufwand minimieren. CSCOs modernisieren die Lieferkettenabläufe, indem sie mithilfe von KI unstrukturierte Daten in Echtzeit nutzen und Automatisierung, Blockchain und Edge-Computing integrieren, um Abläufe zu verwalten und Informationen aus verschiedenen Quellen zu sammeln und zu verknüpfen.
Im Zuge von COVID-19 beobachten wir, dass Führungskräfte die Lieferkette zunehmend als zentrale organisatorische Funktion und nicht mehr nur als unterstützende Funktion betrachten. David Volk, Geschäftsführer für klinische Lieferkettenplanung bei Roche, erklärt: „Wir sind ein vernetztes Unternehmen, das … eine weitreichende Zusammenarbeit mit allen Partnern und der gesamten Branche pflegt.“ Wir verstehen uns als Lieferkettenorganisation, und ein wesentlicher Teil des Mehrwerts, den wir für Patienten schaffen, liegt in der Optimierung unserer globalen Lieferkette und Lagerbestände. Das ist eine ganz andere Denkweise, und sie hat die Art und Weise verändert, wie wir das Unternehmen führen.“
Die Nachhaltigkeit der Lieferkette gehört ebenfalls zu den höchsten Prioritäten der CEOs. 48 % der befragten CEOs geben an, dass die Steigerung der Nachhaltigkeit oberste Priorität hat – ein Anstieg von 37 % seit 2021. 44 % nennen einen Mangel an datengesteuerten Erkenntnissen als Hindernis für das Erreichen von Nachhaltigkeitszielen. Durchgängige Transparenz hinsichtlich der Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit, wie beispielsweise Kennzahlen zu Emissionen und Abfall vom Rohstoff bis zur Lieferung, wird ein neues Informationsniveau erschließen, das CSCOs als wichtige Wegbereiter für Unternehmen positioniert, um ihre Nachhaltigkeits- und ESG-Vision zu verwirklichen.
Die Gentherapie ist die neue Grenze der Medizin. Der Schwerpunkt liegt auf der gezielten Veränderung der Gene einer Person zur Behandlung oder Heilung von Krankheiten, einschließlich Krebs, genetischen Erkrankungen und Infektionskrankheiten. Die US Food & Drug Administration (FDA) hat 2017 die erste Gentherapie in den Vereinigten Staaten zugelassen. Seitdem wurden mehr als 20 Zell- und Gentherapieprodukte zugelassen.
Laut der Alliance for Regenerative Medicine könnten im Jahr 2023 fünf weitere Gentherapien für seltene Krankheiten auf den US-Markt kommen, darunter neue Behandlungen für Sichelzellenanämie, Duchenne-Muskeldystrophie und Hämophilie.
Diese Therapien werden die Unternehmen der Biowissenschaften dazu zwingen, ihre Geschäftsmodelle zu überdenken. Wie werden sie effizient bestimmen, welche Patienten für diese Therapien infrage kommen? Wie werden sie im Rahmen der Therapie das Blut des Patienten entnehmen? Wie werden sie mit den Kostenträgern eine Erstattung abschließen, wenn diese Therapien pro Behandlung über 3 Millionen USD kosten können? Wie werden die Behandlungsergebnisse bei ergebnisorientierten Vereinbarungen erfasst? Diese und viele weitere Fragen zu Zahlungsmodellen, Erfahrung, Lieferkette und Fertigung müssen beantwortet werden.
Ein wesentlicher Treiber für das Wachstum von Gentherapien und die Einführung von Präzisionszustand ist das Wachstum und die Zugänglichkeit der nächste-Generation-DNA-Sequenzierung (NGS). NGS wird sich mehr und mehr durchsetzen und die Wissenschaft aus dem Labor herausholen, um eine verbesserte Patientenversorgung und bessere Ergebnisse in großem Maßstab zu erzielen. NGS bietet extrem hohen Durchsatz, Skalierbarkeit und Geschwindigkeit und hat die Branche revolutioniert, indem es eine breite Palette von Analysen in verschiedenen Anwendungen auf einem nie dagewesenen Niveau ermöglicht. Dies umfasst die Bereitstellung von Ganzgenomsequenzierungen zu erschwinglichen und praktikablen Preisen für Forscher, Wissenschaftler, Ärzte und Patienten. Ein Beispiel hierfür ist der neue Illumina NovaSeq X Sequenzer, der im September 2022 auf den Markt kam. Er ist doppelt so schnell wie frühere Modelle und kann 20.000 Genome pro Jahr zu einem Preis von 200 USD pro Genom sequenzieren. Da der Preis für die Sequenzierung von Genomen sinkt, wird die Fähigkeit, personalisierte Medizin und Gentherapie in großem Maßstab fortzufahren, weiter zunehmen.
Die Einschränkungen traditioneller klinischer Studien wurden während der COVID-19-Pandemie verstärkt und haben den Einsatz dezentralisierter klinischer Studien (DCTs) beschleunigt. Es besteht ein deutlicher Bedarf, die Studienformate zu verbessern, damit breitere und gerechtere Bevölkerungsgruppen erreicht und einbezogen werden können. Neue Technologien werden dazu beitragen, Patientendatenpunkte zu integrieren und ganzheitliche Erkenntnisse wie nie zuvor zu gewinnen. Unternehmen der Biowissenschaften werden verstärkt DCTs einsetzen, um globale Studien durchzuführen und neue Therapien auf den Markt zu bringen. Wir erwarten im Jahr 2023 eine Rekordzahl an dezentralen Gerichtsverfahren.
Zu den Hauptvorteilen von DCTs gehören:
Da DCTs zunehmend Verbreitung finden, wird die Gestaltung von Studien unter Berücksichtigung der Patientenerfahrung entscheidend sein, um eine klare, transparente Einbindung und eine freiwillige und aktive Teilnahme sicherzustellen. Methoden wie Enterprise Design Thinking können ein nützliches Framework bieten. Ebenso erfordert die Integration von Patientendaten aus mehreren Quellen wie elektronischen Gesundheits- und Krankenakten, elektronischen Datenerfassungsplattformen, klinischen Datenmanagementsystemen, Wearables und anderen digitalen Technologien einen offeneren Ansatz beim Informationsaustausch.
Quantencomputing wird fortschrittlichere DCT-Funktionen für Rekrutierung, Auswahl und Optimierung von Studienorten sowie Patientenüberwachung ermöglichen. Quantum-basierte Algorithmen können bestehende Computer-Algorithmen übertreffen und eine bessere Analyse integrierter Patientendaten im großen Maßstab ermöglichen.
In den kommenden Jahren werden dezentralisierte Studien zur Norm werden. Dies verbessert die Möglichkeit, klinische Studien in großem Maßstab zu rekrutieren, auszuwählen und durchzuführen, um sicherzustellen, dass ganze und vielfältige Bevölkerungsgruppen vertreten sind und lebensrettende Behandlungen schneller zugelassen und eingeführt werden.
Die KI-gestützte Arzneimittelforschung gewinnt weiter an Dynamik und erreicht kritische Meilensteine. Der erste von der KI entwickelte Medikamentenkandidat, der Anfang 2020 in die klinische Erprobung geht, wurde von Exscientia gemeldet. Seitdem haben Unternehmen wie Insilico Medicine, Evotec und Schrödinger Phase-I-Studien angekündigt. Bei mehreren Kandidaten konnte die klinische Entwicklung durch KI-gestützte Lösungen beschleunigt werden. In Pharmaunternehmen, die sich auf KI-gestützte Forschung konzentrieren, gibt es öffentlich zugängliche Informationen zu etwa 160 Forschungsprogrammen, von denen sich Berichten zufolge 15 Produkte in der klinischen Entwicklung befinden.
Einige Führungskräfte denken vielleicht, dass KI über das „Tool in der Public Cloud“ oder von einem einzelnen Team bereitgestellt werden kann. Nach unserer Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Biowissenschaftsunternehmen ist dies nicht der Fall. Um den vollen Nutzen aus KI zu ziehen, ist eine Transformation des Entdeckungsprozesses erforderlich, der neue Technologien, neue Talente und neue Verhaltensweisen im gesamten Unternehmen umfasst.
Der KI-gestützte Entdeckungsprozess bietet einen Mehrwert in vier Dimensionen: die Suche nach dem richtigen biologischen Ziel, die Entwicklung eines kleinen Moleküls als präklinischen Kandidaten, die Verbesserung der Erfolgsraten und die allgemeine Geschwindigkeit und Effizienz.
Suche nach neuen biologischen Zielen
Wir sehen, dass die Forschung und die Wissenschaftler aus den Branchen die Integration von Multiomics und klinischen Daten mit maschinellem Lernen verfolgen, um eine Neupositionierung von Medikamenten zu erreichen. Durch die Nutzung experimenteller Daten und Literaturanalysen ist es möglich, neue Krankheitswege sowie polypharmakologische und Proteininteraktionen aufzudecken. Die Anwendung von KI auf die Bildgebung (und andere Diagnosetechniken, die die phänotypischen Ergebnisse rigoros analysieren) kann Möglichkeiten zur Identifizierung neuer biologischer Ziele bieten. Einige unserer Kunden versuchen, Proteininteraktionen, Funktion und Bewegung mit traditionellen Berechnungstechniken sowie Quantencomputing zu verstehen.
Neue Techniken zur Suche nach neuen Molekülen einsetzen
Mithilfe einer Deep Search-Technik ist es heute möglich, Forschung und veröffentlichte experimentelle Daten zu durchsuchen, um neue Strukturen kleiner Moleküle und das Verhalten von Molekülen vorherzusagen. Diese und andere Techniken können genutzt werden, um pharmakokinetische und pharmakodynamische Eigenschaften vorherzusagen und Off-Target-Effekte zu identifizieren.
Erkunden Sie das Potenzial von Quantencomputing
Seit 2020 gibt es zahlreiche quantumbezogene Aktivitäten und Experimente im Bereich der Lebenswissenschaften, die Genomik, klinische Forschung und Entdeckungen, Diagnostik, Behandlungen und Interventionen umfassen. Quantum-getriebenes maschinelles Lernen, das auf verschiedenen klinischen und realen Datensätzen trainiert wurde, wurde auf die Erzeugung molekularer Entitäten, die Diagnose, die Vorhersage der Effektivität und die Anpassung der Strahlentherapie angewendet.
Für Gesundheitsdienstleister
Konventionelle persönliche Besuche bei Gesundheitsdienstleistern haben die Grenze der Wirksamkeit erreicht. HCPs erwarten jetzt personalisierte Ansätze und sofortigen Zugriff auf Wissen. Die verstärkte Kontrolle durch die Behörden und COVID-19 haben den traditionellen Ansatz durchbrochen, bei dem die Außendienstmitarbeiter Büros und Krankenhäuser des Gesundheitswesens als ihr zweites Zuhause betrachteten. Es entstand ein virtuelles Engagementmodell, das in seiner derzeitigen Form weniger effektiv ist.
Zugleich erkennt die Branche den Wert einer Omnichannel-Strategie zur Einbindung von Ärzten: Unsere Analyse zeigt eine 5–10 % höhere Zufriedenheit mit einer neuen Erfahrung für Ärzte, 15–25% effektivere Marketingausgaben, 5–7 % mehr aktive Verschreiber und bis zu 15 % höhere wiederkehrende Umsätze je nach Indikation.
Pharmaunternehmen verfügen über genügend Daten zu bestimmten Produkten, um Gesundheitsdienstleistern eine personalisierte Erfahrung zu ermöglichen. Ein analytischer und KI-gesteuerter Ansatz für die Zusammenarbeit mit Klinikern bietet den größten Nutzen, da er sowohl die Entscheidungsfindung als auch die neuesten klinischen Erkenntnisse verbessert. Gut definierte Technologie- und Datenstrategien sowie Programme zum Veränderungsmanagement und zur Talentidentifizierung sind der Schlüssel zum Erfolg.
Für Patienten
Therapietreue und Ausdauer sind eine große Herausforderung in einer Branche, die sich an chronisch Kranke wendet. Darüber hinaus schaffen Kostenträger mit neuen Erstattungsmodellen Anreize für „vollständige“ Fälle, die eine anhaltende Remission oder, bei akuten Patienten, eine funktionelle Genesung erreichen. Damit die Medikamente weiterhin verkauft und dafür bezahlt werden, müssen die Patienten sie kontinuierlich einnehmen. Für viele Indikationen stehen den Patienten zahlreiche pharmazeutische Optionen zur Verfügung. Erfolgreiche Unternehmen werden sich auf dem Markt differenzieren, indem sie digitale Unterstützung für ihre Pharmazeutika anbieten und Patienten über ihr Smartphone durch Gamification und Anreizprogramme in ihre Versorgung einbinden.
KI untermauert die oben genannten Trends. Obwohl die KI-Technologie seit Jahrzehnten existiert, hat ihre Einführung in den Life Sciences in den letzten Jahren stark zugenommen und wirkt sich auf die Arzneimittelentwicklung, klinische Studien und Lieferketten aus. Künstliche Intelligenz ist in vielen unserer täglichen Interaktionen präsent, sei es beim Anruf bei einer Fluggesellschaft, um Tickets umzubuchen, bei der Aufforderung an Alexa, Musik abzuspielen und das Licht einzuschalten, beim Erhalt einer Kreditgenehmigung oder bei der Bereitstellung automatisierter Behandlungsempfehlungen für Patienten auf der Grundlage ihrer Krankengeschichte und der neuesten Behandlungsrichtlinien.
Da KI zunehmend in unser Leben integriert wird, wird die Aufsicht eine zentrale Rolle einnehmen. Sowohl die Vereinigten Staaten als auch die EU halten eine Regulierung für unerlässlich, um KI-Werkzeuge zu entwickeln, denen die Verbraucher vertrauen können. Life-Science-Unternehmen müssen verstehen, welche Auswirkungen KI-Vorschriften auf ihre Geschäftsmodelle haben und dass sie eine proaktive Rolle bei der Beeinflussung dieser Richtlinien im Interesse besserer Patientenergebnisse spielen.
Das Policy Lab von IBM verfolgt beispielsweise einen proaktiven Ansatz, um politischen Entscheidungsträgern eine Vision und umsetzbare Empfehlungen zu liefern, mit denen sie die Vorteile von Innovationen nutzen und gleichzeitig das Vertrauen in einer Welt sichern können, die durch Daten neu gestaltet wird. IBM arbeitet mit Organisationen und politischen Entscheidungsträgern zusammen, um unsere Sichtweise zu verantwortungsvollen Innovationen zu vermitteln. Ein solcher Gesetzentwurf war der im September 2022 veröffentlichte Entwurf für eine Charta der Rechte im Bereich der künstlichen Intelligenz der Biden-Harris-Regierung. Wie im Gesetzentwurf dargelegt, „haben KI-Systeme das Potenzial, enorme gesellschaftliche Vorteile zu bieten, jedoch nur, wenn wir uns intensiv darum bemühen, sicherzustellen, dass KI-Produkte und -Services sicher, genau, transparent, frei von schädlichen Vorurteilen und in jeder Hinsicht vertrauenswürdig sind.“ Der Gesetzentwurf legt fünf vernünftige Schutzmaßnahmen fest, auf die jeder in Amerika bei der Konzeption, Entwicklung und dem Einsatz von KI und anderen automatisierten Technologien Anspruch haben sollte:
Die Anwendung von KI nimmt nicht ab, ebenso wenig wie die genaue Prüfung dieser Technologie. Unternehmen aus dem Bereich der Biowissenschaften werden sich dadurch von anderen abheben, dass sie einen Platz am Tisch erhalten. Sie werden nach Möglichkeiten suchen, Einfluss auf die KI-Gesundheitspolitik zu nehmen und ethische und verantwortungsbewusste KI-gestützte Lösungen anzubieten, die ihr bestehendes Produktportfolio erweitern und die Erfahrungen von Patienten und Anbietern sowie die Ergebnisse im Gesundheitswesen bei geringeren Kosten verbessern.
Unternehmen aus dem Bereich Life Sciences, insbesondere aus den Bereichen Pharma und Biotechnologie, können sich trotz Inflationsdruck als widerstandsfähig erweisen. Sie müssen sich auf die Spezialisierung ihres Geschäftsmodells in den Bereichen Innovation und Erfindung, Generika-Geschäft und Verbrauchergesundheit konzentrieren. Eine starke Nachfrage kann Unternehmen dabei unterstützen, geschäftliche Herausforderungen zu bewältigen und die Branche für ein stetiges, innovationsgetriebenes Wachstum zu positionieren. Es ist von entscheidender Bedeutung, neue Technologien, insbesondere modernste Computertechnologie und KI, zu nutzen, um bedeutende Fortschritte zu erzielen, die einen Paradigmenwechsel in der Arzneimittelforschung, der Optimierung klinischer Studienzentren und letztlich in der Interaktion mit Patienten darstellen können. Durch entschlossenes Handeln im Jahr 2023 mit einer klar formulierten Strategie und Prioritätensetzung werden sowohl etablierte Life-Science-Unternehmen als auch neue Marktteilnehmer auf den richtigen Weg gebracht. Unternehmen, die sich auf Strategie und Innovation konzentrieren, werden die größten Gewinner sein.