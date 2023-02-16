Die KI-gestützte Arzneimittelforschung gewinnt weiter an Dynamik und erreicht kritische Meilensteine. Der erste von der KI entwickelte Medikamentenkandidat, der Anfang 2020 in die klinische Erprobung geht, wurde von Exscientia gemeldet. Seitdem haben Unternehmen wie Insilico Medicine, Evotec und Schrödinger Phase-I-Studien angekündigt. Bei mehreren Kandidaten konnte die klinische Entwicklung durch KI-gestützte Lösungen beschleunigt werden. In Pharmaunternehmen, die sich auf KI-gestützte Forschung konzentrieren, gibt es öffentlich zugängliche Informationen zu etwa 160 Forschungsprogrammen, von denen sich Berichten zufolge 15 Produkte in der klinischen Entwicklung befinden.

Einige Führungskräfte denken vielleicht, dass KI über das „Tool in der Public Cloud“ oder von einem einzelnen Team bereitgestellt werden kann. Nach unserer Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Biowissenschaftsunternehmen ist dies nicht der Fall. Um den vollen Nutzen aus KI zu ziehen, ist eine Transformation des Entdeckungsprozesses erforderlich, der neue Technologien, neue Talente und neue Verhaltensweisen im gesamten Unternehmen umfasst.

Der KI-gestützte Entdeckungsprozess bietet einen Mehrwert in vier Dimensionen: die Suche nach dem richtigen biologischen Ziel, die Entwicklung eines kleinen Moleküls als präklinischen Kandidaten, die Verbesserung der Erfolgsraten und die allgemeine Geschwindigkeit und Effizienz.

Suche nach neuen biologischen Zielen

Wir sehen, dass die Forschung und die Wissenschaftler aus den Branchen die Integration von Multiomics und klinischen Daten mit maschinellem Lernen verfolgen, um eine Neupositionierung von Medikamenten zu erreichen. Durch die Nutzung experimenteller Daten und Literaturanalysen ist es möglich, neue Krankheitswege sowie polypharmakologische und Proteininteraktionen aufzudecken. Die Anwendung von KI auf die Bildgebung (und andere Diagnosetechniken, die die phänotypischen Ergebnisse rigoros analysieren) kann Möglichkeiten zur Identifizierung neuer biologischer Ziele bieten. Einige unserer Kunden versuchen, Proteininteraktionen, Funktion und Bewegung mit traditionellen Berechnungstechniken sowie Quantencomputing zu verstehen.

Neue Techniken zur Suche nach neuen Molekülen einsetzen

Mithilfe einer Deep Search-Technik ist es heute möglich, Forschung und veröffentlichte experimentelle Daten zu durchsuchen, um neue Strukturen kleiner Moleküle und das Verhalten von Molekülen vorherzusagen. Diese und andere Techniken können genutzt werden, um pharmakokinetische und pharmakodynamische Eigenschaften vorherzusagen und Off-Target-Effekte zu identifizieren.

Erkunden Sie das Potenzial von Quantencomputing

Seit 2020 gibt es zahlreiche quantumbezogene Aktivitäten und Experimente im Bereich der Lebenswissenschaften, die Genomik, klinische Forschung und Entdeckungen, Diagnostik, Behandlungen und Interventionen umfassen. Quantum-getriebenes maschinelles Lernen, das auf verschiedenen klinischen und realen Datensätzen trainiert wurde, wurde auf die Erzeugung molekularer Entitäten, die Diagnose, die Vorhersage der Effektivität und die Anpassung der Strahlentherapie angewendet.