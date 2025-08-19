Durch fortschrittliches KI-Risikomanagement im Bankwesen an die Spitze

Künstliche Intelligenz (KI) ist kein futuristisches Konzept mehr, sondern ein Game-Changer, der überall für Personalisierung, Effizienz und Wettbewerbsvorteile sorgt.



Jedoch liegt, wie in der neuesten Forschungsstudie des IBM Institute for Business Value (IBV) „Banking in der KI-Ära – Risikomanagement von und mit KI“ hervorgehoben wird, die wahre Herausforderung in der Verwaltung der mit der KI-Bereitstellung verbundenen Risiken. Ein weiterer Schlüsselfaktor ist die Nutzung der Möglichkeiten zur Verbesserung der Risikomanagementfunktion.



Auf der Sibos 2025 im September wird IBM Erkenntnisse darüber teilen, wie man eine groß angelegte KI-Einführung und gleichzeitig die Risiken im globalen Bankensektor bewältigt.



Basierend auf einer Umfrage unter 100 Risiko-, Compliance- und Validierungsbeauftragten (RCV) in den wichtigsten Märkten unterstreicht der Bericht die Notwendigkeit eines ausgewogenen Ansatzes zur unternehmensweiten Skalierung von KI. Dieser Ansatz konzentriert sich auch auf die Aufrechterhaltung der institutionellen Stabilität und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.



Das transformative Potenzial von KI in Bezug auf Risiko und Compliance ist beträchtlich. Führungskräfte im Bankwesen nennen Betrugserkennung und Cybersicherheit als die wichtigsten Bereiche, in denen KI einen hohen geschäftlichen Nutzen bietet, wobei 61 % bzw. 52 % der Führungskräfte darin eine große Chance sehen. Dennoch zeigt der Bericht auch eine vorsichtige Haltung auf: Nur 16 % der Befragten priorisieren KI bei Kreditrisiken und Preisgestaltung.



In diesen Anwendungsfällen kann eine echte Marktdifferenzierung erzielt werden, um durch eine stärker digitalisierte und personalisierte Kundenbindung zu konkurrieren.



Die größten Hürden? Die Anwendung von KI bei Know Your Customer (KYC)- und Anti-Money Laundering (AML)-Prozessen, die von 43 % der Befragten als am komplexesten betrachtet werden. Diese Prozesse beinhalten nicht standardisierte Daten, manuelle Überprüfung und eskalierende regulatorische Anforderungen. Das macht sie ressourcenintensiv und anfällig für Inkonsistenzen.



Hier kommt die agentische KI ins Spiel – ein Durchbruch, der sich auf autonome Agenten konzentriert, die Aufgaben wie Datenerfassung, Überprüfung und Interpretation von Vorschriften koordinieren. Agentische KI kann die Bearbeitungszeiten von Wochen auf nahezu Echtzeit verkürzen und so Effizienz, Transparenz und Vertrauen erhöhen. So arbeiten beispielsweise spezialisierte Agenten parallel, um Dokumente zu authentifizieren und Risiken zu bewerten. Das minimiert menschliche Fehler und Streitigkeiten.



Innovationen erfordern jedoch ein robustes Risikomanagement für die KI selbst. Der Bericht betont eine klare Lücke: die Notwendigkeit, Validierungsfunktionen zu stärken, um sicherzustellen, dass die Modelle genau, ethisch vertretbar und konform sind. Mehr als 60 % der Befragten geben außerdem an, dass sie in Stresstest-Simulationen investieren müssen, um neue Anwendungsfälle zeitnah und dennoch durchdacht zu validieren.



46 % der RCV-Beauftragten weisen außerdem auf eine relevante Lücke in ihrer Fähigkeit hin, Risiken in allen Anwendungsfällen von KI zu kontrollieren. Allerdings geben nur 25 % an, dass ihre risikoreichsten Anwendungsfälle mit Echtzeit-Risikokontrollfunktionen verwaltet werden.



Es sind weitere Investitionen erforderlich. Parallel dazu müssen die Finanzinstitute ihre Belegschaft weiterbilden, um einen zusammenhängenden Ansatz im gesamten Unternehmen zu entwickeln. Jeder Banker sollte durch Schulungen zur Nutzung von KI und kontinuierliche Lernmechanismen zu einem „KI-Risikomanager“ werden.

