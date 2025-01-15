ISC2-Studie zur Cybersicherheit: Fachkräftemangel im Bereich KI

Vor zwei Jahren galt KI noch nicht einmal als notwendige Qualifikation für Jobs im Bereich Cybersicherheit, heute gehört sie zu den fünf wichtigsten Fähigkeiten, sagte Jon France, CISO bei ISC2.

„Und wir vermuten, dass es wahrscheinlich nächstes Jahr die gefragteste Fähigkeit im Bereich Sicherheit sein wird“, sagte France in einem Gespräch auf dem ISC2-Sicherheitskongress in Las Vegas.

(Falls Sie sich fragen, welche weiteren Fähigkeiten zu den Top-Fünf gehören: Cloud, Zero-Trust-Architektur, Forensik, Incident Response und Anwendungssicherheit – alles Bereiche, die schon seit langem ganz oben auf der Liste der benötigten Fähigkeiten stehen.)

Die Rolle der KI im Bereich der Cybersicherheit verändert sich aufgrund der exponentiellen Zunahme der Datenmenge und der Notwendigkeit, zuverlässige Informationen über die generierten Daten zu sammeln.

„KI ist eines der Tools, mit denen große Datenmengen offensichtlich sehr schnell berücksichtigt werden können“, sagte France. Dennoch sind menschliche Augen notwendig, um die mit KI-Modellen generierten Ergebnisse zu validieren. Hier werden KI-Sicherheitskompetenzen am meisten benötigt, um die Veränderungen in der Art und Weise voranzutreiben, wie Analysten und Vorfallbearbeiter Daten analysieren.

France glaubt auch, dass KI den Umfang der Einstiegspositionen im Sicherheitsbereich verändern wird. „Ich denke, wenn man in diesen Beruf einsteigt und sich eine Sache aneignen muss, dann hat man die besten Chancen, wenn man Erfahrung mit generativer KI-Codierung hat.“

Aktuell besteht jedoch eine gewisse Diskrepanz zwischen den technischen Fähigkeiten, die Personalverantwortliche denken sind notwendig und den Wünschen der übrigen Führungskräfte. Beide Arten von Managern führen Sicherheitskompetenzen im Bereich Cloud Computing ganz oben auf der Liste auf, aber auf die Frage nach KI/ML-Kenntnissen gaben nur 24 % der Personalverantwortlichen an, dass dies eine Fähigkeit ist, die sie derzeit benötigen, und rangieren damit auf dem letzten Platz der Liste der benötigten Fähigkeiten. Auf die Frage nach den am meisten gefragten Fähigkeiten, um die Karriere voranzutreiben, nannten 37 % KI/ML, mehr als alle anderen genannten Fähigkeiten außer Cloud-Sicherheit.