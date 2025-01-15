ISC2-Studie zur Cybersicherheit: Fachkräftemangel im Bereich KI

Künstliche Intelligenz (KI) hat in der gesamten Tech-Welt bereits überall Spuren hinterlassen, daher dürfte es niemanden überraschen, dass die 2024 ISC2 Cybersecurity Workforce Study künstliche Intelligenz (KI) unter den fünf wichtigsten Sicherheitskompetenzen sieht.
Es geht nicht nur um den Bedarf an Arbeitskräften mit sicherheitsrelevanten KI-Fähigkeiten. Die Belegschaft-Studie befasst sich auch eingehend mit der Frage, wie die 16.000 Befragten denken, dass KI die Cybersicherheit und die beruflichen Rollen insgesamt beeinflussen wird, von der Veränderung von Qualifikationsansätzen bis hin zur Entwicklung von Strategien für generative KI.
Laut der Studie denken zwei Drittel der Befragten, dass ihr Fachwissen im Bereich Cybersicherheit die KI-Technologie erweitern wird; auf der anderen Seite befürchtet ein Drittel, dass ihre Jobs in einer KI-fokussierten Welt wegfallen könnten.
Das wird natürlich nicht sofort geschehen. Nicht einmal die Hälfte der Befragten haben generative KI in ihre Tools implementiert. Das unmittelbarere Problem für Cybersicherheitsexperten sind die Budgets.
„Im Jahr 2024 berichteten 25 % der Befragten von Entlassungen in ihren Cybersicherheitsabteilungen, ein Anstieg um 3 % gegenüber 2023, während 37 % mit Budgetkürzungen konfrontiert waren, ein Anstieg um 7 % gegenüber 2023“, heißt es in dem Bericht.
Diese Budgetkürzungen haben sich auf das Qualifikationsdefizit ausgewirkt. Zwei Drittel der Befragten gaben an, dass die Budgetkürzungen nicht nur zu dem derzeitigen Personalmangel geführt haben, sondern auch das Schließen des Qualifikationsdefizits in den nächsten Jahren noch schwieriger machen werden.
Viele der Befragten wiesen darauf hin, dass sich die Qualifikationslücke negativer auf die organisatorische Sicherheit ausgewirkt hat als der Rückgang der Mitarbeiter vor Ort. Zum Teil, weil die Finanzierung für Schulungen nicht zur Verfügung steht und viele mit stark gefragten Fähigkeiten in besser bezahlte Positionen wechseln, haben viele Sicherheitsteams Schwierigkeiten, die Bedrohungen und Risiken in der heutigen Cybersicherheit zu bewältigen.
Vor zwei Jahren galt KI noch nicht einmal als notwendige Qualifikation für Jobs im Bereich Cybersicherheit, heute gehört sie zu den fünf wichtigsten Fähigkeiten, sagte Jon France, CISO bei ISC2.
„Und wir vermuten, dass es wahrscheinlich nächstes Jahr die gefragteste Fähigkeit im Bereich Sicherheit sein wird“, sagte France in einem Gespräch auf dem ISC2-Sicherheitskongress in Las Vegas.
(Falls Sie sich fragen, welche weiteren Fähigkeiten zu den Top-Fünf gehören: Cloud, Zero-Trust-Architektur, Forensik, Incident Response und Anwendungssicherheit – alles Bereiche, die schon seit langem ganz oben auf der Liste der benötigten Fähigkeiten stehen.)
Die Rolle der KI im Bereich der Cybersicherheit verändert sich aufgrund der exponentiellen Zunahme der Datenmenge und der Notwendigkeit, zuverlässige Informationen über die generierten Daten zu sammeln.
„KI ist eines der Tools, mit denen große Datenmengen offensichtlich sehr schnell berücksichtigt werden können“, sagte France. Dennoch sind menschliche Augen notwendig, um die mit KI-Modellen generierten Ergebnisse zu validieren. Hier werden KI-Sicherheitskompetenzen am meisten benötigt, um die Veränderungen in der Art und Weise voranzutreiben, wie Analysten und Vorfallbearbeiter Daten analysieren.
France glaubt auch, dass KI den Umfang der Einstiegspositionen im Sicherheitsbereich verändern wird. „Ich denke, wenn man in diesen Beruf einsteigt und sich eine Sache aneignen muss, dann hat man die besten Chancen, wenn man Erfahrung mit generativer KI-Codierung hat.“
Aktuell besteht jedoch eine gewisse Diskrepanz zwischen den technischen Fähigkeiten, die Personalverantwortliche denken sind notwendig und den Wünschen der übrigen Führungskräfte. Beide Arten von Managern führen Sicherheitskompetenzen im Bereich Cloud Computing ganz oben auf der Liste auf, aber auf die Frage nach KI/ML-Kenntnissen gaben nur 24 % der Personalverantwortlichen an, dass dies eine Fähigkeit ist, die sie derzeit benötigen, und rangieren damit auf dem letzten Platz der Liste der benötigten Fähigkeiten. Auf die Frage nach den am meisten gefragten Fähigkeiten, um die Karriere voranzutreiben, nannten 37 % KI/ML, mehr als alle anderen genannten Fähigkeiten außer Cloud-Sicherheit.
In ihrer Studie AI in Cyber 2024 stellte ISC2 fest, dass 82 % der Befragten optimistisch sind, dass KI die Arbeitseffizienz verbessern wird, und 88 % glauben, dass sie sich in irgendeiner Weise auf ihre berufliche Rolle auswirken wird. Sich in der Cyberwelt stärker auf KI zu verlassen, hat viele positive Aspekte, aber es gibt auch Probleme rund um die Technologie, die Stress verursachen. Vier von zehn Befragten gaben an, dass sie nicht auf die Explosion der KI vorbereitet sind, so die KI-Studie, und 65 % sagten, dass ihr Unternehmen mehr Vorschriften für den sicheren Einsatz von generativer KI benötigt, so die Belegschaft-Studie.
Es gibt aber auch viele offene Fragen hinsichtlich der benötigten Fähigkeiten. „Die Studienteilnehmer spekulierten zwar darüber, welche Fähigkeiten automatisiert oder optimiert werden könnten, können aber noch nicht vorhersagen, welche Aktivitäten, wenn überhaupt, durch KI ersetzt werden werden“, so der Bericht der Studie. Vielleicht ist das der Grund, warum Personalverantwortliche zögern, Cybersicherheits-Profis mit technischer KI-Expertise einzustellen.
Mit der KI erwarten viele einen Anstieg des Bedarfs an nicht-technischen Fähigkeiten. Die Cybersicherheit ist offener dafür geworden, potenzielle Fachkräfte außerhalb der traditionellen technischen Bereiche zu finden und sie für ihre neuen Rollen auszubilden. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Personalmanager nicht sicher sind, welche Art von Fähigkeiten für den Einsatz erforderlich sind KI als Sicherheitstool (oder zur Sicherung dieser KI) gibt es eine größere Bereitschaft, auf nicht-technische Fähigkeiten zu setzen, die im Zuge der Weiterentwicklung der Technologie als übertragbarer angesehen werden. Insgesamt wurden starke Kommunikationsfähigkeiten als die gefragtesten Fähigkeiten im gesamten Bereich der Cybersicherheit aufgeführt, gefolgt von starken Problemlösungsfähigkeiten sowie Team- und Kooperationsfähigkeiten.
Betrachtet man das Gesamtbild, wie KI-Fachkräfte in Zukunft in die Belegschaft im Bereich Cybersicherheit passen werden, ist es wahrscheinlich, dass die Probleme, die heute der Einstellung von Mitarbeitern im Wege stehen, ähnliche Auswirkungen auf das KI-Fachwissen haben werden. Wie bereits erwähnt, werden die Budgetkürzungen die Zahl der Mitarbeiter verringern. France wies auch auf die Lücke bei den Humanressourcen hin, wo Einstiegspositionen mit Anforderungen wie Zertifizierungen ausgeschrieben werden, die fünf Jahre Berufserfahrung voraussetzen.
„Wir müssen auch mit diesem Mythos aufräumen: Neueinsteiger in die Belegschaft der Cybersicherheit sind nicht automatisch jung. Es kann ein beruflicher Wechsel sein. Tatsächlich bringen Karrierewechsel viele verschiedene Sichtweisen und Erfahrungen mit sich“, sagte France.
Stellen Sie den Mitarbeiter aufgrund seiner Fähigkeiten ein, auch wenn Sie diese im Moment nicht brauchen. „Der Rest“, so France, „kann gelernt werden.“