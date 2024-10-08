Rettet KI Arbeitsplätze… oder vernichtet sie sie?

Ein wesentlicher Grund für die Komplexität ist, dass KI in zweierlei Hinsicht dazu beiträgt, die Nachfrage nach Cybersicherheitsexperten zu steigern. Erstens nutzen böswillige Akteure KI, um Sicherheitsvorkehrungen zu überwinden, und erhöhen das Gesamtrisiko von Data Breaches. Die Bösen können zunehmend KI-basierte Tools zur verbesserten Erkundung und Zielprofilierung einsetzen. Damit sind ausgefeiltere Social-Engineering-Taktiken möglich, wie z. B. Deepfake-Imitation und groß angelegte Desinformationskampagnen, und gleichzeitig die Umgehung von Erkennungssystemen durch gegnerische KI-Techniken. Außerdem hilft KI den Angreifern bei der Automatisierung von Schwachstellenscans, der Ausbeutung und Datenexfiltration, wodurch komplexe Cyberangriffe auch für weniger qualifizierte Personen zugänglicher werden und das Ausmaß und die Auswirkungen von Sicherheitsverletzungen potenziell erhöht werden.

Zweitens erweitert die Bereitstellung von KI die Angriffsfläche bei Unternehmen und die Anzahl der Vektoren, die Angreifer ausnutzen können. Laut dem Bericht zu den Kosten von Datenschutzverletzungen 2024 von IBM „wird der anhaltende Wettlauf um die Einführung von generativer KI in nahezu allen Bereichen des Unternehmens voraussichtlich beispiellose Risiken mit sich bringen und den Druck auf ... Cybersicherheitsteams noch weiter erhöhen.“ Der Bericht kam zu dem Schluss, dass die rasche Einführung von generativer KI die Workload und den Druck auf die Cybersicherheitsteams wahrscheinlich erhöhen und möglicherweise den Personalmangel verschärfen wird.

Drittens „benötigt KI riesige Datenmengen, um Modelle zu trainieren und die Ausgabe eines Modells zum Zeitpunkt der Inferenz zu beeinflussen (in der Technologie namens Retrieval Augmented Generation [RAG])“, so Sam Hector, Senior Strategy Leader bei IBM Security. „Die zunehmende Verbreitung von Daten in verschiedenen Umgebungen zur Speisung von KI erhöht die Komplexität ihrer Sicherung und erfordert weitere spezialisierte Fähigkeiten, wodurch die Nachfrage nach Fachkräften steigt.“

Der Einsatz von KI durch böswillige Akteure, Cybersicherheitsexperten und Fachleute aller Art schafft neue Spezialgebiete in der Cybersicherheit.

KI schafft also Arbeitsplätze im Bereich Cybersicherheit, richtig? Nun ja, nicht so schnell.