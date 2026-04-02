In allen Branchen nehmen KI-Agenten immer mehr zu und spielen im täglichen Geschäftsbetrieb eine immer wichtigere Rolle. Doch mit der zunehmenden Verbreitung hat sich die Fragmentierung als neue Herausforderung herausgestellt. Führungskräfte in der Wirtschaft haben mit isolierten Systemen zu kämpfen, die weder kommunizieren noch sich abstimmen können und nicht den gemeinsamen Governance-Anforderungen entsprechen, was die Time-to-Value verlängert und zu uneinheitlichen Ergebnissen führt. Tatsächlich laufen Unternehmen selten auf einer einzigen Plattform, und die Agenten müssen den Zustand dieser Umgebungen widerspiegeln, die nicht auf Einheitlichkeit ausgelegt sind.

Moderne Unternehmen arbeiten mit einer Vielzahl von SaaS-Systemen, bestehenden Anwendungen, CRM-Plattformen, Cloud-Anbietern und maßgeschneiderten Tools. Zu diesem Ökosystem gehören häufig Technologien wie SAP, Salesforce, ServiceNow sowie eine Vielzahl von Cloud-Anwendungen und maßgeschneiderten Systemen. Und da sich der Einsatz von KI auf immer mehr Funktionsbereiche ausweitet, nimmt diese Komplexität weiter zu.

Eine Single-Suite-Agentenplattform spiegelt nicht die Realität wider. Die Unternehmen, die im Zeitalter der Agenten die Nase vorn haben werden, sind jedoch diejenigen, die in der Lage sind, eine gesamte Agentenbelegschaft über Clouds, Anbieter und Systeme hinweg zu steuern, zu koordinieren und zu skalieren.