In allen Branchen nehmen KI-Agenten immer mehr zu und spielen im täglichen Geschäftsbetrieb eine immer wichtigere Rolle. Doch mit der zunehmenden Verbreitung hat sich die Fragmentierung als neue Herausforderung herausgestellt. Führungskräfte in der Wirtschaft haben mit isolierten Systemen zu kämpfen, die weder kommunizieren noch sich abstimmen können und nicht den gemeinsamen Governance-Anforderungen entsprechen, was die Time-to-Value verlängert und zu uneinheitlichen Ergebnissen führt. Tatsächlich laufen Unternehmen selten auf einer einzigen Plattform, und die Agenten müssen den Zustand dieser Umgebungen widerspiegeln, die nicht auf Einheitlichkeit ausgelegt sind.
Moderne Unternehmen arbeiten mit einer Vielzahl von SaaS-Systemen, bestehenden Anwendungen, CRM-Plattformen, Cloud-Anbietern und maßgeschneiderten Tools. Zu diesem Ökosystem gehören häufig Technologien wie SAP, Salesforce, ServiceNow sowie eine Vielzahl von Cloud-Anwendungen und maßgeschneiderten Systemen. Und da sich der Einsatz von KI auf immer mehr Funktionsbereiche ausweitet, nimmt diese Komplexität weiter zu.
Eine Single-Suite-Agentenplattform spiegelt nicht die Realität wider. Die Unternehmen, die im Zeitalter der Agenten die Nase vorn haben werden, sind jedoch diejenigen, die in der Lage sind, eine gesamte Agentenbelegschaft über Clouds, Anbieter und Systeme hinweg zu steuern, zu koordinieren und zu skalieren.
Wenn Unternehmen den Einsatz von KI ausweiten, versuchen viele instinktiv, die Tools teamübergreifend zu vereinheitlichen. Eine Standardisierung bremst jedoch Innovationen und spiegelt nur selten wider, wie globale, hybride Unternehmen tatsächlich funktionieren. Die KI-Landschaft entwickelt sich zu schnell, als dass eine einzige Plattform alle Anforderungen oder Anwendungsfälle abdecken könnte. Zudem ist es oft unrealistisch und zeitaufwendig, von jedem Bereich Ihres Unternehmens zu verlangen, dass er dieselben Tools einsetzt.
Interoperabilität kehrt das Modell um. Anstatt Teams zur Anpassung zu zwingen, ermöglicht es den Agenten, systemübergreifend zu arbeiten. Teams können die Tools nutzen, die für ihre Workloads am besten geeignet sind, und gleichzeitig ihre Mitarbeiter miteinander vernetzen. Dieser Ansatz bietet Unternehmen Flexibilität, kontrollierte Steuerung und eine schnellere Time-to-Value ohne störende Migrationen.
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Wenn die Zahl der Mitarbeiter in einem Unternehmen wächst, benötigen die Entscheidungsträger in den Fachbereichen (LOB) und in der IT eine zuverlässige Möglichkeit, diese zu verwalten. Diese Belegschaft sollte nicht als Gruppe isolierter Assistenten betrachtet werden, sondern als eine Belegschaft aus virtuellen Mitarbeitern mit jeweiligen Aufgaben, Berechtigungen und Verantwortlichkeiten. Der Agentenkatalog dient als zentrale Informationsquelle darüber, wie Agenten arbeiten, wer sie verwaltet und wie sie miteinander interagieren.
Ein Katalog definiert zugelassene Agenten, deren Berechtigungen, Integrationen und Sicherheitsvorkehrungen. Es bildet das Rückgrat für die Koordination wiederverwendbarer Agenten abteilungsübergreifend und ermöglicht so eine skalierbare, geregelte Automatisierung. Mit einem Agentenkatalog schaffen Sie in einer anspruchsvollen Umgebung ein Gleichgewicht zwischen Geschwindigkeit und Vertrauen.
Interoperabilität ist sowohl eine IT-Entscheidung als auch ein Motor für das Geschäft. Wenn Unternehmen KI-Agenten abteilungsübergreifend einsetzen, kommt der Nutzen erst dann voll zum Tragen, wenn diese Agenten system-, workflow- und datenquellenübergreifend zusammenarbeiten können. Führungskräfte suchen nicht nach „mehr Werkzeugen“, sondern nach einheitlichen Ergebnissen:
Führungskräfte können den Weg zu unternehmensweiter Interoperabilität einschlagen, indem sie eine Reihe gezielter, praktischer Schritte unternehmen:
Offene, geregelte Interoperabilität entwickelt sich zur Grundlage der KI in Unternehmen, und genau an dieser Stelle bietet IBM® watsonx Orchestrate einen klaren Weg in die Zukunft. Da Unternehmen Agenten über verschiedene Funktionen und Plattformen hinweg einsetzen, ermöglicht ihnen watsonx Orchestrate die Vernetzung, Steuerung und Orchestrierung einer koordinierten Belegschaft von Agenten. Es vereint SAP, Salesforce, ServiceNow, kundenspezifische Systeme und alle Umgebungen, auf die diese bereits angewiesen sind.
Die KI-Gateway-Funktion bietet einen zentralen Anschlusspunkt und eine einheitliche Richtliniensteuerung für den Zugriff auf KI-Dienste über APIs und gewährleistet so, dass jede Interaktion eines Agenten sicher ist, überwacht und einheitlich verwaltet wird.
IBM watsonx Orchestrate bietet Unternehmen das, was fragmentierte Tools nicht können: eine einheitliche Interoperabilitätsschicht.
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