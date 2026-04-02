Teamarbeit im Büro: Zwei Personen unterhalten sich vor einem Laptop

Interoperabilität ist die Grundlage für produktive KI in Unternehmen

By Samina Hossain

In allen Branchen nehmen KI-Agenten immer mehr zu und spielen im täglichen Geschäftsbetrieb eine immer wichtigere Rolle. Doch mit der zunehmenden Verbreitung hat sich die Fragmentierung als neue Herausforderung herausgestellt. Führungskräfte in der Wirtschaft haben mit isolierten Systemen zu kämpfen, die weder kommunizieren noch sich abstimmen können und nicht den gemeinsamen Governance-Anforderungen entsprechen, was die Time-to-Value verlängert und zu uneinheitlichen Ergebnissen führt. Tatsächlich laufen Unternehmen selten auf einer einzigen Plattform, und die Agenten müssen den Zustand dieser Umgebungen widerspiegeln, die nicht auf Einheitlichkeit ausgelegt sind.

Moderne Unternehmen arbeiten mit einer Vielzahl von SaaS-Systemen, bestehenden Anwendungen, CRM-Plattformen, Cloud-Anbietern und maßgeschneiderten Tools. Zu diesem Ökosystem gehören häufig Technologien wie SAP, Salesforce, ServiceNow sowie eine Vielzahl von Cloud-Anwendungen und maßgeschneiderten Systemen. Und da sich der Einsatz von KI auf immer mehr Funktionsbereiche ausweitet, nimmt diese Komplexität weiter zu.

Eine Single-Suite-Agentenplattform spiegelt nicht die Realität wider. Die Unternehmen, die im Zeitalter der Agenten die Nase vorn haben werden, sind jedoch diejenigen, die in der Lage sind, eine gesamte Agentenbelegschaft über Clouds, Anbieter und Systeme hinweg zu steuern, zu koordinieren und zu skalieren.

Interoperabilität schlägt die Standardisierung

Wenn Unternehmen den Einsatz von KI ausweiten, versuchen viele instinktiv, die Tools teamübergreifend zu vereinheitlichen. Eine Standardisierung bremst jedoch Innovationen und spiegelt nur selten wider, wie globale, hybride Unternehmen tatsächlich funktionieren. Die KI-Landschaft entwickelt sich zu schnell, als dass eine einzige Plattform alle Anforderungen oder Anwendungsfälle abdecken könnte. Zudem ist es oft unrealistisch und zeitaufwendig, von jedem Bereich Ihres Unternehmens zu verlangen, dass er dieselben Tools einsetzt.

Interoperabilität kehrt das Modell um. Anstatt Teams zur Anpassung zu zwingen, ermöglicht es den Agenten, systemübergreifend zu arbeiten. Teams können die Tools nutzen, die für ihre Workloads am besten geeignet sind, und gleichzeitig ihre Mitarbeiter miteinander vernetzen. Dieser Ansatz bietet Unternehmen Flexibilität, kontrollierte Steuerung und eine schnellere Time-to-Value ohne störende Migrationen.

Die neuesten KI-Trends, präsentiert von Experten

Erhalten Sie kuratierte Einblicke in die wichtigsten – und faszinierendsten – KI-Neuheiten. Abonnieren Sie unseren wöchentlichen Think-Newsletter. Weitere Informationen in der IBM Datenschutzerklärung.

Mit einem Agentenkatalog die Kontrolle übernehmen

Wenn die Zahl der Mitarbeiter in einem Unternehmen wächst, benötigen die Entscheidungsträger in den Fachbereichen (LOB) und in der IT eine zuverlässige Möglichkeit, diese zu verwalten. Diese Belegschaft sollte nicht als Gruppe isolierter Assistenten betrachtet werden, sondern als eine Belegschaft aus virtuellen Mitarbeitern mit jeweiligen Aufgaben, Berechtigungen und Verantwortlichkeiten. Der Agentenkatalog dient als zentrale Informationsquelle darüber, wie Agenten arbeiten, wer sie verwaltet und wie sie miteinander interagieren. 

Ein Katalog definiert zugelassene Agenten, deren Berechtigungen, Integrationen und Sicherheitsvorkehrungen. Es bildet das Rückgrat für die Koordination wiederverwendbarer Agenten abteilungsübergreifend und ermöglicht so eine skalierbare, geregelte Automatisierung. Mit einem Agentenkatalog schaffen Sie in einer anspruchsvollen Umgebung ein Gleichgewicht zwischen Geschwindigkeit und Vertrauen.

Balance zwischen Geschwindigkeit und Vertrauen

Interoperabilität ist sowohl eine IT-Entscheidung als auch ein Motor für das Geschäft. Wenn Unternehmen KI-Agenten abteilungsübergreifend einsetzen, kommt der Nutzen erst dann voll zum Tragen, wenn diese Agenten system-, workflow- und datenquellenübergreifend zusammenarbeiten können. Führungskräfte suchen nicht nach „mehr Werkzeugen“, sondern nach einheitlichen Ergebnissen: 

  • Beschleunigter ROI mit wiederverwendbaren, kontrollierten Agenten
    Wenn Agenten systemübergreifend eingesetzt werden können, müssen Teams Automatisierungen nicht mehr von Grund auf neu entwickeln, wodurch Investitionen in Produktivität und unternehmensweite Wirkung umgewandelt werden.
  • Konsistente Erfahrungen für Kunden und Mitarbeiter
    Interoperabilität stellt sicher, dass – egal ob ein Kunde eine Bestellung prüft, einen Service anfordert oder ein Problem löst – jeder Workflow einheitlich und zuverlässig wirkt.
  • Reduziertes Betriebs- und Compliance-Risiko
    Unternehmen benötigen KI, die den Anforderungen an Sicherheit, Zugriffskontrolle und Auditierung entspricht. Interoperabilität ermöglicht eine gemeinsame Steuerung über verschiedene Umgebungen hinweg und verringert so die Wahrscheinlichkeit von „Schattenagenten“ oder einer Abdrift der Automatisierung.
  • Optimierte End-to-End-Workflows
    Genau wie Ihre Mitarbeiter können die größten Vorteile erzielt werden, wenn mehrere Agenten ihre Aufgaben koordinieren und gleichzeitig ausführen. Interoperabilität ist die Voraussetzung für koordinierte, mehrstufige Abläufe.
  • Anpassungsfähige KI-Ökosysteme
    Technologie, Modelle und Anbieter verändern sich. Eine interoperable Architektur gibt Unternehmen die Flexibilität, KI-Funktionen hinzuzufügen, zu ersetzen oder zu aktualisieren, ohne von vorne beginnen zu müssen.
KI-Agenten

5 Arten von KI-Agenten: Autonome Funktionen und Anwendungen in der echten Welt

Erfahren Sie, wie sich zielgerichtete und dienstprogrammbasierte KI an Workflows und komplexe Umgebungen anpassen kann.
Erstellen, bereitstellen und überwachen Sie KI-Agenten

Schritte zur Interoperabilität

Führungskräfte können den Weg zu unternehmensweiter Interoperabilität einschlagen, indem sie eine Reihe gezielter, praktischer Schritte unternehmen:

  1. Bewerten Sie Ihre aktuelle „Schattenagenten-Geschäftswelt“
    Ermitteln Sie, welche Teams bereits Agenten, Automatisierungen oder benutzerdefinierte Integrationen erstellt haben. Die meisten Unternehmen stellen fest, dass es in den Bereichen Personalwesen, Finanzen, Servicebetrieb, IT und Entwicklung Dutzende von nicht erfassten oder doppelt durchgeführten Maßnahmen gibt.

  2. Governance-Teams einrichten, Zugriffskontrollen festlegen und Verantwortlichkeiten definieren
    Agent Operations (AgentOps) ermöglicht es Teams, die Agentenentwicklung zu verwalten, zu überwachen und zu verbessern. Mit AgentOps können Sie festlegen, wer Agenten anlegen darf, auf welche Daten diese zugreifen dürfen und wie diese Agenten überwacht werden. Sie können Agenten wie digitale Mitarbeiter behandeln, mit Rollen, Berechtigungen und Leistungserwartungen.

  3. Führen Sie eine Interoperabilitätsschicht ein, die systemübergreifend funktioniert
    Wählen Sie Plattformen und Orchestrierungsschichten aus, die alle Umgebungen und Anwendungen abdecken. Das Ziel ist die Vernetzung, nicht die Vereinheitlichung des gesamten Unternehmens auf einen einzigen Anbieter. Ein KI-Agenten-Gateway bietet eine zentrale Anbindungs- und Steuerungsstelle für den Zugriff auf KI-Dienste über APIs.

  4. Erstellen – oder übernehmen – Sie einen Agentenkatalog
    Dieser Prozess bildet das operative Rückgrat für die Ermittlung zugelassener Akteure, die Verwaltung von Rollen und Berechtigungen, die Umsetzung von Governance-Maßnahmen und die Ermöglichung der teamübergreifenden Wiederverwendung. Es ersetzt die Fragmentierung durch ein gemeinsames Dokumentationssystem.

  5. Verändern Sie die Denkweise von der Bereitstellung von Agenten zur Orchestrierung einer Belegschaft mit Orchestrate
    Echte KI im Unternehmen entsteht, wenn Agenten über Schritte, Teams und Geschäftsfunktionen hinweg zusammenarbeiten. Führungskräfte sollten an eine koordinierte Belegschaft denken, nicht an eine Ansammlung isolierter Assistenten.

Wie IBM watsonx Orchestrate alles zusammenbringt

Offene, geregelte Interoperabilität entwickelt sich zur Grundlage der KI in Unternehmen, und genau an dieser Stelle bietet IBM® watsonx Orchestrate einen klaren Weg in die Zukunft. Da Unternehmen Agenten über verschiedene Funktionen und Plattformen hinweg einsetzen, ermöglicht ihnen watsonx Orchestrate die Vernetzung, Steuerung und Orchestrierung einer koordinierten Belegschaft von Agenten. Es vereint SAP, Salesforce, ServiceNow, kundenspezifische Systeme und alle Umgebungen, auf die diese bereits angewiesen sind. 

Die KI-Gateway-Funktion bietet einen zentralen Anschlusspunkt und eine einheitliche Richtliniensteuerung für den Zugriff auf KI-Dienste über APIs und gewährleistet so, dass jede Interaktion eines Agenten sicher ist, überwacht und einheitlich verwaltet wird. 

IBM watsonx Orchestrate bietet Unternehmen das, was fragmentierte Tools nicht können: eine einheitliche Interoperabilitätsschicht. 

IBM watsonx Orchestrate kennenlernen
Erfahren Sie mehr über den Agent Catalog
Samina Hossain

AI Agents Product Manager, watsonx Orchestrate

ROI realisieren: Ein praktischer Leitfaden für agentische KI

Entdecken Sie Möglichkeiten, wie Sie KI erfolgreich in Ihrem Unternehmen skalieren und echte Ergebnisse erzielen können.

Ressourcen

Gebot der KI-Governance: Sich entwickelnde Regulierungen und das Aufkommen agentischer KI

Erfahren Sie, wie sich ändernde Vorschriften und das Aufkommen von KI-Agenten den Bedarf an robusten KI-Governance-Frameworks verändern.
Agentische KI erklärt

„Techsplainers“ von IBM schlüsselt die Grundlagen der agentischen KI auf, von Schlüsselkonzepten bis hin zu realen Anwendungsfällen. Klare, kurze Episoden helfen Ihnen, die Grundlagen schnell zu erlernen.
Mit KI-Agenten und -Assistenten die Produktivität von Unternehmen neu definieren

Erkunden Sie den Unterschied zwischen KI-Agenten und -Assistenten und erfahren Sie, wie sie die Produktivität Ihres Unternehmens steigern können.
Wie Ihr Unternehmen von KI-Agenten und -Assistenten profitieren kann

Tauchen Sie ein in diesen umfassenden Leitfaden, der die wichtigsten Anwendungsfälle und Kernfunktionen aufschlüsselt und Ihnen Schritt für Schritt Empfehlungen für die Auswahl der richtigen Lösungen für Ihr Unternehmen gibt.
Agenten: watsonx Developer Hub

Erste Schritte beim Erstellen und Bereitstellen von Agenten mit watsonx.ai.
Omdia-Bericht über handlungsfähige Intelligenz: Die Auswirkungen von KI-Agenten

Entdecken Sie, wie Sie sich das volle Potenzial von der generativen KI mit KI-Agenten erschließen können.

Schalten Sie mit Multi-Agenten-Systemen die Zukunft der KI frei

Lesen Sie diesen Gartner-Bericht, um zu erfahren, wie KI- und Unternehmensführungskräfte MAS nutzen können, um die Leistung zu verbessern, Risiken zu reduzieren und Wettbewerbsvorteile zu erzielen.
IBM KI-Community

Werden Sie Teil der Community für KI-Architekten und -Entwickler, um zu lernen, Ideen zu teilen und sich mit anderen zu vernetzen.
Wie KI-Agenten die Produktivität neu definieren

Erfahren Sie, wie Sie KI nutzen können, um kreativer und effizienter zu sein. Beginnen Sie, sich an eine Zukunft anzupassen, die eine enge Zusammenarbeit mit KI-Agenten beinhaltet.
Weiterführende Lösungen
Entwicklung von IBM KI-Agenten 

Ermöglichen Sie Entwicklern die Erstellung, Bereitstellung und Überwachung von KI-Agenten mit dem IBM watsonx.ai Studio.

 watsonx.ai erkunden
IBM KI-Agenten und -Assistenten

Erzielen Sie bahnbrechende Produktivität mit einem der branchenweit umfassendsten Funktionenpakete, das Unternehmen bei der Erstellung, Anpassung und Verwaltung von KI-Agenten und KI-Assistenten unterstützt. 

 Erkunden Sie KI-Agenten
IBM Granite

Erzielen Sie Kosteneinsparungen von über 90 % mit den kleineren und offenen Modellen von Granite, die auf Entwicklereffizienz ausgelegt sind. Diese auf Unternehmen abgestimmten Modelle bieten eine herausragende Leistung bei Sicherheitsbenchmarks und in einem breiten Spektrum von Unternehmensaufgaben von Cybersicherheit bis RAG.

 Granite erkunden
Machen Sie den nächsten Schritt

Automatisieren Sie Ihre komplexen Workflows und erzielen Sie bahnbrechende Produktivität mit einem der branchenweit umfassendsten Funktionspakete, das Unternehmen bei der Erstellung, Anpassung und Verwaltung von KI-Agenten und KI-Assistenten unterstützt. 

  1. watsonx.ai Agentenentwicklung erkunden
  2. Entdecken Sie watsonx Orchestrate