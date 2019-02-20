Digitale Transformation bedeutet, Arbeit anders zu erledigen – und nicht nur um der Veränderung willen.
Sie sollte den dynamischen Geschäftsanforderungen des Kunden gerecht werden und gleichzeitig die betrieblichen Prozesse optimieren, die sich auf die Servicekosten auswirken. Bei der Transformation erkennen Unternehmen oft schnell, dass bessere Kunden- und Mitarbeitererfahrungen bessere und intelligentere Automatisierungslösungen erfordern, die Workflow-Funktionen bieten, die den heutigen Anforderungen gerecht werden und Workflow-Lösungen dynamisch an die Anforderungen von morgen anpassen.
Aktuelle Programme zur digitalen Transformation haben Schwierigkeiten, weil sie zwar die Prozessprobleme von heute angehen, aber keine Flexibilität für Veränderungen bieten.
Intelligent Business Process Management Suites (iBPMS) kombinieren Business Process Management (BPM)-Software mit zusätzlichen Funktionen wie künstlicher Intelligenz (KI), um Unternehmen dabei zu helfen, dynamisch mehr Arten von Start-to-Finish-Erfahrungen zu automatisieren. Diese Suiten sind oft Cloud-fähig und bieten Low-Code-Tools, mit denen Citizen Developers sehr schnell Workflow-Lösungen erstellen können.
Ein iBPMS ist ein integriertes Set von Technologien, das Menschen, Maschinen und Dinge (wie im Internet der Dinge) koordiniert und die Anforderungen an das traditionelle Business Process Management unterstützt. Diese Technologien bieten außerdem:
Die Wahl des richtigen Technologieanbieters kann eine Herausforderung sein, selbst wenn man ein klares Ziel und eine klare Strategie hat, denn es gibt so viele Anbieter, die alle fast dasselbe versprechen. Im Bereich iBPMs ist das nicht anders.
Der „richtige“ Anbieter einer iBPMS-Plattform hängt stark vom aktuellen Reifegrad Ihrer Geschäftsprozesse, den Aktivitäten, die Ihre Prozesse unterstützen, der Verfügbarkeit qualifizierter Ressourcen (Systeme, Menschen, Roboter) und dem Zugriff auf Daten ab. Das Angebot von Funktionen wie KI kann ebenfalls eine wichtige Rolle spielen.
Bei der Auswahl von iBPMS haben sich die Bewertungskriterien im Laufe der Jahre verändert, da neue Technologieanbieter in den Markt eintreten und andere sich verschieben. Gartner hat kürzlich seinen Magic Quadrant für Intelligent Business Process Management Suites veröffentlicht, in dem Anbieter anhand von vier Anwendungsfällen bewertet wurden: digitale Geschäftsoptimierung, digitale Unternehmenstransformation, Self-Service-Automatisierung und adaptives Fallmanagement.
Gartner bewertete 21 iBPMS-Anbieter hinsichtlich ihrer Umsetzungsfähigkeit und der Vollständigkeit ihrer Vision und skizzierte dabei die wichtigsten Stärken und Schwächen der Anbieter. Anbieter im Leader-Quadranten haben starke Produkt-Roadmaps, die intelligente Abläufe für das Kundengeschäft unterstützen. Leaders bieten außerdem eine geschäftsorientierte Methodik und die Fähigkeit, mit den sich ändernden Anforderungen zu wachsen.
Laut dem Bericht von Gartner „hat IBM bei dieser jüngsten Neugestaltung seiner Suite verschiedene Produkte, die bisher nur lose integriert waren, zu einer einheitlichen Plattform zusammengefasst – basierend auf einem gemeinsamen Datenmodell mit einem konsistenten, webbasierten Design und einer einheitlichen Endbenutzererfahrung. Das Ergebnis ermöglicht es mehreren Rollen, gemeinsam an der Entwicklung intelligenter Anwendungen zu arbeiten.“
Die umfassende IBM Automation Platform for Digital Business, eine leistungsstarke Kombination aus Prozess-, Aufgaben- und Entscheidungsautomatisierung gepaart mit Content-Services, ist der Grund dafür, dass Gartner IBM zum sechsten Mal in Folge als Leader im Magic Quadrant for Business Process Management ausgezeichnet hat.
Die IBM Automation Platform for Digital Business ermöglicht es Kunden, Workflows und Entscheidungen zu automatisieren und gleichzeitig schnell und in großem Maßstab Erkenntnisse aus den Inhalten dieser Geschäftsprozesse zu gewinnen. IBM Kunden haben mehr als 50.000 Anwendungen auf dieser Plattform erstellt und betreiben diese dort.
Haftungsausschluss:
Diese Grafik wurde von Gartner, Inc. als Teil eines größeren Forschungsdokuments veröffentlicht und sollte im Kontext des gesamten Dokuments bewertet werden. Dieses Gartner-Dokument ist auf Anfrage bei IBM verfügbar.
Gartner empfiehlt keine der in seinen Forschungspublikationen dargestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und rät Technologienutzern nicht, nur diejenigen Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen auszuwählen. Gartner-Forschungspublikationen bestehen aus den Meinungen der Forschungsunternehmen von Gartner und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jegliche Garantien, ausdrücklich oder stillschweigend, in Bezug auf diese Forschung ab, einschließlich jeglicher Garantien für die Vermarktbarkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.
