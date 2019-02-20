

Digitale Transformation bedeutet, Arbeit anders zu erledigen – und nicht nur um der Veränderung willen.

Sie sollte den dynamischen Geschäftsanforderungen des Kunden gerecht werden und gleichzeitig die betrieblichen Prozesse optimieren, die sich auf die Servicekosten auswirken. Bei der Transformation erkennen Unternehmen oft schnell, dass bessere Kunden- und Mitarbeitererfahrungen bessere und intelligentere Automatisierungslösungen erfordern, die Workflow-Funktionen bieten, die den heutigen Anforderungen gerecht werden und Workflow-Lösungen dynamisch an die Anforderungen von morgen anpassen.

Aktuelle Programme zur digitalen Transformation haben Schwierigkeiten, weil sie zwar die Prozessprobleme von heute angehen, aber keine Flexibilität für Veränderungen bieten.

Intelligent Business Process Management Suites (iBPMS) kombinieren Business Process Management (BPM)-Software mit zusätzlichen Funktionen wie künstlicher Intelligenz (KI), um Unternehmen dabei zu helfen, dynamisch mehr Arten von Start-to-Finish-Erfahrungen zu automatisieren. Diese Suiten sind oft Cloud-fähig und bieten Low-Code-Tools, mit denen Citizen Developers sehr schnell Workflow-Lösungen erstellen können.

Ein iBPMS ist ein integriertes Set von Technologien, das Menschen, Maschinen und Dinge (wie im Internet der Dinge) koordiniert und die Anforderungen an das traditionelle Business Process Management unterstützt. Diese Technologien bieten außerdem: