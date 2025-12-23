Unternehmen stehen unter ständigem Druck, schnellere und intelligentere Entscheidungen zu treffen. Fachleute im Bereich Finanzplanung und -analyse (FP&A) konzentrieren sich häufig auf retrospektive Berichterstattung und statische Prognosen. Aus diesem Grund sehen sie sich oft gezwungen, die Anforderungen des aktuellen dynamischen Geschäftsumfelds zu erfüllen.

Es überrascht nicht, dass34 % der CEOs über die Neuerfindung von Geschäftsmodellen besorgt sind und 30 % der CFOs sich auf die Genauigkeit von Prognosen konzentrieren.

Das Einbetten von Decision Intelligence ist der Grundstein für eine effektive Finanzplanung. Dies ermöglicht es FP&A-Experten, Daten, Technologien und Analysen zu nutzen, um die strategische Entscheidungsfindung voranzutreiben. Technologie, externe Datenintegration, fortschrittliches Reporting, Risikomanagement und Nachhaltigkeit verwandeln FP&A in ein leistungsstarkes Zentrum für Entscheidungsfindung.