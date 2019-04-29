Auf Gott vertrauen wir. Alle anderen müssen Daten liefern.

„Auf Gott vertrauen wir. Alle anderen müssen Daten vorlegen.“
Dieses Zitat von W. Edwards Deming bezieht sich hauptsächlich auf die Bedeutung von Datenerhebung und -analyse im Geschäftsleben. Wie im Geschäftsleben spielt Datenanalyse auch in der IT eine zentrale Rolle. So sprechen wir seit einem Jahrzehnt über Data Warehouses, Big Data, Data Lakes und in jüngerer Zeit über Data Science. Data Science hat sich zu einer eigenständigen IT-Disziplin entwickelt, und einer der gefragtesten Berufe unserer Zeit ist der des Data Scientists.
In den meisten Unternehmen scheint die Auffassung vorzuherrschen, dass wir über all diese Daten verfügen und sie nur richtig handhaben und analysieren müssen, um Erkenntnisse zu gewinnen und einen Vorteil davon zu haben.
Fazit: Nutzen wir Data Science!
Data Science ist ein Schlüsselelement bei der Arbeit mit künstlicher Intelligenz (KI), Überwachung und Automatisierung. Mit Data Science lassen sich Daten analysieren und gruppieren, Korrelationen erkennen, Cluster identifizieren und letztlich Einblicke gewinnen, die sich aus den Standardberichten der Systeme zur Datenerfassung und -speicherung nicht ableiten lassen. Die meisten Data Scientists verwenden entweder Python oder R, um diese Arbeit zu erledigen.
Meine persönlichen Erfahrungen mit Data Science beziehen sich hauptsächlich auf Service Management, wo wir Data Science nutzen, um Ticketdaten, Vorfälle, Änderungen, Probleme, Serviceanfragen, Kundenanfragen und mehr zu analysieren, um bestimmte Muster und Automatisierungspotenziale zu identifizieren. Dies führt wiederum zu einer Reihe von Empfehlungen, wie man den Service Desk und die Servicemanagement-Prozesse effektiver und weniger ressourcenintensiv gestalten kann.
Es geht jedoch nicht nur darum, einen Ticket-Dump zu bekommen und Data Science anzuwenden. Man muss auch den Kontext der zu analysierenden Daten verstehen – wie sie genutzt werden und welche Prozesse sie unterstützen. Data Science an sich schafft keinen Mehrwert, wenn man den Kontext der Daten nicht versteht. Es mag selbstverständlich klingen, aber es gibt offenbar mitunter ein Missverständnis, nämlich:
So funktioniert es nicht.
Verwenden Sie Data Mining und führen Sie eine erste Qualitätsbewertung durch:
Natürlich könnte ich all das noch detaillierter erläutern, aber das würde diesen Blogbeitrag zu lang machen.
Oder kontaktieren Sie mich, wenn Sie sich für Data Science interessieren und erfahren möchten, wie SIE daraus Mehrwert für die Daten Ihres Unternehmens schöpfen können. Es gibt viele Meinungen, aber haben Sie auch Beweise, um Ihre Behauptungen zu untermauern? Falls nicht, liefern Sie Daten!
