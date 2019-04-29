Auf Gott vertrauen wir. Alle anderen müssen Daten liefern.

Data Science ist ein Schlüsselelement bei der Arbeit mit künstlicher Intelligenz (KI), Überwachung und Automatisierung. Mit Data Science lassen sich Daten analysieren und gruppieren, Korrelationen erkennen, Cluster identifizieren und letztlich Einblicke gewinnen, die sich aus den Standardberichten der Systeme zur Datenerfassung und -speicherung nicht ableiten lassen. Die meisten Data Scientists verwenden entweder Python oder R, um diese Arbeit zu erledigen.

Meine persönlichen Erfahrungen mit Data Science beziehen sich hauptsächlich auf Service Management, wo wir Data Science nutzen, um Ticketdaten, Vorfälle, Änderungen, Probleme, Serviceanfragen, Kundenanfragen und mehr zu analysieren, um bestimmte Muster und Automatisierungspotenziale zu identifizieren. Dies führt wiederum zu einer Reihe von Empfehlungen, wie man den Service Desk und die Servicemanagement-Prozesse effektiver und weniger ressourcenintensiv gestalten kann.

Es geht jedoch nicht nur darum, einen Ticket-Dump zu bekommen und Data Science anzuwenden. Man muss auch den Kontext der zu analysierenden Daten verstehen – wie sie genutzt werden und welche Prozesse sie unterstützen. Data Science an sich schafft keinen Mehrwert, wenn man den Kontext der Daten nicht versteht. Es mag selbstverständlich klingen, aber es gibt offenbar mitunter ein Missverständnis, nämlich:

So funktioniert es nicht.