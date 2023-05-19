Verbesserte Messung der CPU-Drosselung

Es ist nun anderthalb Jahre her, seit wir die Funktion zur throttling-bewussten Container-CPU-Dimensionierung für IBM Turbonomic eingeführt haben, und sie hat aus gutem Grund viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Wie in unserem ersten Blogbeitrag erläutert, beeinträchtigt die Festlegung eines unangemessenen CPU-Limits die Leistung Ihrer Anwendung und funktioniert genau wie vorgesehen.

Turbonomic visualisiert Drosselungsmetriken und berücksichtigt vor allem die Drosselung bei der Empfehlung der CPU-Limitgröße. Wir können nicht nur diesen versteckten Leistungskiller aufdecken, Turbonomic wird auch den CPU-Grenzwert festlegen, um dessen Auswirkungen auf die Leistung Ihrer containerisierten Anwendung zu minimieren.

In diesem neuen Beitrag geht es um eine bedeutende Verbesserung bei der Messung des Drosselungsgrades. Vor dieser Verbesserung wurde unser Drosselungsindikator auf der Grundlage des Prozentsatzes der gedrosselten Zeiträume berechnet. Bei einer solchen Messung wurde die Drosselung für Anwendungen mit einer niedrigen CPU-Grenze unterschätzt und für Anwendungen mit einer hohen CPU-Grenze überschätzt. Das führte dazu, dass wir Anwendungen mit hohen Limits zu aggressiv dimensionierten, während wir unsere Entscheidungsfindung auf Anwendungen mit niedrigen Limits ausrichteten, um die Drosselung zu minimieren und ihre Leistung zu garantieren.

Bei dieser jüngsten Verbesserung messen wir die Drosselung anhand des Prozentsatzes der Zeit, in der eine Drosselung stattgefunden hat. In diesem Beitrag erläutern wir Ihnen, wie diese neue Messung funktioniert und warum sie sowohl die oben erwähnte Unterschätzung als auch die Überschätzung korrigiert:

Kurzer Überblick über die CPU-Drosselung