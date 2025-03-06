Die International Financial Reporting Standards (IFRS) sind eine Reihe von Rechnungslegungsvorschriften und -standards, die vom International Accounting Standards Board (IASB) herausgegeben werden und eine Vielzahl von Rechnungslegungsthemen im Zusammenhang mit der Finanzberichterstattung abdecken. Der vom IFRS gegründete International Sustainability Standards Board (ISSB) hat diese Standards um die IFRS Sustainability Disclosure Standards erweitert und bietet damit Leitlinien für die Aufnahme klimabezogener Angaben neben den Finanzinformationen in den Jahresabschluss. Obwohl diese Standards freiwillig sind, deutet ihre rasche Übernahme durch Rechtsordnungen weltweit auf einen zunehmenden Einfluss hin.
Gemäß den IFRS haben bis September 2024 bereits 30 Länder Schritte unternommen, um die Standards IFRS S1 und S2 gesetzlich umzusetzen.¹ Einige Länder, darunter Brasilien, Kanada, Japan und das Vereinigte Königreich, haben ihre Entscheidung bekannt gegeben, die Standards zu übernehmen oder anderweitig anzuwenden.² Diese breite Akzeptanz deutet darauf hin, dass diese freiwilligen Standards schnell zu Anforderungen werden.
Diese Standards bieten Unternehmen ein globales Framework, um Informationen zur Nachhaltigkeit in einheitlicher und vergleichbarer Weise offenzulegen und so die Transparenz für Investoren zu fördern. In Anlehnung an die Empfehlungen der Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) – Governance, Strategie, Risikomanagement und Metriken – gliedern sich die IFRS-Standards zur Nachhaltigkeitsberichterstattung in zwei Hauptkomponenten:
Es wird erwartet, dass sich der IFRS-Framework für die Nachhaltigkeitsberichterstattung über IFRS S1 und IFRS S2 hinaus weiterentwickeln wird, da die Arbeiten zur Schaffung einer globalen Grundlage für die Offenlegung von nachhaltigkeitsbezogenen Finanzinformationen fortgesetzt werden.³
Der ISSB weist Unternehmen an, IFRS S1 und IFRS S2 für jährliche Berichtszeiträume anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2024 beginnen.⁴ Die Fristen für die Annahme können je nach Gerichtsbarkeit variieren.
IFRS S1 schreibt zwar nicht die direkte Anwendung der Standards des Sustainability Accounting Standards Board (SASB) vor, jedoch sind Unternehmen verpflichtet, deren Relevanz im Rahmen des Berichtsprozesses zumindest zu bewerten.⁵ Die SASB-Standards bieten branchenspezifische Leitlinien zu Nachhaltigkeitsthemen und Metriken und bieten Unternehmen einen praktischen Framework für die Offenlegung von Informationen zur Nachhaltigkeit. Durch die Förderung der Einführung der SASB-Standards strebt der ISSB an, die Anwendung von IFRS S1 durch die Bereitstellung branchenspezifischer Leitlinien zu optimieren.⁶
Der branchenspezifische Fokus der SASB-Standards unterstützt Unternehmen dabei, relevante Offenlegungsthemen und Metriken zu identifizieren, die auf ihre Geschäftstätigkeit zugeschnitten sind, und fördert so eine konsistente und transparente Berichterstattung. Zusätzlich zu den klimabezogenen Risiken, die unter IFRS S2 abgedeckt sind, erweitern die SASB-Standards den Umfang der Nachhaltigkeitsangaben um Bereiche wie Humankapital und Management natürlicher Ressourcen. Diese breitere Perspektive kann Unternehmen dabei unterstützen, eine umfassende Bewertung wesentlicher Risiken und Chancen vorzunehmen.
Um die Anforderungen von IFRS S1 effektiv zu erfüllen, können Unternehmen die SASB-Standards durch einen strukturierten Ansatz nutzen:
IBM Envizi bietet eine umfassende Softwarelösung, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre Nachhaltigkeitsberichte an die Berichtsstandards von IFRS S1 und IFRS S2 anzupassen. Unsere Software-Suite unterstützt Unternehmen bei der Erfassung, Verwaltung und Analyse von Nachhaltigkeitsdaten und ermöglicht die effiziente Erstellung von Berichten mit:
Mit Envizi können Unternehmen effizient daran arbeiten, die Anforderungen der Nachhaltigkeitsberichtsstandards zu erfüllen und gleichzeitig Transparenz zu wahren und das Vertrauen von Investoren und Kunden zu stärken.
