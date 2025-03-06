Die International Financial Reporting Standards (IFRS) sind eine Reihe von Rechnungslegungsvorschriften und -standards, die vom International Accounting Standards Board (IASB) herausgegeben werden und eine Vielzahl von Rechnungslegungsthemen im Zusammenhang mit der Finanzberichterstattung abdecken. Der vom IFRS gegründete International Sustainability Standards Board (ISSB) hat diese Standards um die IFRS Sustainability Disclosure Standards erweitert und bietet damit Leitlinien für die Aufnahme klimabezogener Angaben neben den Finanzinformationen in den Jahresabschluss. Obwohl diese Standards freiwillig sind, deutet ihre rasche Übernahme durch Rechtsordnungen weltweit auf einen zunehmenden Einfluss hin.

Gemäß den IFRS haben bis September 2024 bereits 30 Länder Schritte unternommen, um die Standards IFRS S1 und S2 gesetzlich umzusetzen.¹ Einige Länder, darunter Brasilien, Kanada, Japan und das Vereinigte Königreich, haben ihre Entscheidung bekannt gegeben, die Standards zu übernehmen oder anderweitig anzuwenden.² Diese breite Akzeptanz deutet darauf hin, dass diese freiwilligen Standards schnell zu Anforderungen werden.

Diese Standards bieten Unternehmen ein globales Framework, um Informationen zur Nachhaltigkeit in einheitlicher und vergleichbarer Weise offenzulegen und so die Transparenz für Investoren zu fördern. In Anlehnung an die Empfehlungen der Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) – Governance, Strategie, Risikomanagement und Metriken – gliedern sich die IFRS-Standards zur Nachhaltigkeitsberichterstattung in zwei Hauptkomponenten:

IFRS S1 (Nachhaltigkeit): S1 konzentriert sich auf allgemeine Anforderungen für die Offenlegung von Risiken und Chancen im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit, damit die Nutzer von Finanzberichten die Exposition eines Unternehmens gegenüber diesen Risiken sowie deren Management kurz-, mittel- und langfristig beurteilen können. Um eine branchenspezifische und vergleichbare Berichterstattung zu unterstützen, verlangt IFRS S1 von den Unternehmen außerdem, die Standards des Sustainability Accounting Standards Board (SASB) in ihre Berichterstattung zu integrieren.

IFRS S2 (Klimawandel): S2 zielt ebenfalls darauf ab, den Anwendern die Bewertung der Risiken und des Managements wesentlicher Themen durch Unternehmen zu ermöglichen, konzentriert sich jedoch speziell auf klimabezogene Angaben. Diese Offenlegungen konzentrieren sich auf Treibhausgasemissionen, Klimaresilienz und den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft, in Übereinstimmung mit den Empfehlungen der Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Es wird erwartet, dass sich der IFRS-Framework für die Nachhaltigkeitsberichterstattung über IFRS S1 und IFRS S2 hinaus weiterentwickeln wird, da die Arbeiten zur Schaffung einer globalen Grundlage für die Offenlegung von nachhaltigkeitsbezogenen Finanzinformationen fortgesetzt werden.³