IFRS-Standards zur Offenlegung von Nachhaltigkeitdaten

Luftaufnahme von grasenden Kühen

Die nächste Herausforderung der Nachhaltigkeitsberichterstattung

Die International Financial Reporting Standards (IFRS) sind eine Reihe von Rechnungslegungsvorschriften und -standards, die vom International Accounting Standards Board (IASB) herausgegeben werden und eine Vielzahl von Rechnungslegungsthemen im Zusammenhang mit der Finanzberichterstattung abdecken. Der vom IFRS gegründete International Sustainability Standards Board (ISSB) hat diese Standards um die IFRS Sustainability Disclosure Standards erweitert und bietet damit Leitlinien für die Aufnahme klimabezogener Angaben neben den Finanzinformationen in den Jahresabschluss. Obwohl diese Standards freiwillig sind, deutet ihre rasche Übernahme durch Rechtsordnungen weltweit auf einen zunehmenden Einfluss hin.

Gemäß den IFRS haben bis September 2024 bereits 30 Länder Schritte unternommen, um die Standards IFRS S1 und S2 gesetzlich umzusetzen.¹ Einige Länder, darunter Brasilien, Kanada, Japan und das Vereinigte Königreich, haben ihre Entscheidung bekannt gegeben, die Standards zu übernehmen oder anderweitig anzuwenden.² Diese breite Akzeptanz deutet darauf hin, dass diese freiwilligen Standards schnell zu Anforderungen werden.

Diese Standards bieten Unternehmen ein globales Framework, um Informationen zur Nachhaltigkeit in einheitlicher und vergleichbarer Weise offenzulegen und so die Transparenz für Investoren zu fördern. In Anlehnung an die Empfehlungen der Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) – Governance, Strategie, Risikomanagement und Metriken – gliedern sich die IFRS-Standards zur Nachhaltigkeitsberichterstattung in zwei Hauptkomponenten:

  • IFRS S1 (Nachhaltigkeit): S1 konzentriert sich auf allgemeine Anforderungen für die Offenlegung von Risiken und Chancen im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit, damit die Nutzer von Finanzberichten die Exposition eines Unternehmens gegenüber diesen Risiken sowie deren Management kurz-, mittel- und langfristig beurteilen können. Um eine branchenspezifische und vergleichbare Berichterstattung zu unterstützen, verlangt IFRS S1 von den Unternehmen außerdem, die Standards des Sustainability Accounting Standards Board (SASB) in ihre Berichterstattung zu integrieren.
  • IFRS S2 (Klimawandel): S2 zielt ebenfalls darauf ab, den Anwendern die Bewertung der Risiken und des Managements wesentlicher Themen durch Unternehmen zu ermöglichen, konzentriert sich jedoch speziell auf klimabezogene Angaben. Diese Offenlegungen konzentrieren sich auf Treibhausgasemissionen, Klimaresilienz und den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft, in Übereinstimmung mit den Empfehlungen der Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Es wird erwartet, dass sich der IFRS-Framework für die Nachhaltigkeitsberichterstattung über IFRS S1 und IFRS S2 hinaus weiterentwickeln wird, da die Arbeiten zur Schaffung einer globalen Grundlage für die Offenlegung von nachhaltigkeitsbezogenen Finanzinformationen fortgesetzt werden.³

Branchen-Newsletter

Die neuesten Tech-News – von Experten bestätigt

Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und mehr auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.

Vielen Dank! Sie haben sich angemeldet.

Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.

Zeitplan für die Einführung von IFRS S1 und IFRS S2

Der ISSB weist Unternehmen an, IFRS S1 und IFRS S2 für jährliche Berichtszeiträume anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2024 beginnen.⁴ Die Fristen für die Annahme können je nach Gerichtsbarkeit variieren.

Mixture of Experts | 12. Dezember, Folge 85

KI entschlüsseln: Wöchentlicher Nachrichtenüberblick

Schließen Sie sich unserer erstklassigen Expertenrunde aus Ingenieuren, Forschern, Produktführern und anderen an, die sich durch das KI-Rauschen kämpfen, um Ihnen die neuesten KI-Nachrichten und Erkenntnisse zu liefern.
Alle Episoden von Mixture of Experts ansehen

Verwendung der SASB-Standards für IFRS

IFRS S1 schreibt zwar nicht die direkte Anwendung der Standards des Sustainability Accounting Standards Board (SASB) vor, jedoch sind Unternehmen verpflichtet, deren Relevanz im Rahmen des Berichtsprozesses zumindest zu bewerten.⁵ Die SASB-Standards bieten branchenspezifische Leitlinien zu Nachhaltigkeitsthemen und Metriken und bieten Unternehmen einen praktischen Framework für die Offenlegung von Informationen zur Nachhaltigkeit. Durch die Förderung der Einführung der SASB-Standards strebt der ISSB an, die Anwendung von IFRS S1 durch die Bereitstellung branchenspezifischer Leitlinien zu optimieren.⁶

Der branchenspezifische Fokus der SASB-Standards unterstützt Unternehmen dabei, relevante Offenlegungsthemen und Metriken zu identifizieren, die auf ihre Geschäftstätigkeit zugeschnitten sind, und fördert so eine konsistente und transparente Berichterstattung. Zusätzlich zu den klimabezogenen Risiken, die unter IFRS S2 abgedeckt sind, erweitern die SASB-Standards den Umfang der Nachhaltigkeitsangaben um Bereiche wie Humankapital und Management natürlicher Ressourcen. Diese breitere Perspektive kann Unternehmen dabei unterstützen, eine umfassende Bewertung wesentlicher Risiken und Chancen vorzunehmen.

Um die Anforderungen von IFRS S1 effektiv zu erfüllen, können Unternehmen die SASB-Standards durch einen strukturierten Ansatz nutzen:

  1. Identifizierung relevanter Branchenstandards: Bewerten Sie, welche SASB-Standards dem Geschäftsbereich des Unternehmens entsprechen, um die anwendbaren Offenlegungsthemen und Metriken zu ermitteln.
  2. Auswahl geeigneter Offenlegungsthemen und Ermittlung relevanter Metriken: Verwenden Sie die Offenlegungsthemen und Metriken der SASB, um die Nachhaltigkeitsleistung so zu messen und offenzulegen, dass eine quantitative, entscheidungsrelevante Berichterstattung gewährleistet ist.
  3. Entwicklung umfassender Offenlegungen: Wenden Sie die technischen Protokolle der SASB an, um branchenspezifische Offenlegungen zu erstellen, die den Stakeholdern transparente und vergleichbare Erkenntnisse in nachhaltigkeitsbezogenen Risiken und Chancen bieten. Dieser Ansatz unterstützt Unternehmen dabei, fundierte Nachhaltigkeitsberichte zu erstellen, die sich an globalen Frameworks orientieren und den Stakeholdern aussagekräftige Erkenntnisse liefern.

 

 

Erfüllung der IFRS-Anforderungen mit Envizi

IBM Envizi bietet eine umfassende Softwarelösung, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre Nachhaltigkeitsberichte an die Berichtsstandards von IFRS S1 und IFRS S2 anzupassen. Unsere Software-Suite unterstützt Unternehmen bei der Erfassung, Verwaltung und Analyse von Nachhaltigkeitsdaten und ermöglicht die effiziente Erstellung von Berichten mit:

  • Integrierte IFRS-Fragen und Fragenleitfaden: Bewahren Sie alle Fragen, Antworten und Begleitdokumente in einem System auf.
  • Integrierte Berichterstattung: Strukturieren Sie Ihre Berichte entsprechend den IFRS-Anforderungen.
  • Echtzeit-Nachhaltigkeitsdaten: Verfolgen, verwalten und berichten Sie über wichtige Nachhaltigkeitsmetriken und -praktiken.
  • Branchenspezifische Erkenntnisse: Integrieren Sie problemlos branchenspezifische SASB-Metriken in Ihre Offenlegungen.

Mit Envizi können Unternehmen effizient daran arbeiten, die Anforderungen der Nachhaltigkeitsberichtsstandards zu erfüllen und gleichzeitig Transparenz zu wahren und das Vertrauen von Investoren und Kunden zu stärken.

CTA: Fragen Sie eine Demo an, um zu erfahren, wie IBM Envizi Unternehmen nahtlos dabei unterstützen kann, IFRS S1 und IFRS S2 in ihre ESG-Berichterstattung zu integrieren.
Weiterführende Lösungen
IBM Envizi ESG Suite

Erfahren Sie, wie Envizi Ihnen helfen kann, Ihre dringendsten und komplexesten Herausforderungen mit ESG-Daten zu lösen und Ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

 

 IBM Envizi ESG Suite erkunden
Nachhaltigkeitslösungen

Beginnen Sie noch heute mit der Integration von Nachhaltigkeit in Ihr Unternehmen, indem Sie Ihre strategische Roadmap mit den täglichen betrieblichen Abläufen verknüpfen.

 Nachhaltigkeitslösungen entdecken
Beratungsleistungen im Bereich Nachhaltigkeit

Mit den IBM Sustainability Consulting Services können Sie Ihre Ziele in die Tat umsetzen und zu einem verantwortungsbewussten und profitablen Unternehmen werden.

 Beratungsleistungen im Bereich Nachhaltigkeit erkunden
Machen Sie den nächsten Schritt

Beschleunigen Sie Ihre Nachhaltigkeitsinitiative, indem Sie mit offenen, KI-gestützten Lösungen und Plattformen sowie dem umfassenden Branchenwissen von IBM einen nachhaltigen und profitablen Weg in die Zukunft planen.

         Nachhaltigkeitslösungen entdecken Entdecken Sie die Envizi ESG Suite