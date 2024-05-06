Der IBM Mainframe Skills Council bringt die globale Community zusammen, um Mainframe-Talente zu fördern

Die Weltwirtschaft basiert auf Transaktionen, und 70 % der Transaktionen nach Wert laufen über einen IBM® Z Mainframe. Viele der weltweit größten Unternehmen verlassen sich auf IBM® Z zur Unterstützung ihres Kerngeschäfts, und durch einen Prozess kontinuierlicher Innovation bringt IBM Z mit jeder neuen Generation branchenführende Technologien zu unseren Kunden. Kenntnisse im Bereich moderner Mainframe-Systeme sind für Unternehmen unerlässlich, da sie KI implementieren, ihre Anwendungen modernisieren, unternehmensweit integrieren und die digitale Transformation fortsetzen.

Diese Fähigkeiten sind für die Zukunft der Plattform unerlässlich, egal ob wir neue Talente ausbilden, die Fähigkeiten unserer bestehenden Community vertiefen oder neue Technologie und Funktionen auf der Plattform einführen.