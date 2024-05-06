Tags
Der IBM Mainframe Skills Council bringt die globale Community zusammen, um Mainframe-Talente zu fördern

Eine junge indische Geschäftsfrau und Kollegin steht vor einem Schreibtisch und arbeitet in einem modernen Büro an einem Laptop

Die Weltwirtschaft basiert auf Transaktionen, und 70 % der Transaktionen nach Wert laufen über einen IBM® Z Mainframe. Viele der weltweit größten Unternehmen verlassen sich auf IBM® Z zur Unterstützung ihres Kerngeschäfts, und durch einen Prozess kontinuierlicher Innovation bringt IBM Z mit jeder neuen Generation branchenführende Technologien zu unseren Kunden. Kenntnisse im Bereich moderner Mainframe-Systeme sind für Unternehmen unerlässlich, da sie KI implementieren, ihre Anwendungen modernisieren, unternehmensweit integrieren und die digitale Transformation fortsetzen.

Diese Fähigkeiten sind für die Zukunft der Plattform unerlässlich, egal ob wir neue Talente ausbilden, die Fähigkeiten unserer bestehenden Community vertiefen oder neue Technologie und Funktionen auf der Plattform einführen. 

Ein Forum zur Entwicklung der Fähigkeiten der Zukunft

IBM, Broadcom und 21CS haben kürzlich The Futurum Group beauftragt, Unternehmen, Universitätsleiter und Studierende zu Trends in der Mainframe-Geschäftswelt zu befragen. Die Umfrage umfasste verschiedene Themen, darunter, aber nicht ausschließlich, die Gewinnung von Talenten, Lehrpläne und Angebote zur Kompetenzentwicklung sowie Prioritätsbereiche für Studenten, die Mainframe studieren.

Die Futurum Group fand heraus, dass 60 % der Unternehmen befragt angaben, eng mit Branchen zusammenzuarbeiten, die Bootcamps, Schulungen oder Ausbildungsprogramme anbieten, um mit qualifizierten Bewerbern in Kontakt zu treten. Sie fanden auch eine gesunde Nachfrage nach Talenten, wobei 91 % der befragten Unternehmen angaben, in den nächsten ein bis zwei Jahren Mainframe-Systemadministratoren oder Mainframe-Anwendungsentwickler einzustellen. Der vollständige Bericht 2024 Global Mainframe Skills Report: Insights from Industry and Educational Experts wird am 6. Mai 2024 veröffentlicht.

 

 

Mainframe Skills Council

Um die breite globale Gemeinschaft zusammenzubringen und weiterhin Fähigkeiten zu entwickeln, kündigte IBM die Einführung des Mainframe Skills Council an. Dieser Beirat bietet ein Forum, in dem globale Unternehmen zusammenarbeiten und eine spannende Gelegenheit schaffen, die Gemeinschaft zu vereinen, Erfahrung auszutauschen und gemeinsam Lösungen zu implementieren, um eine starke globale Belegschaft für die Mainframe aufzubauen.

Zu den Mitgliedern gehören Vertreter von IBM-Kunden, Partner von IBM, Hochschulen, Benutzergruppen, gemeinnützigen Organisationen und offenen Gemeinschaften.

Der Framework des Rates wird Arbeitsgruppen umfassen, die sich mit Karrierebewusstsein, rollenbasierten Kompetenzrahmen, Lernpfaden und kontinuierlichem Talentwachstum befassen. Dieser Rat baut auf den zahlreichen IBM Mainframe-Fähigkeitsprogrammen auf, die bereits bestehen.

Accessible Learning ist ein Grundpfeiler des IBM-Ansatzes

Neben dem akademischen Lehrplan wandte sich IBM auch unkonventionellen Wegen jenseits des klassischen Klassenzimmers zu, um neue Mainframe-Talente zu inspirieren, zu verbinden, zu trainieren und zu fördern. Zu diesen Programmen gehören:

  • IBM Z Student Ambassadors: An fast 100 Universitäten inspirieren diese Botschafter auf dem Campus Studierende, indem sie Veranstaltungen organisieren und Mainframe-Studentenclubs gründen.
  • IBM Z Career Connection Events:Diese Veranstaltungen bringen Arbeitgeber und Studenten zusammen. Das Lernprogramm IBM Z Xplore wurde eingeführt, um Studierende zu ermutigen, digitale Qualifikationen zu erwerben und eine Karriere im Mainframe-Bereich anzustreben.
  • Virtuelle Karrieremessen für IBM Z: Diese Veranstaltungen bringen qualifizierte Mainframe-Experten mit Arbeitgebern zusammen. Tatsächlich veranstaltet IBM im April und Mai weltweit virtuelle Karrieremessen.
  • Mainframe Skills Depot: Diese neue umfassende Plattform bietet über 1.000 Stunden praxisorientierte, selbstgesteuerte Mainframe-Schulungen, die nach Berufsrollen geordnet sind. Egal ob Sie neu in der Systemadministration oder App-Entwicklung sind oder Ihre Kenntnisse vertiefen möchten, diese Plattform hat etwas zu bieten. Es gibt auch Inhalte für Modernisierungsarchitekten, die Funktionen zur Integration und Modernisierung von Anwendungen erkunden möchten.
  • IBM Z Global Skills Accelerator and Apprenticeship: Dieses Programm steht Mainframe-Arbeitgebern für neue oder bestehende Mitarbeiter zur Verfügung und ist ein ganzheitlicher Ansatz zum Aufbau von Fähigkeiten, ohne dass die Mitarbeiter eine Bildung oder IT-Kenntnisse benötigen. Mit über 300 Stunden Lernen, Erfolgscoaching, On-the-Job-Schulungen und Mentoring ermöglichte dieses Programm 83 globalen Arbeitgebern, über 440 neue Mainframe-Systemadministratoren und Anwendungs-Entwickler auszubilden.

Heute geht die Vermittlung von Mainframe-Kenntnissen über Bildung und Ausbildung hinaus. IBM führte außerdem neue Strategien und Technologien ein, um dem Bedarf an spezialisierten Fachkräften gerecht zu werden:

  • Vereinfachung. Wir sind ständig bemüht, die Prozesse im gesamten Hardware- und Software-Stack zu vereinfachen, um die Anzahl spezialisierter Aktivitäten zu reduzieren, die für den Betrieb und die Wartung des Systems erforderlich sind.
  • Standardisierung. Wir haben in die Einführung offener und branchenspezifischer Standards auf der IBM Z Plattform investiert.
  • KI und Automatisierung. Wir arbeiten daran, KI zu nutzen, um Aufgaben zu automatisieren, die derzeit manuelle Eingriffe erfordern. Zum Beispiel beginnen wir damit, KI in z/OS® zu integrieren.

Die Mainframe-Schulungsprogramme von IBM sollen jedem eine Chance bieten – vom Anfänger bis zum Experten. Egal, ob Sie Ihre Funktionen erweitern oder Ihr Wissen mit anderen teilen möchten, die IBM-Qualifikationsprogramme können unserer Community helfen, sich zu vernetzen und erfolgreich zu sein.

 

Autor

Meredith Stowell

Vice President

IBM zSystems Ecosystem

