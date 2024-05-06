Der IBM Mainframe Skills Council bringt die globale Community zusammen, um Mainframe-Talente zu fördern

Die Weltwirtschaft basiert auf Transaktionen, und 70 % der Transaktionen nach Wert laufen über einen IBM® Z Mainframe. Viele der weltweit größten Unternehmen verlassen sich auf IBM® Z zur Unterstützung ihres Kerngeschäfts, und durch einen Prozess kontinuierlicher Innovation bringt IBM Z mit jeder neuen Generation branchenführende Technologien zu unseren Kunden. Kenntnisse im Bereich moderner Mainframe-Systeme sind für Unternehmen unerlässlich, da sie KI implementieren, ihre Anwendungen modernisieren, unternehmensweit integrieren und die digitale Transformation fortsetzen.
Diese Fähigkeiten sind für die Zukunft der Plattform unerlässlich, egal ob wir neue Talente ausbilden, die Fähigkeiten unserer bestehenden Community vertiefen oder neue Technologie und Funktionen auf der Plattform einführen.
IBM, Broadcom und 21CS haben kürzlich The Futurum Group beauftragt, Unternehmen, Universitätsleiter und Studierende zu Trends in der Mainframe-Geschäftswelt zu befragen. Die Umfrage umfasste verschiedene Themen, darunter, aber nicht ausschließlich, die Gewinnung von Talenten, Lehrpläne und Angebote zur Kompetenzentwicklung sowie Prioritätsbereiche für Studenten, die Mainframe studieren.
Die Futurum Group fand heraus, dass 60 % der Unternehmen befragt angaben, eng mit Branchen zusammenzuarbeiten, die Bootcamps, Schulungen oder Ausbildungsprogramme anbieten, um mit qualifizierten Bewerbern in Kontakt zu treten. Sie fanden auch eine gesunde Nachfrage nach Talenten, wobei 91 % der befragten Unternehmen angaben, in den nächsten ein bis zwei Jahren Mainframe-Systemadministratoren oder Mainframe-Anwendungsentwickler einzustellen. Der vollständige Bericht 2024 Global Mainframe Skills Report: Insights from Industry and Educational Experts wird am 6. Mai 2024 veröffentlicht.
Um die breite globale Gemeinschaft zusammenzubringen und weiterhin Fähigkeiten zu entwickeln, kündigte IBM die Einführung des Mainframe Skills Council an. Dieser Beirat bietet ein Forum, in dem globale Unternehmen zusammenarbeiten und eine spannende Gelegenheit schaffen, die Gemeinschaft zu vereinen, Erfahrung auszutauschen und gemeinsam Lösungen zu implementieren, um eine starke globale Belegschaft für die Mainframe aufzubauen.
Zu den Mitgliedern gehören Vertreter von IBM-Kunden, Partner von IBM, Hochschulen, Benutzergruppen, gemeinnützigen Organisationen und offenen Gemeinschaften.
Der Framework des Rates wird Arbeitsgruppen umfassen, die sich mit Karrierebewusstsein, rollenbasierten Kompetenzrahmen, Lernpfaden und kontinuierlichem Talentwachstum befassen. Dieser Rat baut auf den zahlreichen IBM Mainframe-Fähigkeitsprogrammen auf, die bereits bestehen.
Neben dem akademischen Lehrplan wandte sich IBM auch unkonventionellen Wegen jenseits des klassischen Klassenzimmers zu, um neue Mainframe-Talente zu inspirieren, zu verbinden, zu trainieren und zu fördern. Zu diesen Programmen gehören:
Heute geht die Vermittlung von Mainframe-Kenntnissen über Bildung und Ausbildung hinaus. IBM führte außerdem neue Strategien und Technologien ein, um dem Bedarf an spezialisierten Fachkräften gerecht zu werden:
Die Mainframe-Schulungsprogramme von IBM sollen jedem eine Chance bieten – vom Anfänger bis zum Experten. Egal, ob Sie Ihre Funktionen erweitern oder Ihr Wissen mit anderen teilen möchten, die IBM-Qualifikationsprogramme können unserer Community helfen, sich zu vernetzen und erfolgreich zu sein.
Erschließen Sie mehr Geschäftswerte, indem Sie KI für geschäftskritische Workloads auf dem IBM z17 einsetzen.
IBM Z ist eine Familie moderner Infrastrukturen, die auf dem IBM Telum-Prozessor basieren und Unternehmensbetriebssysteme sowie IBM Z-Software ausführen, die für höhere KI-Genauigkeit, Produktivität und Agilität sorgen.
IBM® z17 vereint fortschrittliche KI mit hybrider Cloud und optimiert Leistung, Sicherheit und Entscheidungsprozesse – genau dort, wo entscheidende Daten sind.
Wir zeigen Ihnen, wie Sie die Daten Ihres Unternehmens vor Cyber-Bedrohungen schützen und eine schnelle Wiederherstellung bei kritischen Ereignissen gewährleisten können.
Erfahren Sie, wie die Virtualisierung Ihren IT-Betrieb transformiert, indem sie die Ressourcen maximiert, Kosten senkt und die Agilität steigert. Entdecken Sie die Vorteile und die wichtigsten Anwendungsfälle, die Virtualisierung zu einem entscheidenden Faktor für moderne Infrastrukturen machen.
Schalten Sie die Leistung von IBM Z und Telum frei, um Ihre Daten zu sichern, die Leistung zu optimieren und in Echtzeit KI-gestützte Erkenntnisse zu gewinnen. Gestalten Sie mit branchenführenden Mainframe-Lösungen und Prozessoren, die auf Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Sicherheit ausgelegt sind, die Zukunft Ihres Unternehmens.