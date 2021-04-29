Tags
Geschäftsautomatisierung

Hyperautomatisierung: Vorteile und Herausforderungen

GESCHÄFTSAUTOMATISIERUNG Red 3 generative KI Abbildung

Um in der heutigen Wirtschaft erfolgreich zu sein, müssen Unternehmen ihre Produktivität maximieren, ihre Ausgaben minimieren und letztendlich effizienter arbeiten. Hyperautomatisierung kann Ihnen helfen, sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

Allerdings bringen Hyperautomatisierungsprojekte auch eine Reihe von Herausforderungen mit sich. In diesem Beitrag wird sowohl der Nutzen als auch die Herausforderungen der Hyperautomatisierung beschrieben.

Was ist Hyperautomatisierung?

Hyperautomatisierung bezeichnet den Einsatz von Automatisierung und Technologie, um beliebige Abläufe in einem Unternehmen zu optimieren und so sich wiederholende Prozesse ohne manuelles Eingreifen durchzuführen. Hyperautomatisierung nutzt künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen und Robotic Process Automation (RPA), um moderne und veraltete Prozesse und Equipment zu transformieren. Diese digitale Transformation kann Unternehmen helfen, Kosten- und Ressourceneffizienzen zu erzielen, und es so ermöglichen, in einer wettbewerbsintensiveren Geschäftswelt Erfolg zu haben.

Wer nutzt Hyperautomatisierung und warum?

Der Hype um die Hyperautomatisierung ist real und kann Ihrem Unternehmen helfen, in der schnelllebigen, hochgradig verteilten und ressourcenknappen Welt von heute voranzukommen. Jedes Unternehmen kann Hyperautomatisierungstechnologien einführen und Vorteile daraus ziehen, unabhängig davon, ob Ihre Prozesse bereits automatisiert sind oder nicht oder ob Ihre Equipment neu oder alt ist.

Angesichts der Tatsache, dass die Belegschaft stark dezentral arbeitet und damit weniger Personal in den Einrichtungen zur Verfügung steht, sind viele Branchen dadurch betroffen, dass sie sich nicht so schnell umstellen können, wie sie es sich wünschen oder brauchen.

Zu den Bedürfnissen und Zielen, die Unternehmen zur Hyperautomatisierung bringen, gehören die folgenden:

  • Die Notwendigkeit, mit der Nachfrage Schritt zu halten
  • Veraltete Arbeitsprozesse, die zu Latenz/Wettbewerbsunfähigkeit führen
  • Die Unfähigkeit der Unternehmens-IT, mit den Geschäftsanforderungen Schritt zu halten, aufgrund fehlender Ressourcen oder mangelnden Wissens
  • Neugier und Ehrgeiz der Mitarbeiter
  • Die Notwendigkeit, regulatorische Vorgaben zu erfüllen
  • Der Wunsch nach einer gleichbleibenden Produktion und qualitativ hochwertigeren Produkten mit weniger oder ohne menschliche Fehler

Diese Bedürfnisse und Ziele haben zu einem Anstieg der Hyperautomatisierung in vielen Branchen geführt. Gartner meint beispielsweise: „Derzeit gehen Produkte durch die Hände unzähliger Menschen, bevor diese ihren endgültigen Bestimmungsort erreichen, aber automatisierte Fabriken und Betriebe werden schon bald den Großteil der Arbeit übernehmen, einschließlich Anbau, Ernte, Verpackung und Versand.“ Bis 2025 werden mehr als 20 % aller Produkte und Erzeugnisse zum ersten Mal beim Kauf von einem Menschen berührt werden.“ [1]

Die Prognose von Gartner zeigt, dass Unternehmen den Wert erkennen, den die Hyperautomatisierung für sie bieten kann, und dass sie diese rasch implementieren sollten, um ihr Geschäft zu rationalisieren.

Die Vorteile der Hyperautomatisierung

Wie bereits erwähnt, ergänzt die Hyperautomatisierung die Kernautomatisierung und RPA um fortschrittliche Technologien wie KI und maschinelles Lernen. 

Hyperautomatisierung hilft Unternehmen:

  • Effizienzsteigerungen durch die Automatisierung verschiedener Geschäftsprozesse.
  • Optimieren der Workflow-Zuweisung, indem sichergestellt wird, dass sich wiederholende Aufgaben konstant und effizient erledigt werden.
  • Kostensenkungen, indem digitale Technologien zur Automatisierung von Aufgaben eingesetzt werden, die andernfalls manuelle Eingriffe erfordern würden.
  • Steigerung der Agilität durch schnellere und umfassendere Erkenntnisse für eine präzisere Entscheidungsfindung.
  • Produktion qualitativ hochwertigerer Produkte mit kürzerer Markteinführungszeit, indem mehr Intelligenz, verbesserte Konstanz und weniger menschliche Fehler genutzt werden.
  • Bessere Geschäftsentscheidungen, Identifizieren von zu optimierenden Bereichen und Verbesserung der Customer Experience, indem mehr Daten erfasst und Erkenntnisse zu diesen Daten geliefert werden.
  • Weniger Bedarf an technischem Fachwissen zur Konfiguration und Verwaltung von Automatisierungstools und -lösungen.

Hyperautomatisierung ist besonders vorteilhaft für Unternehmen mit veralteten Betriebsabläufen oder niedrigem Automatisierungsgrad. Diese Unternehmen können durch eine digitale Prozessautomatisierung und die Automatisierung der Infrastruktur echte Ergebnisse erzielen, um die Konnektivität, Agilität oder Effizienz der Geschäftsabläufe zu erhöhen.

Die Herausforderungen der Hyperautomatisierung

Bevor Sie sich auf die Hyperautomatisierung einlassen, ist es wichtig, „im Vorfeld“ genau auf die Details zu achten, um eine reibungslose Implementierung zu gewährleisten. Zu den häufigsten Herausforderungen gehören die folgenden:

  • Kenntnisse darüber, wie man den Erfolg misst
  • Entwicklung und Einhaltung eines realistischen Projektzeitplans
  • Sicherstellung, dass eine durchgehende Führung für das gesamte Projekt vorhanden ist
  • Die Möglichkeit, den materiellen und immateriellen ROI im Voraus so genau wie möglich zu berechnen
  • Die Auswahl der richtigen Lösung aus dem ständig wachsenden und sich weiterentwickelnden Produktangebot
  • Unterstützung von Stakeholdern und Management für einen neuen und ungewohnten Ansatz

So lösen Sie die Herausforderungen der Hyperautomatisierung

Mit den folgenden Maßnahmen können Sie sicherstellen, dass Ihr Implementierungsprojekt erfolgreich ist:

Verlassen Sie sich auf internes Fachwissen

Identifizieren Sie Experten für die bestehenden Prozesse, sowohl aus betriebswirtschaftlicher als auch aus technischer Sicht. Wer versteht die Eingabe, die Mechanismen und die Ergebnisse am besten? Haben Sie Experten vor Ort, die mit der neuen Technologie und den neuen Lösungen vertraut sind? Stellen Sie sicher, dass diese Personen von Anfang an an dem Projekt beteiligt sind.

Verwalten Sie die Änderungen proaktiv

  • Verfolgen Sie einen Top-down-Ansatz, um Begeisterung und Unterstützung zu gewinnen. Beziehen Sie das Management, die Stakeholder und die Kunden innerhalb des Unternehmens mit ein, um deren Zustimmung zu erhalten. Diese Bemühungen werden sich exponentiell auszahlen, da die positive Wahrnehmung im gesamten Unternehmen nachhallt.
  • Bei der Automatisierung von Prozessen, insbesondere bei der Hyperautomatisierung, muss man mit Ängsten der Mitarbeiter vor einer möglichen Umstellung sowie mit Bedenken hinsichtlich des Wertes und der Leistungsfähigkeit der Technologie rechnen. Nehmen Sie sich die Zeit, diese Ängste zu zerstreuen.
  • Mitarbeiter nach Möglichkeit umschulen. Dies schafft nicht nur eine kompetentere Nutzerbasis, sondern mildert auch Bedenken hinsichtlich der Sicherheit am Arbeitsplatz und der Langlebigkeit und sorgt für mehr Unterstützung. Darüber hinaus wird so nicht nur das Wissen der Teammitglieder erweitert, sondern auch die Anzahl der Personen mit diesem Wissen erhöht. Dies führt zu einer schnelleren Lösung von eventuell auftretenden Problemen.

Identifizieren Sie die Hindernisse und Risiken, die Ihren Bemühungen im Weg stehen

Welche Einschränkungen könnten sich beim weiteren Vorgehen als Herausforderung erweisen? Wenn Sie etwaige Risiken oder Einschränkungen im Vorfeld mindern oder beheben können, wird Ihr Prozess reibungsloser verlaufen.

Bestimmen Sie, welche Prozesse frühzeitig angegangen werden sollten und welche warten können

Nutzen Sie Process Mining, um Ihre bestehenden Prozesse zu bewerten und entwickeln Sie Prozesskarten, um festzustellen, wo ein hoher Wert vorhanden ist. Erstellen Sie einen digitalen Zwilling, um die Prozesseffektivität zu bewerten und festzustellen, wo Verbesserungen vorgenommen werden können.

Bieten Sie die Möglichkeit, in Sandboxes zu üben

Geben Sie Mitarbeitern eine risikofreie Möglichkeit, die Umgebung zu erkunden. Die daraus resultierende Vertrautheit und das Komfortniveau werden die Implementierung erleichtern und auch bestimmen, wo Schulungen erforderlich sind oder wo Probleme auftreten können.

Anwendungsfälle für Hyperautomatisierung

Die Hyperautomatisierung kann von jeder Branche genutzt werden, und in einigen Fällen ist die Technologie anpassbar oder bereits auf die Bedürfnisse dieses bestimmten Unternehmens oder dieser Branche abgestimmt.

Laut der bereits erwähnten Studie von Gartner „werden 80 % der Hyperautomatisierungsangebote bis 2024 nur eine begrenzte Auswirkung auf die Branchen haben“, so dass es einfacher ist, sie sofort bereitzustellen und Effizienzsteigerungen zu erzielen. Mit anderen Worten: Bis 2024 sollten wir mit Hyperautomatisierungslösungen für bestimmte Branchen rechnen, beispielsweise in der Automobilindustrie, die branchenspezifische Schnittstellen und Funktionen zur Erleichterung des Prozesses bieten.

Hier sind ein paar branchenspezifische Beispiele, die die Vorteile von Hyperautomatisierung demonstrieren.

  • Gesundheitswesen: Das Gesundheitswesen ist mit ihren vielen sich wiederholenden Prozessen, vertraglichen Verpflichtungen und einzuhaltenden Vorschriften in einer hervorragenden Position, um Hyperautomatisierung mit Technologien wie der Verarbeitung natürlicher Sprache zu nutzen, um automatisierte Dienste anzubieten, Prozesse zu beschleunigen, Kosten zu senken und höhere Qualität zu erbringen.
  • Industrie: Die Hyperautomatisierung ist mit einer zweiten industriellen Revolution vergleichbar. Produktionseinrichtungen können Hyperautomatisierungstechnologien zusammen mit Business Process Management (BPM) nutzen, um qualitativ hochwertigere Produkte in großem Maßstab herzustellen. In vielen Industrieumgebungen werden auch Altlast-Systeme und Prozesse verwendet, die von einer Optimierung profitieren könnten.
  • Finanzdienstleistungen: Die Finanzdienstleistungsbranche umfasst viele Berechnungen, Transaktionen und Kommunikationen mit Kunden, Käufern, Fondsmanagern und anderen Akteuren. Die Hyperautomatisierung kann zusammen mit Technologien wie optischer Zeichenerkennung (OCR) manuelle Eingriffe reduzieren und gleichzeitig qualitativ hochwertige Ergebnisse bei Front- und Backend-Prozessen sicherstellen. Sie unterstützt zudem die wirtschaftliche Erholung von der Pandemie.

Der Einsatz von Hyperautomatisierung wird für viele von COVID-19 betroffene Unternehmen zur Priorität. Branchen auf der ganzen Welt haben mit Produktivitätsproblemen aufgrund von Personalmangel, auferlegten Kapazitätsbeschränkungen und unerwarteten Nachfrageschwankungen zu kämpfen. Um viele der sich daraus ergebenden Herausforderungen zu bewältigen, wird die Hyperautomatisierung eingesetzt, indem repetitive Prozesse automatisiert und beschleunigt werden. Unternehmen setzen zudem intelligente Automatisierung ein, um Konstanz und Qualität zu steigern – und dabei oftmals Kosten zu senken.

Hyperautomatisierung und IBM

Wenn Sie bereit sind, Hyperautomatisierung in Ihrem Unternehmen einzusetzen, empfehlen wir, mit IBM Cloud Pak for Business Automation zu beginnen. Dabei handelt es sich um eine Reihe integrierter, marktführender Softwareprodukte, die Ihnen bei der Lösung Ihrer schwierigsten betrieblichen Herausforderungen helfen sollen.

IBM Cloud Pak for Business Automation bietet KI-generierte Empfehlungen, Analysen zur Messung der Wirkung sowie geschäftsfreundliche Low-Code-Tools, die Ihnen helfen, die Zeit für manuelle Prozesse zu reduzieren und die Wartezeiten für Kunden zu verkürzen. Mit IBM Cloud Pak for Business Automation können Sie Vorschriften besser einhalten, um Risiken zu reduzieren und Ihre Zeit für wichtigere Aufgaben zu nutzen.

Fußnote

[1] The Gartner 2021 Predictions: Accelerate Results Beyond RPA to Hyperautomation, 30. November 2020
Weiterführende Lösungen
IBM Instana Observability

Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit von KI und Automatisierung, um Probleme im gesamten Anwendungs-Stack proaktiv zu lösen.

 IBM Instana Observability kennenlernen
Lösungen zur Geschäftsautomatisierung

Denken Sie Ihr Unternehmen mit KI und IBM Automation neu. Diese tragen dazu bei, IT-Systeme proaktiver, Prozesse effizienter und Mitarbeitende produktiver zu machen.

 Automatisierungslösungen entdecken
Beratungsleistungen für Automatisierung

Holen Sie mit den Beratungsleistungen von IBM im Bereich Automatisierung mehr aus Geschäftsprozessautomatisierung und IT Ops heraus.

 Business Automation Services erkunden
Machen Sie den nächsten Schritt

Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit von KI und Automatisierung, um Probleme im gesamten Anwendungs-Stack proaktiv zu lösen.

 Instana erkunden Erkunden Sie Anwendungsfälle der Automatisierung