Hyperautomatisierung bezeichnet den Einsatz von Automatisierung und Technologie, um beliebige Abläufe in einem Unternehmen zu optimieren und so sich wiederholende Prozesse ohne manuelles Eingreifen durchzuführen. Hyperautomatisierung nutzt künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen und Robotic Process Automation (RPA), um moderne und veraltete Prozesse und Equipment zu transformieren. Diese digitale Transformation kann Unternehmen helfen, Kosten- und Ressourceneffizienzen zu erzielen, und es so ermöglichen, in einer wettbewerbsintensiveren Geschäftswelt Erfolg zu haben.
Der Hype um die Hyperautomatisierung ist real und kann Ihrem Unternehmen helfen, in der schnelllebigen, hochgradig verteilten und ressourcenknappen Welt von heute voranzukommen. Jedes Unternehmen kann Hyperautomatisierungstechnologien einführen und Vorteile daraus ziehen, unabhängig davon, ob Ihre Prozesse bereits automatisiert sind oder nicht oder ob Ihre Equipment neu oder alt ist.
Angesichts der Tatsache, dass die Belegschaft stark dezentral arbeitet und damit weniger Personal in den Einrichtungen zur Verfügung steht, sind viele Branchen dadurch betroffen, dass sie sich nicht so schnell umstellen können, wie sie es sich wünschen oder brauchen.
Zu den Bedürfnissen und Zielen, die Unternehmen zur Hyperautomatisierung bringen, gehören die folgenden:
Diese Bedürfnisse und Ziele haben zu einem Anstieg der Hyperautomatisierung in vielen Branchen geführt. Gartner meint beispielsweise: „Derzeit gehen Produkte durch die Hände unzähliger Menschen, bevor diese ihren endgültigen Bestimmungsort erreichen, aber automatisierte Fabriken und Betriebe werden schon bald den Großteil der Arbeit übernehmen, einschließlich Anbau, Ernte, Verpackung und Versand.“ Bis 2025 werden mehr als 20 % aller Produkte und Erzeugnisse zum ersten Mal beim Kauf von einem Menschen berührt werden.“ [1]
Die Prognose von Gartner zeigt, dass Unternehmen den Wert erkennen, den die Hyperautomatisierung für sie bieten kann, und dass sie diese rasch implementieren sollten, um ihr Geschäft zu rationalisieren.
Wie bereits erwähnt, ergänzt die Hyperautomatisierung die Kernautomatisierung und RPA um fortschrittliche Technologien wie KI und maschinelles Lernen.
Hyperautomatisierung hilft Unternehmen:
Hyperautomatisierung ist besonders vorteilhaft für Unternehmen mit veralteten Betriebsabläufen oder niedrigem Automatisierungsgrad. Diese Unternehmen können durch eine digitale Prozessautomatisierung und die Automatisierung der Infrastruktur echte Ergebnisse erzielen, um die Konnektivität, Agilität oder Effizienz der Geschäftsabläufe zu erhöhen.
Bevor Sie sich auf die Hyperautomatisierung einlassen, ist es wichtig, „im Vorfeld“ genau auf die Details zu achten, um eine reibungslose Implementierung zu gewährleisten. Zu den häufigsten Herausforderungen gehören die folgenden:
Mit den folgenden Maßnahmen können Sie sicherstellen, dass Ihr Implementierungsprojekt erfolgreich ist:
Identifizieren Sie Experten für die bestehenden Prozesse, sowohl aus betriebswirtschaftlicher als auch aus technischer Sicht. Wer versteht die Eingabe, die Mechanismen und die Ergebnisse am besten? Haben Sie Experten vor Ort, die mit der neuen Technologie und den neuen Lösungen vertraut sind? Stellen Sie sicher, dass diese Personen von Anfang an an dem Projekt beteiligt sind.
Welche Einschränkungen könnten sich beim weiteren Vorgehen als Herausforderung erweisen? Wenn Sie etwaige Risiken oder Einschränkungen im Vorfeld mindern oder beheben können, wird Ihr Prozess reibungsloser verlaufen.
Nutzen Sie Process Mining, um Ihre bestehenden Prozesse zu bewerten und entwickeln Sie Prozesskarten, um festzustellen, wo ein hoher Wert vorhanden ist. Erstellen Sie einen digitalen Zwilling, um die Prozesseffektivität zu bewerten und festzustellen, wo Verbesserungen vorgenommen werden können.
Geben Sie Mitarbeitern eine risikofreie Möglichkeit, die Umgebung zu erkunden. Die daraus resultierende Vertrautheit und das Komfortniveau werden die Implementierung erleichtern und auch bestimmen, wo Schulungen erforderlich sind oder wo Probleme auftreten können.
Die Hyperautomatisierung kann von jeder Branche genutzt werden, und in einigen Fällen ist die Technologie anpassbar oder bereits auf die Bedürfnisse dieses bestimmten Unternehmens oder dieser Branche abgestimmt.
Laut der bereits erwähnten Studie von Gartner „werden 80 % der Hyperautomatisierungsangebote bis 2024 nur eine begrenzte Auswirkung auf die Branchen haben“, so dass es einfacher ist, sie sofort bereitzustellen und Effizienzsteigerungen zu erzielen. Mit anderen Worten: Bis 2024 sollten wir mit Hyperautomatisierungslösungen für bestimmte Branchen rechnen, beispielsweise in der Automobilindustrie, die branchenspezifische Schnittstellen und Funktionen zur Erleichterung des Prozesses bieten.
Hier sind ein paar branchenspezifische Beispiele, die die Vorteile von Hyperautomatisierung demonstrieren.
Der Einsatz von Hyperautomatisierung wird für viele von COVID-19 betroffene Unternehmen zur Priorität. Branchen auf der ganzen Welt haben mit Produktivitätsproblemen aufgrund von Personalmangel, auferlegten Kapazitätsbeschränkungen und unerwarteten Nachfrageschwankungen zu kämpfen. Um viele der sich daraus ergebenden Herausforderungen zu bewältigen, wird die Hyperautomatisierung eingesetzt, indem repetitive Prozesse automatisiert und beschleunigt werden. Unternehmen setzen zudem intelligente Automatisierung ein, um Konstanz und Qualität zu steigern – und dabei oftmals Kosten zu senken.
Wenn Sie bereit sind, Hyperautomatisierung in Ihrem Unternehmen einzusetzen, empfehlen wir, mit IBM Cloud Pak for Business Automation zu beginnen. Dabei handelt es sich um eine Reihe integrierter, marktführender Softwareprodukte, die Ihnen bei der Lösung Ihrer schwierigsten betrieblichen Herausforderungen helfen sollen.
IBM Cloud Pak for Business Automation bietet KI-generierte Empfehlungen, Analysen zur Messung der Wirkung sowie geschäftsfreundliche Low-Code-Tools, die Ihnen helfen, die Zeit für manuelle Prozesse zu reduzieren und die Wartezeiten für Kunden zu verkürzen. Mit IBM Cloud Pak for Business Automation können Sie Vorschriften besser einhalten, um Risiken zu reduzieren und Ihre Zeit für wichtigere Aufgaben zu nutzen.
