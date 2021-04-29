Der Hype um die Hyperautomatisierung ist real und kann Ihrem Unternehmen helfen, in der schnelllebigen, hochgradig verteilten und ressourcenknappen Welt von heute voranzukommen. Jedes Unternehmen kann Hyperautomatisierungstechnologien einführen und Vorteile daraus ziehen, unabhängig davon, ob Ihre Prozesse bereits automatisiert sind oder nicht oder ob Ihre Equipment neu oder alt ist.

Angesichts der Tatsache, dass die Belegschaft stark dezentral arbeitet und damit weniger Personal in den Einrichtungen zur Verfügung steht, sind viele Branchen dadurch betroffen, dass sie sich nicht so schnell umstellen können, wie sie es sich wünschen oder brauchen.

Zu den Bedürfnissen und Zielen, die Unternehmen zur Hyperautomatisierung bringen, gehören die folgenden:

Die Notwendigkeit, mit der Nachfrage Schritt zu halten

Veraltete Arbeitsprozesse, die zu Latenz/Wettbewerbsunfähigkeit führen

Die Unfähigkeit der Unternehmens-IT, mit den Geschäftsanforderungen Schritt zu halten, aufgrund fehlender Ressourcen oder mangelnden Wissens

Neugier und Ehrgeiz der Mitarbeiter

Die Notwendigkeit, regulatorische Vorgaben zu erfüllen

Der Wunsch nach einer gleichbleibenden Produktion und qualitativ hochwertigeren Produkten mit weniger oder ohne menschliche Fehler

Diese Bedürfnisse und Ziele haben zu einem Anstieg der Hyperautomatisierung in vielen Branchen geführt. Gartner meint beispielsweise: „Derzeit gehen Produkte durch die Hände unzähliger Menschen, bevor diese ihren endgültigen Bestimmungsort erreichen, aber automatisierte Fabriken und Betriebe werden schon bald den Großteil der Arbeit übernehmen, einschließlich Anbau, Ernte, Verpackung und Versand.“ Bis 2025 werden mehr als 20 % aller Produkte und Erzeugnisse zum ersten Mal beim Kauf von einem Menschen berührt werden.“ [1]

Die Prognose von Gartner zeigt, dass Unternehmen den Wert erkennen, den die Hyperautomatisierung für sie bieten kann, und dass sie diese rasch implementieren sollten, um ihr Geschäft zu rationalisieren.