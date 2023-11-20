In diesem Jahr zog generative KI die Aufmerksamkeit von Führungskräften aus der Wirtschaft auf sich – warf aber auch Fragen auf, darunter: Was ist die richtige Grundlage zur Beschleunigung und Skalierung der Wirkung? Für viele Unternehmen ist die Antwort ein Hybrid Cloud-Ansatz. Die neue Studie ergab, dass 68 % der Anwender von Hybrid-Cloud-Lösungen bereits formale, unternehmensweite Richtlinien zur Steuerung ihres Ansatzes für generatives KI eingeführt haben.

Mit dem Aufstieg der generativen KI kommt ein Datenzufluss. Dies kann zwar zu enormen geschäftlichen Innovationen führen, erfordert aber auch strategische Überlegungen. Bei der Umsetzung einer KI-Strategie müssen Unternehmen ihre aktuelle Rechenleistung berücksichtigen, wo sich Daten befinden, in der Cloud, lokal, am Edge, wie Daten abgerufen werden, notwendige Sicherheitskontrollen und wie bestehende Technologieinvestitionen effektiv genutzt werden können. Neben der Verbesserung von Zuverlässigkeit und Leistung ermöglicht ein Hybrid Cloud-Ansatz auch eine höhere Agilität durch die Verbindung von Cloud- und lokalen Umgebungen und beseitigt so Hindernisse für flexible KI-Workflows.