Im Jahr 2023 sind Unternehmen mit dem Aufkommen generativer KI sowie Anforderungen wie Nachhaltigkeit, Arbeitsproduktivität und Sicherheit einem beispiellosen Druck zur digitalen Transformation ausgesetzt. Der „Cloud Transformation Report“, eine neue globale Studie des IBM Institute for Business Value (IBV), fand heraus, dass viele führende Unternehmen eine gemeinsame Grundlage für die digitale Transformation teilen – eine klare Hybrid-Cloud-Strategie.¹ Diese Unternehmen nennen mehrere Hauptvorteile des Einsatzes eines Hybrid Cloud-Ansatzes zur Förderung der Unternehmenstransformation, darunter Modernisierung, Agilität, Sicherheit, Nachhaltigkeit und die Möglichkeit, das Potenzial der generativen KI freischalten.
Hier ist ein Überblick über die wichtigsten Treiber, die die Cloud-Transformation im vergangenen Jahr beeinflusst haben, und was sie für Unternehmen auf ihrem Weg zur Cloud-Modernisierung bedeuten:
In diesem Jahr zog generative KI die Aufmerksamkeit von Führungskräften aus der Wirtschaft auf sich – warf aber auch Fragen auf, darunter: Was ist die richtige Grundlage zur Beschleunigung und Skalierung der Wirkung? Für viele Unternehmen ist die Antwort ein Hybrid Cloud-Ansatz. Die neue Studie ergab, dass 68 % der Anwender von Hybrid-Cloud-Lösungen bereits formale, unternehmensweite Richtlinien zur Steuerung ihres Ansatzes für generatives KI eingeführt haben.
Mit dem Aufstieg der generativen KI kommt ein Datenzufluss. Dies kann zwar zu enormen geschäftlichen Innovationen führen, erfordert aber auch strategische Überlegungen. Bei der Umsetzung einer KI-Strategie müssen Unternehmen ihre aktuelle Rechenleistung berücksichtigen, wo sich Daten befinden, in der Cloud, lokal, am Edge, wie Daten abgerufen werden, notwendige Sicherheitskontrollen und wie bestehende Technologieinvestitionen effektiv genutzt werden können. Neben der Verbesserung von Zuverlässigkeit und Leistung ermöglicht ein Hybrid Cloud-Ansatz auch eine höhere Agilität durch die Verbindung von Cloud- und lokalen Umgebungen und beseitigt so Hindernisse für flexible KI-Workflows.
Im Bereich der generativen KI befürchten Unternehmen auch die potenzielle Offenlegung sensibler Daten. 45 % der Cloud-Führungskräfte nannten Bedenken hinsichtlich der Cybersicherheit oder des Datenschutzes und der Vertraulichkeit von Daten und Informationen als Haupthindernis für die Implementierung von generativer KI. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass stark regulierte Branchen bei der Auswahl der Technologie zunehmend Risiken wie beispielsweise Sicherheitsaspekte berücksichtigen. Diese Unternehmen verfolgen im Vergleich zu anderen Branchen seltener einen formalen Ansatz im Bereich Wissensmanagement, aber es sind Fortschritte zu verzeichnen: 57 % der Banken und Finanzmarktunternehmen, 54 % der Versicherer und 54 % der Life-Sciences-/Pharma-Institutionen haben bisher einen formalen Ansatz für die Technologie eingeführt.
Für stark regulierte Branchen, die entscheidende Daten schützen müssen, steht viel auf dem Spiel. Um blinde Flecken zu vermeiden, ist eine ganzheitliche Sicherheitsstrategie, die Transparenz über die gesamte Hybrid-Cloud-Infrastruktur hinweg gewährleistet, unerlässlich, um Risiken zu minimieren.
Der Bericht zeigt auch anhaltende Hindernisse für eine breitere Einführung von Cloud-Lösungen auf – keines davon ist vielleicht so groß wie die weiterhin bestehende Qualifikationslücke. So geben 58 % der globalen Entscheidungsträger an, dass Cloud-Kenntnisse nach wie vor eine große Herausforderung darstellen und 72 % der Unternehmen haben neue Stellen geschaffen, um den Bedarf an Cloud-Kenntnissen zu decken. Innerhalb einzelner Branchen ist dieses Defizit sogar noch größer: 79 % in stark regulierten Branchen wie dem Bankwesen und den Finanzmärkten, sowie 81 % im Transport- und Reisegewerbe und 79 % in der Chemie- und Erdölindustrie.
In jüngster Zeit wurde Nachhaltigkeit mit übergeordneten Geschäftszielen verknüpft und hat sich zu einer immer wichtigeren Priorität bei Technologieinvestitionen für Unternehmen verschiedenster Branchen entwickelt. Doch mit dem Wachstum der generativen KI nimmt auch die für KI-Workloads erforderliche Datenverarbeitung zu. Dies kann neue Herausforderungen für Unternehmen mit sich bringen, die ihre Treibhausgasemissionen reduzieren wollen.
Mit den richtigen Tools kann Cloud Unternehmen dabei helfen, Nachhaltigkeitsziele zu verfolgen, zu verwalten und darüber zu berichten – auch für Partner und Dritte. Nach unseren Erkenntnissen bestätigen 42 % der Entscheidungsträger weltweit, dass sie die Cloud bereits nutzen, um Nachhaltigkeitsziele intern umzusetzen, zu verfolgen und zu verwalten.
Da immer mehr Unternehmen ihre KI-Journey in Angriff nehmen, wird es für diese Unternehmen kritisch sein, sicherzustellen, dass sie über die richtige Infrastruktur und die richtigen Talente verfügen, um diese Initiativen zu unterstützen. Unternehmen, die zu einer flexiblen, sicheren Datenstruktur mit einer Hybrid Cloud übergehen, werden wahrscheinlich die Gewinner von morgen sein – ausgestattet mit einer starken Grundlage, von der aus sie in der zukünftigen KI-gestützten Geschäftswelt konkurrieren können.
Sehen Sie sich die vollständigen Ergebnisse des IBM Institute for Business Value an.
