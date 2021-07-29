Dieser Fokus auf den Menschen hat zu einer organisatorischen Transformation geführt, die weit über unser Designteam hinausgeht. Wir nutzen Enterprise Design Thinking als Instrumentarium, um Einigkeit darüber zu erzielen, was erreicht werden soll. Wir folgen dem iterativen Mantra beobachten, reflektieren und gestalten. Unsere Zusammenarbeit über Funktionsbereiche hinweg und die Entwicklung nach dem Prinzip „People First“ stehen in direktem Zusammenhang mit der Gesamterfahrung.

Was ist Gesamterfahrung (TX)? In seinem E-Book „Top Strategic Technology Trends for 2021“ [1] betont Brian Burke, Research Vice President Gartner®, die Bedeutung von TX. „Total Experience vereint traditionell voneinander getrennte Disziplinen wie Multiexperience (MX), Customer Experience (CX), Employee Experience (EX) und User Experience (UX) und verknüpft sie, um eine bessere Gesamterfahrung für alle Beteiligten zu schaffen.“ Dies optimiert nicht nur die Erfahrung für alle, da Unternehmen alle Erfahrungen optimieren, sondern bietet auch eine hervorragende Möglichkeit, sich von Wettbewerbern abzuheben. Mit dem Gesamtziel, die gesamte Erfahrung zu verändern, ermöglicht die Gesamterfahrung Unternehmen, sich auf die Herausforderungen der COVID-19-Pandemie zu konzentrieren und neue Aktivitäten zu identifizieren, die sie integrieren und darauf aufbauen können.“

Bei der Betrachtung des Frameworks unter dem Gesichtspunkt von Unternehmenssoftwarelösungen ist es sinnvoll, einige Begriffe und Konzepte zu klären.