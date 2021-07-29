Dieser Fokus auf den Menschen hat zu einer organisatorischen Transformation geführt, die weit über unser Designteam hinausgeht. Wir nutzen Enterprise Design Thinking als Instrumentarium, um Einigkeit darüber zu erzielen, was erreicht werden soll. Wir folgen dem iterativen Mantra beobachten, reflektieren und gestalten. Unsere Zusammenarbeit über Funktionsbereiche hinweg und die Entwicklung nach dem Prinzip „People First“ stehen in direktem Zusammenhang mit der Gesamterfahrung.
Was ist Gesamterfahrung (TX)? In seinem E-Book „Top Strategic Technology Trends for 2021“ [1] betont Brian Burke, Research Vice President Gartner®, die Bedeutung von TX. „Total Experience vereint traditionell voneinander getrennte Disziplinen wie Multiexperience (MX), Customer Experience (CX), Employee Experience (EX) und User Experience (UX) und verknüpft sie, um eine bessere Gesamterfahrung für alle Beteiligten zu schaffen.“ Dies optimiert nicht nur die Erfahrung für alle, da Unternehmen alle Erfahrungen optimieren, sondern bietet auch eine hervorragende Möglichkeit, sich von Wettbewerbern abzuheben. Mit dem Gesamtziel, die gesamte Erfahrung zu verändern, ermöglicht die Gesamterfahrung Unternehmen, sich auf die Herausforderungen der COVID-19-Pandemie zu konzentrieren und neue Aktivitäten zu identifizieren, die sie integrieren und darauf aufbauen können.“
Bei der Betrachtung des Frameworks unter dem Gesichtspunkt von Unternehmenssoftwarelösungen ist es sinnvoll, einige Begriffe und Konzepte zu klären.
Wenn ein Unternehmen direkt an einen Verbraucher verkauft – beispielsweise einen Hotelaufenthalt –, sind Kunde und Nutzer in der Regel identisch. Diese Person erlebt die gesamte Zusammenarbeit mit dem Unternehmen. An jedem Kontaktpunkt bewerten sie, ob sie den ersten Kauf abschließen oder in Zukunft erneut einen Kauf tätigen werden – eine Untergruppe davon sind Kundenvertreter, die Ihr Unternehmen in ihren Netzwerken bewerben. Die Gewinnung von Kundenbefürwortern ist das primäre Ziel der Customer Experience (CX).
Im Gegensatz dazu ist der Käufer von Unternehmenssoftwarelösungen häufig nicht der Endnutzer. Die Endnutzer könnten Einfluss auf die Kaufentscheidung nehmen; der Käufer muss jedoch während des Beschaffungsprozesses noch andere Aspekte berücksichtigen. Während des gesamten Prozesses interagieren verschiedene Personen mit unterschiedlichen Bedürfnissen zu verschiedenen Zeiten mit verschiedenen Mitarbeitern der Anbieter.
Wir verfolgen den Ansatz, mithilfe von neun universellen Erfahrung sorgfältig zu gestalten – unserer gemeinsamen Sprache für die Schaffung exzellenter Erlebnisse:
Funktionsübergreifende Teams arbeiten zusammen, um Verbesserungen zu überprüfen, Feedback zu geben und Maßnahmen zu ergreifen, um unseren Kunden, Nutzern und Interessenten eine zusammenhängende IBM-Erfahrung zu bieten.
Multiexperience (MX) und insbesondere eine Multiexperience-Entwicklungsplattform (MXDP) sind unerlässlich, um Interoperabilität und Vernetzung zwischen den digitalen Kontaktpunkten, der Vielfalt der Gerätetypen und Interaktionsmodalitäten sicherzustellen. Wir müssen jedoch mit Verbesserungen beginnen, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht.
Ein Designer hat bei der Gestaltung von Verbesserungen für die Customer Experience (CX), das Benutzererlebnis (UX) oder das Mitarbeitererlebnis (EX) eine bestimmte Person im Sinn. Multiexperience bezieht sich auf die zugrundeliegenden Technologien, die für Kunden, Benutzer und Mitarbeiter nahtlos und konsistent funktionieren. Multiexperience-Design integriert die relevantesten Technologieoptionen, die CX-, UX- oder EX-Erfahrungen verbessern. Daher sollte eine Entscheidung für Virtual Reality (VR), eine intelligente Uhr oder Gesteninteraktionen nur dann getroffen werden, wenn sie durch eine bewusste CX-, UX- oder EX-Verbesserung gerechtfertigt ist. Wenn nicht, riskieren wir eine noch uneinheitlichere und verwirrenderen Erfahrung, indem wir einen weiteren Kontaktpunkt hinzufügen, der nicht auf die TX-Strategie abgestimmt ist.
Die Anwendung von Design- und Forschung ist entscheidend für die Verbesserung von Erlebnissen. Zielgerichtete Entscheidungen zu treffen, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht, ist die Voraussetzung für den Aufbau eines kohärenten TX. Wir nutzen IBM Design und Enterprise Design Thinking in den Bereichen CX, UX und EX, um die Erfahrung für Kunden, Mitarbeiter, Benutzer und Geschäftspartner zu verbessern.
Während seiner Amtszeit als Vorstandsvorsitzender und CEO von IBM sagte Thomas J. Watson Jr.: „Gutes Design ist gutes Geschäft“, weshalb unser Designteam zu mehr als nur Produktdesign beiträgt. Im Rahmen unseres sorgfältigen Designprüfungsprozesses liegt ein besonderer Fokus auf der digitalen Erfahrung von Entdecken, Lernen, Ausprobieren und Kaufen. Unsere Teams arbeiten eng mit Kollegen aus Marketing, Produktmanagement, Vertrieb und Entwicklung zusammen, um Blocker zu identifizieren und iterativ Lösungen zu entwickeln.
Als das IBM-Dokumentationsteam die Kundendokumentation-Erfahrung überarbeiten wollte, begannen sie mit einem Enterprise Design Thinking (EDT)-Workshop. Sie nutzten während des gesamten iterativen Prozesses weiterhin verschiedene EDT-Aktivitäten. Die neu gestaltete Website IBM Dokumentation basiert auf Empathie und führte zu einem optimierten Prozess, um den Benutzern die richtigen Inhalte so schnell wie möglich zur Verfügung zu stellen.
Eine durchgängige, unternehmensweite und auf den Menschen ausgerichtete Erfahrung ist ein entscheidender Wettbewerbsvorteil für Unternehmen, unabhängig von der Branche. Während sich Unternehmen auf diese Transformationsreise begeben, obliegt es den Teams, die Prinzipien des Enterprise Design Thinking in die Praxis umzusetzen, nämlich „Ein Fokus auf Nutzerergebnisse“, „Restless Reinvention“ und „Diverse Empowered Teams“. Laden Sie den IBM Enterprise Design Thinking Field Guide herunter und machen Sie sich auf den Weg zu einem erfolgreichen Erfahrung.
Sind Sie daran interessiert, mehr über menschenzentriertes Design zu erfahren? Bewerben Sie sich für das IBM User Experience Program, ein IBM-Kunden-Feedback-Programm, bei dem Sie mit Forschern und Designern zusammenarbeiten können, um Ihre Erfahrung mit IBM-Produkten zu verbessern.
