Können HR-Führungskräfte KI skalieren, ohne das Vertrauen zu verlieren?

94 % der gängigen Personalanfragen werden von einem KI-Agenten bearbeitet. Die Anzahl der Support-Tickets ist um 75 % zurückgegangen. Das Betriebsbudget wurde über einen Zeitraum von vier Jahren um 40 % gesenkt. Diese Zahlen sind keine Prognosen – es handelt sich um die eigenen Zahlen von IBM.

Hinter jeder Metrik verbirgt sich jedoch eine schwierigere Frage: Wie lässt sich KI skalieren, ohne das Vertrauen der Belegschaft zu verlieren, der sie eigentlich dienen soll?

Da KI Entscheidungen in den Bereichen Personalbeschaffung, Personalentwicklung und Leistungsbewertung beeinflusst, erleben die Mitarbeiter nicht nur neue Technologien. Sie erleben Veränderungen in der Art und Weise, wie Arbeit gestaltet wird. Wird dies unüberlegt ausgeweitet, verbessern sich zwar die Kennzahlen, doch die Unternehmenskultur wird dabei still und leise untergraben.

Im Folgenden werden wir diese Spannung näher beleuchten und erörtern, was erforderlich ist, um KI in HR-Systemen verantwortungsbewusst zu konzipieren und bereitzustellen, und wie Führungskräfte mit den daraus resultierenden kulturellen und personellen Veränderungen umgehen. Hier sind fünf Fragen, die sich jede Führungskraft im Personalwesen stellen sollte.