Können HR-Führungskräfte KI skalieren, ohne das Vertrauen zu verlieren?

94 % der gängigen Personalanfragen werden von einem KI-Agenten bearbeitet. Die Anzahl der Support-Tickets ist um 75 % zurückgegangen. Das Betriebsbudget wurde über einen Zeitraum von vier Jahren um 40 % gesenkt. Diese Zahlen sind keine Prognosen – es handelt sich um die eigenen Zahlen von IBM.
Hinter jeder Metrik verbirgt sich jedoch eine schwierigere Frage: Wie lässt sich KI skalieren, ohne das Vertrauen der Belegschaft zu verlieren, der sie eigentlich dienen soll?
Da KI Entscheidungen in den Bereichen Personalbeschaffung, Personalentwicklung und Leistungsbewertung beeinflusst, erleben die Mitarbeiter nicht nur neue Technologien. Sie erleben Veränderungen in der Art und Weise, wie Arbeit gestaltet wird. Wird dies unüberlegt ausgeweitet, verbessern sich zwar die Kennzahlen, doch die Unternehmenskultur wird dabei still und leise untergraben.
Im Folgenden werden wir diese Spannung näher beleuchten und erörtern, was erforderlich ist, um KI in HR-Systemen verantwortungsbewusst zu konzipieren und bereitzustellen, und wie Führungskräfte mit den daraus resultierenden kulturellen und personellen Veränderungen umgehen. Hier sind fünf Fragen, die sich jede Führungskraft im Personalwesen stellen sollte.
Das Gespräch hat sich von der Frage, was KI leisten kann, hin zu der Frage verlagert, wie Unternehmen damit leben und arbeiten. Dieser Wandel verändert die Rolle der HR-Technologie grundlegend. Die Prozessautomatisierung war der Ausgangspunkt, und nun geht es wirklich darum, wie die Arbeit im gesamten Unternehmen erledigt wird.
„Verantwortungsbewusstsein“ muss von Anfang an in die Systemarchitektur integriert sein. Das bedeutet, einen klaren Überblick darüber zu haben, woher die Daten stammen, wie sie validiert werden und wie Verzerrungen behoben werden, bevor sie in ein Modell einfließen. Es bedeutet, die Punkte zu definieren, an denen ein Mensch bei Entscheidungen mit hohem Risiko – wie Einstellungen, Beförderungen oder Leistungsbeurteilungen – eingreift.
KI sollte diese Entscheidungen untermauern, aber nicht treffen. Wenn ein Mitarbeiter eine Empfehlung bezüglich seines Karrierewegs oder seiner Kompetenzentwicklung hinterfragt, sollte das System in der Lage sein, diese auf transparente, überprüfbare Daten zurückzuführen.
Wenn Führungskräfte nicht klar erläutern können, wie ihre KI-Systeme funktionieren und Empfehlungen aussprechen, sind diese Systeme noch nicht für den Einsatz im Unternehmensmaßstab bereit.
Führungskräfte müssen bereit sein, Betriebsmodelle zu vereinfachen und der funktionsübergreifenden Zusammenarbeit Priorität einzuräumen. Die Einführung von KI erfordert einen Umdenkprozess. Sie erfordert Investitionen nicht nur in technische Fähigkeiten, sondern auch in Kompetenzen wie Empathie, kritisches Denken und Neugier. Diese menschlichen Fähigkeiten gewinnen in einem KI-gestützten Unternehmen an Bedeutung – sie verlieren sie nicht.
Der Einsatz von KI zur Ausführung grundlegender Aufgaben wie Passwortzurücksetzungen, Fragen zur Personalpolitik, Softwareinstallationen und anderer Routinetätigkeiten entlastet Support-Teams, sodass diese sich auf komplexere Problemlösungen, einfühlsame Kundeninteraktionen und technische Analysen konzentrieren können. Nehmen wir zum Beispiel die Rolle eines Helpdesk-Mitarbeiters. Die Neugestaltung der Helpdesk-Rolle bietet den Mitarbeitern erhebliche Chancen, neue Kompetenzen zu entwickeln – vom einfachen „Ticket-Abwickler“ hin zum „Erlebnisgestalter“ oder „KI-Manager“ –, was die berufliche Weiterentwicklung zusätzlich fördert.
Das Führungsverhalten muss mit dem Wandel im Einklang stehen, den Unternehmen erwarten. Wenn Führungskräfte es versäumen, Zusammenarbeit, Transparenz und kontinuierliches Lernen vorzuleben, werden KI-Initiativen unabhängig von den technologischen Investitionen auf Schwierigkeiten stoßen.
Die meisten Unternehmen legen den Schwerpunkt auf Schnelligkeit und beeilen sich, KI-Funktionen bereitzustellen, bevor sie die Mitarbeitererfahrung gründlich durchdacht haben. Diese Lücke zeigt sich in der Regel auf zwei vorhersehbare Weisen: KI-Tools werden parallel bereitgestellt, ohne sinnvoll integriert zu werden, sodass die Mitarbeiter sich in einem Flickenteppich aus unzusammenhängenden Systemen zurechtfinden müssen, der Reibungsverluste verursacht, anstatt diese zu beseitigen.
Gleichzeitig sind viele Initiativen primär darauf ausgerichtet, den Anforderungen des Management-Reportings gerecht zu werden, anstatt die Weiterentwicklung und das Wachstum der Mitarbeiter zu fördern. Wenn der Eindruck entsteht, dass Technologie die Leistung eher überwacht als Fortschritte zu ermöglichen, schwindet das Vertrauen, und genau jene Ergebnisse, die Führungskräfte eigentlich beschleunigen möchten, lassen sich immer schwerer erreichen.
KI hat das Potenzial, die Führungsarbeit fundierter und menschlicher zu gestalten. Anstatt sich ausschließlich auf Intuition oder nachlaufende Indikatoren zu verlassen, können Führungskräfte Muster in der Teamdynamik erkennen, sobald diese entstehen. Signale, die sich aus Stimmungstrends und Arbeitsmustern ableiten lassen, können auf ungleichmäßige Workloads oder Zusammenbrüche in der Zusammenarbeit hinweisen und bieten Führungskräften so die Möglichkeit, frühzeitig einzugreifen, anstatt erst dann zu handeln, wenn bereits ein Burnout eingetreten ist.
KI kann zudem einen Teil der Verwaltungsarbeit übernehmen und Zeitpläne optimieren, sodass Führungskräfte weniger Zeit mit Verwaltungsaufgaben verbringen und mehr Zeit für die Betreuung, Förderung und Unterstützung ihrer Teams aufwenden können.
Für die Mitarbeiter zeigen sich die Auswirkungen sowohl im Arbeitsalltag als auch in der langfristigen beruflichen Entwicklung. KI kann Reibungsverluste verringern, indem sie Besprechungen zusammenfasst, relevante Richtlinien aufzeigt und routinemäßige Verwaltungsaufgaben optimiert, die die Mitarbeiter oft ausbremsen.
Im Laufe der Zeit kann dies zudem zu mehr Transparenz hinsichtlich der Karrierechancen führen. Indem KI Mitarbeiter anhand ihrer nachgewiesenen Kompetenzen – und nicht nur aufgrund ihrer Betriebszugehörigkeit oder ihrer Sichtbarkeit – mit Projekten oder Positionen abgleicht, kann sie dazu beitragen, Karrierewege klarer zu gestalten und den Aufstieg gerechter erscheinen zu lassen.
Die Personalabteilung hat die Chance, sich von einer reinen Dienstleistungsfunktion zu einem strategischen Gestalter der Belegschaft zu entwickeln. Dies erfordert ein Umdenken bei den traditionellen Modellen der Dienstleistungserbringung. Das bedeutet, über die Automatisierung bestehender Aufgaben hinauszugehen und intelligente Systeme einzusetzen, um proaktiv auf häufige Bedürfnisse der Mitarbeiter einzugehen, wie beispielsweise die Einarbeitung neuer Mitarbeiter oder Anfragen zu Sozialleistungen.
Von dort aus verlagert sich der Fokus auf die Reinvestition der freigesetzten Kapazitäten. Die durch die Automatisierung eingesparte Zeit sollte in die Personalplanung, Umschulungsinitiativen und die Gestaltung der Arbeitsabläufe fließen.
Erfolg sollte nicht ausschließlich anhand von Kosteneinsparungen gemessen werden. Messen Sie ihn vielmehr an der Fähigkeit des Unternehmens, sich anzupassen, Mitarbeiter weiterzubilden und Talente effektiver bereitzustellen.
Um Vertrauen in großem Maßstab aufzubauen, muss die Personalabteilung eine aktive Rolle dabei übernehmen, die Steuerung von KI im gesamten Unternehmen mitzugestalten. Das beginnt mit Transparenz und der Schaffung einer klaren, aktuellen Kompetenzarchitektur, damit die Mitarbeiter verstehen, wie ihre Fähigkeiten bewertet und wie Entwicklungsmöglichkeiten festgelegt werden.
Es bedeutet auch, das richtige Gleichgewicht zwischen Personalisierung und Schutz zu finden und sicherzustellen, dass die KI zwar maßgeschneiderte Erfahrungen bietet, aber gleichzeitig strenge Data Governance und Identitätskontrollen die Mitarbeiterdaten schützen. Und vor allem darf Vertrauen nicht statisch sein. Unternehmen benötigen in die täglichen Workflows integrierte Feedbackschleifen, damit die Rückmeldungen der Mitarbeiter kontinuierlich in die Weiterentwicklung von KI-Tools und -Richtlinien einfließen.
Vertrauen entsteht durch eine konsequente Systemgestaltung, Unternehmensführung und Kommunikation. Es wird aufrechterhalten, wenn die Mitarbeiter in ihrer täglichen Arbeit Fairness, Transparenz und greifbare Vorteile erkennen.
KI wird zunehmend zu einem festen Bestandteil der Arbeitsinfrastruktur und beeinflusst die Art und Weise, wie Talente identifiziert, gefördert und bereitgestellt werden. Für Führungskräfte im Personalwesen bringt dies sowohl Chancen als auch Verantwortung mit sich.
Das Ziel besteht nicht lediglich darin, neue Tools einzuführen. Vielmehr geht es darum, sicherzustellen, dass diese Tools die Werte des Unternehmens widerspiegeln und eine Belegschaft fördern, die sich gut informiert, unterstützt und fair behandelt fühlt.
Richtig eingesetzt kann KI die Arbeitsabläufe verbessern und die persönliche Entwicklung der Mitarbeiter fördern. Dieses Ergebnis hängt von den Entscheidungen ab, die die Personalabteilung jetzt trifft.
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