7 Schritte zur Verbindung von Benutzererfahrung und Geschäftswert

Wertorchestrierung beginnt mit dem Verständnis, dass der Geschäftswert im Nutzerverhalten begründet liegt. Wir definieren Benutzer als alle internen oder externen Endbenutzer eines Prozesses oder Tools. Ein Geschäftsinhaber erzielt Wert, wenn sich seine Nutzer auf eine bestimmte Weise verhalten. Wenn der Geschäftsinhaber beispielsweise eine E-Commerce-Website betreibt, erkennt er den Wert darin, dass Nutzer (neue oder bestehende Kunden) die Website besuchen, Produkte kaufen und auf Werbung reagieren. Wenn der Eigentümer ein Tool zur Arbeitsplatzoptimierung entwickelt, kann er einen Mehrwert erzielen, wenn seine Mitarbeiter Aufgaben erledigen, und zwar schnell und ohne Fehler.

In den oben genannten Fällen ist der geschäftliche Wert des Besuchs einer Website, des Betrachtens einer Anzeige, der Erledigung einer Aufgabe oder eines Fehlers leicht zu erkennen. Ebenso einfach ist es sich vorzustellen, wie das Unternehmen Veränderungen in diesen Verhaltensweisen messen und den Wert dieser Veränderungen quantifizieren könnte.

Der Prozess beginnt also damit, dass die Produkt-Stakeholder gebeten werden, anzugeben, wie sie sich die Verhaltensänderungen ihrer Nutzer vorstellen. Ein Geschäftsinhaber könnte sagen: „Ich möchte, dass meine Kunden ihren Warenkorb nicht so oft abbrechen.“ Durch die Auswertung der Einkaufsdaten kann sich der Geschäftsinhaber das Ziel setzen, die Abbruchrate im Warenkorb von 75 % auf 50 % zu senken.

Ein Ziel und einen Maßstab für den Erfolg zu haben, bietet mehrere Vorteile für die Bemühungen. Wir können drei wesentliche Fragen beantworten, auf die wir eine beliebige Anzahl von Personen oder Teams ausrichten können:

Was wollen wir erreichen? Eine Reduzierung der Wagen-Verlassenheit von 75 % auf 50 %. Woher wissen wir, ob unsere Lösungen funktionieren? Wenn der Warenkorbabbruch zurückgeht. Wann werden wir "fertig" sein? Wenn die Abbruchrate bei 50 % liegt.

Wenn wir unser Ziel erreicht haben, müssen wir als Nächstes die Frage beantworten: "Warum brechen die Benutzer in 75 %der Fälle ihren Einkaufswagen ab?"