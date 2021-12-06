7 Schritte zur Verbindung von Benutzererfahrung und Geschäftswert

Die Definition von „Wert“ in der agilen Produktentwicklung stellt Unternehmen jeder Größe vor eine Herausforderung. Häufig erfolgt die Definition aus operativer Sicht, wobei der Fokus auf Metriken wie termingerechter Lieferung, Produktivität oder Vorhersagbarkeit liegt. Unternehmen definieren Wert aber auch ergebnisorientiert und konzentrieren sich dabei auf finanziellen Nutzen, Kundenzufriedenheit oder die Erfüllung des Produktumfangs.
Zahlreiche Herausforderungen entstehen bei der Definition von Wert aus diesen Perspektiven. Wenn man Wert aus operativer Perspektive betrachtet, ist es möglich, Metriken zu optimieren, ohne tatsächlich Geschäfts- oder Nutzerwert zu realisieren. Aus Perspektive der Ergebnisse ist nicht immer klar, wie die Metriken miteinander zusammenhängen, und sie können einander sogar gegenüber stehen. Außerdem ist oft unklar, wie man unterschiedliche Werte kombiniert, um einen Prozess oder ein Ergebnis zu priorisieren oder zu verbessern.
IBM Garage hat eine Reihe von Schritten und vielseitige Tools entwickelt, um Geschäfts- und Benutzerwert aufeinander abzustimmen. Wir bezeichnen dies als Wertorchestrierung. Wir nutzen Wertorchestrierung, um die Produkt-UX-Strategie und die Transformation der Benutzererfahrung zu steuern und in einer flexiblen Umgebung kontinuierlich einen Mehrwert zu liefern. Diese Methodik wurde in verschiedenen Branchen und bei Fortune-500-Kunden bereitgestellt und optimiert. Im Folgenden werden die Methoden und Ergebnisse detailliert beschrieben:
Wertorchestrierung beginnt mit dem Verständnis, dass der Geschäftswert im Nutzerverhalten begründet liegt. Wir definieren Benutzer als alle internen oder externen Endbenutzer eines Prozesses oder Tools. Ein Geschäftsinhaber erzielt Wert, wenn sich seine Nutzer auf eine bestimmte Weise verhalten. Wenn der Geschäftsinhaber beispielsweise eine E-Commerce-Website betreibt, erkennt er den Wert darin, dass Nutzer (neue oder bestehende Kunden) die Website besuchen, Produkte kaufen und auf Werbung reagieren. Wenn der Eigentümer ein Tool zur Arbeitsplatzoptimierung entwickelt, kann er einen Mehrwert erzielen, wenn seine Mitarbeiter Aufgaben erledigen, und zwar schnell und ohne Fehler.
In den oben genannten Fällen ist der geschäftliche Wert des Besuchs einer Website, des Betrachtens einer Anzeige, der Erledigung einer Aufgabe oder eines Fehlers leicht zu erkennen. Ebenso einfach ist es sich vorzustellen, wie das Unternehmen Veränderungen in diesen Verhaltensweisen messen und den Wert dieser Veränderungen quantifizieren könnte.
Der Prozess beginnt also damit, dass die Produkt-Stakeholder gebeten werden, anzugeben, wie sie sich die Verhaltensänderungen ihrer Nutzer vorstellen. Ein Geschäftsinhaber könnte sagen: „Ich möchte, dass meine Kunden ihren Warenkorb nicht so oft abbrechen.“ Durch die Auswertung der Einkaufsdaten kann sich der Geschäftsinhaber das Ziel setzen, die Abbruchrate im Warenkorb von 75 % auf 50 % zu senken.
Ein Ziel und einen Maßstab für den Erfolg zu haben, bietet mehrere Vorteile für die Bemühungen. Wir können drei wesentliche Fragen beantworten, auf die wir eine beliebige Anzahl von Personen oder Teams ausrichten können:
Wenn wir unser Ziel erreicht haben, müssen wir als Nächstes die Frage beantworten: "Warum brechen die Benutzer in 75 %der Fälle ihren Einkaufswagen ab?"
Nachdem wir ein Zielverhalten und eine Messgröße definiert haben, entwickeln wir ein Wertmodell, das die Verhaltensänderungen mit den finanziellen Auswirkungen verknüpft. Diese Formeln verwenden die Messwerte des Nutzerverhaltens als Eingabe und berechnen daraus die finanziellen Auswirkungen. Anhand dieser finanziellen Auswirkungen kann das Team den Wert verschiedener Verhaltensänderungen miteinander vergleichen. Das Wertmodell ermöglicht es dem Produktverantwortlichen außerdem, eine konsistente Nutzenberechnung zu etablieren, mit der sich der ROI zukünftiger Lösungen bewerten lässt.
Der dritte Schritt in unserem Prozess besteht darin, die Treiber des Nutzerverhaltens zu identifizieren, das wir verändern möchten. Diese Verhaltensfaktoren bezeichnen wir als die eigentlichen Ursachen von Problemen.
Am Beispiel des Warenkorbabbruchs können wir mit dedizierter Forschung durch Interviews und die Auswertung vorhandener Daten beginnen, um herauszufinden, warum Kunden ihre Warenkörbe abbrechen. Wir werden wahrscheinlich viele Schmerzpunkte mit unterschiedlichem Ausmaß identifizieren. Aus diesem Grund gestalten wir unsere Forschungs- und Analyseprotokolle so, dass die Ursachen nach Priorität sortiert werden. In diesem Beispiel könnten Benutzer Schwierigkeiten haben, ihre Bestellung zu bearbeiten, auf die Seite „Zur Kasse“ zuzugreifen oder Zahlungsinformationen einzugeben. Indem wir diese Probleme in Bezug auf die Auswirkungen auf Kaufabbrüche priorisieren, können wir die Ursache priorisieren und im Nächste Schritte Lösungen finden.
Der vierte Schritt unseres Prozesses besteht darin, Lösungen für die priorisierten Ursachen zu erarbeiten. Zu diesem Zeitpunkt erhält ein Designteam ein Design-Briefing, das folgende Informationen enthält:
Das Team wählt die Ursachen aus, die sie am leichtesten lösbar finden, und entwickelt Lösungen für diese Ursachen. In unserem Beispiel könnten die Designer, indem sie die Probleme des Benutzers beim Bearbeiten einer Bestellung überprüfen, die Bearbeitungserfahrung neu gestalten, um sie einfacher, schneller und intuitiver zu machen.
Wenn Sie einen Entwurf erstellt haben, ist es an der Zeit, ihn zu validieren.
Der fünfte Schritt des Prozesses besteht darin, unsere Lösung mit Benutzern zu testen. Zunächst erstellen wir ein Testprotokoll, in dem wir den Nutzern den ursprünglichen Schmerzpunkt präsentieren und sie bitten, den Schmerz zu beschreiben und quantitativ zu bewerten. Anschließend gehen wir durch die neue Erfahrung und stellen Fragen zur Benutzerfreundlichkeit, Geschwindigkeit der Nutzung, Intuitivität und anderen für unser Zielverhalten relevanten Faktoren. Schließlich bitten wir den Benutzer zu bewerten, ob wir das Problem quantitativ gelöst haben. Wenn die Ergebnisse unserer Benutzertests auf ein hohes Maß an Problemlösung hindeuten, können wir das Design für die Entwicklung priorisieren.
Nachfolgend finden Sie die Nutzungstests, die im Rahmen der Arbeit von IBM Garage mit Frito-Lay durchgeführt wurden.
In dieser Phase halten die Entwickler Ausschau nach negativen Auswirkungen des priorisierten Designs. Die Lösungsdokumentation enthält das Geschäftsziel, die beabsichtigten Auswirkungen auf die Benutzer und wie die Lösung das Benutzerverhalten beeinflussen soll. Ein Beispiel: Das Geschäftsziel besteht darin, die Zahl der abgebrochenen Bestellungen um 25 % zu reduzieren, und die Lösung soll durch eine vereinfachte Bestellbearbeitung eine Reduzierung um 5 % bewirken. Wenn die entwickelte Lösung zu einer Erfahrung führt, die sich negativ auf das beabsichtigte Benutzerverhalten auswirkt, wie z. B. langsame Ladezeiten, sind die Entwickler befugt, den Product Owner und das Designteam einzubeziehen.
Unser letzter Schritt ist die Überwachung der erwarteten Auswirkungen auf das Nutzerverhalten anhand unserer Erfolgsmaße. Indem wir reale Daten in unser Wertmodell einfügen und den Fortschritt in Richtung unserer Ziele bewerten, können wir den bisher realisierten Mehrwert schnell berechnen und den erwarteten Wert für die Bekämpfung der verbleibenden Ursache abschätzen.
Die Unterscheidungsfunktion der Wertorchestrierung ist, dass Benutzer- und Geschäftswert direkt miteinander verbunden sind. Der geschäftliche Nutzen hängt vom Nutzerverhalten ab und der Nutzerwert ist ein Mittel zur Änderung dieses Verhaltens. Wie wir durch den obigen Prozess gezeigt haben, können wir das Benutzerverhalten schätzen, umsetzen und messen und so den geschäftlichen Nutzen berechnen und vorhersagen.
Dieser Ansatz eignet sich hervorragend für flexible Entwicklung, da er die Bewertung in den Produktentwicklungszyklus integriert. Für den Anfang brauchen Sie nur ein Ziel, das sich in einer Änderung des Benutzerverhaltens ausdrückt. Mit einer Ursachenanalyse des Benutzerverhaltens können Produktteams neue Benutzerprobleme in den Backlog aufnehmen und gleichzeitig auf dasselbe Geschäftsziel hinarbeiten. Dies ermöglicht eine Feedback-Schleife von Erfahrungsverbesserungen in Verbindung mit Geschäftsvorteilen, wodurch die Time-to-Value beschleunigt wird.
