So machen Sie Ihr Unternehmen digital resilient, um Krisen in Chancen zu verwandeln

Bei 62 % der Unternehmen ist die Transparenz der Lieferkette eingeschränkt, und 15 % haben lediglich Einblick in die Produktion. Silos zwischen Systemen und Teams können die Lieferkette unterbrechen und wurden während Covid-19 aufgedeckt. Um operative Resilienz in Lieferketten zu schaffen, müssen sie über die reine Sichtbarkeit hinausgehen und in der Lage sein, Daten vorherzusagen und dann schnell darauf zu reagieren. Hierfür benötigen Sie eine Plattform, die den Informationsaustausch über Organisationsgrenzen hinweg ermöglicht, um dynamische, reaktionsschnelle und vernetzte Lieferketten zu schaffen.
Systeme, die auf exponentiellen Technologien basieren, können Unternehmen dabei helfen, intelligentere Lieferketten aufzubauen und die digitale Resilienz zu erhöhen. Intelligentere Lieferketten, die die Kraft von KI und anderen aufstrebenden Technologien nutzen, können Unternehmen dabei helfen, die Geschäftskontinuität trotz Störungen und Unsicherheiten aufrechtzuerhalten.
Diejenigen Unternehmen, die digital resilient waren und deren Lieferketten flexibel waren und sich anpassen konnten, haben die COVID-19-Krise am besten überstanden. Während einige Branchen einen Vorteil hatten und andere mit massiven Gegenwinden zu kämpfen hatten, gibt es in jedem Wirtschaftssektor Unternehmen, die die Krise in eine Chance verwandelt haben. Die Einzelhändler, die ihren Schwerpunkt schnell auf Lieferung und Online-Bestellungen verlagert haben, konnten zusätzliche Marktanteile erobern. Die Hersteller, die ihre Lieferkette so anpassen konnten, dass sie auch während der weltweiten Lockdowns weiterhin Materialien beschaffen konnten, waren diejenigen, die neue Kunden gewinnen konnten. Es gibt zahlreiche Berichte über Unternehmen, die gestärkt aus der Krise hervorgegangen sind. Dies ist häufig auf diejenigen zurückzuführen, die in ihre Lieferketten investiert haben, um sie digital, physisch und organisatorisch widerstandsfähig zu machen.
Durch die Impfstoffe und Testprogramme ermöglichen Wissenschaftler der Welt, über eine Rückkehr zu einem normaleren Umfeld nachzudenken. Es ist entscheidend, dass wir die Lehren aus der Pandemie ziehen, insbesondere die einzigartige Gelegenheit, die Sichtbarkeit, Resilienz und das Risiko der Lieferketten zu hinterfragen, um unsere Lieferketten für die Zukunft neu zu denken. Speziell die Art und Weise, wie wir hastig und oft erfolgreich mit neuen Technologien improvisiert haben, muss nun in unsere Denkweise integriert werden. Wir sollten uns auch diese einmalige Chance nicht entgehen lassen, mehr Nachhaltigkeit in unsere Lieferketten einzubauen. Dies hat den doppelten Vorteil, dass die Lieferketten zukunftssicher sind und die Gesellschaft und die Verbraucher auf Nachhaltigkeit achten.
Durch die Umgestaltung von Lieferkettenprozessen in intelligente Workflows können Unternehmen ein neues Maß an Reaktionsfähigkeit und Ausfallsicherheit erreichen. Intelligente Workflows stellen isolierte Prozesse und Arbeitsweisen in Frage, um Effizienzsteigerungen in einem Netzwerk von Prozessen und Partnern zu erzielen.
Ergänzt durch KI und neue Technologien (Automatisierung, Blockchain, IoT, 5G und Edge Computing) können neue intelligente Workflows in der Lieferkette, die durch Geschäftsplattformen unterstützt werden, außergewöhnliche Ergebnisse in großem Maßstab liefern. Wir können jeden Schritt der Wertschöpfungskette für eine solche Transformation von der Bedarfsplanung über die Fertigungsausführung bis hin zur Auftragsorchestrierung und -abwicklung in Betracht ziehen. Diese Prozesse neu zu erfinden bedeutet auch, die Art und Weise zu verändern, wie Unternehmen konzipiert und Teams aufeinander abgestimmt werden. Intelligente Workflows definieren diese Überschneidung zwischen Menschen, Prozessen und Technologie neu. Mit diesen technologiegestützten Prozessen sind Lieferkette-Experten in der Lage, Strategien und Umgebungen, die sich ständig verändern, effektiver und effizienter auszuführen und zu liefern. Diese Fachkräfte können mit dem richtigen Informationsfluss und den richtigen Entscheidungsrechten ausgestattet werden, um optimale Ausgabe zu erzielen.
Um Resilienz, Agilität und Planbarkeit zu erreichen, müssen Führungskräfte ihre Lieferkettenabläufe auf drei Ebenen transformieren. Durch die Schaffung einer intelligenteren Lieferkette, die erstens erkennen, zweitens vorhersagen und drittens handeln kann, um globale und lokale Störungen erfolgreich zu bewältigen, werden sie in die Lage versetzt, die für die Zukunft erforderliche Widerstandsfähigkeit zu entwickeln.
Der Einsatz von KI zur Auswertung unstrukturierter Echtzeitdaten ermöglicht kurzfristige Einblicke und Erkenntnisse. Die Einrichtung eines globalen Tools wie des Sterling Control Towers kann eine durchgängige Transparenz der Lieferkettenabläufe für eine langfristige Lösung ermöglichen. Kombiniert man die Leistungsfähigkeit eines Kontrollturms mit der IBM Hyper Insights Blockchain-Lösung, die IoT und KI einsetzt und nun ist es möglich, in Echtzeit zu sehen, wo sich Ihre Produkte auf der ganzen Welt befinden. Auch schnelle Erfolge sind möglich. Die meisten Versandunternehmen verfügen beispielsweise über einen Großteil der benötigten Daten zu Ihren Produkten während des Transports. Die direkte Einspeisung in einen Kontrollturm, anstatt die Daten ungenutzt liegen zu lassen, kann einen enormen Unterschied in puncto Transparenz ausmachen. Tatsächlich verbessert Ihr Team möglicherweise bereits manuell die Transparenz verschiedener Datenströme als Reaktion auf die COVID-19-Situation. Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, können Sie damit beginnen, diese Prozesse zu automatisieren, sie zu replizieren und sie unternehmensweit auszuweiten. Dabei nehmen wir uns auch die Zeit, die Ausgaben für jeden Benutzer zu personalisieren, damit die Daten wirklich Erkenntnisse liefern, auf die man reagieren kann.
Damit Daten jedoch wirklich einen Mehrwert bieten, müssen sie zukunftsorientiert sein. Nur dann können sie vorhersagen, was als Nächstes passieren wird, und nicht nur das wiedergeben, was bereits passiert ist. Ein Großteil der Lieferkettenplanung basiert auf historischen Daten und saisonalen Mustern, oft mit schlechten oder unvollständigen Daten. Jetzt ist die Zeit, Ihren Ansatz zu modernisieren, indem Sie kontinuierliche, intelligente Planung mit Echtzeit-Kollaboration sowohl innerhalb der Organisation als auch in der gesamten Lieferkette umsetzen. Noch nie war es so wichtig, auf Echtzeitdaten zurückzugreifen, um das Verhalten von Verbrauchern/Kunden oder externe Faktoren wie Wetter oder andere potenzielle Störereignisse zu antizipieren und darauf zu reagieren. Das bedeutet, dass mithilfe von Demand Sensing strukturierte, unstrukturierte und verborgene Daten (d. h. Daten, die derzeit in Systemen verborgen sind – vielleicht auch nur im Kopf eines Mitarbeiters!) genutzt werden. Die Unternehmen, die das während der Pandemie geschafft haben, haben viel schneller reagiert und konnten ihre Ressourcen dort mobilisieren, wo sie gebraucht wurden. Dies bedeutet auch eine automatisierte, durchgängige Integration in Kunden- und Lieferantenplanungsfunktionen.
Zum Beispiel die Fähigkeit, einen Rohstoffmangel schon Wochen im Voraus zu erkennen und sofort Ausweichmaßnahmen zu ergreifen, sei es die Suche nach einem anderen Lieferanten oder die Ergreifung anderer Notfallmaßnahmen. Die Verwendung von Sensoren in Produkten oder Verpackungen, um ihren Transport mit Echtzeit-Updates zu verfolgen, wird ebenfalls immer wichtiger werden, um festzustellen, ob sie ordnungsgemäß gehandhabt oder durchgehend bei der richtigen Temperatur speichern wurden. Dies wird eine viel intelligentere Qualitätskontrolle ermöglichen, anstatt sich auf reine Stichproben zu verlassen, was wiederum die Qualität der an den Verbraucher gelieferten Produkte verbessert.
Hören Sie rein, um zu erfahren, ob virtuelle Agenten Menschen ersetzen können, da sie dank generativer KI schneller und genauer werden.
Erkunden Sie, wie CEOs generative KI und Anwendungsmodernisierung nutzen, um Innovationen voranzutreiben und wettbewerbsfähig zu bleiben.
Erfahren Sie, warum Einzelhändler wissen müssen, welche Bestände verfügbar sind, um die Kundennachfrage zu erfüllen.
Machen Sie Ihre Geschäftsabläufe mit KI-gestützten Lösungen für intelligentes Asset-Management und Lieferketten resilienter.
Transformieren Sie Ihre Geschäftsabläufe mit IBM, indem Sie umfangreiche Daten und leistungsstarke KI-Technologien nutzen, um Optimierungsprozesse zu integrieren.
IBM Cloud Pak for Business Automation ist ein modularer Satz integrierter Softwarekomponenten für das Betriebsmanagement und die Automatisierung.
Transformieren Sie Ihre Geschäftsabläufe mit den branchenführenden Lösungen von IBM. Steigern Sie Produktivität, Agilität und Innovation durch intelligente Workflows und Automatisierungstechnologien.