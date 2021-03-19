So machen Sie Ihr Unternehmen digital resilient, um Krisen in Chancen zu verwandeln

Diejenigen Unternehmen, die digital resilient waren und deren Lieferketten flexibel waren und sich anpassen konnten, haben die COVID-19-Krise am besten überstanden. Während einige Branchen einen Vorteil hatten und andere mit massiven Gegenwinden zu kämpfen hatten, gibt es in jedem Wirtschaftssektor Unternehmen, die die Krise in eine Chance verwandelt haben. Die Einzelhändler, die ihren Schwerpunkt schnell auf Lieferung und Online-Bestellungen verlagert haben, konnten zusätzliche Marktanteile erobern. Die Hersteller, die ihre Lieferkette so anpassen konnten, dass sie auch während der weltweiten Lockdowns weiterhin Materialien beschaffen konnten, waren diejenigen, die neue Kunden gewinnen konnten. Es gibt zahlreiche Berichte über Unternehmen, die gestärkt aus der Krise hervorgegangen sind. Dies ist häufig auf diejenigen zurückzuführen, die in ihre Lieferketten investiert haben, um sie digital, physisch und organisatorisch widerstandsfähig zu machen.

Durch die Impfstoffe und Testprogramme ermöglichen Wissenschaftler der Welt, über eine Rückkehr zu einem normaleren Umfeld nachzudenken. Es ist entscheidend, dass wir die Lehren aus der Pandemie ziehen, insbesondere die einzigartige Gelegenheit, die Sichtbarkeit, Resilienz und das Risiko der Lieferketten zu hinterfragen, um unsere Lieferketten für die Zukunft neu zu denken. Speziell die Art und Weise, wie wir hastig und oft erfolgreich mit neuen Technologien improvisiert haben, muss nun in unsere Denkweise integriert werden. Wir sollten uns auch diese einmalige Chance nicht entgehen lassen, mehr Nachhaltigkeit in unsere Lieferketten einzubauen. Dies hat den doppelten Vorteil, dass die Lieferketten zukunftssicher sind und die Gesellschaft und die Verbraucher auf Nachhaltigkeit achten.