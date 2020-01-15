Diese gründliche und detaillierte Bewertung bietet objektive Erkenntnisse in die möglichen Auswirkungen der Umstellung auf Ihre Geschäftsprozesse, Stamm- und Transaktionsdaten, Systemkonfiguration und Schnittstellen. Die IBM SAP S/4HANA Bewertung liefert eine Roadmap, die auf Ihren spezifischen Geschäftsbedürfnissen basiert.

Dieses Tool bietet Erkenntnis in fünf Schlüsselbereiche.

Funktionsbewertung. Dieser Schritt identifiziert die derzeit in Ihrem SAP ECC verwendeten Prozesse und die erwarteten Innovationen, die sich aus der Umstellung auf S/4HANA ergeben. Sie erfahren, was neu ist, was sich verändern wird und was überholt sein wird.

Technische Auswirkungen. Die technische Folgenabschätzung liefert eine Bestandsaufnahme des kundenspezifischen Codes Ihres aktuellen SAP-Systems. Die Bewertung beschreibt, ob Code verwendet oder nicht verwendet wird und welche Auswirkungen neuer HANA-Datenbankcode auf aktuelle Systeme haben wird. In diesem Schritt erfahren Sie, was behoben werden muss und wie sich die Migration auf die Sicherheit auswirkt.

Auswirkungen der Vereinfachung. In diesem Schritt wird die Vereinfachungsdatenbank verwendet, um die Programme und den Code hervorzuheben, die von der neuen Datenstruktur betroffen sind. Dieser Prozess identifiziert auch die am stärksten vom Übergang betroffenen Bereiche. Mit diesen Informationen kann Ihr Unternehmen die Ressourcen während der Implementierung priorisieren.

Reduzierung des Projektumfangs. Dieser Prozess analysiert Anwendungsversionen und Infrastrukturanforderungen. Außerdem werden Statistiken zur Produktionsnutzung überprüft. Mit diesen Informationen können Sie den Projektumfang auf das reduzieren, was am dringendsten repariert und getestet werden muss. Sie können zum Beispiel gezielte Tests nur in Bereichen durchführen, die sich geändert haben.

Ermittlung des Schulungsbedarfs. IBM bietet im Rahmen der Bewertung auch Schulungsempfehlungen an. Anhand dieser Daten kann ein Unternehmen jetzt schon wissen, welche Expertise später benötigt wird und entsprechend planen. Das Unternehmen kann Lücken im Fachwissen schließen, indem es zusätzliches Personal einstellt oder bestehende Teams schult.

Am Ende der Bewertung erhalten Sie eine Zusammenfassung aller wichtigsten Ergebnisse und können auf Benchmark-Daten von Hunderten anderer von IBM durchgeführter Bewertungen zugreifen.