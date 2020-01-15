Es ist verlockend zu glauben, dass 2025 weit in der Zukunft liegt. Für manche Unternehmen ist es bereits in fünf kurzen Jahren so weit, dass dieses Datum Dringlichkeit auslöst. Das liegt daran, dass SAP im Jahr 2025 die reguläre Wartung von SAP Business Suite-Installationen einstellen wird, die vor der Einführung von SAP S/4HANA durchgeführt wurden.
Diese Frist für das Ende der Wartung betrifft alle Nutzer der SAP Business Suite Enterprise Ressourcenplanung (ERP) sowie der zugehörigen Module und Komponenten. Nach 2025 wird das Unternehmen nur noch Geschäftsanwendungen auf SAP S/4HANA unterstützen
IBM unterstützt seine Kunden bei der Vorbereitung auf diese Frist, indem es drei Lösungen anbietet, die den Übergang zu SAP S/4HANA vereinfachen und beschleunigen.
Diese gründliche und detaillierte Bewertung bietet objektive Erkenntnisse in die möglichen Auswirkungen der Umstellung auf Ihre Geschäftsprozesse, Stamm- und Transaktionsdaten, Systemkonfiguration und Schnittstellen. Die IBM SAP S/4HANA Bewertung liefert eine Roadmap, die auf Ihren spezifischen Geschäftsbedürfnissen basiert.
Dieses Tool bietet Erkenntnis in fünf Schlüsselbereiche.
Funktionsbewertung. Dieser Schritt identifiziert die derzeit in Ihrem SAP ECC verwendeten Prozesse und die erwarteten Innovationen, die sich aus der Umstellung auf S/4HANA ergeben. Sie erfahren, was neu ist, was sich verändern wird und was überholt sein wird.
Technische Auswirkungen. Die technische Folgenabschätzung liefert eine Bestandsaufnahme des kundenspezifischen Codes Ihres aktuellen SAP-Systems. Die Bewertung beschreibt, ob Code verwendet oder nicht verwendet wird und welche Auswirkungen neuer HANA-Datenbankcode auf aktuelle Systeme haben wird. In diesem Schritt erfahren Sie, was behoben werden muss und wie sich die Migration auf die Sicherheit auswirkt.
Auswirkungen der Vereinfachung. In diesem Schritt wird die Vereinfachungsdatenbank verwendet, um die Programme und den Code hervorzuheben, die von der neuen Datenstruktur betroffen sind. Dieser Prozess identifiziert auch die am stärksten vom Übergang betroffenen Bereiche. Mit diesen Informationen kann Ihr Unternehmen die Ressourcen während der Implementierung priorisieren.
Reduzierung des Projektumfangs. Dieser Prozess analysiert Anwendungsversionen und Infrastrukturanforderungen. Außerdem werden Statistiken zur Produktionsnutzung überprüft. Mit diesen Informationen können Sie den Projektumfang auf das reduzieren, was am dringendsten repariert und getestet werden muss. Sie können zum Beispiel gezielte Tests nur in Bereichen durchführen, die sich geändert haben.
Ermittlung des Schulungsbedarfs. IBM bietet im Rahmen der Bewertung auch Schulungsempfehlungen an. Anhand dieser Daten kann ein Unternehmen jetzt schon wissen, welche Expertise später benötigt wird und entsprechend planen. Das Unternehmen kann Lücken im Fachwissen schließen, indem es zusätzliches Personal einstellt oder bestehende Teams schult.
Am Ende der Bewertung erhalten Sie eine Zusammenfassung aller wichtigsten Ergebnisse und können auf Benchmark-Daten von Hunderten anderer von IBM durchgeführter Bewertungen zugreifen.
Im Jahr 2016 schlossen IBM und SAP eine Partnerschaft, um Tools zu entwickeln, die die digitale Modernisierung ihrer gemeinsamen Kunden beschleunigen sollen. Aus dieser Partnerschaft entstand das Bestreben beider Unternehmen, die Implementierung von SAP S/4HANA gezielt zu beschleunigen. Durch diese Partnerschaft werden nun Lösungen bereitgestellt, die die Implementierungsgeschwindigkeit von S/4HANA um 20 bis 30 Prozent steigern können 1.
SAP bietet die SAP Model Company an, eine vollständige Branchenlösung, die Kunden als Referenzmodell übernehmen. IBM war der erste Partner von SAP, der das SAP Model Company um branchenübergreifende und branchenspezifische Inhalte erweiterte, die als IBM Impact Industry Solutions definiert werden. IBM Impact Industry Solutions bietet branchenspezifische Beschleuniger, die bestehende IBM- und SAP-Dienste kombinieren und ausbauen. Diese Lösungen in Kombination mit einem IBM Impact Bewertung vereinfachen den Übergangsprozess und führen zu einer schnelleren Einführung von SAP S/4HANA. IBM bezieht diese Lösungen aus seiner Zusammenarbeit mit mehr als 200 Kunden. Sie bieten Prozessdokumentation, Testskripte, Schulungsmaterialien, SAP Fiori und Analyseanwendungen, Assets für die Datenmigration und definierte Sicherheitsrollen.
IBM Rapid Move für SAP S/4HANA ermöglicht es Unternehmen, ihre bestehenden SAP-Investitionen zu nutzen, um in einem Schritt von jeder beliebigen Quelle zu SAP S/4HANA zu verschieben. Die Lösung nutzt Automatisierung, um den Migrationsprozess mit minimalem Risiko zu beschleunigen. Diese Automatisierung führt die S/4HANA-Konfiguration, die Sanierung und den Datenabgleich durch, um die Komplexität des Implementierungsprozesses zu reduzieren. IBM Rapid verschieben zielt strategisch auf die Neugestaltung und Standardisierung von Prozessen nur dort ab, wo sie erforderlich sind, sodass Unternehmen ihre aktuellen SAP-Investitionen transformieren können, ohne ihre Altlasten komplett neu gestalten zu müssen.
IBM Rapid Move für SAP S/4HANA kommt mit einem integrierten Lieferframework von SAP, das das SAP Value Assurance-Programm und den SAP Model Company-Service umfasst. IBM Rapid Move hilft Unternehmen, digitale Transformation zu beschleunigen und die neue Plattform viel schneller zu nutzen als ein herkömmlicher Bereitstellungsplan. Das Ergebnis ist eine verbesserte Leistung komplexer und kritischer Geschäftsfunktionen, einschließlich Echtzeitplanung, -ausführung, Berichterstattung, Analyse und Prognose aus Live-Daten sowie einer personalisierten und vereinfachten Benutzererfahrung.
IBM kann auf 40 Jahre SAP-Services und -Know-how zurückgreifen, um seine Kunden zu bedienen. Das Unternehmen hat mehr als 150 SAP S/4HANA-Implementierungen abgeschlossen und mehr als 200 Unternehmen auf ihrem Weg zu S/4HANA beraten. Die Erfahrung des Unternehmens erstreckt sich über verschiedene Branchen und berücksichtigt die individuellen Bedürfnisse jeder Organisation, um einen personalisierten Ansatz zu liefern, der die Implementierung von SAP S/4HANA vereinfachen und beschleunigen kann.
