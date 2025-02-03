Die Entscheidungsfindung kann schwierig sein – insbesondere wenn viel auf dem Spiel steht oder wenn man sich schon lange mit einem Problem auseinandersetzt. Manchmal hat man das Gefühl, in Meinungen, Daten und Eingaben von Stakeholdern zu ertrinken. Wenn man vor lauter Bäumen den Wald nicht sieht, hilft es, einen Schritt zurückzutreten und die verschiedenen Optionen systematisch zu prüfen. Ein einfaches, aber wirkungsvolles Instrument ist die Vier-Quadranten-Methode, die von der kartesischen Ebene inspiriert ist. Alles, was Sie brauchen, ist ein Blatt Papier (oder eine digitale Notiz) und eine klare Denkweise, um systematisch die Vor- und Nachteile des Handelns – oder Nicht-Handelns – zu prüfen.

Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Anwendung dieser Methode sowie ein praktisches Beispiel zur Verbesserung der Erfahrung beim Einstieg in einem Softwareprodukt. Nutzen Sie diese Anweisungen für jede Entscheidung, die Ihnen schon länger Kopfzerbrechen bereitet.