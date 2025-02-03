Die Entscheidungsfindung kann schwierig sein – insbesondere wenn viel auf dem Spiel steht oder wenn man sich schon lange mit einem Problem auseinandersetzt. Manchmal hat man das Gefühl, in Meinungen, Daten und Eingaben von Stakeholdern zu ertrinken. Wenn man vor lauter Bäumen den Wald nicht sieht, hilft es, einen Schritt zurückzutreten und die verschiedenen Optionen systematisch zu prüfen. Ein einfaches, aber wirkungsvolles Instrument ist die Vier-Quadranten-Methode, die von der kartesischen Ebene inspiriert ist. Alles, was Sie brauchen, ist ein Blatt Papier (oder eine digitale Notiz) und eine klare Denkweise, um systematisch die Vor- und Nachteile des Handelns – oder Nicht-Handelns – zu prüfen.
Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Anwendung dieser Methode sowie ein praktisches Beispiel zur Verbesserung der Erfahrung beim Einstieg in einem Softwareprodukt. Nutzen Sie diese Anweisungen für jede Entscheidung, die Ihnen schon länger Kopfzerbrechen bereitet.
Denken Sie sich eine standardmäßige X-Y-Achse vor:
Sie verschieben sich gegen den Uhrzeigersinn vom oberen rechten Quadranten (Quadrant 2) zum unteren linken Quadranten (Quadrant 4). Die vier Fragen werden anhand eines praktischen Beispiels erläutert.
Am Beispiel der Erfahrung „Erste Schritte“ in einem Softwareprodukt:
„Was passiert, wenn das passiert?“
Schlüsselerkenntnis: Die Vorteile des Status quoverstehen – beispielsweise die Schonung von Ressourcen oder Zeit.
„Was passiert, wenn das nicht passiert?“
Wichtigste Erkenntnis: Heben Sie die potenziellen positiven Auswirkungen und die neu gewonnenen Vorteile hervor.
„Was wird nicht passieren, wenn das nicht passiert?“
Wichtige Erkenntnis: Werfen Sie Licht auf mögliche Nachteile oder Kompromisse bei der Umsetzung Ihres Plans.
„Was passiert nicht, wenn das passiert?“
Wichtigste Erkenntnis: Seien Sie bei dieser Frage besonders achtsam – sie ist doppelt negativ, was dazu führen kann, dass Sie die Antworten auf Quadrant 1 wiederholen. Fordern Sie sich selbst heraus, wirklich verpasste Chancen zu erkennen, wenn Sie beschließen, den Status quo beizubehalten.
Während die Vier-Quadranten-Methode bei einer einzigen binären Entscheidung hilft – zum Beispiel, ob eine Funktion implementiert wird oder nicht – haben einige Entscheidungen mehrere Ebenen. Im Produktmanagement müssen Sie möglicherweise einen gesamten Backlog an Funktionen oder strategischen Initiativen priorisieren. In diesen Fällen:
Die Vier-Quadranten-Methode ist ein einfacher, aber umfassender Ansatz, um die Vor- und Nachteile des Weitermachens oder Beibehaltens einer bestimmten Entscheidung zu klären. Wenn Sie jeden Quadrant sorgfältig durcharbeiten, werden Sie Erkenntnisse gewinnen, die Sie sonst übersehen würden, und eine ausgewogene Grundlage für Ihre Wahl schaffen. Merke: Es kommt darauf an,alle Seiten des Themas systematisch zu erkunden und deine Gedanken dazu zu dokumentieren. Ganz gleich, ob Sie sich für eine neue Funktion eines Produkts, für persönliche Finanzänderungen oder für strategische Geschäftsentscheidungen entscheiden, diese Methode kann Ihnen helfen, die „Analyse-Lähmung“ zu überwinden und selbstbewusst voranzukommen.
