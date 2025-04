Obwohl der Preis und der tatsächliche Service entscheidend dafür sind, ob ein Kunde bei einem Telekommunikationsanbieter bleibt, ist die Bereitstellung einer hervorragenden Customer Experience eine weitere Möglichkeit, den Kunden an sich zu binden. Daher dürften kundenorientierte Telekommunikationsdienstleister der Konkurrenz voraus sein.

Eine ICD-Studie ergab, dass 54 % der Entscheidungsträger im Telekommunikationsbereich1 der Meinung sind, dass die Verbesserung der Customer Experience (CX) eine der wichtigsten Transformationsinitiativen war. Telekommunikationsanbieter starten im Rahmen der digitalen Transformation zunehmend Initiativen, um alle Aspekte ihres Geschäfts zu verbessern, einschließlich der Customer Experience.

Jede Kundeninteraktion in der Telekommunikationsbranche ist eine Chance für Telekommunikationsunternehmen, die Erwartungen ihrer Kunden zu erfüllen und zu übertreffen. Von der Kundenbindung bis zum Kundensupport: Telekommunikationsanbieter, die in die Betreuung ihrer Kunden investieren, werden voraussichtlich ihre Rentabilität verbessern.

Ein Problem könnte sein, dass nicht genügend Telekommunikationsunternehmen proaktiv für die Zukunft planen. Eine Studie des IBM Institute for Business Value, in der die Pläne für 2030 analysiert wurden, ergab, dass nur 26 % der Telekommunikationsunternehmen neue Technologien einsetzen, um das Wachstum anzukurbeln.“

Führungskräfte der Telekommunikationsbranche erwarten bis zum Jahr 2030 tiefgreifende Veränderungen in dieser Branche, doch viele CSPs berücksichtigen diese neuen Realitäten in ihrer strategischen Planung möglicherweise nicht. Untersuchungen des IBM Institute for Business Value lassen darauf schließen, dass viele CSPs eher auf die Anpassung von Funktionen an zukünftige Anforderungen als auf proaktives Wachstum konzentrieren werden. Dieser Ansatz könnte sie anfällig für Wettbewerbsrisiken und blind für neue Dienstleistungsmöglichkeiten machen.

Es ist besonders wichtig, Situationen zu berücksichtigen, in denen Kunden Unterstützung benötigen, insbesondere weil sie Verbindungsprobleme haben. Außergewöhnliche Customer Experiences sind eine großartige Möglichkeit, Kunden zufriedenzustellen und die Abwanderung zu minimieren.

Die Kunden möchten, dass ihre Beziehung zu Unternehmen der Telekommunikationsbranche einfach und zufriedenstellend ist. Die Verbesserung der Customer Experience kann ein Alleinstellungsmerkmal sein, das dazu beitragen kann, die Kundenzufriedenheit zu verbessern, die Kundenabwanderungsrate zu minimieren und die Kundentreue zu stärken.

Optimierungen der Erfahrung können bei mehreren wichtigen Metriken wie dem Customer Lifetime Value (CLV) und dem monatlich wiederkehrenden Umsatz helfen.