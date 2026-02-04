Trotz der zunehmenden Verbreitung von Chatbots, Self-Service-Kanälen und Social-Media-Plattformen bleiben Call-Center eine kritische Anlaufstelle für die Kundeninteraktion. Die größten Systeme können täglich Millionen von Gesprächen abwickeln und fungieren als primärer direkter Kontaktkanal, der über den Erfolg oder Misserfolg von Kundenbeziehungen entscheiden kann.

Die Erwartungen der Verbraucher sind heute so hoch wie nie zuvor, und Unternehmen auf der ganzen Welt transformieren ihre Geschäftsprozesse mithilfe von Automatisierung und künstlicher Intelligenz. In diesem Umfeld ist eine sorgfältige Gestaltung der Customer Experience im Call-Center für das weitere Überleben und Wachstum unerlässlich.

Laut einer aktuellen Forschung von ZenDesk glauben 83 % der Verbraucher, dass die Customer Experience deutlich besser sein sollte als heute. Dies ist eine erstaunliche Zahl angesichts der raschen Einführung wichtiger Technologien in der Branche im letzten Jahrzehnt.

Aber Kunden, die positive Erfahrungen gemacht haben, tätigen eher Wiederholungskäufe und empfehlen ein Unternehmen weiter. Umgekehrt können schlechte Erfahrungen im Call-Center jahrelange Fortschritte schnell zunichtemachen, was dazu führt, dass unzufriedene Kunden ein Unternehmen verlassen oder negative Erfahrungen weitreichend teilen.