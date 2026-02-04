Trotz der zunehmenden Verbreitung von Chatbots, Self-Service-Kanälen und Social-Media-Plattformen bleiben Call-Center eine kritische Anlaufstelle für die Kundeninteraktion. Die größten Systeme können täglich Millionen von Gesprächen abwickeln und fungieren als primärer direkter Kontaktkanal, der über den Erfolg oder Misserfolg von Kundenbeziehungen entscheiden kann.
Die Erwartungen der Verbraucher sind heute so hoch wie nie zuvor, und Unternehmen auf der ganzen Welt transformieren ihre Geschäftsprozesse mithilfe von Automatisierung und künstlicher Intelligenz. In diesem Umfeld ist eine sorgfältige Gestaltung der Customer Experience im Call-Center für das weitere Überleben und Wachstum unerlässlich.
Laut einer aktuellen Forschung von ZenDesk glauben 83 % der Verbraucher, dass die Customer Experience deutlich besser sein sollte als heute. Dies ist eine erstaunliche Zahl angesichts der raschen Einführung wichtiger Technologien in der Branche im letzten Jahrzehnt.
Aber Kunden, die positive Erfahrungen gemacht haben, tätigen eher Wiederholungskäufe und empfehlen ein Unternehmen weiter. Umgekehrt können schlechte Erfahrungen im Call-Center jahrelange Fortschritte schnell zunichtemachen, was dazu führt, dass unzufriedene Kunden ein Unternehmen verlassen oder negative Erfahrungen weitreichend teilen.
Branchen-Newsletter
Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und mehr auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.
Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.
„Guter Kundenservice kann einmalige Kunden zu langfristigen Markenchampions machen“, sagt Manish Goyal, Senior Partner bei IBM Consulting. „Und der Lebenszeitwert eines NPS-Promoters kann 10-mal höher sein als der eines NPS-Kritikers. Gleichzeitig geben rund 80 % der Verbraucher an, dass sie nach mehr als einer schlechten Erfahrung mit einer Marke lieber bei einem Konkurrenten kaufen würden.“
Im Großen und Ganzen senkt exzellenter Kundenservice im Callcenter die Betriebskosten, indem er die Erstgesprächslösung verbessert und die Kundenfluktuation verringert. Im besten Fall identifiziert er neue Trends, die als Grundlage für die übergeordnete Strategie eines Unternehmens dienen können.
Wie McKinsey kürzlich festgestellt hat, entstehen bis zu 80 % der Wertschöpfung der weltweit führenden Unternehmen durch das Freischalten von Umsatz von bestehenden Kunden. Durch die intelligente Bereitstellung wichtiger Technologien und effektiver Mensch-Maschine-Kollaboration können sich Contact Center von teuren Problemlösungszentren zu innovativen Gewinnmaschinen entwickeln.
Kunden nutzen zwar verschiedene Omnichannel-Plattformen, aber laut Gartner bleibt das Telefon über alle Generationen hinweg die bevorzugte Form der Interaktion. Ein positives Kundenerlebnis im Call-Center basiert auf Zugänglichkeit und Reibungslosigkeit: Kundenanrufe erreichen den Support über ihre bevorzugten Kanäle ohne übermäßige Wartezeiten oder umständliche Menüs. Und wenn sie mit einem Call-Center-Agenten in Kontakt treten, treffen sie auf jemanden, der sachkundig ist und Probleme schnell lösen kann.
Aus Sicht der Mitarbeiter ermöglicht dieser Prozess einen sofortigen Zugriff auf die vollständigen Informationen eines Kunden, sodass Kunden sich nicht wiederholen oder die Vorgeschichte ihrer Anfrage erneut erläutern müssen. Ausgestattet mit den relevantesten Daten kann sich ein Mitarbeiter auf aktives Zuhören, Problemlösung und klare Kommunikation konzentrieren und seine Herangehensweise an die individuelle Situation jedes Kunden anpassen.
Über die individuelle Leistung der Agenten hinaus zeichnet sich ein exzellenter Call-Center-Service durch Konstanz über alle Kontaktpunkte und Zeiträume hinweg aus. Während der gesamten Customer Journey sollte ein Anrufer die gleiche Servicequalität erhalten, unabhängig davon, wann er Kontakt aufnimmt oder wie beschäftigt das Center ist.
Exzellenter Kundenservice im Call-Center zeichnet sich durch verschiedene Faktoren aus, die zusammen positive Kundenerlebnisse schaffen. Erfolgreiche Call-Center müssen ein schwieriges Gleichgewicht zwischen Geschwindigkeit und Personalisierung finden, sodass sich Unternehmen auf eine Vielzahl interner Kennzahlen und Rubriken für Kundenfeedback verlassen müssen. Zu den häufigsten zählen Erstgesprächsabwicklungszeiten, durchschnittliche Bearbeitungszeiten, Kundenzufriedenheitswerte (CSAT) und Net Promoter Scores (NPS).
Moderne Call-Center arbeiten in einem zunehmend komplexen Umfeld, das erhebliche operative Herausforderungen mit sich bringt, wie z. B. hohe Fluktuationsraten der Call-Center-Mitarbeiter und veraltete Kundenservice-Modelle. Und der Aufbau des Kundenvertrauens in einer zunehmend automatisierten Geschäftswelt erfordert eine Überarbeitung der Transparenz. Zu den wichtigsten Herausforderungen, mit denen Call-Center heute konfrontiert sind, gehören:
Call-Center stehen unter erheblichem Druck, Kostenkontrolle und Servicequalität in Einklang zu bringen. Budgetbeschränkungen schränken Neueinstellungen und Technologieinvestitionen ein oder zwingen Unternehmen zu schwierigen Entscheidungen. Sollte ein Unternehmen beispielsweise in mehr Servicekanäle investieren oder sich auf die Qualität einiger weniger konzentrieren?
Auch Call-Center stehen vor komplexen Herausforderungen bei der Personalplanung, da die Dienstpläne sowohl dem Anrufvolumen als auch den Fähigkeiten der Mitarbeiter gerecht werden müssen. Der Bedarf an Spezialwissen für verschiedene Produktlinien oder Kundensegmente macht das Personalmanagement noch komplexer. Und, was besonders wichtig ist, die Technologie-Infrastruktur kann die betriebliche Flexibilität oder die Fähigkeit, Kapazitäten schnell zu skalieren, weiter einschränken.
Kundeninformationen sind häufig über mehrere Systeme verteilt, die nicht effektiv miteinander kommunizieren. Diese Fragmentierung zwingt die Mitarbeiter dazu, zwischen verschiedenen Anwendungen zu wechseln, was die Bearbeitungszeit verlängert. Dadurch entstehen auch Möglichkeiten für Fehler oder widersprüchliche Informationen.
Call-Center verzeichnen regelmäßig dramatische Zuwächse des Anrufvolumens aufgrund saisonaler Muster, Produkteinführungen, Abrechnungszyklen oder Marketingkampagnen. Diese Spitzenwerte überfordern die verfügbaren Ressourcen und lösen so Kettenreaktionen aus. Es bleibt schwierig, diese Anstiege präzise vorherzusagen, um den Personalbedarf angemessen zu decken. Wenn das Anrufaufkommen die Kapazität übersteigt, kann es Stunden dauern, bis die Rückstände abgebaut sind.
Jeder, der schon einmal einen Serviceanruf getätigt hat, weiß, dass längere Wartezeiten einer der wichtigsten Treiber für Kundenunzufriedenheit sind. Doch diese langen Wartezeiten bringen auch operative Herausforderungen mit sich. Kunden, die einen Anruf abbrechen, könnten beim nächsten Anruf eine höhere Erwartung verspüren. Außerdem kann der Druck, die Wartezeiten zu verkürzen, dazu führen, dass die Mitarbeiter die Anrufe überstürzen, was möglicherweise zu Qualitätseinbußen führt.
Die Erwartungen der Kunden sind dramatisch gestiegen, geprägt von nahtlosen digitalen Erfahrungen in anderen Lebensbereichen. Heute geben die meisten Servicefachkräfte– 82 % – an, dass die Kundenerwartungen höher sind als früher. Die Mehrheit erwartet sofortige Antworten und personalisierte Dienstleistungen, die auf ihren Präferenzen basieren. Um diese Erwartungen zu erfüllen, ist eine ausgeklügelte systemübergreifende Integration erforderlich, die viele Call-Center nur schwer erreichen können.
Laut Forschungen von Salesforce berichten 77 % der menschlichen Call-Center-Mitarbeiter von erhöhten oder komplexeren Arbeitsbelastungen, während mehr als die Hälfte von Burnout berichtet. Diese Mitarbeiter stehen unter ständigem Druck durch ein hohes Anrufaufkommen, das ihnen kaum Zeit zur Erholung zwischen den Gesprächen lässt, und sie haben es regelmäßig mit frustrierten oder verzweifelten Kunden zu tun. Bei unerwartet hohem Arbeitsaufkommen geraten die Mitarbeiter unter starken Druck, was ihre Fähigkeit beeinträchtigt, einen aufmerksamen und geduldigen Service zu bieten.
Da Call-Center verschiedene Technologien eingeführt haben, um die Geschwindigkeit von Kundeninteraktionen zu erhöhen, werden kritische Informationen oft in mehreren Systemen gespeichert, die schwer zu navigieren sind. Wissen kann über verteilte Datenbestände verstreut sein oder hinter Produktänderungen zurückbleiben. Wenn Call-Center-Agententeams auf Informationen angewiesen sind, die nur langsam zugänglich, fehlerhaft oder veraltet sind, untergräbt dies das Vertrauen der Kunden und zwingt die Agenten, Zeit mit dem Zurückverfolgen oder Korrigieren von Informationen zu verschwenden.
Viele der oben genannten Probleme, die die betriebliche Effizienz und die Kundenbindung beeinträchtigen, lassen sich durch strategische Investitionen und Tools, die es den Mitarbeitern ermöglichen, einen außergewöhnlichen Kundenservice zu bieten, abmildern.
Der Einsatz ausgewählter KI-Tools zur Unterstützung menschlicher Agenten bei Live-Interaktionen kann die Leistung deutlich verbessern. Wenn diese Instrumente sorgfältig und mit Blick auf reale Anwendungsfälle konzipiert werden, werden die Nutzen deutlich sichtbar sein. KI-Assistenten in Echtzeit könnten Antworten vorschlagen oder relevante, wissensbasierte Artikel aufzeigen.
In einem erfolgreichen Fall stellte eine prominente Bank Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) bereit, um einem Agenten sofort eine „bestmögliche Frage“ vorzuschlagen. Durch diesen Prozess verkürzte sich die Kundeninteraktionszeit um 6 % und der Schulungsaufwand wurde deutlich reduziert.
An anderer Stelle konnte Avid Solutions, ein ein Unternehmen aus Forschung und Entwicklung, erfolgreich die Zeit für das Onboarding neuer Kunden mit KI um 25 % verkürzen. Intelligente Automatisierung kann auch Zusammenfassungen von Anrufen erstellen und Folgeaktionen auslösen, wodurch der Verwaltungsaufwand für die menschlichen Mitarbeiter verringert wird und sie sich auf beziehungsorientierte Aufgaben konzentrieren können.
Am wichtigsten ist jedoch, dass diese Technologien kritische Erkenntnisse generieren, die Call-Center in strategische Assets verwandeln. „Mit generativer KI können Sie die Transkripte jedes geführten Anrufs durchgehen und kontinuierlich Erkenntnisse darüber gewinnen, wie und warum Agenten so lange brauchen, bestimmte Arten von Anrufen zu bearbeiten“, sagt Manish Goyal von IBM Consulting. „Oder ein Verständnis für die genaue Klassifizierung von Beschwerden über Produkte oder Dienstleistungen.“
„Diese Erkenntnis, die eine Anwendung generativer KI liefert, ermöglicht es Ihnen als Betriebsleitern, die Ursache eines Problems schneller zu finden und sie zu beheben, wenn es im Bereich der Servicefunktionen liegt.“ Oder die Produkt- oder Marketingteams benachrichtigen, wenn diese Abhilfemaßnahmen ergreifen müssen.“
Unternehmen müssen die Anzahl der menschlichen Mitarbeiter sorgfältig auf den erwarteten Bedarf abstimmen und sicherstellen, dass die Kundenservice-Mitarbeiter über die richtige Mischung aus spezialisierten Fähigkeiten verfügen. Mit der Ausweitung der KI-Funktionen stehen Unternehmen vor strategischen Entscheidungen über das optimale Verhältnis von automatisiertem und menschlichem Support. Ziel sollte nicht die Abschaffung menschlicher Akteure sein, sondern vielmehr die Neugestaltung der Rollen, in denen sie den größten Mehrwert schaffen – beispielsweise bei der Lösung komplexer Probleme, der Betreuung von besonders wertvollen Kunden oder in emotional sensiblen Situationen.
„Wenn wir über die Customer Journey sprechen, sprechen wir von Wahlmöglichkeiten“, sagte Jeanie Walters, Referentin für Customer Experience und Schulung, kürzlich gegenüber Albert Lawrence von IBM. „Wenn ich im Auto sitze, möchte ich vielleicht anrufen und mit jemandem sprechen. Indem wir den Menschen diese Optionen anbieten, können wir – auch wenn der Einsatz eines virtuellen Agenten für uns effizienter sein mag – den Kunden diese Wahlmöglichkeiten bieten.“
Umfassende Schulungsprogramme sind für neue Mitarbeiter zwar unerlässlich, sollten jedoch nicht nach der Einarbeitung enden. Regelmäßige Schulungen und Weiterbildungsinitiativen sollten sich mit neuen Produkten oder Änderungen der Unternehmensrichtlinien befassen und den Schwerpunkt auf „Soft Skills“ wie aktives Zuhören und effektive Kommunikation legen.
Da die Mitarbeiter von Call-Centern zunehmend mit Automatisierung und KI-Technologien arbeiten, sollte die Schulung auch die effektive Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine umfassen. Dieser Prozess könnte beinhalten, wann man KI-Vorschlägen vertrauen sollte oder wie man KI-Agenten nahtlos ablöst, wenn eine Eskalation notwendig ist.
In der schnelllebigen Welt des Kundenservice ist ein zentralisiertes Wissensmanagement unerlässlich. Unternehmen sollten Informationen in einer einzigen, maßgeblichen Wissensdatenbank zusammenführen, die als Single-Source-of-Truth (SSOT) dient und deren aktive Pflege sichergestellt wird.
Informationen sollten intuitiv organisiert und leicht durchsuchbar sein – beispielsweise helfen robuste Suchfunktionen mit NLP den Agenten dabei, schnell relevante Informationen zu finden. Fortschrittliche Call-Center-Software kann anhand der Kontoinformationen des Kunden oder während eines Gesprächs erkannter Schlüsselwörter sofort relevante Daten bereitstellen.
Menschliche Agenten sind „offensichtlich mit E-Mails überflutet, und es gibt vieles, auf das virtuelle Assistenten automatisch reagieren können“, sagte Morgan Carroll, IBM Senior AI Engineer, kürzlich im Smart Talks-Podcast.
„Wenn sie aber ein sehr schwieriges Problem haben und täglich viele solcher E-Mails erhalten, kann generative KI tatsächlich helfen. Sie wird ihnen nicht antworten, obwohl sie das könnte. In diesem Fall denken wir darüber nach, wie wir die Arbeit der Kundenservice-Mitarbeiter erleichtern können. Und generative KI kann ihnen helfen, eine E-Mail zu verfassen oder Informationen nachzuschlagen.“
Moderne Anrufweiterleitungssysteme berücksichtigen idealerweise mehrere Faktoren, darunter die Komplexität des Problems, historische Interaktionsdaten oder die Fähigkeiten der Agenten. Die Vermittlung des richtigen Kunden mit dem richtigen Mitglied eines Kundenservice-Teams verbessert die Erstgesprächslösung und reduziert Weiterleitungen.
Auch klare Eskalationskriterien und -richtlinien für Kundenprobleme sollten für Call-Center weiterhin Priorität haben, unabhängig davon, ob der erste Kontakt eines Kunden mit einem menschlichen Mitarbeiter oder einem Self-Service-Tool erfolgt. Wenn solche Eskalationen notwendig sind, sollten bei Weiterleitungen der gesamte Interaktionsverlauf und Kontext erhalten bleiben, um Frustration beim Kunden zu vermeiden.
Einheitliche Kundendatenplattformen bilden ein entscheidendes Rückgrat für den Betrieb von Call-Centern. Durch die Integration von Kundeninformationen aus allen relevanten Systemen – einschließlich Software für Kundenbeziehungsmanagement (CRM), Rechnungsstellung, Order Management, Supporthistorie und Analyse – in ein einheitliches System erhalten Call-Center den vollständigen Kontext für jede Interaktion.
Erfolgreiche Systeme umfassen die Synchronisierung von Echtzeitdaten und die Integration von Analysetools. Durch die Verknüpfung der Betriebsdaten eines Call-Centers mit umfassenderen intelligenten Geschäftsplattformen erhalten Unternehmen wichtige Analysen darüber, wie sich der Kundenservice auf die Kundenbindung und den Umsatz auswirkt.
Traditionelle Call-Center setzten hauptsächlich auf automatische Anrufverteiler, die Anruferinformationen wie eine gewählte Nummer oder interaktive Sprachausgabe (IVR) nutzten, um eingehende Anrufe weiterzuleiten. Als sich frühe Automatisierungstechnologien in Call-Centern weit verbreiteten, konzentrierten sie sich weiterhin auf eng begrenzte Anwendungen.
Spracherkennungssysteme können Anrufe zur Qualitätsüberwachung transkribieren. Einfache Chatbots übernahmen einfache, vorab festgelegte Interaktionen wie das Zurücksetzen von Passwörtern oder die Beantwortung häufig gestellter Fragen. Diese Implementierungen senkten die Kosten für viele Unternehmen, führten jedoch zu einer uneinheitlichen Kundenreaktion.
Laut ZenDesk ist die Kundennachfrage nach Transparenz bei KI um 63 % gestiegen, obwohl KI zunehmend Kundenbedürfnisse übernimmt. Wie Forrester kürzlich prognostizierte, wird im Jahr 2026 ein Drittel der Unternehmen ihren Marken durch frustrierende KI-Selbstbedienungsfunktionen schaden. Starre Chatbots, die festgelegten Entscheidungsbäumen folgten, führten oft zu frustrierenden Interaktionen, was die Anrufer dazu veranlasste, auf die Umgehung der Automatisierung zu bestehen.
Heute steht die agentische KI kurz davor, den Call-Center-Betrieb auf den Kopf zu stellen und ganze Geschäftsprozesse zu transformieren, anstatt sie zu automatisieren. Neben natürlichen, nuancierten Gesprächen können diese Systeme proaktiv auf mehrere Datenquellen zugreifen und Informationen synthetisieren. Sie können sich die Daten auch langfristig merken und so die Genauigkeit ihrer Vorschläge und die Leistung erhöhen.
Bei gegebenen Zielen und Parametern ist agentische KI sowohl für Kunden als auch für Call-Center-Mitarbeiter vorteilhaft: KI-Agenten können schnell Kundendaten, Informationen von Drittanbietern und Produktspezifikationen zusammenführen, um Lösungen für schwierige Anfragen vorzuschlagen.
Sie können außerdem proaktiv die Leistung der Call-Center-Mitarbeiter überwachen, mögliche Coaching-Möglichkeiten vorschlagen oder selbstständig Recherche- und Dateneingabeaufgaben organisieren. Diese Fähigkeit, komplexere Probleme zu lösen und Aktionen systemübergreifend abzuwickeln, ermöglicht letztendlich einen besseren Self-Service, weniger Eskalationen und eine individuellere Nachbearbeitung. Im Gegenzug helfen diese Vorteile den Mitarbeitern des Call-Centers, sich auf ihre einzigartigen empathischen Fähigkeiten zu konzentrieren.
Gartner prognostiziert, dass agentische KI bis 2029 autonom bis zu 80 % der häufigsten Kundenserviceprobleme ohne menschliches Eingreifen lösen wird. Aber um die Vorteile der agentischen KI zu nutzen, insbesondere in komplexen und datenreichen Umgebungen wie Call-Centern, reicht es nicht aus, isolierte Agenten zu schulen und bereitstellen.
KI-Agenten-Orchestrierungsplattformen koordinieren auf intelligente Weise mehrere spezialisierte KI-Agenten. Jeder Agent ist darauf ausgelegt, bestimmte Aufgaben hervorragend zu erfüllen oder bestimmte Arten von Kundenanfragen zu bearbeiten. Anstatt sich auf ein einziges KI-System zu verlassen, ermöglicht die Orchestrierung Unternehmen die Bereitstellung einer Reihe von speziell entwickelten AI-Agenten, die nahtlos zusammenarbeiten.
Diese Spezialisierung erzeugt hochoptimierte KI-Agenten mit umfassenden Kenntnissen in einem bestimmten Bereich, sei es Produktempfehlungen, Abrechnungsanfragen, Fehlerbehebung oder Unterstützung durch menschliche Mitarbeiter. Wenn eine Interaktion Fachwissen erfordert, das über den Kompetenzbereich eines einzelnen Agenten hinausgeht, ermöglicht die Orchestrierung reibungslose Übergänge zwischen diesem Netzwerk von Agenten; sie erlaubt es auch mehreren KI-Agenten, gleichzeitig an komplexen Problemen zusammenzuarbeiten.
Daten stehen im Mittelpunkt der Bemühungen um KI-Automatisierung und -Orchestrierung. Sie bilden den Kontext für speziell entwickelte KI, auf denen trainiert werden kann, sowie die externen Tools, auf die jeder Agent zugreifen kann. Dazu können umfassende Kundendaten gehören, um einen personalisierten Service zu ermöglichen, sowie Masseninteraktionsdaten für breit angelegte Analysen. Dazu gehören auch operative Daten zur Steuerung des Personalmanagements oder Daten zur Stimmungsanalyse, um den Call-Center-Betrieb insgesamt zu optimieren.
Durch die Zusammenführung zuverlässiger, sauberer und genauer Daten schaffen Unternehmen einen Feedback-Kreislauf, in dem mehr Daten zu einer besseren KI-Leistung führen und Reibungsverluste im Call-Center-Betrieb reduzieren.
Die Bewertung des Kundenservice in Call-Centern erfordert einen Balanceakt zwischen Effizienzkennzahlen und weniger strengen Beurteilungskriterien. Wenn ein Unternehmen zu aggressiv auf Automatisierung setzt und dabei die empathische Unterstützung vernachlässigt, leidet es darunter. Umgekehrt führt eine Erhöhung der durchschnittlichen Bearbeitungszeiten dazu, dass Kunden zu lange in der Warteschleife hängen und Unternehmen Schwierigkeiten haben, den erwarteten Return on Investment (ROI) des Call-Centers zu erzielen.
Jede Transformation der Kundenerlebnistechnologie sollte verschiedene Call-Center-Kennzahlen erfassen, vorzugsweise mithilfe eines Echtzeit-Dashboards und einer Analysefunktion. Das Abwägen von Kundenfeedback und Voice-of-the-Customer-Scores (Net Promoter Scores, Customer Satisfaction Scores und Customer Effort Scores) kann erhebliche Auswirkungen auf unternehmensweite Zahlen haben.
Als beispielsweise der CEO eines Telekommunikationsunternehmens direkt auf Kundenbeschwerden einging und der CSAT-Wert daraufhin an die Spitze der Branche sprang, sanken die Abwanderungsraten um 75 %. Innerhalb von drei Jahren verdoppelte sich der Umsatz des Unternehmens nahezu vollständig.
Insbesondere bei der Implementierung neuer Technologien sollten Führungskräfte die Leistung des Call-Centers ganzheitlich betrachten: Steigen die wichtigsten Leistungsindikatoren (KPIs) des Servicelevels, wie z. B. die durchschnittliche Bearbeitungszeit oder die Anzahl der gelösten Anrufe, während die Kennzahlen zur Kundenbindung oder der Support nach dem Anruf darunter leiden? Um Call-Center zu optimieren und langfristigen Erfolg sicherzustellen, sollten Workflows und neue Initiativen kontinuierlich über mehrere Achsen hinweg analysiert werden.
Erkunden Sie, wie CEOs generative KI und Anwendungsmodernisierung nutzen, um Innovationen voranzutreiben und wettbewerbsfähig zu bleiben.
Erfahren Sie von Branchenexperten mehr über die Vorteile und Herausforderungen der Integration von KI-Technologien in die Kundenservicestrategien.
Erfahren Sie, wie KI den Kundenservice durch die Kombination traditioneller und generativer KI-Funktionen transformieren kann.
Erschließen Sie die Effizienz und stärken Sie Ihre Kundenservice-Mitarbeiter mit generativer KI im Kundenservice.
Verwandeln Sie Standard-Support in außergewöhnliche Kundenbetreuung mit dialogorientierter KI, die jederzeit und überall sofortige, präzise und individuelle Betreuung bietet.
Entwickeln Sie überlegene KI-Chatbots für den Kundenservice, die generative KI nutzen, um die Customer Experience zu verbessern und die Markentreue und -bindung zu erhöhen.
Transformieren Sie Ihre Customer Experience über die gesamte Customer Journey hinweg, um Mehrwert zu schaffen und das Wachstum zu fördern.