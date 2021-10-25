So hat IBM sein globales Datenschutz-Framework transformiert

Angesichts der weltweit zunehmenden Datenschutzbestimmungen ist es für Unternehmen wichtiger denn je, ein globales Framework für die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen zu schaffen.
Das IBM Chief Privacy Office (CPO) hat in Partnerschaft mit dem IBM Global Chief Data Office (GCDO) diese Herausforderung vor über drei Jahren angenommen, um sich auf die Durchsetzung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der EU vorzubereiten. Das daraus resultierende IBM Unified Privacy Framework hat dazu beigetragen, die globalen Datenschutz-Compliance-Prozesse von IBM zu optimieren und das regulatorische Risiko zu reduzieren. Die aus dieser Erfahrung gewonnenen Erkenntnisse wurden genutzt, um das Kundenangebot von IBM zu stärken und Unternehmen dabei zu helfen, die Einführung ihres eigenen globalen Datenschutz-Frameworks zu beschleunigen. Alle Details finden Sie in der vollständigen Fallstudie, deren Teile unten zusammengefasst sind.
80 % aller Unternehmen werden innerhalb der nächsten Jahre verpflichtet sein, mindestens eine datenschutzbezogene Verordnung einzuhalten.[1]
Die schiere Größe der internationalen Geschäftstätigkeit von IBM stellte eine zentrale Herausforderung bei der Entwicklung einer globalen Lösung dar:
Die für die Einrichtung eines IBM Unified Privacy Framework erforderlichen datenschutzbezogenen Rollen, Prozesse und Richtlinien benötigten ein umfassendes Technologiepaket zur Unterstützung dieser Rollen, Prozesse und Richtlinien. Der CPO und GCDO haben daher eine Suite von maßgeschneiderten Tools, IBM Softwarelösungen und Drittanbieterdiensten entwickelt, die darauf ausgerichtet sind, die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen im gesamten Unternehmen sicherzustellen.
Der CPO hat über zwölf Monate lang mit den weltweiten Rechtsteams von IBM und GCDO zusammengearbeitet, um eine umfassende Taxonomie für personenbezogene Daten zu erstellen. Dies erforderte detaillierte Bewertungen der Branchen- und Compliance-Verpflichtungen sowie die Erstellung eines wiederverwendbaren Geschäftsvokabulars. Die Taxonomie wurde zur Entwicklung einer Enterprise Privacy Baseline verwendet, die globale Datenschutzanforderungen in einem einzigen Satz von Kontrollpunkten zusammenfasst, der wiederum den gesamten Compliance-Prozess untermauert.
Der CPO hat außerdem eine neue Position als Business Unit Privacy Lead (BPL) geschaffen, deren Aufgabe es ist, Prozesse zu implementieren und Abhilfemaßnahmen innerhalb der Geschäftsbereiche zu verfolgen. Der CPO unterstützt die Compliance-Aktivitäten des Geschäftsbereichs durch die Entwicklung gemeinsamer Datenschutzdienste, standardisierter Prozesse und Mitarbeiterschulungen.
Drei Beispiele für wichtige technische Unterstützungslösungen sind:
Das Unified Privacy Framework ermöglicht es IBM, sich in einem Bruchteil der Zeit und des Aufwands, die für die DSGVO erforderlich sind, auf neue Vorschriften vorzubereiten. Es hat außerdem dazu beigetragen, die Reaktionszeit auf komplexe Anfragen von Kunden zu verkürzen, die weiterhin mehr Transparenz in Bezug auf die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften fordern.
Prozess zur Echtzeitberichterstattung und zum Lieferantenrisikomanagement helfen dem Unternehmen, seine Aufgaben fundierter und konsistenter zu erfüllen, was den Ruf von IBM als verantwortungsbewusster Datenverwalter weiter stärkt.
Einige der im Rahmen des IBM Unified Privacy Frameworks entwickelten Assets und Ansätze werden nun genutzt, um das Angebot von IBM zu stärken und Kunden von IBM die Möglichkeit zu geben, die Entwicklung ihres eigenen globalen Datenschutz-Frameworks zu beschleunigen. Unternehmen, die dem Beispiel von IBM folgen, profitieren von Folgendem:
Die IBM Personal Information Taxonomy ist als Knowledge Accelerator in IBM Cloud Pak for Data enthalten. Dies bietet eine strukturierte Liste mit über 150 Datentypen, die personenbezogene Daten oder sensible personenbezogene Daten, Mitarbeiter- und Kundendaten enthalten. Mithilfe dieser Taxonomie können Kunden ihre Bemühungen auf „Out-of-the-Box“-Basis beschleunigen, indem sie Daten auf automatisierte Weise und in großem Maßstab angemessen klassifizieren.
IBM Watson Knowledge Catalog ist ein Datenkatalog-Tool, mit dem Daten, Modelle und mehr intelligent per Self-Service gefunden werden. Es wird verwendet, um Geschäftsdatenbestände automatisch zu klassifizieren und das zugrunde liegende Kerngeschäftsvokabular anzureichern. Es ermöglicht außerdem die sichere und effiziente Aufnahme großer Mengen neuer Assets.
Ein zentrales Repository für Geschäftswissen ist für DataOps unerlässlich. Es dient als Grundlage, auf der Dateneigner und Datennutzer sich abstimmen können, um fortschrittliche Modelle für KI und maschinelles Lernen innerhalb intelligenter Workflows zu entwickeln und einzusetzen.
Die Zunahme datenschutzbezogener Vorschriften zeigt keine Anzeichen einer Abschwächung. Nutzen Sie daher das globale Datenschutz-Framework von IBM, einschließlich unseres Blueprints für Veränderungen in Bezug auf Mitarbeiter, Organisation und Prozesse sowie unserer branchenführenden fortschrittlichen Tools zur Automatisierung des Datenschutzes.
Durch die Kombination der Personal Information Taxonomy Knowledge Accelerator innerhalb von IBM Cloud Pak for Data, der einheitlichen Governance-, Risiko- und Compliance-Funktion von IBM OpenPages with Watson mit den Katalogisierungs- und aktiven Verwaltungsfunktionen im IBM Watson Knowledge Catalog kann Ihr Unternehmen effizient eine umfassende Lösung aufbauen, der Sie vertrauen können.
Lesen Sie die IBM CPO Fallstudie, um mehr über den Ansatz von IBM zur globalen Einhaltung der Datenschutzbestimmungen zu erfahren, und kontaktieren Sie einen unserer Datenschutzexperten, um zu besprechen, wie IBM Sie dabei unterstützen kann, Ihren Weg zu einem umfassenden Datenschutz-Framework zu beschleunigen.
Hinweis: Alle Zahlen sind ungefähre Angaben und können sich im Laufe der Zeit ändern
