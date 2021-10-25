So hat IBM sein globales Datenschutz-Framework transformiert

Angesichts der weltweit zunehmenden Datenschutzbestimmungen ist es für Unternehmen wichtiger denn je, ein globales Framework für die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen zu schaffen.

Das IBM Chief Privacy Office (CPO) hat in Partnerschaft mit dem IBM Global Chief Data Office (GCDO) diese Herausforderung vor über drei Jahren angenommen, um sich auf die Durchsetzung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der EU vorzubereiten. Das daraus resultierende IBM Unified Privacy Framework hat dazu beigetragen, die globalen Datenschutz-Compliance-Prozesse von IBM zu optimieren und das regulatorische Risiko zu reduzieren. Die aus dieser Erfahrung gewonnenen Erkenntnisse wurden genutzt, um das Kundenangebot von IBM zu stärken und Unternehmen dabei zu helfen, die Einführung ihres eigenen globalen Datenschutz-Frameworks zu beschleunigen. Alle Details finden Sie in der vollständigen Fallstudie, deren Teile unten zusammengefasst sind.

80 % aller Unternehmen werden innerhalb der nächsten Jahre verpflichtet sein, mindestens eine datenschutzbezogene Verordnung einzuhalten.[1]