Vertrauenswürdige KI mit der richtigen Data-Fabric-Lösung ermöglichen

Unternehmen verlassen sich zunehmend auf künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML), um Menschen bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen. So verbessern führende Unternehmen die Interaktion mit ihren Kunden und beschleunigen die Markteinführung von Waren und Dienstleistungen. Diese Unternehmen müssen jedoch ihren KI-/ML-Modellen vertrauen können, bevor diese in der Praxis für wichtige Geschäftsprozesse eingesetzt werden können. Vertrauenswürdige KI ist die Voraussetzung für die erfolgreiche Einführung von KI in allen Branchen.
Wenn ein KI-Modell heutzutage eine voreingenommene, unfaire Entscheidung über die Gesundheit, den Wohlstand oder das Wohlbefinden von Menschen trifft, kann ein Unternehmen aus den falschen Gründen für Schlagzeilen sorgen. Neben dem erheblichen Risiko der Markenreputation gibt es auch eine wachsende Zahl von weltweiten und branchenübergreifenden Daten- und KI-Vorschriften, wie den EU AI Act, die Unternehmen einhalten müssen.
Bevor man einem KI-Modell und seinen Erkenntnissen vertrauen kann, muss man den zugrunde liegenden Daten vertrauen können. Die richtige Data-Fabric-Lösung unterstützt diese Säulen natürlich und hilft bei der Entwicklung von vertrauenswürdigen KI-Modellen.
Berücksichtigen Sie diese drei entscheidenden Schritte im Lebenszyklus bei der Entwicklung Ihres nächsten KI- oder ML-Modells oder zur Verbesserung eines aktuellen Modells:
Das Wichtigste zuerst: Es müssen alle relevanten Daten und Erkenntnisse vorliegen.
Forschungen zufolge werden in den meisten Unternehmen bis zu 68 % der Daten nicht analysiert. Erfolgreiche KI-Implementierungen erfordern jedoch eine Verbindung zu hochwertigen, korrekten Daten, die für den Self-Service für die richtigen Stakeholder bereitstehen. Ohne die Möglichkeit, Daten aus verteilten internen und externen Quellen (On-Premises, öffentliche oder private Clouds) zu aggregieren, ist das KI-Modell minderwertig, weil nicht alle notwendigen Informationen vorliegen.
Zweitens müssen die Daten selbst vertrauenswürdig sein. Ein vertrauenswürdiger Datensatz zeichnet sich durch zwei Faktoren aus:
Gartner zufolge stecken 53 % der KI- und ML-Projekte in der Vorproduktionsphase fest. Sie können Ihre KI operationalisieren, indem Sie alle Phasen des KI-Lebenszyklus einbeziehen. Automatisierte, integrierte Data-Science-Tools helfen bei der Erstellung, Bereitstellung und Überwachung von KI-Modellen. Dieser Ansatz trägt dazu bei, Transparenz und Verantwortlichkeit in jeder Phase des Modelllebenszyklus zu gewährleisten. Dazu müssen Sie jedoch auch Vorgaben für Fairness, Zuverlässigkeit, Faktenerhebung und mehr festlegen.
Oft sind Data Scientists von der Aussicht, alle notwendigen Dokumentationen zu erstellen, um ethische und regulatorische Standards zu erfüllen, nicht begeistert. An dieser Stelle sind Technologien wie IBM FactSheets hilfreich, indem sie den manuellen Arbeitsaufwand für die Erfassung von Metadaten und anderen Fakten über ein Modell in allen Phasen des KI-Lebenszyklus reduzieren. Mit Lösungen zur KI-Governance kann ein Data Scientist, der standardmäßige, offene Python-Bibliotheken und Frameworks verwendet, automatisch Fakten über die Modellerstellung und das Training sammeln lassen.
Ebenso können Fakten während der Test- und Validierungsphase des Modells erfasst werden. All diese Angaben fließen in End-to-End-Workflows ein, um sicherzustellen, dass das Team ethische und regulatorische Standards einhält.
In den meisten Unternehmen gibt es eine Reihe von Data-Science-Tools, die es schwierig machen, Informationen zu kontrollieren und zu verwalten, ganz zu schweigen von der Einhaltung der immer strengeren Sicherheits-, Compliance- und Governance-Vorschriften. Sie können mithilfe einer automatisierten, skalierbaren KI-Governance konsistente, wiederholbare Prozesse entwickeln, die Modelltransparenz erhöhen und sowohl Rückverfolgbarkeit als auch Verantwortlichkeit sicherstellen. Sie können die Zusammenarbeit verbessern, Modellvorhersagen vergleichen, das Modellrisiko quantifizieren und die Modellleistung optimieren, Verzerrungen erkennen und mindern, Risiken wie Drift reduzieren und den Bedarf an erneutem Modell-Training verringern.
Letztendlich stehen die Datenverwaltung und die Bereitstellung des Zugangs der Nutzer zu den richtigen Daten zum richtigen Zeitpunkt im Mittelpunkt einer erfolgreichen KI und KI-Governance. Eine Data-Fabric-Architektur unterstützt Sie dabei, indem sie die Komplexität der Datenintegration minimiert, den Datenzugriff im gesamten Unternehmen vereinfacht und somit die Self-Service-Datennutzung ermöglicht.
Mit IBM® Cloud Pak for Data können Sie einen Workflow formalisieren, der es verschiedenen Teams ermöglicht, in unterschiedlichen Phasen mit Ihrem Modell zu interagieren. Es geht nicht nur darum, den Data-Science-Teams einen ordnungsgemäßen Zugang zu gewähren. Ihr Modell-Risikomanagementteam, Ihr IT-Betriebsteam und die Mitarbeiter der Geschäftsbereiche benötigen ebenfalls entsprechenden Zugriff.
Sie können auch verschiedene Datensätze und Quellen mit dem richtigen Maß an Datenschutz und Governance verarbeiten, von Trainingsdaten über Nutzlastdaten bis hin zu Grundwahrheitsdaten. Entscheidend ist, dass Sie die Erfassung von Metadaten aus jedem Datensatz und Modell automatisieren und in einem zentralen Katalog aufbewahren können. Mit IBM Cloud Pak for Data können Sie dies konsistent in großem Maßstab tun und es auf Modelle anwenden, die mit Open-Source-Tools oder Tools von Drittanbietern erstellt wurden.
Der potenzielle Vorteil von KI spiegelt sich in den Strategietrends von Branchenführern wider. Der CEO-Studie 2025 des IBM Institute for Business Value (IBV) zufolge geben 68 % der CEOs an, dass KI die Aspekte ihres Kerngeschäfts verändert. 61 % sagen, dass der Wettbewerbsvorteil davon abhängt, wer über die fortschrittlichste generative KI verfügt. Um jedoch das Vertrauen der Kunden zu stärken, sind angemessene Kontrollen während des gesamten KI-Lebenszyklus entscheidend, insbesondere wenn KI in kritischen Situationen eingesetzt wird.
