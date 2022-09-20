Vertrauenswürdige KI mit der richtigen Data-Fabric-Lösung ermöglichen

In den meisten Unternehmen gibt es eine Reihe von Data-Science-Tools, die es schwierig machen, Informationen zu kontrollieren und zu verwalten, ganz zu schweigen von der Einhaltung der immer strengeren Sicherheits-, Compliance- und Governance-Vorschriften. Sie können mithilfe einer automatisierten, skalierbaren KI-Governance konsistente, wiederholbare Prozesse entwickeln, die Modelltransparenz erhöhen und sowohl Rückverfolgbarkeit als auch Verantwortlichkeit sicherstellen. Sie können die Zusammenarbeit verbessern, Modellvorhersagen vergleichen, das Modellrisiko quantifizieren und die Modellleistung optimieren, Verzerrungen erkennen und mindern, Risiken wie Drift reduzieren und den Bedarf an erneutem Modell-Training verringern.

Letztendlich stehen die Datenverwaltung und die Bereitstellung des Zugangs der Nutzer zu den richtigen Daten zum richtigen Zeitpunkt im Mittelpunkt einer erfolgreichen KI und KI-Governance. Eine Data-Fabric-Architektur unterstützt Sie dabei, indem sie die Komplexität der Datenintegration minimiert, den Datenzugriff im gesamten Unternehmen vereinfacht und somit die Self-Service-Datennutzung ermöglicht.

Mit IBM® Cloud Pak for Data können Sie einen Workflow formalisieren, der es verschiedenen Teams ermöglicht, in unterschiedlichen Phasen mit Ihrem Modell zu interagieren. Es geht nicht nur darum, den Data-Science-Teams einen ordnungsgemäßen Zugang zu gewähren. Ihr Modell-Risikomanagementteam, Ihr IT-Betriebsteam und die Mitarbeiter der Geschäftsbereiche benötigen ebenfalls entsprechenden Zugriff.

Sie können auch verschiedene Datensätze und Quellen mit dem richtigen Maß an Datenschutz und Governance verarbeiten, von Trainingsdaten über Nutzlastdaten bis hin zu Grundwahrheitsdaten. Entscheidend ist, dass Sie die Erfassung von Metadaten aus jedem Datensatz und Modell automatisieren und in einem zentralen Katalog aufbewahren können. Mit IBM Cloud Pak for Data können Sie dies konsistent in großem Maßstab tun und es auf Modelle anwenden, die mit Open-Source-Tools oder Tools von Drittanbietern erstellt wurden.