Speicher

So wählen Sie das richtige IT-Nutzungsmodell für Ihren Speicher aus

Generative KI-Abstraktillustration mit Linien und Formen, die ein Speicherregal darstellen

Sich entwickelnde Geschäftsmodelle und IT-Strategien verändern schnell die Art und Weise, wie Unternehmen ihren Datenspeicher nutzen und dafür bezahlen. Die Einführung von Hybrid-Cloud hat die Nachfrage nach konsumbasierter IT als Alternative zu herkömmlichen Barzahlungen und Leasing gesteigert.

Als Reaktion darauf bieten viele Anbieter flexible Nutzungs- oder „Pay-per-Use“-Preisgestaltung und Abonnements an, die dem Rechenzentrum und der Hybrid Cloud zu einer cloudähnlichen Wirtschaftlichkeit verhelfen. „Gartner prognostiziert, dass bis 2024 mehr als die Hälfte der neu bereitgestellten Unternehmensspeicherkapazität als Service oder auf Abonnementbasis verkauft wird, gegenüber weniger als 15 % im Jahr 20201.”

Angesichts der vielen plötzlich verfügbaren Bereitstellungen und IT-Nutzungsmodellen kann es schwierig sein, die richtige Strategie für Ihren Speicher zu finden. In diesem Blogbeitrag stellen wir Ihnen die wichtigsten Arten vor, damit Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Folgendes werden wir behandeln:

Was ist verbrauchsabhängige Preisgestaltung?

Die verbrauchsabhängige Preisgestaltung bezieht sich auf Produkte und Services mit nutzungsabhängiger Abrechnung, d. h. Sie zahlen nur für die Kapazität, die Sie benötigen, wenn Sie diese verbrauchen. Diese Modelle können Ihnen helfen, Geld zu sparen, indem sie hohe anfängliche Investitionsausgaben durch vorhersehbare vierteljährliche Gebühren ersetzen, die direkt auf Ihre sich ändernden Geschäftsbedürfnisse abgestimmt sind. Die Idee ist, dass man schnell skalieren kann, indem man Speicherkapazität sofort nutzt und die Ressourcen je nach Bedarf erhöht oder verringert. Es gibt viele Varianten, und die meisten Programme haben eine Mindestanforderung an Laufzeit und/oder Kapazität.

Arten von Implementierungen und IT-Verbrauchsmodelle

Viele Anbieter bieten heute eine Auswahl an Speichernutzungsmodellen und Finanzierung an. Diese Flexibilität hilft Ihnen bei der Modernisierung und Skalierung Ihrer Workloads für zukünftige Geschäftsanforderungen. Zu den gängigen Bereitstellungs- und IT-Verbrauchsmodellen für Speicher gehören:

  • Traditionelles Kaufmodell. Die meisten Unternehmen fahren fort, ausgewählte Workloads lokal zu halten, um Sicherheits-, Compliance- und Leistungsanforderungen zu erfüllen. Lokale Infrastruktur, wie z. B. Speicher, ist traditionell eine Vorab- oder Leasinginvestition, bei der Sie eine Infrastruktur erwerben, die im Rechenzentrum bereitgestellt wird und Ihre maximalen Kapazitätsanforderungen erfüllt. Die Budgetplanung für die lokale Infrastruktur kann jedoch schwierig sein – der Bedarf ist schwer vorherzusagen, und da die Beschaffungszyklen für neue Speichersysteme langwierig sein können, überdimensionieren die meisten Unternehmen ihren Speicher vor Ort.
  • Nutzungsbasiertes („Pay-per-Use“-)Modell für lokalen Speicher. Bei diesen Modellen stellt Ihnen der Anbieter Speichersysteme gemäß Ihren Anforderungen zur Verfügung, die 25 % bis 200 % (der Wert variiert stark je nach Anbieter) mehr „Wachstumskapazität“ bieten als Ihr aktueller Bedarf. Sie kaufen, leasen oder mieten ein festes Maß an „Grundkapazität“, das Ihrem unmittelbaren Bedarf entspricht, und bezahlen dann für das, was Sie darüber hinaus nutzen, wann Sie es nutzen. Mit diesen Modellen können Sie die Kapazitätsnutzung je nach Ihren Geschäftsanforderungen nach oben oder unten skalieren. Die Vertragslaufzeit beträgt üblicherweise 3 bis 5 Jahre.
  • Abo-basiert oder Storage as a Service. Ähnlich wie das oben genannte verbrauchsbasierte Modell verfügen auch diese Modelle über Grundverpflichtungen und zahlen nutzungsabhängig über dem Niveau der Grundverpflichtung. Der große Unterschied besteht darin, dass Storage as a Service (STaaS) ein Service ist, der cloudbasierten Services ähnelt. STaaS bietet schnelle, bedarfsgerechte Kapazität in Ihrem Rechenzentrum. Sie zahlen nur für das, was Sie verwenden, und der Anbieter kümmert sich um das Lebenszyklusmanagement (Bereitstellung, Wartung, Wachstum, Auffrischung und Entsorgung). Das Angebot basiert auf einer Reihe von Service-Level-Beschreibungen, die Leistung und Verfügbarkeitsgrade angeben, ohne direkten Bezug zu bestimmten Technologiemodellen und Konfigurationsdetails. Die Infrastruktur befindet sich physisch immer noch in Ihrem Rechenzentrum oder in einem Co-Location-Center, aber Sie besitzen sie nicht mehr und installieren sie auch nicht. Darüber hinaus müssen Sie sich keine Gedanken über Beschaffungszyklen für Kapazitätserweiterungen oder Technologieerneuerungen machen. Sie profitieren von der Wirtschaftlichkeit der Cloud mit einem OPEX-Preismodell, kombiniert mit der Sicherheit von lokalem Speicher und einem geringeren Verwaltungsaufwand.
  • Cloudbasierter Ansatz. Cloud-Services sind skalierbar und können leicht an sich ändernde Workload-Anforderungen angepasst werden. Die Bereitstellung in der Public Cloud kann die Ausgaben für Hardware und lokale Infrastruktur reduzieren, da es sich auch um ein Pay-per-Use-Modell handelt. In einem perfekten Dienstprogramm-Modell würden Sie nur für das bezahlen, was Sie nutzen, mit garantierten Service-Levels, fester Preisgestaltung und vorhersehbaren vierteljährlichen Gebühren, die sich direkt an Ihren Geschäftsanforderungen orientieren. Natürlich erfüllen viele der heutigen Clouds diesen Standard nicht. Zusätzlich zur Abrechnung der genutzten Speicherkapazität berechnen einige Cloud-Speicheranbieter auch Gebühren für die Anzahl der Zugriffe und für die Menge der aus der Cloud übertragenen Daten, die als „Egress“ bezeichnet werden.
  • Hybrider Ansatz. Ein hybrider Ansatz für die Speicherung würde eine Mischung aus Diensten der öffentlichen Cloud, der privaten Cloud und der lokalen Infrastruktur integrieren, und Orchestrierung, Management sowie Anwendungsportabilität würden alle drei mittels softwaredefiniertem Management bereitgestellt werden. Er kann auch verbrauchsabhängige Preisgestaltung und abonnementbasierte Services für lokalen Speicher umfassen.

Vorteile eines flexiblen Verbrauchsmodells für Speicher

Nachdem Sie nun die gängigen Bereitstellungsarten und IT-Verbrauchsmodelle kennengelernt haben, wollen wir einige Gründe dafür untersuchen, warum verbrauchsbasierte Modelle immer beliebter werden. Zu den Vorteilen einer verbrauchsabhängigen Preisgestaltung für Speicherplatz gehören:

  • Cloud-Ökonomie – Verschiebung von CAPEX zu OPEX. In einer Zeit schrumpfender IT-Budgets ermöglicht Ihnen die verbrauchsbasierte Preisgestaltung die Reduzierung der Investitionsausgaben mit vorhersehbaren monatlichen OPEX-Gebühren, und Sie zahlen nur für das, was Sie nutzen.
  • Passen Sie IT-Ressourcen und -Nutzung an. Dank der integrierten Überwachung können Sie Ihre Kapazitätsauslastung besser verstehen und genauer vorhersagen, um kosteneffizienter zu arbeiten. Dies bedeutet, dass keine Überbereitstellung oder Kapazitätsengpässe mehr auftreten und die Ausgaben stattdessen besser auf die Bedürfnisse des Unternehmens abgestimmt werden können.
  • Agilität gewinnen. Mit verbrauchsbasierter IT verfügen Sie über zusätzliche Kapazitäten, um nahezu sofort auf sich ändernde Geschäftsanforderungen reagieren zu können. Keine Verzögerungen mehr aufgrund langer Beschaffungs- und Preisverhandlungszyklen mit Lieferanten. Sie erhalten ein cloudähnliches Erlebnis.
  • Weniger IT-Komplexität Der Anbieter übernimmt die Verantwortung für das Speicherlebenszyklusmanagement, sodass sich Ihre Verwaltungsmitarbeiter auf wertschöpfendere Aufgaben konzentrieren können. Mit konsistenten Datendiensten vor Ort und in der Cloud können Sie die Verfügbarkeit verbessern und kostspielige Ausfallzeiten vermeiden und gleichzeitig den Aufwand reduzieren.
  • Zugang zu den neuesten technologischen Innovationen. As-a-Service-Modelle bieten Unternehmen Zugriff auf führende Speichertechnologie mit Funktionen auf Unternehmensniveau für überragende Leistung, hohe Verfügbarkeit und Skalierbarkeit.

Die Vorteile von IBM

Hier sind einige Beispiele für verbrauchsbasierte Preisgestaltung von IBM Storage sowie Angebote für traditionelle Bereitstellungen und hybride Modelle:

Verbrauchsbasierte Preisgestaltung mit IBM Storage as a Service und IBM Storage Utility

  • IBM Storage as a Service: Ein flexibles Nutzungsmodell, das konsistente Datendienste bietet, die sowohl für Ihre On-Premises- als auch für Ihre Hybrid-Cloud-Infrastrukturanforderungen geeignet sind. IBM Storage as a Service wird von den Enterprise-Class-Fähigkeiten von IBM FlashSystem® betrieben und verfügt über eine Grundkapazität, die Ihrem aktuellen Bedarf entspricht, plus 50 % zusätzliche vorinstallierte Kapazität und eine Option für garantierte 100 % Verfügbarkeit. Planen Sie Ihren Speicherbedarf vom ersten Tag an ein und zahlen Sie nur für das, was Sie nutzen, zu einem einzigen Tarif mit transparenter Preisgestaltung, ohne versteckte Gebühren und einer Abrechnung, die auf die OPEX*-Behandlung zugeschnitten ist. Im Gegensatz zu den meisten anderen Anbietern, die einen Aufschlag für die Nutzung von On-Demand- oder Wachstumskapazitäten verlangen, berechnet IBM Basis- und Wachstumskapazitäten zum gleichen Preis. Darüber hinaus verlangen die meisten anderen Anbieter einen Aufpreis für Daten, die sich nicht gut komprimieren lassen, während IBM im Gegensatz zu anderen Anbietern nur nach nutzbarer (physischer) Kapazität abrechnet. So profitieren Sie von allen Vorteilen der Datenkomprimierung, ohne dass zusätzliche Gebühren für nicht komprimierbare Daten anfallen. Dieses Angebot beinhaltet das komplette Lebenszyklusmanagement durch IBM (Installation, Wartung, physisches Wachstum, Technologieerneuerung, Außerbetriebnahme und Recycling von altem Gerät).
  • IBM Storage Utility: Dieses flexible Speicherabonnement bietet eine Beschaffungsmöglichkeit mit nutzungsbasierter Abrechnung, sodass Sie nur für die Kapazität zahlen, die Sie auf dem gewählten Speicher verbrauchen. IBM berechnet und stellt die für das Wachstum benötigte Kapazität bereits am ersten Tag bereit (bis zu 200 % über Ihrem Basisbedarf), wodurch inkrementelle Aktualisierungen überflüssig werden. Sie können den Speicher auswählen, der Ihren Bedürfnissen am besten entspricht, und ihn durch die Bereitstellung/Nutzung zusätzlicher Kapazität nahezu sofort schnell skalieren. Die Nutzung kann je nach Anforderungen nach oben oder unten skaliert werden. IBM Storage Insights bietet KI-gestützte, cloudbasierte Überwachung, um den Kapazitätsbedarf präzise vorherzusagen und zu steuern, ohne den Geschäftsbetrieb zu beeinträchtigen. Wie bei IBM STaaS werden keine Aufpreise für Wachstumskapazität oder Daten erhoben, die sich nicht gut komprimieren lassen.

Flexible Preisgestaltung für lokale Speicher mit IBM Global Financing: Vereinfacht Ihre Hybrid Cloud mit einem flexiblen Finanzplan, der zu Ihrer IT- und Geschäftsstrategie passt. Sie finden flexible Finanzierungsmöglichkeiten, um Ihre Vorauszahlungen zu reduzieren und den Cashflow mit Zahlungsoptionen für IBM-Server und Speicherlösungen zu optimieren.

Hybrider Ansatz – IBM Storage as a Service in die Cloud erweitern mit IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud: IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud ermöglicht die Zusammenarbeit mit lokaler Software, um Daten von über 500 unterstützten Speichersystemen zu replizieren oder zu migrieren, sodass Sie Hybrid Cloud-Funktionen ohne größere neue Investitionen hinzufügen können. Bezahlen Sie nur für die Speicherkapazität, die Sie in der öffentlichen Cloud verwalten, mit flexiblen monatlichen Softwarepreisen.

* Vorbehaltlich der Buchhaltungspraktiken der Kunden

Nächste Schritte

Wenn Sie mehr über flexible Verbrauchsmodelle für Speicherlösungen erfahren möchten und wie dieses Modell Ihren Betrieb unterstützen kann, finden Sie hier einige nächste Schritte:

  • Registrieren Sie sich für unseren On-Demand-Webcast. Erfahren Sie, wie IBM Storage Ihre Speicherumgebung mit Sicherheit und Flexibilität verbessern kann. Zu den Referenten gehören Scott Baker, VP of Storage Product Marketing bei IBM, und Sam Werner, VP of Storage Offering Management bei IBM.
  • Machen Sie die IBM IT-Verbrauchsbewertung. Mit unserer Bewertung mit 10 Fragen können Sie beurteilen, ob Sie der ideale Kandidat für eine verbrauchsbasierte Preisgestaltung für lokalen Speicher sind.
  • Mit einem Experten sprechen. Füllen Sie dieses Formular aus, um einen Beratungstermin bei unseren Speicherexperten zu vereinbaren, oder rufen Sie den Vertrieb unter +1 877-426-4264 an (Prioritätscode: Speicher).
 

Ressourcen

Datensicherheit in den Griff bekommen: Schützen Sie Ihre kritischen Daten

Lernen Sie die Grundlagen der Datensicherheit kennen und erfahren Sie, wie Sie das wertvollste Gut Ihres Unternehmens schützen können: die Daten. Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Modelle, Tools und Strategien zum Schutz sensibler Daten vor neuen Cyberbedrohungen.
Datenschutz mit IBM Storage Defender und FlashSystem optimieren

Dieses On-Demand-Webinar zeigt Ihnen Best Practices zur Erhöhung der Sicherheit, Verbesserung der Effizienz und Gewährleistung der Datenwiederherstellung mit einer integrierten Lösung, die Risiken und Ausfallzeiten minimiert. Lassen Sie sich das Wissen von Branchenexperten nicht entgehen.
Optimieren Sie Daten und KI-Workloads mit Lösungen von IBM Storage

Erfahren Sie, wie Sie mithilfe von leistungsstarkem File und Object Storage Herausforderungen bei der Datenspeicherung meistern können, um KI, maschinelles Lernen und Analyseprozesse zu verbessern und gleichzeitig Datensicherheit und Skalierbarkeit zu gewährleisten.
Leistung mit Flash-Speichertechnologie maximieren

Lernen Sie die verschiedenen Flash-Speichertypen kennen und erkunden Sie, wie Unternehmen die Flash-Technologie für mehr Effizienz, weniger Latenzzeiten und zukunftssicherer Datenspeicher-Infrastruktur einsetzen.
Cyber-Resilienz mit IBM FlashSystem verbessern

Erfahren Sie, wie IBM FlashSystem die Datensicherheit und Resilienz erhöht und mit optimierter Leistung und Wiederherstellungsstrategien vor Ransomware und Cyberangriffen schützt.
