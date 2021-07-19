So wählen Sie das richtige IT-Nutzungsmodell für Ihren Speicher aus

Sich entwickelnde Geschäftsmodelle und IT-Strategien verändern schnell die Art und Weise, wie Unternehmen ihren Datenspeicher nutzen und dafür bezahlen. Die Einführung von Hybrid-Cloud hat die Nachfrage nach konsumbasierter IT als Alternative zu herkömmlichen Barzahlungen und Leasing gesteigert.
Als Reaktion darauf bieten viele Anbieter flexible Nutzungs- oder „Pay-per-Use“-Preisgestaltung und Abonnements an, die dem Rechenzentrum und der Hybrid Cloud zu einer cloudähnlichen Wirtschaftlichkeit verhelfen. „Gartner prognostiziert, dass bis 2024 mehr als die Hälfte der neu bereitgestellten Unternehmensspeicherkapazität als Service oder auf Abonnementbasis verkauft wird, gegenüber weniger als 15 % im Jahr 20201.”
Angesichts der vielen plötzlich verfügbaren Bereitstellungen und IT-Nutzungsmodellen kann es schwierig sein, die richtige Strategie für Ihren Speicher zu finden. In diesem Blogbeitrag stellen wir Ihnen die wichtigsten Arten vor, damit Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
Folgendes werden wir behandeln:
Die verbrauchsabhängige Preisgestaltung bezieht sich auf Produkte und Services mit nutzungsabhängiger Abrechnung, d. h. Sie zahlen nur für die Kapazität, die Sie benötigen, wenn Sie diese verbrauchen. Diese Modelle können Ihnen helfen, Geld zu sparen, indem sie hohe anfängliche Investitionsausgaben durch vorhersehbare vierteljährliche Gebühren ersetzen, die direkt auf Ihre sich ändernden Geschäftsbedürfnisse abgestimmt sind. Die Idee ist, dass man schnell skalieren kann, indem man Speicherkapazität sofort nutzt und die Ressourcen je nach Bedarf erhöht oder verringert. Es gibt viele Varianten, und die meisten Programme haben eine Mindestanforderung an Laufzeit und/oder Kapazität.
Viele Anbieter bieten heute eine Auswahl an Speichernutzungsmodellen und Finanzierung an. Diese Flexibilität hilft Ihnen bei der Modernisierung und Skalierung Ihrer Workloads für zukünftige Geschäftsanforderungen. Zu den gängigen Bereitstellungs- und IT-Verbrauchsmodellen für Speicher gehören:
Nachdem Sie nun die gängigen Bereitstellungsarten und IT-Verbrauchsmodelle kennengelernt haben, wollen wir einige Gründe dafür untersuchen, warum verbrauchsbasierte Modelle immer beliebter werden. Zu den Vorteilen einer verbrauchsabhängigen Preisgestaltung für Speicherplatz gehören:
Hier sind einige Beispiele für verbrauchsbasierte Preisgestaltung von IBM Storage sowie Angebote für traditionelle Bereitstellungen und hybride Modelle:
Verbrauchsbasierte Preisgestaltung mit IBM Storage as a Service und IBM Storage Utility
Flexible Preisgestaltung für lokale Speicher mit IBM Global Financing: Vereinfacht Ihre Hybrid Cloud mit einem flexiblen Finanzplan, der zu Ihrer IT- und Geschäftsstrategie passt. Sie finden flexible Finanzierungsmöglichkeiten, um Ihre Vorauszahlungen zu reduzieren und den Cashflow mit Zahlungsoptionen für IBM-Server und Speicherlösungen zu optimieren.
Hybrider Ansatz – IBM Storage as a Service in die Cloud erweitern mit IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud: IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud ermöglicht die Zusammenarbeit mit lokaler Software, um Daten von über 500 unterstützten Speichersystemen zu replizieren oder zu migrieren, sodass Sie Hybrid Cloud-Funktionen ohne größere neue Investitionen hinzufügen können. Bezahlen Sie nur für die Speicherkapazität, die Sie in der öffentlichen Cloud verwalten, mit flexiblen monatlichen Softwarepreisen.
* Vorbehaltlich der Buchhaltungspraktiken der Kunden
Wenn Sie mehr über flexible Verbrauchsmodelle für Speicherlösungen erfahren möchten und wie dieses Modell Ihren Betrieb unterstützen kann, finden Sie hier einige nächste Schritte:
