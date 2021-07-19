So wählen Sie das richtige IT-Nutzungsmodell für Ihren Speicher aus

Sich entwickelnde Geschäftsmodelle und IT-Strategien verändern schnell die Art und Weise, wie Unternehmen ihren Datenspeicher nutzen und dafür bezahlen. Die Einführung von Hybrid-Cloud hat die Nachfrage nach konsumbasierter IT als Alternative zu herkömmlichen Barzahlungen und Leasing gesteigert.

Als Reaktion darauf bieten viele Anbieter flexible Nutzungs- oder „Pay-per-Use“-Preisgestaltung und Abonnements an, die dem Rechenzentrum und der Hybrid Cloud zu einer cloudähnlichen Wirtschaftlichkeit verhelfen. „Gartner prognostiziert, dass bis 2024 mehr als die Hälfte der neu bereitgestellten Unternehmensspeicherkapazität als Service oder auf Abonnementbasis verkauft wird, gegenüber weniger als 15 % im Jahr 20201.”

Angesichts der vielen plötzlich verfügbaren Bereitstellungen und IT-Nutzungsmodellen kann es schwierig sein, die richtige Strategie für Ihren Speicher zu finden. In diesem Blogbeitrag stellen wir Ihnen die wichtigsten Arten vor, damit Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Folgendes werden wir behandeln: