Die enormen Geschäftsmöglichkeiten, die sich aus KI ergeben und die laut Gartner branchenübergreifend einen wirtschaftlichen Nutzen von 3 bis 4 Bio. USD für die Weltwirtschaft bringen werden, veranlassen die Unternehmen, die Investitionen anzuerkennen, die für den effektiven Einsatz von KI erforderlich sind, und fordern einen dramatischen Return on Investment (ROI). bevor Sie in einen KI-Anwendungsfall investieren.

Durch die Entwicklung zu einem KI+-Unternehmen können Kunden den ROI nicht nur für den KI-Anwendungsfall erzielen, sondern auch für die Verbesserung der damit verbundenen geschäftlichen und technischen Funktionen, die erforderlich sind, um KI-Anwendungsfälle in großem Maßstab in die Produktion zu überführen.