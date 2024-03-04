Wir alle erleben die transformative Kraft der generativen künstlichen Intelligenz (KI), die das Versprechen birgt, alle Aspekte der menschlichen Gesellschaft und des Handels neu zu gestalten, während Unternehmen gleichzeitig mit dringenden geschäftlichen Erfordernissen zu kämpfen haben. Im Jahr 2024 stehen Unternehmen vor erheblichen Disruptionen, und sie müssen die Arbeitsproduktivität neu definieren, um unrealisierte Umsätze zu verhindern, die Software-Lieferkette vor Angriffen zu schützen und Nachhaltigkeit in den Betrieb einzubetten, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten.
Die KI befindet sich an einem Wendepunkt und treibt exponentielle Fortschritte im Wohlstand und Wachstum von Unternehmen voran. Generative KI (Gen-KI) bringt transformative Innovation in alle Bereiche eines Unternehmens; vom Front- bis zum Backoffice, durch fortlaufende technologische Modernisierungen bis hin zur Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen.
Während viele Unternehmen KI implementiert haben, erfordert die Notwendigkeit, einen Wettbewerbsvorteil zu erhalten und das Unternehmenswachstum zu fördern, neue Ansätze: gleichzeitig die KI-Strategie weiterentwickeln, ihren Wert präsentieren, die Risikobereitschaft verbessern und neue Funktionen einführen. Dies erfordert eine ganzheitliche Unternehmenstransformation. Wir bezeichnen diese Transformation als die Entwicklung zu einem KI+-Unternehmen.
Ein auf KI+ ausgerichtetes Unternehmen stellt KI in den Mittelpunkt seiner Innovationen. Es versteht, dass KI für das gesamte Unternehmen von grundlegender Bedeutung ist, und erkennt, dass KI alle Aspekte des Geschäfts beeinflusst: Produktinnovation, Geschäftsbetrieb, technische Abläufe sowie Menschen und Kultur.
Ein KI+-Unternehmen integriert KI als erstklassige Funktion im gesamten Unternehmen. Ihnen ist bewusst, dass die Einführung von KI in einem Geschäftsbereich, während andere hinterherhinken oder sich dagegen wehren (aufgrund berechtigter Bedenken), Probleme wie Schatten-KI verschärft und die Umsetzung einer ganzheitlichen Strategie erschwert.
Die enormen Geschäftsmöglichkeiten, die sich aus KI ergeben und die laut Gartner branchenübergreifend einen wirtschaftlichen Nutzen von 3 bis 4 Bio. USD für die Weltwirtschaft bringen werden, veranlassen die Unternehmen, die Investitionen anzuerkennen, die für den effektiven Einsatz von KI erforderlich sind, und fordern einen dramatischen Return on Investment (ROI). bevor Sie in einen KI-Anwendungsfall investieren.
Durch die Entwicklung zu einem KI+-Unternehmen können Kunden den ROI nicht nur für den KI-Anwendungsfall erzielen, sondern auch für die Verbesserung der damit verbundenen geschäftlichen und technischen Funktionen, die erforderlich sind, um KI-Anwendungsfälle in großem Maßstab in die Produktion zu überführen.
Unternehmen mit hoher Datenreife, die ein KI+-Transformationsmodell in die Unternehmensstruktur und -kultur einbetten, können einen bis zu 2,6-mal höheren ROI erzielen.
IBM hat AI+ Enterprise Transformation entwickelt, um Kunden mit der geschäftlichen und technischen Strategie, Architekturen, Roadmaps und praktischen Erfahrung auszustatten, die sie benötigen, um ein KI+-Unternehmen zu werden.
Mit der umfassenden Erfahrung von IBM im Bereich KI und Hybrid Cloud haben wir festgestellt, dass Unternehmen, die zu KI+-Unternehmen werden, Geschäftsergebnisse schneller realisieren. Spannend ist, dass viele Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, bereits im Bereich KI herausragende Leistungen erbringen und durch die Einführung von KI+ Enterprise Transformation Aktivitäten entdecken, die ihr Geschäftswachstum durch den Einsatz von KI in der Produktion und in großem Maßstab beschleunigen.
Abbildung 3 fasst die AI+ Enterprise Transformation zusammen und hebt die verschiedenen Bereiche innerhalb des Unternehmens hervor, die ein KI-Unternehmen berücksichtigen muss, um KI in großem Umfang zu nutzen:
Der wichtigste Schritt für ein KI+-Unternehmen ist die Identifizierung transformativer Anwendungsfälle. Nach dem Experimentieren mit verschiedenen Optionen wählt das Unternehmen hochwertige Anwendungsfälle aus, die einen schnelleren ROI zeigen. Anschließend werden sie in der gesamten IT-Landschaft in die Produktion überführt, wodurch der Grundstein für zusätzliche Anwendungsfälle gelegt und die kontinuierliche Innovation gefördert wird.
Abbildung 4 veranschaulicht den Trichter für KI-Anwendungsfälle, den ein KI-Unternehmen anwendet, um Anwendungsfälle systematisch und konsequent in weitreichende KI-Unternehmenslösungen umzuwandeln, die einen hohen ROI liefern, abgestimmt auf Bereitstellung, Betrieb, Sicherheit und Governance.
Nach der Identifizierung der Anwendungsfälle ist der nächste Schritt für ein KI+-Unternehmen, die geeignete KI-Technologie und Architektur auszuwählen. Oft wird diese Entscheidung zu schnell getroffen. Man sollte mit Bedacht vorgehen, um die Eignung sicherzustellen.
Beachten Sie Folgendes:
Wenn Sie Ihre KI-Technologie genau bestimmen, wirkt sich Ihre Entscheidung auf die anderen Bereiche der AI+ Enterprise Transformation aus. Für weitere Einblicke lesen Sie weiter.
KI basiert grundlegend auf Daten. Ein KI+ Unternehmen stellt sicher, dass die für KI verwendeten Daten vertrauenswürdig und transparent sind und eine klare Herkunft und Wirksamkeit haben. Andernfalls werden die Risiken zu groß. Wir alle kennen Beispiele von Unternehmen, die KI auf einer schwachen Datengrundlage entwickelt haben, was zu unerwünschten Ergebnissen geführt hat. Diese Ergebnisse fallen typischerweise in eine von drei Kategorien, von denen keine wünschenswert ist:
Ein KI+-Unternehmen ermöglicht es Architekten, vertrauensvoll Daten zu beschaffen, vorzubereiten, zu transformieren, zu schützen und an die für KI erforderlichen Standorte zu liefern.
Innovieren mit neuen KI-basierten Anwendungen zur Bereitstellung außergewöhnlicher Erfahrungen ist unerlässlich. Es ist auch wichtig, bestehende Anwendungen, die mit KI interagieren, zu modernisieren. Wenn ein KI-gestützter Assistent für die Personalressourcen anbietet, Aktionen für Mitarbeiter auszuführen, muss sichergestellt werden, dass die aufgerufene Anwendung den erhöhten Datenverkehr bewältigen kann. Häufig beinhalten diese Aktionen den Aufruf von APIs an Altlast-Anwendungen, die auf Architekturen laufen, die für die Bewältigung der plötzlichen Anforderungen des KI-Assistenten ungeeignet sind. Dies führt aufgrund der langsamen Reaktionszeiten oft zu einer enttäuschenden Erfahrung.
Ein KI+-Unternehmen zeichnet sich dadurch aus, dass es seinen Kunden innovative KI-Anwendungen bereitstellt und bestehende Anwendungen modernisiert, um den neuen Anforderungen der KI gerecht zu werden.
Sobald KI, Daten und Anwendungen verstanden wurden, verlagert sich die Diskussion naturgemäß auf die Frage: „Wo setzen wir diese Lösung ein?“ Unserer Erfahrung nach hängt die Antwort von vielen Faktoren ab, die sich im Laufe der Zeit ändern können und eine flexible Plattform erfordern.
Die Einführung einer auf offenen Technologien basierenden Hybrid-Cloud-Plattform ermöglicht es einem KI+-Unternehmen, fundierte Entscheidungen zu treffen, ohne sein Geschäft einzuschränken.
Abbildung 5: KI+ hybride Cloud-Architektur für Unternehmen
Wie in Abbildung 5 dargestellt, verbessert eine Hybrid-Cloud-Architektur das gesamte Unternehmen auf vielfältige Weise:
Wenn KI, Daten und Anwendungen über eine gut konzipierte hybride Cloud-Plattform laufen, baut ein KI+-Unternehmen Pipelines und Toolchains auf, um sie kontinuierlich zu verbessern und mit voller Automatisierung zu liefern. Einige Beispiele:
Ein KI+-Unternehmen weiß, wie es Anwendungen, Daten und KI-Modelle während ihres gesamten Lebenszyklus kontinuierlich verbessern kann, um sicherzustellen, dass nur vertrauenswürdige und genehmigte KI-Funktionen in Betrieb gehen.
Auch in einer KI-First-Welt kommt es zu Zwischenfällen. Ein KI+-Unternehmen nutzt KI jedoch nicht nur, um Kunden zu begeistern, sondern auch, um IT-Probleme zu lösen. Mit den richtigen Werkzeugen kann ein KI-gestütztes Unternehmen die Mitarbeiterproduktivität deutlich steigern. Einige Beispiele:
Ein KI+-Unternehmen erkennt auch an, dass neben den notwendigen Werkzeugen die Förderung einer Kultur, die KI begrüßt und Talente trainiert, von entscheidender Bedeutung ist. Diese Kultur fördert Experimentierfreude und den Ausbau von Fachkompetenz. Es braucht Menschen, die darin geschult sind, KI zu nutzen, zu bewerten und zu beschleunigen, anstatt sie zu fürchten.
Um KI, insbesondere generative KI, in großem Maßstab in der Produktion bereitzustellen, müssen Unternehmen eine sichere und geregelte Umgebung schaffen. Das Ausmaß und die Auswirkungen der KI der nächsten Generation unterstreichen die Bedeutung von Governance und Risikokontrolle. Ein KI+-Unternehmen mindert potenziellen Schaden durch die Implementierung robuster Maßnahmen zur Sicherung, Überwachung und Erklärung von KI-Modellen sowie durch die Überwachung von Governance-, Risiko- und Compliance-Kontrollen in der gesamten Hybrid-Cloud-Umgebung.
Die Verknüpfung der bestehenden Cloud-Governance mit neuen KI-Governance-Kontrollen ist unerlässlich und erfordert eine kontinuierliche Fokussierung auf die Einhaltung der sich abzeichnenden regulatorischen Änderungen, wie beispielsweise des NIST AI Risk Management Framework, des Künstlichen Intelligenzgesetzes der Europäischen Union, der ISO/IEC 42001 AI Management und der ISO/IEC 23894 AI Risikomanagement.
IBM möchte mit Ihnen zusammenarbeiten, um Sie zu einem KI+-Unternehmen zu machen, und bietet Ihnen wirkungsvolle Anwendungsfall, Strategien, Architekturen und Erfahrungen, um:
Zukünftige Artikel werden jede KI+-Domäne tiefer behandeln und IBMs Perspektive durch Architekturen, Demos und Strategien zeigen.
Entdecken Sie 4 Strategien zur Skalierung von KI mit einer starken Datengrundlage.
Erfahren Sie, wie CEOs den Wert, den generative KI schaffen kann, gegen die erforderlichen Investitionen und die damit verbundenen Risiken abwägen können.
Wir haben 2.000 Unternehmen zu ihren KI-Initiativen befragt, um herauszufinden, was funktioniert, was nicht und wie Sie vorankommen können.
Lernen Sie einen agilen KI-Ansatz kennen, der es Unternehmen ermöglicht, schnell zu innovieren und das Risiko von Fehlschlägen zu reduzieren.
Erfahren Sie, wie Sie generative KI, maschinelles Lernen und Foundation Models zur Verbesserung der Leistung in Ihre Geschäftsabläufe integrieren können.
Möchten Sie eine bessere Rendite für Ihre KI-Investitionen erzielen? Erfahren Sie, wie die Skalierung generativer KI in Schlüsselbereichen Veränderungen vorantreibt, indem Sie Ihre besten Köpfe dabei unterstützen, innovative neue Lösungen zu entwickeln und bereitzustellen.
Erfahren Sie mehr über die Geschichte der KI und erkunden Sie, was die Zukunft für Unternehmen bereithält, die die Einführung von KI in Betracht ziehen.
Erfahren Sie mehr über die drei entscheidenden Elemente einer starken KI-Strategie: die Schaffung eines Wettbewerbsvorteils, die Skalierung von KI im gesamten Unternehmen und die Förderung vertrauenswürdiger KI.
Profitieren Sie von einem einheitlichen Zugriff auf Funktionen, die den gesamten Lebenszyklus der KI-Entwicklung abdecken. Erstellen Sie leistungsstarke KI-Lösungen mit benutzerfreundlichen Oberflächen, Workflows und Zugriff auf branchenübliche APIs und SDKs.