Wie man die zunehmenden regulatorischen Bedenken für das Risikomanagement durch Dritte angeht

In den vergangenen 18 Monaten haben die Aufsichtsbehörden ihren Fokus verstärkt und detaillierte Leitlinien sowie mehrere Einverständniserklärungen zum Risikomanagement durch Dritte herausgegeben.

Im Juni 2023 veröffentlichten das Office of the Comptroller of the Currency (OCC), das Federal Reserve Board und die Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) behördenübergreifende Leitlinien zum Risikomanagement von Finanzinstituten für Drittparteien. Diese Leitlinien dienen als Roadmap, die die Grundlage für die regulatorischen Erwartungen bildet. Sie zielen darauf ab, die mit den Beziehungen zu Dritten verbundenen Risiken und Best Practices effektiv zu managen.

Weniger als ein Jahr später erließ das US-amerikanische Office of the Comptroller of the Currency (OCC) ein sogenanntes Consent Order (eine Vereinbarung zwischen einer Bank oder Finanzinstitution und der Aufsichtsbehörde (OCC), in der die Bank zustimmt, bestimmte Auflagen zu erfüllen, um gesetzliche oder aufsichtsrechtliche Probleme zu beheben, ohne dass es zu formellen rechtlichen Verfahren kommt) gegen eine regionale Bank im Südatlantik, nachdem sie Schwächen in ihrem Drittanbieter-Risikomanagementprogramm festgestellt hatte.

Die FDIC stellte fest, dass ein Fintech-Unternehmen aus dem Nordosten der USA unsichere und unzulängliche Bankpraktiken anwandte. Sie erließ eine Einverständniserklärung, die sich unter anderem auf das Versäumnis der Bank bezog, interne Kontrollen und Informationssysteme einzurichten, die ihrer Größe angemessen waren. Die Erklärung befasste sich auch mit der Art, dem Umfang, der Komplexität und dem Risiko ihrer Beziehungen zu Dritten.

Die FDIC erließ außerdem eine Einverständniserklärung, in der sie eine Regionalbank im Mittleren Westen anwies, geeignete Richtlinien und Verfahren für das Risikomanagement von Dritten zu entwickeln. Darüber hinaus forderte sie eine Verbesserung der Sorgfaltspflicht und Überwachung von Dritten, die Aufgaben im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT) wahrnehmen.