So beschleunigen Sie Ihre Daten-Monetarisierungsstrategie mit Datenprodukten und KI

Laut McKinsey in der Harvard Business Review (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) speist ein einzelnes Datenprodukt einer nationalen US-Bank 60 Anwendungsfälle in Anwendungen, wodurch Verluste in Höhe von 40 Millionen US-Dollar vermieden und zusätzliche Einnahmen in Höhe von 60 Millionen US-Dollar jährlich generiert werden. Im öffentlichen Sektor stellt Transport for London (Link befindet sich außerhalb ibm.com) kostenlose und offene Daten über 80 Datenfeeds bereit, unterstützt über 600 Apps und trägt bis zu 130 Millionen Pfund zur Londoner Wirtschaft bei.

Bei der Datenmonetarisierung geht es nicht nur um den „Verkauf von Datensätzen“ (Link befindet sich außerhalb ibm.com), sondern vielmehr um die Verbesserung der Arbeit und die Steigerung der Geschäftsleistung durch eine bessere Nutzung von Daten. Interne Initiativen zur Datenmonetarisierung messen die Verbesserung des Prozessdesigns, der Aufgabenanleitung und die Optimierung von Daten, die im Produkt- oder Serviceangebot des Unternehmens verwendet werden. Externe Monetarisierungsmöglichkeiten machen verschiedene Arten von Daten in unterschiedlichen Formaten zu Informationswerten, die verkauft werden können oder deren Wert bei der Nutzung erfasst wird.

Um aus Daten Wert zu schöpfen, müssen einige Maßnahmen mit den Daten ergriffen werden. Die Realisierung dieses Werts ist die Aktivität, die sicherstellt, dass der geschaffene Wert einen Vorteil bringt, der zum Geschäftsergebnis des Unternehmens beiträgt (Link befindet sich außerhalb ibm.com)