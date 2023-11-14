So beschleunigen Sie Ihre Daten-Monetarisierungsstrategie mit Datenprodukten und KI

Die Datenmonetarisierung ist eine Geschäftsfunktion, mit der ein Unternehmen aus Daten und künstlicher Intelligenz (KI) Wert schöpfen und realisieren kann. Ein auf Datenprodukten basierendes Wertetauschsystem kann das Geschäftswachstum Ihres Unternehmens fördern und Ihnen Wettbewerbsvorteile verschaffen. Dieses Wachstum kann durch interne Kosteneffizienz, stärkere Einhaltung von Risiken, Steigerung des wirtschaftlichen Wertes eines Partner-Ökosystems oder durch neue Einnahmequellen erfolgen. Fortschrittliche Datenverwaltungssoftware und generative KI können die Schaffung einer Plattform für die skalierbare Bereitstellung von unternehmensfähigen Daten und KI-Produkten beschleunigen.
Laut McKinsey in der Harvard Business Review (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) speist ein einzelnes Datenprodukt einer nationalen US-Bank 60 Anwendungsfälle in Anwendungen, wodurch Verluste in Höhe von 40 Millionen US-Dollar vermieden und zusätzliche Einnahmen in Höhe von 60 Millionen US-Dollar jährlich generiert werden. Im öffentlichen Sektor stellt Transport for London (Link befindet sich außerhalb ibm.com) kostenlose und offene Daten über 80 Datenfeeds bereit, unterstützt über 600 Apps und trägt bis zu 130 Millionen Pfund zur Londoner Wirtschaft bei.
Bei der Datenmonetarisierung geht es nicht nur um den „Verkauf von Datensätzen“ (Link befindet sich außerhalb ibm.com), sondern vielmehr um die Verbesserung der Arbeit und die Steigerung der Geschäftsleistung durch eine bessere Nutzung von Daten. Interne Initiativen zur Datenmonetarisierung messen die Verbesserung des Prozessdesigns, der Aufgabenanleitung und die Optimierung von Daten, die im Produkt- oder Serviceangebot des Unternehmens verwendet werden. Externe Monetarisierungsmöglichkeiten machen verschiedene Arten von Daten in unterschiedlichen Formaten zu Informationswerten, die verkauft werden können oder deren Wert bei der Nutzung erfasst wird.
Um aus Daten Wert zu schöpfen, müssen einige Maßnahmen mit den Daten ergriffen werden. Die Realisierung dieses Werts ist die Aktivität, die sicherstellt, dass der geschaffene Wert einen Vorteil bringt, der zum Geschäftsergebnis des Unternehmens beiträgt (Link befindet sich außerhalb ibm.com)
Jedes Unternehmen hat das Potenzial, seine Daten zu monetarisieren. Für viele Unternehmen ist es eine ungenutzte Ressource für neue Möglichkeiten. Data-as-a-Service und Daten-Plattformen sind gut etabliert (Link befindet sich außerhalb ibm.com), um Datenwert aus Initiativen zu schaffen, die auf Analyse, Big Data und Business Intelligence basieren. Aber nur wenige Unternehmen haben den strategischen Wechsel vollzogen, um „Daten als Produkt“ zu verwalten. Unter Datenverwaltung versteht man die Anwendung von Produktentwicklungsmethoden auf Daten. Leistungsstarke, datengesteuerte Unternehmen haben neue Geschäftsmodelle, Partnerschaften und bestehende Angebote durch die Monetarisierung von Daten geschaffen, die mehr als 20 % zur Rentabilität des Unternehmens beitragen (Link befindet sich außerhalb von ibm.com).
Der entscheidende Ansatz besteht darin, Daten als strategisches Asset mit einem benutzerzentrierten Produktansatz zu behandeln, sodass dieses neue Produkt von einer Vielzahl von Anwendungen genutzt werden kann. Unternehmen bauen Vertrauen in ihre Daten und KI auf, indem sie Transparenz und Ethik demonstrieren, den Datenschutz anerkennen, sich an Vorschriften halten und die Daten sicher aufbewahren.
Datenprodukte sind aus verschiedenen Quellen zusammengestellte Daten, die eine Reihe funktionaler Anforderungen erfüllen und in eine nutzbare Einheit verpackt werden können. Jedes Datenprodukt hat seine eigene Lebenszyklusumgebung, in der Daten und KI-Assets in einem produktspezifischen Data Lakehouse verwaltet werden. Flexibilität bei der Datenerfassung wird ermöglicht, wenn Product Lakehouses mithilfe vieler verschiedener Technologieprotokolle eine Verbindung zu vielen Quellen herstellen und Daten aus diesen aufnehmen. Darüber hinaus ermöglicht die Verwaltung des Datenprodukts als isolierte Einheit Flexibilität hinsichtlich des Standorts und der Portabilität – Private oder Public Cloud – je nach den festgelegten Sensibilitäts- und Datenschutzvorkehrungen für die Daten. IBM watsonx.data bietet Konnektivität, Flexibilität und das Hosting von Datenprodukt-Lakehouses, die auf Red Hat OpenShift basieren, für eine offene Hybrid Cloud-Bereitstellung.
Data Mesh-Architekturen haben sich inzwischen als kosteneffizienter Weg etabliert, Datenprodukte für verschiedene Endgerättypen bereitzustellen, mit detaillierter und robuster Nutzungsverfolgung, Risiko- und Compliance-Messungen sowie Sicherheit. Über das Mesh-Netzwerk werden ein oder mehrere Datenprodukte bereitgestellt und von einer Endbenutzeranwendung als überprüfbare Transaktion genutzt.
Ein Unternehmen im Finanzmarktsektor könnte beispielsweise ein Produkt anbieten, das einen Echtzeit-Marktdatenfeed bereitstellt, und ein anderes, das Nachrichten aus dem Finanzbereich anbietet. Ein Nutzer könnte eine Anwendung zur Entscheidungsfindung erstellen, die diese beiden Produkte nutzt und Handelsoptionen auf der Grundlage von Kursen und politischen oder ökologischen Nachrichten anbietet.
Die Entwicklung einer Funktion hängt von der Fähigkeit ab, für den Stakeholder die Zusammenhänge herzustellen. Es handelt sich um eine Lieferkette von Ihren Rohdatenquellen bis hin zum transparenten und nachvollziehbaren Wertetausch, wenn ein Daten-Asset in einer Endbenutzererfahrung genutzt wird.
Dies lässt sich erreichen, indem man ein Framework für die Datenmonetarisierung entwickelt, das Folgendes beinhaltet:
Die Rohdaten, auf denen die Datenmonetarisierung basiert, stammen aus drei Kategorien: Unternehmenssystemen, externen Daten und personenbezogenen Daten. Datenprodukte werden aus operativer und analytischer Sicht von Unternehmens- und Kundendaten zusammengestellt, die mit öffentlichen Datensätzen (nicht unbedingt kostenlos) kombiniert werden können. Personenbezogene Daten sind ein wichtiger Aspekt bei der Betrachtung von Unternehmens- und öffentlichen Daten und müssen von Unternehmen korrekt verwaltet werden. Wenn eine „Recht auf Vergessenwerden“-Anfrage (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) gestellt wird, erstreckt sie sich von der Rohdatenquelle bis zum Datenproduktziel.
Datenprodukte gibt es in vielen Formen, darunter Datensätze, Programme und KI-Modelle. Sie werden als Service verpackt und bereitgestellt, und es kann mehrere Servicetypen für ein Produkt geben. Zu den gängigen Nutzungsarten von Services gehören Download, API und Streaming.
Nehmen wir das Beispiel eines Kunden, der eine Reihe verteilter ESG-Unternehmensdaten in einen neuen Datensatz integriert hat. Seine Datenservices bestanden aus einem vollständigen Datensatz-Download sowie einer API-Schnittstelle für die Daten, die anhand des Tickersymbols eines Unternehmens nach ESG-Daten abgefragt werden konnte.
Bei der Datenmonetarisierung geht es darum, aus Daten einen Wert zu generieren. Der Nutzer von Datenproduktdiensten benötigt die Möglichkeit, ein Produkt zu finden und zu bewerten, dafür zu bezahlen und anschließend einen oder mehrere der Service-Endgeräte aufzurufen, um es zu nutzen. Je nach Geschäftsmodell des Nutzers kann dieser den Dienst entweder für den eigenen Gebrauch im Rahmen seiner Funktionen nutzen oder unter entsprechenden Lizenzbedingungen ein Folgeprodukt oder eine Customer Experience erstellen, indem er das Datenprodukt für seine eigene Einnahmequelle verwendet.
Die Nutzungsmöglichkeiten für Nutzer sind unterschiedlich. Der traditionelle Ansatz bestand möglicherweise darin, dass der Datenproduktlieferant seine großen, einheitlichen Datensätze direkt an Kunden oder in mehrere Marktplätze verteilt. Bei APIs handelt es sich möglicherweise um integrierte Lösungen im Katalog-Ökosystem der jeweiligen Hyperscaler-Cloud-Kataloge. Für KI-Modelle und zugehörige Datensätze könnten sie einen Marktplatz wie Hugging Face (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) nutzen. Diese Nutzungsbestimmungen werden nun zu einem komplexen und weniger kosteneffizienten Weg, den Gewinn aus Transaktionen und Abonnementeinnahmen zu maximieren.
Mit dem Framework zur Datenmonetarisierung kann die maximale Wertrendite dadurch erzielt werden, dass ein Datenproduktanbieter zu einem Daten-SaaS-Unternehmen wird. Das Framework definiert eine Referenzarchitektur, die eine Reihe von Technologien und Produkten integriert, darunter IBM Daten und KI-Produkte.
Die Implementierung über den gesamten Lebenszyklus umfasst:
Eine weitere Erweiterung dieser SaaS-Funktionen besteht darin, dass der Anbieter von Datenprodukten auch eine mandantenfähige, mehrbenutzerfähige Erstellerumgebung anbietet. Mehrere Parteien arbeiten in ihren eigenen Entwicklungsumgebungen zusammen, nutzen die Datenproduktdienste der Plattform in ihren Angeboten und stellen diese dann ihren Kunden zur Verfügung.
Viele Unternehmen haben ausgereifte Software-Systeme mit Funktionen für maschinelles Lernen und Deep Learning entwickelt, um ihre Geschäftsprozesse und Kundenangebote zu unterstützen. Generative KI hat nur dazu beigetragen, die Optionen für das Datenproduktdesign, die Lebenszyklusbereitstellung und das Betriebsmanagement zu beschleunigen.
Plattformentwickler und -betreiber können KI-Modelle zur Entwicklung von Tools nutzen. Ersteller können diese Tools nutzen, um Daten in Unternehmenssystemen und in der Public Domain zu entdecken oder darüber zu lernen. Codegenerierungs-„Co-Pilot“-Tools (z. B. watsonx Code Assistant) bauen und warten Automatisierungen und schaffen natürlich-sprachgesteuerte Erfahrungen für Betrieb oder Kundenservice. Diese ergänzen die bewährten Verfahren zum Einsatz von AIOps und erweiterten Analysen im Finanz- und Risikobereich.
Eigentümer von Datenprodukten und -diensten können mit generativen KI-Tools innovativ sein. Sie können die Datensatzzusammenstellung mit generierten synthetischen Daten ergänzen und neue Analysen von Datenquellen erstellen, die wiederum Sonderfälle und Anomalien eliminieren können. Dadurch kann die Qualität der in Datenprodukte integrierten Daten erhöht werden. Dies kann genutzt werden, um datenproduktspezifische Klassifizierungen und Wissensdatenbanken von Datensätzen zu entwickeln sowie unternehmensspezifische KI-Modelle zu erstellen, die als Produkte angeboten werden können.
Die generative KI für Unternehmen beginnt sich darauf zu konzentrieren, welche Art von Modellen und Trainingsansätzen die richtigen sind. Wichtiger ist jedoch, dass die Vertrauenswürdigkeit und Transparenz der Datensätze, auf denen diese Modelle trainiert werden, sowie die rechtliche Absicherung bei deren Verwendung berücksichtigt werden..
Eigentümer von Datenprodukten, die solche Modelle erstellen oder integrieren, müssen bei der Gestaltung des Werteaustauschs auf Vertrauen und Transparenz achten. Durch die Nutzung von watsonx.ai profitiert die Datenmonetarisierungs-Roadmap eines Unternehmens von Modellen wie IBM Granite, um Transparenz und Absicherung zu gewährleisten.
Die grundlegenden Produkte, mit denen die Plattform gebaut werden kann, sind IBM Cloud Pak for Data und IBM Cloud Pak for Integration. Ihre Komponenten ermöglichen die Entwicklung von Datenprodukten und -services für den Endverbrauch im Produktionsmaßstab. watsonx.data erweitert das Angebot um Funktionen für die Lakehouse-Datenproduktentwicklung und watsonx.ai um die Entwicklung fortschrittlicher generativer KI-Modelle.
Mit diesen Produkten und vorgefertigten Automatisierungs-Workflows lässt sich ein stimmiges Erlebnis im Bereich der Datenmonetarisierung schaffen. Für den Betrieb auf Red Hat OpenShift entwickelt, bietet dies den Vorteil einer skalierbaren Plattform, die einmal gebaut, über mehrere lokale und Public Cloud-Infrastrukturen bereitgestellt und als konsistenter einziger Service betrieben werden kann.
Mit diesem IBM-Lösungsframework können Unternehmen dazu übergehen, Daten als strategisches Asset zu nutzen und Innovationen durch unternehmensweite KI-Technologie in das Geschäftsmodell einzubringen.
