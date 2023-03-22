Wie Technologie helfen kann, unsere Wasserversorgung zu retten

Eine Art von Abfall ist nicht erfasste oder nicht in Rechnung gestellte Wassermenge (NRW) – Wasser, das produziert wurde, jedoch „verloren geht“, bevor es den Verbraucher erreicht. Die Weltbank schätzt, dass täglich etwa 45 Millionen Kubikmeter Wasser aufgrund von Problemen wie Lecks und Rohrbrüchen verloren gehen – was einem Wert von über 3 Milliarden US-Dollar pro Jahr entspricht. Allein durch eine Halbierung der NRW-Menge in Entwicklungsländern würde genug Frischwasser für etwa 90 Millionen Menschen zur Verfügung stehen.

Der erste Schritt zur Reduzierung von NRW besteht darin, zu ermitteln, wo es auftritt, und genau dabei können die Nachhaltigkeitslösungen von IBM behilflich sein. Beispielsweise integriert die IBM Maximo Application Suite verschiedene Informationsquellen aus Sensoren des Internets der Dinge (IoT), SCADA-Systemen (Supervisory Control and Data Acquisition) und visuellen Inspektionsdaten und nutzt KI, um Anomalien in Rohren oder Pumpen zu erkennen. Wenn der Systemdruck abfällt und der Durchfluss ansteigt, erhalten die Bediener eine Echtzeit-Warnmeldung, dass ein Rohrbruch aufgetreten ist. Maximo ist auch effektiv bei der Erkennung kleinerer Veränderungen, die auf geringfügige Leckagen oder Fehlfunktionen in Pumpanlagen hinweisen.

Eine weitere Möglichkeit zur Reduzierung des NRW-Verbrauchs besteht in einer optimierten Verwaltung des Gesamtzustands der Wasserversorgungssysteme. Viele Kommunen und Unternehmen betreiben Infrastrukturen mit alternden Komponenten. Selbst in entwickelten Ländern können Wasser- und Abwasserleitungen weit über ein Jahrhundert lang in Gebrauch bleiben. Um diese Systeme instand zu halten, planen Unternehmen häufig routinemäßige Wartungsarbeiten auf der Grundlage des Alters der Komponenten. Allerdings sind die ältesten Leitungen eines Systems nicht unbedingt diejenigen, die sich in dem schlechtesten Zustand befinden.

Maximo und die IBM TRIRIGA Application Suite können bei der Überwachung und Verwaltung der Wasserinfrastruktur behilflich sein und vorausschauende Erkenntnisse liefern, die fundiertere Entscheidungen ermöglichen. Maximo verfügt über sofort einsatzbereite Tools, die speziell für die Wasserwirtschaft entwickelt wurden, um auf der Grundlage der Analyse von KPIs vorherzusagen, wo Probleme auftreten könnten. Mit einer Reihe von benutzerdefinierten vorausschauenden Analyse-Tools können Ingenieure und Betreiber einen besseren Überblick über die Integrität ihrer Infrastruktur erhalten und NRW-Ereignisse reduzieren. Versorgungsunternehmen können außerdem Kosten vermeiden, die durch unnötige Wartungsarbeiten an einwandfrei funktionierenden Infrastrukturen entstehen.

Um den Zugang zu sicherem Trinkwasser für alle zu verbessern, verpflichtet sich IBM, seine Technologie weiterhin zur Unterstützung dieser Sache zur Verfügung zu stellen. In diesem Jahr wird die neue Kohorte unseres IBM Sustainability Accelerator – unseres globalen, ehrenamtlichen Programms für soziale Verantwortung – IBM-Technologien und -Know-how einsetzen, um innovative Lösungen für das Wassermanagement zu skalieren. IBM wird Projekte unterstützen, die unter anderem dazu beitragen, den gerechten Zugang zu sicherem Trinkwasser für alle zu verbessern, die Wasserqualität durch Verringerung der Verschmutzung zu verbessern, die Wassernutzungseffizienz in allen Sektoren zu steigern, wasserbezogene Ökosysteme zu schützen und wiederherzustellen, die Abwasserentsorgung zu verbessern und die Zahl der Menschen zu verringern, die unter Wasserknappheit leiden.