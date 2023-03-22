Wie Technologie helfen kann, unsere Wasserversorgung zu retten

Ein Bericht der Vereinten Nationen aus dem Jahr 2021 stellt fest, dass 2,3 Milliarden Menschen in Ländern mit Wasserknappheit leben, was sich laut Weltgesundheitsorganisation in einigen Regionen aufgrund des Klimawandels und des Bevölkerungswachstums voraussichtlich noch verschärfen wird.
Um das Leben auf der Erde zu erhalten, müssen wir die Gesundheit ihrer Wasserressourcen schützen und Wasser effizient verbrauchen, einschließlich der Minimierung von Verlusten bei der Wasserverteilung. Diese Aufgaben erfordern eine Vielzahl von Geräten, Assets und Mitarbeitern. Bei IBM verfügen wir über umfassende Erfahrung im Einsatz von Technologien zur Zusammenführung von Daten und Systemen, um diesen Prozess zu unterstützen. Wir wissen, wie man Informationen aus verschiedenen Quellen miteinander verknüpft und in einen Zusammenhang bringt und wie man KI nutzt, um solche Daten in umsetzbare Erkenntnisse zu verwandeln – Erkenntnisse, die einen echten Unterschied bei der Lösung solcher Nachhaltigkeitsherausforderungen bewirken können.
Unsere Nachhaltigkeitslösungen ermöglichen es Unternehmen, Daten mit KI-Erkenntnissen zu kombinieren, um ihre Abläufe besser zu verwalten und zu optimieren. Mit datengestützter Technologie können wir Unternehmen dabei unterstützen, Abfall zu reduzieren und unsere wertvollen Wasserressourcen zu schützen, um den Bedürfnissen der heutigen und zukünftigen Generationen gerecht zu werden.
Eine Art von Abfall ist nicht erfasste oder nicht in Rechnung gestellte Wassermenge (NRW) – Wasser, das produziert wurde, jedoch „verloren geht“, bevor es den Verbraucher erreicht. Die Weltbank schätzt, dass täglich etwa 45 Millionen Kubikmeter Wasser aufgrund von Problemen wie Lecks und Rohrbrüchen verloren gehen – was einem Wert von über 3 Milliarden US-Dollar pro Jahr entspricht. Allein durch eine Halbierung der NRW-Menge in Entwicklungsländern würde genug Frischwasser für etwa 90 Millionen Menschen zur Verfügung stehen.
Der erste Schritt zur Reduzierung von NRW besteht darin, zu ermitteln, wo es auftritt, und genau dabei können die Nachhaltigkeitslösungen von IBM behilflich sein. Beispielsweise integriert die IBM Maximo Application Suite verschiedene Informationsquellen aus Sensoren des Internets der Dinge (IoT), SCADA-Systemen (Supervisory Control and Data Acquisition) und visuellen Inspektionsdaten und nutzt KI, um Anomalien in Rohren oder Pumpen zu erkennen. Wenn der Systemdruck abfällt und der Durchfluss ansteigt, erhalten die Bediener eine Echtzeit-Warnmeldung, dass ein Rohrbruch aufgetreten ist. Maximo ist auch effektiv bei der Erkennung kleinerer Veränderungen, die auf geringfügige Leckagen oder Fehlfunktionen in Pumpanlagen hinweisen.
Eine weitere Möglichkeit zur Reduzierung des NRW-Verbrauchs besteht in einer optimierten Verwaltung des Gesamtzustands der Wasserversorgungssysteme. Viele Kommunen und Unternehmen betreiben Infrastrukturen mit alternden Komponenten. Selbst in entwickelten Ländern können Wasser- und Abwasserleitungen weit über ein Jahrhundert lang in Gebrauch bleiben. Um diese Systeme instand zu halten, planen Unternehmen häufig routinemäßige Wartungsarbeiten auf der Grundlage des Alters der Komponenten. Allerdings sind die ältesten Leitungen eines Systems nicht unbedingt diejenigen, die sich in dem schlechtesten Zustand befinden.
Maximo und die IBM TRIRIGA Application Suite können bei der Überwachung und Verwaltung der Wasserinfrastruktur behilflich sein und vorausschauende Erkenntnisse liefern, die fundiertere Entscheidungen ermöglichen. Maximo verfügt über sofort einsatzbereite Tools, die speziell für die Wasserwirtschaft entwickelt wurden, um auf der Grundlage der Analyse von KPIs vorherzusagen, wo Probleme auftreten könnten. Mit einer Reihe von benutzerdefinierten vorausschauenden Analyse-Tools können Ingenieure und Betreiber einen besseren Überblick über die Integrität ihrer Infrastruktur erhalten und NRW-Ereignisse reduzieren. Versorgungsunternehmen können außerdem Kosten vermeiden, die durch unnötige Wartungsarbeiten an einwandfrei funktionierenden Infrastrukturen entstehen.
Um den Zugang zu sicherem Trinkwasser für alle zu verbessern, verpflichtet sich IBM, seine Technologie weiterhin zur Unterstützung dieser Sache zur Verfügung zu stellen. In diesem Jahr wird die neue Kohorte unseres IBM Sustainability Accelerator – unseres globalen, ehrenamtlichen Programms für soziale Verantwortung – IBM-Technologien und -Know-how einsetzen, um innovative Lösungen für das Wassermanagement zu skalieren. IBM wird Projekte unterstützen, die unter anderem dazu beitragen, den gerechten Zugang zu sicherem Trinkwasser für alle zu verbessern, die Wasserqualität durch Verringerung der Verschmutzung zu verbessern, die Wassernutzungseffizienz in allen Sektoren zu steigern, wasserbezogene Ökosysteme zu schützen und wiederherzustellen, die Abwasserentsorgung zu verbessern und die Zahl der Menschen zu verringern, die unter Wasserknappheit leiden.
Neben der Minimierung von Wasserverschwendung ist es auch unerlässlich, die Qualität der Wasserressourcen zu schützen. IBM arbeitet beispielsweise seit zehn Jahren mit dem Rensselaer Polytechnic Institute und der Lake George Association, einer gemeinnützigen Organisation zum Schutz des Sees, am Lake George im Bundesstaat New York zusammen. Unser gemeinsames Ziel ist es, anthropogene Veränderungen des Sees zu überwachen, also Umweltveränderungen, die direkt oder indirekt durch Menschen beeinflusst werden. Das Projekt nutzt ein hochentwickeltes System aus IoT-Sensoren, KI, Analysetechnologien und prädiktiven Computermodellen, um ein detailliertes, Echtzeit- und fortlaufendes Bild der Wasserqualität und -bewegung zu erstellen. Wenn ein Problem für die Gesundheit und öffentliche Sicherheit auftritt – wie beispielsweise eine schädliche Algenblüte (HAB), die Wasser für Menschen und Tiere ungenießbar machen kann –, hilft uns dieses Projekt, die Ursache zu verstehen.
Am Lake George entwickelten Wissenschaftler und Ingenieure von IBM Research eine integrierte Plattform zur Visualisierung und Analyse nahezu aller wichtigen Aspekte des Sees und seines umliegenden Wassereinzugsgebiets. Diese Plattform bezog detaillierte Wetterdaten von IBM mit einer Auflösung von 330 Metern und in Intervallen von 10 Minuten, darunter Temperatur, Niederschlag, Windgeschwindigkeit, Luftdruck und Sonneneinstrahlung. Die Daten werden dann in ein hydrologisches Modell mit Informationen zu Niederschlag und Schneeschmelze eingespeist, sodass das Team die Geschwindigkeit und Richtung des in den See fließenden Wassers nachvollziehen kann. Diese kombinierten Daten werden wiederum in ein hydrodynamisches Modell eingespeist, das erklärt, wie sich das Wasser innerhalb des Sees selbst bewegt.
Das Ergebnis dieser Arbeit ist ein Überblick darüber, wie sich die physikalischen, chemischen und biologischen Eigenschaften des Sees verändern – vom Anstieg des Chloridgehalts aufgrund des Abflusses von Streusalz, das auf den umliegenden Straßen verwendet wird, bis hin zum Vorhandensein von Nährstoffen aus Kläranlagen, Abwasseraufbereitungsanlagen und Düngemitteln, die zu HABs beitragen könnten. Anschließend führt das Team Computermodelle durch, um zu berechnen, wie diese Veränderungen durch bessere Kontrollen rückgängig gemacht werden können, und berät die örtliche Gemeinde hinsichtlich Best Practices für deren Behebung. Als Reaktion auf Modelle, die die Widerstandsfähigkeit des Sees zeigten, d. h. seine Fähigkeit, zu ursprünglicheren Zuständen zurückzukehren, wenn der salzhaltige Abfluss eingedämmt wird, startete die Lake George Association die Road Salt Reduction Initiative.
Die Open-Source-Technologie wurde bereits an anderen Seen im ganzen Land eingesetzt, darunter am Chautauqua Lake im Westen des Bundesstaates New York und am Skaneateles Lake im Finger Lakes District in New York.
Es bestehen erhebliche Herausforderungen bei der Erreichung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen für Wasser und Sanitärversorgung für alle bis 2030. Um diese Ziele zu erreichen, sind alle guten Ideen und die Zusammenarbeit aller Beteiligten erforderlich, unterstützt durch Technologie. Glücklicherweise wird die Erfassung der zugrunde liegenden Daten, die zur Bewertung unserer Fortschritte bei der Erreichung der Nachhaltigkeitsziele erforderlich sind, für Unternehmen und Regierungen zunehmend zu einer Priorität, und die Technologie hat nicht nur bessere Erkenntnisse ermöglicht, sondern auch eine größere Transparenz der Daten. Diese Erkenntnisse und die neue Transparenz haben es Unternehmen, Regierungen und lokalen Gemeinschaften ermöglicht, auf neue Weise zusammenzuarbeiten, indem sie ganzheitlichere Entscheidungen treffen, die ihren gemeinsamen Bedürfnissen entsprechen.
In Melbourne, Australien, beispielsweise behandelt die staatliche Behörde, die die wichtigsten Wasserressourcen der Stadt schützt und verwaltet, Melbourne Water, etwa 90 % der Abwässer in ihren Kläranlagen Eastern und Western. Eine der Hauptkosten von Melbourne Water ist der Energieverbrauch, der für die Aktivitäten der Wasserwirtschaft erforderlich ist. Der Energieverbrauch macht etwa die Hälfte der gesamten CO2-Emissionen des Wassersektors des Bundesstaates aus. In Anbetracht des Zusammenhangs zwischen Wasser und Energie nutzt Melbourne Water die IBM Envizi ESG Suite, um sein Portfolio an Transaktionsenergiedaten proaktiv zu verwalten und die Herausforderungen bei der Datenspeicherung und Berichterstattung zu beseitigen, die Verbesserungen der betrieblichen Effizienz und Fortschritte bei der Erreichung der Nachhaltigkeitsziele behindern.
Nun haben die Stakeholder von Melbourne Water direkten Zugriff auf eine einzige Datenquelle für alle Energie- und Emissions-Metriken des Unternehmens. Mithilfe der Reportingtools Envizi und der Nutzung des Werts von Daten zur Unterstützung seiner Nachhaltigkeitsbemühungen konnte sich Melbourne Water auf den Schutz der öffentlichen Wasserversorgung und die Erfüllung der Bedürfnisse seiner Kunden konzentrieren und gleichzeitig die Auswirkungen seines Betriebs auf das Klima verringern.
Obwohl Gemeinden weltweit mit zahlreichen wichtigen Problemen konfrontiert sind, engagiert sich IBM seit mehr als 50 Jahren für den Umweltschutz. Wie im ESG-Bericht 2021 dargelegt, betrachtet IBM Umweltführerschaft als langfristige strategische Notwendigkeit, was sich heute darin zeigt, dass wir weiterhin ehrgeizige Ziele setzen und unsere Technologien einsetzen, um Lösungen für globale Umweltprobleme voranzutreiben. Als Teil seiner 21 Ziele für ökologische Nachhaltigkeit hat sich IBM beispielsweise zum Ziel gesetzt, den Wasserverbrauch an größeren IBM-Standorten in Regionen mit Wasserknappheit von Jahr zu Jahr zu reduzieren.
Anlässlich des diesjährigen Weltwassertags möchten wir diese Beispiele hervorheben, um zu veranschaulichen, wie der Einsatz von Technologie zur Lösung der dringendsten Herausforderungen, wie beispielsweise der globalen Wasserkrise, uns dabei unterstützen kann, bedeutende und nachweisbare Fortschritte bei der Erreichung unserer Nachhaltigkeitsziele zu erzielen.
