Künstliche Intelligenz (KI) ist für Unternehmen zu einem unverzichtbaren Werkzeug geworden, doch der Schlüssel zur Ausschöpfung ihres vollen Potenzials liegt in der Zusammenarbeit. Laut Deloitte glauben 94 % der Unternehmensführer, dass KI für ihren zukünftigen Erfolg entscheidend ist. Viele Unternehmen stehen jedoch immer noch vor Hürden bei der Skalierung von KI. Dazu gehören der Mangel an internem Fachwissen, das Management von KI-Risiken und die Gewährleistung ethischer KI-Praktiken.

Anstatt sich ausschließlich auf interne Lösungen zu verlassen, arbeiten Unternehmen zunehmend mit externen KI-Innovatoren, Cloud-Anbietern und Forschungseinrichtungen zusammen. Durch diese Kooperationen erhalten Unternehmen Zugang zu modernster Technologie und Expertise bei gleichzeitiger Reduzierung von Kosten und Risiken.

Durch Kooperationen mit Cloud-Anbietern, Branchenführern und KI-Innovatoren können Unternehmen skalierbare, ethische und branchenspezifische KI-Lösungen einsetzen. Hier sind 5 Wege, wie strategische Partnerschaften Unternehmen dabei helfen, KI-Lösungen bereitzustellen, Skalierbarkeit zu erreichen und branchenspezifische Herausforderungen anzugehen.