Wie kleine und mittlere Unternehmen Big-Data-Analysen durchführen können

IBM hat ein Mini-Gerät entwickelt, um diese Herausforderungen kleiner und mittlerer Unternehmen zu bewältigen. Möglicherweise sind Sie bereits mit der Netezza-Technologie von IBM vertraut, die in den letzten 20 Jahren kontinuierlich verbessert wurde. Und vielleicht kennen Sie auch die auf Netezza basierende IBM Integrated Analytics System (IAS)-Reihe, die hohe Leistung und eine Datenbankabfrage-Engine kombiniert, die für massiv parallele Verarbeitung, Data Warehousing und Analyse konzipiert ist.

Doch jetzt gibt es eine Mini-Version von IAS, die ein perfekter Ausgangspunkt für das Wachstum von KMU in einer Vielzahl von Branchen ist, darunter Bankwesen, Finanzdienstleistungen, Transport und Schifffahrt. Wie die übrigen Geräte der IAS-Produktreihe eignet sich auch das Mini-Modell hervorragend zur Ausführung einer Reihe von Abfragen – insbesondere von mittleren und komplexen Abfragen – und liefert schnell Ergebnisse. Anstatt auf Erkenntnisse aus schlecht funktionierenden Systemen zu warten, können KMUs den in IAS mini integrierten Spark nutzen und auf neue Informationen reagieren, wenn die Chancen auf eine Wirkung am größten sind.

Die Einfachheit und die minimalen Verwaltungsanforderungen des IAS mini eignen sich auch gut für KMUs, die ein Analytics Data Warehouse (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) benötigen und kein großes Team für die Verwaltung ihrer IT-Umgebung haben. Die Lösung integriert ein Datenbankmanagementsystem, einen Server, Speicher und erweiterte Analysefunktionen in einem einzigen System. Außerdem ist die Software voroptimiert und erfordert nur minimale laufende Wartung, so dass kleine und mittelständische Unternehmen sofort mit der Nutzung der voll optimierten Funktionen beginnen können und nicht übermäßig mit zukünftigen Updates belastet werden. Und IAS mini verwendet keine Indizes, was die Konfiguration und Implementierung im Vergleich zu den meisten herkömmlichen Data Warehouse weiter vereinfacht.

Kleine und mittelständische Unternehmen, die Platz sparen wollen, werden sich freuen, dass IAS mini in einem Rack montiert werden kann. Wenn Sie Workloads in die Cloud verlagern möchten, beachten Sie, dass das Gerät aufgrund der IBM Common SQL Engine (CSE) Cloud-fähig ist. Die CSE umfasst integrierte Datenvirtualisierung, die eine robuste Anwendungskompatibilität und Integration gewährleistet und Ihnen hilft, Ihre Anwendungen in der Cloud oder lokal mit Transaktions-, Warehouse- oder Data-Lake-Repositories zu betreiben. Die CSE kann neben ihren primären Datenübertragungsfunktionen auch Sicherheit, Governance und Management bieten.



IAS mini bietet Geschwindigkeit, Einfachheit und ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis für KMUs, die Big Data in zunehmend wettbewerbsintensiven Branchen zu ihrem Vorteil nutzen möchten. Um mehr zu erfahren und zu sehen, wie ein Gerät in Ihre eigene Architektur passen könnte, vereinbaren Sie ein kostenloses Einzelgespräch mit einem unserer Experten für Data Warehouse-Geräte.