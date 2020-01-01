Das Wetter kann Ihr Unternehmen auf unerwartete Weise beeinflussen, daher ist eine gute Vorbereitung entscheidend. Eine Änderung der Prognose – ob abrupt oder erwartet – könnte zu einem Umsatzrückgang führen.

Wenn beispielsweise die Temperaturen steigen, könnten die Produktverkäufe beeinträchtigt werden, oder Sie könnten mit einer steigenden Nachfrage nach Flaschenwasser, Sonnencreme oder Insektenspray rechnen. Wer die Wettervorhersage im Voraus plant, ist besser aufgestellt, um die Regale mit den richtigen Produkten gefüllt zu halten, gegebenenfalls die Preise zu senken und die Kunden zu informieren.

So gut Sie auch auf das Quartal vorbereitet sein mögen, nicht alles wird nach Plan verlaufen. Eine ungewöhnlich heiße oder kalte Wettervorhersage könnte Ihre bereits bestehenden Pläne durchkreuzen.

Es ist außerdem wichtig, die Auswirkungen des Wetters auf den Versandprozess zu beachten. Regen, Schneeregen oder Schnee können zu Verzögerungen in der Lieferzeit führen, also seien Sie vorsichtig.