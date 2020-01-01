Veränderliche Jahreszeiten können den Einzelhandel erheblich beeinflussen. Wenn die Temperaturen steigen oder fallen, ändern die Verbraucher ihr Kaufverhalten, und es ist unerlässlich, Ihr Unternehmen auf alles vorzubereiten, was kommen mag. Eine der besten Möglichkeiten hierfür ist, die saisonale Prognose zu verstehen und wie sie sich auf Ihren Einzelhandel auswirken kann.
Sobald Sie ein gutes Verständnis der Seasonal Forecasts haben, können Sie lernen, sie zu Ihrem Vorteil zu nutzen. Im Folgenden werfen wir einen genaueren Blick darauf, wie das Wetter die Einzelhandelsbranche beeinflusst und wie der Einsatz saisonaler Wettervorhersagen die Risiken minimieren und gleichzeitig den Umsatz steigern kann.
Das Wetter kann Ihr Unternehmen auf unerwartete Weise beeinflussen, daher ist eine gute Vorbereitung entscheidend. Eine Änderung der Prognose – ob abrupt oder erwartet – könnte zu einem Umsatzrückgang führen.
Wenn beispielsweise die Temperaturen steigen, könnten die Produktverkäufe beeinträchtigt werden, oder Sie könnten mit einer steigenden Nachfrage nach Flaschenwasser, Sonnencreme oder Insektenspray rechnen. Wer die Wettervorhersage im Voraus plant, ist besser aufgestellt, um die Regale mit den richtigen Produkten gefüllt zu halten, gegebenenfalls die Preise zu senken und die Kunden zu informieren.
So gut Sie auch auf das Quartal vorbereitet sein mögen, nicht alles wird nach Plan verlaufen. Eine ungewöhnlich heiße oder kalte Wettervorhersage könnte Ihre bereits bestehenden Pläne durchkreuzen.
Es ist außerdem wichtig, die Auswirkungen des Wetters auf den Versandprozess zu beachten. Regen, Schneeregen oder Schnee können zu Verzögerungen in der Lieferzeit führen, also seien Sie vorsichtig.
Wenn Sie die Wetterdaten im Voraus in der Hand haben, können Sie die Risiken, die das Wetter für Ihr Unternehmen birgt, minimieren.
Wer die Wettervorhersage kennt und weiß, wie er sich darauf vorbereiten kann, kann häufige Probleme wie die folgenden vermeiden:
In der Einzelhandelsbranche ist die Zufriedenheit der Kunden von größter Bedeutung. Negative Customer Experiences schaden dem Image der Marke, daher sollte es oberste Priorität haben, dies zu verhindern. Sich um eine positive und zufriedenstellende Customer Experience zu bemühen, wird nicht nur Ihr Geschäft verbessern, sondern auch dafür sorgen, dass die Kunden immer wieder gerne zu Ihnen kommen.
Die Einbeziehung von Wetterdaten zur Erstellung eines Plans für mögliche Hindernisse im Prozess ist eine hervorragende Möglichkeit, die Kundenzufriedenheit zu steigern. Die Minimierung von wetterbedingten Risiken stellt aufgrund der vielen unbekannten Variablen, mit denen man konfrontiert werden kann, stets eine Herausforderung dar. Umso wichtiger ist es, für jedes mögliche Szenario einen Plan zu haben.
Die Arbeit mit einer wöchentlichen Wettervorhersage ist nicht optimal, aber es gibt fortgeschrittenere Optionen, die Sie in Betracht ziehen können. Nehmen wir zum Beispiel Seasonal Forcasting. Die Nutzung saisonaler Prognosen kann Ihnen Erkenntnisse geben, wie Sie sich auf die nächsten Wochen oder Monate vorbereiten können.
Seasonal and Subseasonal Forecasts (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) von The Weather Company können Ihnen helfen, Marktverschiebungen zu planen, die Ihre Rentabilität in den 3-5-Wochen-, 1-4-Monats- und 5-7-Monatsperioden beeinflussen könnten. Dieses Wissen kann Ihnen helfen, den Umsatz zu steigern, anstatt zuzusehen, wie er sinkt.
Die saisonale Vorhersagelösung kann Prognosen basierend auf dem erwarteten Wetter der nächsten drei Monate abgeben, während die subsaisonale Vorhersagelösung wöchentlich aktualisiert werden kann. Beide Lösungen können im Einzelhandel eingesetzt werden.
Durch die Prüfung und das Verständnis der seasonal forecast erhalten Sie die Möglichkeit, Produkte in die Regale zu stellen, die gemäß der seasonal forecast relevant sind. Das bedeutet auch, dass Sie Produkte aus den Regalen nehmen oder die Preise senken könnten, um Ihren alten Bestand loszuwerden.
Das Wetter kann sich negativ auf Ihre Verkäufe auswirken, wenn Sie der Natur ihren Lauf lassen. Wenn Sie jedoch die Risiken vorhersagen können, können Sie auf ein positives Ergebnis zählen. Wer sich auf die Wettervorhersage konzentriert, verschafft sich einen Wettbewerbsvorteil und steigert den Umsatz – unabhängig von der Jahreszeit.
Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie saisonale und subsaisonale Prognosen Ihrem Einzelhandel Vorteil, Nutzen bringen können, kontaktieren Sie uns (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) noch heute.
