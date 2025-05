So nutzen moderne Unternehmen IoT Daten für Innovationen

Nur wenige moderne Technologien haben die kollektive Aufmerksamkeit so stark geweckt wie die jüngste Entwicklung des Internets der Dinge (IoT). Der 1999 vom Innovator Kevin Ashton erfundene Begriff beschreibt eine riesige, vernetzte Welt von Objekten, die über das Internet Informationen teilen und es vernetzten Geräten ermöglichen, Aufgaben autonom auszuführen.1

Dank der Verbreitung der 5G-Technologie sind IoT-Geräte heute überall zu finden. Von Fahrzeugen und Haushaltsgeräten bis hin zu Drohnen, Satelliten und sogar ganzen Produktionsanlagen erfassen eingebettete Sensoren Daten und tauschen diese über blitzschnelle Netzwerke aus, sodass modernste Technologien wie künstliche Intelligenz (KI) und Cloud Computing florieren. Laut Forbes hat sich die Zahl der IoT-Geräte in den letzten Jahren mehr als verdoppelt, von 10,3 Milliarden im Jahr 2018 auf 25 Milliarden im Jahr 2025.2

Die Leistung vieler IoT-Anwendungen wird jedoch durch eine unvorstellbare Vielzahl an Big Data untermauert, die Unternehmen erfassen und sicher speichern müssen, damit die Anwendungen funktionieren. Von vollautomatischen Einrichtungen bis hin zu intelligenten Städten und Energienetzen generieren IoT-Geräte so viele Daten, dass Unternehmen kaum noch wissen, was sie damit anfangen sollen.

Hier kommt Edge Computing ins Spiel, eine Technologie, die Unternehmen mehr Flexibilität bei der Verarbeitung von Daten bietet, die von IoT-Geräten generiert werden. Edge Computing ist ein verteiltes Computing-Framework, das es ermöglicht, Daten näher an ihrer Quelle zu verarbeiten – am „Edge“ der schnellen Netzwerke, über die sie laufen. Dadurch werden Latenz- und Bandbreitenprobleme reduziert, die häufig auftreten, wenn IoT-Daten in zentralisierten Rechenzentren verarbeitet werden.