Wie Cyberangriffe auf Lebensmittelgeschäfte die Lebensmittelsicherheit gefährden könnten

Die Bedeutung der Cybersicherheit in der Lebensmittelversorgungskette nimmt mit der zunehmenden Digitalisierung der Agrar- und Lebensmittelindustrie stetig zu. Durch den verstärkten Einsatz von Smart Farming kann ein Cyberangriff inzwischen sogar den Anbau und die Ernte beeinträchtigen. Neben den Produktions- und Vertriebsprozessen kann ein Cyberangriff auch die Lebensmittelsicherheit gefährden. Beispielsweise könnte er die Technologie zur Temperaturüberwachung von Lebensmitteln während der Produktion stören und so Verunreinigungen hervorrufen.

Cybersicherheit ist in dieser Branche besonders wichtig, denn ein Problem in einem Segment kann schnell weltweite Folgen haben. Aufgrund des komplexen Prozesses, der die Lebensmittelversorgung vom Bauernhof bis zum Verbraucher ermöglicht, kann eine einzige Schwachstelle in einem kleinen Unternehmen erhebliche Auswirkungen auf die Lebensmittellieferkette haben. Außerdem sind viele Agrar- und Lebensmittelunternehmen in hohem Maße von Drittanbietern abhängig.

„Eine der Herausforderungen bei Ransomware-Angriffen besteht darin, dass sie nicht nur das direkt betroffene Unternehmen beeinträchtigen können, sondern auch Auswirkungen auf dessen Zulieferer oder Partner haben. Angesichts der eng vernetzten und integrierten Struktur der Lebensmittel- und Agrarbranche kann eine Störung in einem Unternehmen leicht eine Kettenreaktion auslösen, heißt es im Farm to Table Ransomware Report von Food Ag ISAC.

So beauftragen beispielsweise viele Supermarktketten externe Dienstleister mit dem Transport von Produkten aus den Lagern in die Filialen. Ein Cyberangriff auf das Transportunternehmen kann kritische Systeme lahmlegen, was bedeutet, dass Lebensmittel nicht wie geplant ankommen und die Regale leer bleiben.

„Angriffe auf Lieferanten, Händler oder Logistikdienstleister können zu Verzögerungen bei der Produktlieferung, Engpässen oder dem Auftauchen von gefälschten Produkten führen.“ Störungen in der Lieferkette können weitreichende Folgen haben – sie beeinträchtigen nicht nur die Rentabilität von Unternehmen, sondern wirken sich auch auf die Verfügbarkeit von Lebensmitteln aus und treiben die Verbraucherpreise in die Höhe“, berichtet das Magazin Food Safety.

Laut Forbes erklärte FBI Special Agent Gene Kowel auf dem FBI-Symposium zu Bedrohungen in der Landwirtschaft im August in Nebraska: „Das Cyberrisiko und die Bedrohung der nationalen Sicherheit für landwirtschaftliche Betriebe, Viehzüchter und Lebensmittelverarbeitungsunternehmen wachsen exponentiell.“ Die Bedrohungen entwickeln sich weiter und werden immer komplexer und schwerwiegender.“ Er stellte außerdem fest, dass die vier Hauptbedrohungen für den Agrarsektor Ransomware-Angriffe, ausländische Malware, Diebstahl von Daten und geistigem Eigentum sowie Bioterrorismus sind, der die Lebensmittelproduktion und die Wasserversorgung beeinträchtigt. Darüber hinaus warnte er davor, dass ausländische Akteure aktiv versuchen, die US-amerikanische Landwirtschaft zu destabilisieren.