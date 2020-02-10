Blockchain war für viele Branchen, denen Rechenschaftspflicht fehlte, ein Segen. Im Zentrum dieser Technologie steht die Fähigkeit, eine vertrauenslose Umgebung zu schaffen, die unveränderliche Transaktionen zwischen zwei Fremden über das Internet ermöglicht.

Blockchain bietet im Wesentlichen ein dezentrales, transparentes Hauptbuch, das kryptografisch auf verschiedenen Knoten weltweit gespeichert wird. Keine einzelne Entität kontrolliert das Netzwerk, keine einzige Datenbank, die angegriffen oder gehackt werden könnte, und es gibt keine Möglichkeit, einmal getätigte Transaktionen rückgängig zu machen. Die niedrigen Transaktionskosten erleichtern die Übertragung von Geld oder anderen tokenisierten Assets weltweit. Diese Transaktionen werden durch keinen Zwischenhändler abgewickelt und daher finden die Transaktionen nahezu in Echtzeit statt.

Die Blockchain löst einige der größten Probleme in der heutigen Spielebranche. Schauen wir uns einige der Probleme an und wie Blockchain sie lösen kann:

Überprüfbarkeit und Transparenz

Eine der Entwicklungen in modernen Spielen ist der Einsatz von Assets zur Erfüllung von Missionen. Man braucht Waffen, Requisiten, Umgebungen, Autos, Flugzeuge, Charaktere und Kunst. Moderne Spiele sind auf diese Assets angewiesen, die knapp vorhanden sind und mit echtem Geld als Ingame-Kauf gekauft oder im Verlauf des Spiels erworben werden können.

Spiele müssen neutral sein, damit ein Spieler hart arbeiten oder sein Geld ausgeben kann, um diese Assets zu erwerben. Derzeit gibt es jedoch keine Rechenschaftspflicht oder Transparenz. Da es sich bei diesen Assets um virtuelle Assets handelt, könnten Spieleentwickler einfach eine unbegrenzte Menge davon produzieren oder den Markt manipulieren, indem sie sie bestimmten Spielern zur Verfügung stellen. Es muss Transparenz und Überprüfbarkeit geben.

Blockchain ermöglicht die Tokenisierung dieser Assets und die Schaffung dezentraler Märkte für Spielassets. Da das Hauptbuch für jedermann einsehbar und überprüfbar ist, erhöht dies den Vertrauensfaktor. Außerdem können Spieler die dezentralen Märkte besuchen, um virtuelle Assets zu einem fairen Preis auf der Grundlage eines offenen Orderbuchs zu kaufen.

Nachweisbare Knappheit

Eine der Eigenschaften, die diese Assets wertvoll machen, ist ihre Verknappung. Mit der aktuellen Konfiguration ist es für einen Spieler jedoch unmöglich zu wissen, wie selten eine bestimmte Kevlar-Panzerplatte ist. Wenn diese Assets auf einer Blockchain ausgegeben werden, können die Spieler die Gesamtmenge im Block Ledger leicht überprüfen. Dies erhöht das Vertrauen und damit den Wert der Plattform selbst.

Sicherheit

Gaming-Plattformen werden auf zentralisierten Servern gehostet und Transaktionen erfolgen oft auf Mobiltelefonen oder Desktops, ohne ausreichende Sicherheitsmaßnahmen. Außerdem besteht die Gefahr, dass Assets auf Spielkonten gestohlen werden. Sie sind nicht so sicher wie unsere Bankkonten, so wertvoll ein Spielkonto auch sein mag.

Die Blockchain gilt als die sicherste Methode zum Speichern von Wert. Sie ist so konzipiert, dass sie nicht gehackt werden kann. Die Speicherung digitaler Spielgegenstände auf einer Blockchain würde die Sicherheit für einen Spieler erhöhen, der hart dafür gearbeitet hat, diese zu sammeln.

Sammlerstücke

Blockchains können auch Wert in Form von Non-Fungible Tokens speichern (Link befindet sich außerhalb ibm.com) oder NFTs. Dies sind Tokens, die einen einzigartigen Wert repräsentieren. Spiele enthalten einzigartige und sammelbare Assets. Diese Assets sind äußerst wertvoll. NFTs könnten verwendet werden, um diese Gegenstände zu repräsentieren und sie leicht in einer Wallet zu speichern, kostengünstiger zu verkaufen und auf einem offenen Markt zu handeln.

Austausch digitaler Assets

Derzeit werden Digital Assets innerhalb des Spiels oder auf Börsen wie Wax, OpenSea und RareBits gehandelt. Diese Transaktionen könnten auf einer dezentralen Börse in tokenisierter Form transparenter gestaltet werden. Die Bezahlung solcher Transaktionen birgt stets Risiken wie die Gefahr, Betrügern zum Opfer zu fallen oder gefälschte Assets zu erwerben. Der dezentrale Austausch auf Blockchain löst dieses Problem.

Zeit und Kosten einer Transaktion

Gaming ist eine globale Welt. Spieler aus verschiedenen Ländern spielen regelmäßig Spiele wie Counter-Strike miteinander. Wie würden sie ihr Asset übertragen, ohne Tage für die Zahlungsabwicklung zu brauchen und die rechtlichen Hürden zu überwinden?

Die Blockchain ermöglicht sofortige Zahlungen weltweit. Das bedeutet, dass es keine Einschränkungen gibt.