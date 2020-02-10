Die Gaming-Branche hat sich seit ihren bescheidenen Anfängen stark entwickelt. Diejenigen von uns, die alt genug sind, um sich an das Spielen von Super Mario auf einer 16-Bit-Konsole zu erinnern, wissen, wie sich diese einfache Branche inzwischen zu einem Lager von emotionsgeladenen, fesselnden Virtual-Reality-Spielen entwickelt hat, die Präzision und Planung belohnen.
Spiele wie PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) sind massiv multiplayer Online-Spiele (MMOs), bei denen die Charaktere der Spieler an ihre eigene Persönlichkeit angepasst werden und daher in einer fairen Welt leben müssen. Jegliche Ungerechtigkeit gegenüber dem Charakter wirkt sich auf den Spieler selbst aus. Charaktere können nicht wie Mario sterben, sie jagen nicht einem fernen Ziel hinterher wie eine Prinzessin in einem Schloss. Diese Spiele haben hohe emotionale Einsätze und sind den realen Dynamiken sehr nahe.
Die meisten dieser Spiele werden online gestreamt (Link befindet sich außerhalb ibm.com) und Spieler nutzen virtuelle Assets wie reale Ressourcen, um bestimmte Ziele zu erreichen und ihre Überlegenheit zu etablieren. Gaming entwickelt sich schnell zu einem Weltsport. Diese Branche hatte im Jahr 2019 ein Volumen von 138 Mrd. USD (Link befindet sich außerhalb von ibm.com).
Mit dem Wachstum der Branche sind neue Probleme aufgetaucht. Diese Probleme gab es vor einem Jahrzehnt nicht, da die Spiele nicht annähernd dem wirklichen Leben entsprachen (Link befindet sich außerhalb von ibm.com). Angesichts der Virtual-Reality-Headsets (VR) und der 5G-Datenstreaming-Funktionen müssen diese Probleme angegangen werden, bevor sie das Wachstum dieser riesigen Branche behindern.
Die meisten dieser Hürden sind auf mangelnde Transparenz und fehlendes Vertrauen zwischen Spieleentwicklern und Spielern zurückzuführen. Die Spiele beinhalten oft eine integrierte Wirtschaft. Diese Wirtschaft wird vollständig von den Entwicklern kontrolliert. Nutzer wünschen sich auch Fairness und Transparenz bei Transaktionen und dem Eigentum von Assets.
Blockchain war für viele Branchen, denen Rechenschaftspflicht fehlte, ein Segen. Im Zentrum dieser Technologie steht die Fähigkeit, eine vertrauenslose Umgebung zu schaffen, die unveränderliche Transaktionen zwischen zwei Fremden über das Internet ermöglicht.
Blockchain bietet im Wesentlichen ein dezentrales, transparentes Hauptbuch, das kryptografisch auf verschiedenen Knoten weltweit gespeichert wird. Keine einzelne Entität kontrolliert das Netzwerk, keine einzige Datenbank, die angegriffen oder gehackt werden könnte, und es gibt keine Möglichkeit, einmal getätigte Transaktionen rückgängig zu machen. Die niedrigen Transaktionskosten erleichtern die Übertragung von Geld oder anderen tokenisierten Assets weltweit. Diese Transaktionen werden durch keinen Zwischenhändler abgewickelt und daher finden die Transaktionen nahezu in Echtzeit statt.
Die Blockchain löst einige der größten Probleme in der heutigen Spielebranche. Schauen wir uns einige der Probleme an und wie Blockchain sie lösen kann:
Eine der Entwicklungen in modernen Spielen ist der Einsatz von Assets zur Erfüllung von Missionen. Man braucht Waffen, Requisiten, Umgebungen, Autos, Flugzeuge, Charaktere und Kunst. Moderne Spiele sind auf diese Assets angewiesen, die knapp vorhanden sind und mit echtem Geld als Ingame-Kauf gekauft oder im Verlauf des Spiels erworben werden können.
Spiele müssen neutral sein, damit ein Spieler hart arbeiten oder sein Geld ausgeben kann, um diese Assets zu erwerben. Derzeit gibt es jedoch keine Rechenschaftspflicht oder Transparenz. Da es sich bei diesen Assets um virtuelle Assets handelt, könnten Spieleentwickler einfach eine unbegrenzte Menge davon produzieren oder den Markt manipulieren, indem sie sie bestimmten Spielern zur Verfügung stellen. Es muss Transparenz und Überprüfbarkeit geben.
Blockchain ermöglicht die Tokenisierung dieser Assets und die Schaffung dezentraler Märkte für Spielassets. Da das Hauptbuch für jedermann einsehbar und überprüfbar ist, erhöht dies den Vertrauensfaktor. Außerdem können Spieler die dezentralen Märkte besuchen, um virtuelle Assets zu einem fairen Preis auf der Grundlage eines offenen Orderbuchs zu kaufen.
Eine der Eigenschaften, die diese Assets wertvoll machen, ist ihre Verknappung. Mit der aktuellen Konfiguration ist es für einen Spieler jedoch unmöglich zu wissen, wie selten eine bestimmte Kevlar-Panzerplatte ist. Wenn diese Assets auf einer Blockchain ausgegeben werden, können die Spieler die Gesamtmenge im Block Ledger leicht überprüfen. Dies erhöht das Vertrauen und damit den Wert der Plattform selbst.
Gaming-Plattformen werden auf zentralisierten Servern gehostet und Transaktionen erfolgen oft auf Mobiltelefonen oder Desktops, ohne ausreichende Sicherheitsmaßnahmen. Außerdem besteht die Gefahr, dass Assets auf Spielkonten gestohlen werden. Sie sind nicht so sicher wie unsere Bankkonten, so wertvoll ein Spielkonto auch sein mag.
Die Blockchain gilt als die sicherste Methode zum Speichern von Wert. Sie ist so konzipiert, dass sie nicht gehackt werden kann. Die Speicherung digitaler Spielgegenstände auf einer Blockchain würde die Sicherheit für einen Spieler erhöhen, der hart dafür gearbeitet hat, diese zu sammeln.
Blockchains können auch Wert in Form von Non-Fungible Tokens speichern (Link befindet sich außerhalb ibm.com) oder NFTs. Dies sind Tokens, die einen einzigartigen Wert repräsentieren. Spiele enthalten einzigartige und sammelbare Assets. Diese Assets sind äußerst wertvoll. NFTs könnten verwendet werden, um diese Gegenstände zu repräsentieren und sie leicht in einer Wallet zu speichern, kostengünstiger zu verkaufen und auf einem offenen Markt zu handeln.
Derzeit werden Digital Assets innerhalb des Spiels oder auf Börsen wie Wax, OpenSea und RareBits gehandelt. Diese Transaktionen könnten auf einer dezentralen Börse in tokenisierter Form transparenter gestaltet werden. Die Bezahlung solcher Transaktionen birgt stets Risiken wie die Gefahr, Betrügern zum Opfer zu fallen oder gefälschte Assets zu erwerben. Der dezentrale Austausch auf Blockchain löst dieses Problem.
Gaming ist eine globale Welt. Spieler aus verschiedenen Ländern spielen regelmäßig Spiele wie Counter-Strike miteinander. Wie würden sie ihr Asset übertragen, ohne Tage für die Zahlungsabwicklung zu brauchen und die rechtlichen Hürden zu überwinden?
Die Blockchain ermöglicht sofortige Zahlungen weltweit. Das bedeutet, dass es keine Einschränkungen gibt.
Die Schnittmenge von Blockchain und Gaming ist eine interessante Welt, in der lebensechte Realität in einer virtuellen Welt möglich ist. Mit den Fortschritten im Bereich der VR wird diese Erfahrung wahrscheinlich noch stärker mit unserer realen Welt verschmelzen, als wir es uns derzeit vorstellen können.
Wir erleben eine Revolution in den Bereichen Gaming und Blockchain. Zusammen schaffen sie ein Ökosystem, das nahtlos funktioniert und die Blockchain zum unsichtbaren Akteur im Hintergrund macht.
Von Zeit zu Zeit laden wir Branchenexperten, akademische Experten und Partner dazu ein, ihre Meinungen und Erkenntnisse zu aktuellen Trends in der Blockchain im Blockchain Pulse Blog zu teilen. Die Meinungen in diesen Blogbeiträgen sind zwar ihre eigenen und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von IBM wider, doch dieser Blog ist bestrebt, alle Standpunkte in die Konversation einzubeziehen.