So verleiht KI-gestützte Automatisierung den Menschen übermenschliche Fähigkeiten

A: Schauen wir uns das Gesundheitswesen an. Ich habe einen neuen Podcast, The Art of Automation, und ich habe gerade den Leiter des Memorial Sloan Kettering Cancer Center interviewt. Wir haben darüber gesprochen, wie viel Zeit Ärzte und Pflegepersonal mit Büroarbeiten verbringen, anstatt wichtige Dinge wie die Erstellung von Diagnosen zu erledigen. Moderne KI kann nicht nur ihre Büroaufgaben erledigen, sondern auch ihre diagnostischen Fähigkeiten erheblich verbessern, indem sie beispielsweise dabei hilft, festzustellen, ob ein verschwommener Fleck auf einem Scan Krebs ist oder nicht. Diese Kombination ist extrem wirkungsvoll. Sie verleiht ihnen buchstäblich übermenschliche Fähigkeiten.

Dasselbe gilt für die Informationstechnologie. IT-Manager möchten weniger Zeit mit geringfügigen Problemen verbringen und kritische Situationen schneller lösen. Sie wollen auch die Auswirkungen einer Änderung vorhersagen, bevor sie vorgenommen wird, um nachgelagerte Probleme zu vermeiden. Die KI kann ihnen helfen, all diese Ziele zu erreichen.

Wenn ich also von Übermenschlichem spreche, dann ist das eine Folge dieser zwei Tanzschritte, bei denen es darum geht, effizienter zu werden - indem Sie KI alltägliche Aufgaben erledigen lassen, um Ihre Mitarbeiter freizugeben, und sie dann mit KI befähigen, außergewöhnliche neue Funktionen zu erlangen.

Seit 2020 wissen Unternehmen, dass sie den ersten Schritt machen müssen. Die Pandemie hat das Bedürfnis nach Effizienz stark beschleunigt. Aber dort aufzuhören bedeutet, eine großartige Gelegenheit zu verpassen. Wenn Sie dann noch einen zweiten Schritt gehen und Ihren befreiten Mitarbeitern die Effizienz der KI an die Hand geben, um viel höherwertige Aufgaben zu erledigen, erhalten Sie einen Mehrwert aus der Automatisierung, der um ein Vielfaches höher ist.