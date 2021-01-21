So verleiht KI-gestützte Automatisierung den Menschen übermenschliche Fähigkeiten

Jerry Cuomo ist IBM Fellow und CTO für Automatisierung bei IBM. Er ist für seinen produktiven Beitrag zum Softwaregeschäft von IBM bekannt und produziert Produkte und Technologien, die die Art und Weise, wie die Branche den Handel über das Internet abwickelt, tiefgreifend beeinflusst haben. Jerry hält über 100 US-Patente in Bereichen wie Hybrid Cloud, Blockchain, Transaktionsverarbeitung und künstlicher Intelligenz. Jerry ist derzeit Host von „The Art of Automation“, einem Podcast, der sich mit der Anwendung von KI und Automatisierung in Unternehmen beschäftigt.
A: Die Nutzung von Technologien, um das Leben der Menschen zu verbessern. Es ist wichtig, der Gesellschaft etwas zurückgeben zu können. Technologie um der Technologie willen wird ehrlich gesagt langweilig. Es reizt mich, tatsächlich den Alltag von jemandem verändern zu können, bei der Arbeit und zu Hause.
A: Die Automatisierung durch künstliche Intelligenz verändert unser Arbeitsleben, indem sie den Menschen zunehmend die Möglichkeit gibt, ihr Talent und ihre Anstrengungen für hochwertige Arbeit einzusetzen. Unternehmen verbringen jedes Jahr immer noch Milliarden von Stunden mit banalen, sich wiederholenden Aufgaben. Die KI kann ihnen diese Last abnehmen, so dass sich die Mitarbeiter auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren können. Wir sagen dazu, sich Zeit für Brillanz zu nehmen. Wir können KI nutzen, um Menschen in Supermenschen zu verwandeln.
A: Schauen wir uns das Gesundheitswesen an. Ich habe einen neuen Podcast, The Art of Automation, und ich habe gerade den Leiter des Memorial Sloan Kettering Cancer Center interviewt. Wir haben darüber gesprochen, wie viel Zeit Ärzte und Pflegepersonal mit Büroarbeiten verbringen, anstatt wichtige Dinge wie die Erstellung von Diagnosen zu erledigen. Moderne KI kann nicht nur ihre Büroaufgaben erledigen, sondern auch ihre diagnostischen Fähigkeiten erheblich verbessern, indem sie beispielsweise dabei hilft, festzustellen, ob ein verschwommener Fleck auf einem Scan Krebs ist oder nicht. Diese Kombination ist extrem wirkungsvoll. Sie verleiht ihnen buchstäblich übermenschliche Fähigkeiten.
Dasselbe gilt für die Informationstechnologie. IT-Manager möchten weniger Zeit mit geringfügigen Problemen verbringen und kritische Situationen schneller lösen. Sie wollen auch die Auswirkungen einer Änderung vorhersagen, bevor sie vorgenommen wird, um nachgelagerte Probleme zu vermeiden. Die KI kann ihnen helfen, all diese Ziele zu erreichen.
Wenn ich also von Übermenschlichem spreche, dann ist das eine Folge dieser zwei Tanzschritte, bei denen es darum geht, effizienter zu werden - indem Sie KI alltägliche Aufgaben erledigen lassen, um Ihre Mitarbeiter freizugeben, und sie dann mit KI befähigen, außergewöhnliche neue Funktionen zu erlangen.
Seit 2020 wissen Unternehmen, dass sie den ersten Schritt machen müssen. Die Pandemie hat das Bedürfnis nach Effizienz stark beschleunigt. Aber dort aufzuhören bedeutet, eine großartige Gelegenheit zu verpassen. Wenn Sie dann noch einen zweiten Schritt gehen und Ihren befreiten Mitarbeitern die Effizienz der KI an die Hand geben, um viel höherwertige Aufgaben zu erledigen, erhalten Sie einen Mehrwert aus der Automatisierung, der um ein Vielfaches höher ist.
A: Ja. Sowohl auf der IT-Seite als auch auf der Geschäftsseite besteht der größte Irrglaube darin, dass KI-gestützte Automatisierung nur etwas für Data Scientists sei. Aber das stimmt nicht. Wir sind der Ansicht, dass sie für alle geeignet ist. Die KI macht fortgeschrittene Automatisierung für allgemeine Geschäftsanwender zugänglich.
A: IBM bringt vier Stärken mit, die meiner Meinung nach unverzichtbar sind.
Erstens beschäftigen wir uns mit unstrukturierten Daten. Ohne fortschrittliche KI ist die Automatisierung in der Regel auf strukturierte Prozesse und strukturierte Daten beschränkt. Aber Unternehmen haben eine Menge unstrukturierter Daten, die verrauscht und unübersichtlich sind. Durch den Einsatz von KI und Technologien wie das Einbetten von Neural Networks können wir Muster erkennen, um diese unstrukturierten Daten zu verstehen. IBM hat speziell dafür Patente im Portfolio und ist versiert darin, strukturierte und unstrukturierte Daten zu kombinieren. Das bedeutet, dass wir in Ihrem Unternehmen wesentlich mehr Prozesse automatisieren können als Anbieter, denen diese fortschrittlichen Funktionen fehlen.
Zweitens bieten wir eine einzige Plattform für die Geschäfts- und IT-Automatisierung, während ein Großteil des Marktes diese beiden Bereiche in Silos trennt. Um effektiv zu sein, müssen Sie beides automatisieren. Unsere Plattform nutzt gemeinsam genutztes Watson Machine Learning und ein Framework für die Verarbeitung natürlicher Sprache, das im gesamten Unternehmen mit modernster Hybrid Cloud-Technologie bereitgestellt wird. Kurz gesagt: Dies ermöglicht eine effektive Zusammenarbeit und einen Erkenntnisaustausch zwischen Menschen und Netzwerken, um die Automatisierung kontinuierlich zu verbessern.
Drittens beziehen unsere Systeme Daten aus einem einzigartig breiten und vielfältigen Ökosystem, das Unternehmen befähigt, auf intelligente Automatisierung umzusteigen, die prädiktiv ist und Probleme verhindern kann. Wir rufen Vorfallsaufzeichnungen, historische Änderungsprotokolle und Modelle des maschinellen Lernens aus Quellen wie Red Hat, ServiceNow, PagerDuty, GitHub und vielen anderen ab. Dies verändert das Risikomanagement. Diese proaktive Fähigkeit kann man ohne ein so vielfältiges Datenökosystem nicht erreichen.
Und schließlich werden wir Sie nicht zwingen, die Cloud-Plattform zu wechseln. Viele Unternehmen nutzen fünf oder sechs verschiedene Clouds und möchten nicht wechseln. Wir setzen unsere KI- und Automatisierungstechnologien ganz oder teilweise dort ein, wo unsere Kunden ihre Daten speichern, sei es in der IBM Cloud, der Google Cloud oder bei Amazon. Das ist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal für IBM.
A: Wir helfen Unternehmen regelmäßig dabei, ihre Bearbeitungszeiten um 90 % zu verkürzen. Banco Popular ist ein gutes Beispiel. Sie nutzen IBM Robotic Process Automation, um mehr als 100 manuelle und häufig komplexe Prozesse zu bearbeiten. Aufgaben, die früher 10 Minuten dauerten, werden jetzt in 10 Sekunden erledigt. Und die Mitarbeiter der Bank haben schnell verstanden, dass sie keine Technologieexperten sein müssen, sondern nur die Tools kennenlernen mussten.
A: Nein. Das ist ein weiteres Missverständnis, das auf intelligente Automatisierung nicht zutrifft. Der zweistufige Prozess – der Einsatz von KI, um Mitarbeiter von einfachen Aufgaben zu entlasten und sie für anspruchsvollere Tätigkeiten umzuschulen – ermöglicht es Unternehmen, Mitarbeiter zu halten und gleichzeitig Effektivität und Gewinn zu steigern. Es ist entscheidend, dies den Mitarbeitern während der gesamten Automatisierung klar und offen zu vermitteln.
IBM stellt die menschlichen Auswirkungen der Automatisierung in den Mittelpunkt jeder Strategie. Das Ziel ist stets, den menschlichen Arbeitskräften zu helfen, effektiver zu werden und Zeit für Brillanz zu schaffen – denn sie sind die einzige Quelle der Brillanz. An sich kann die heutige KI gute Ergebnisse liefern. Unsere Erfahrung hat jedoch gezeigt, dass man herausragende Ergebnisse – die Art von Ergebnissen, die man braucht, um sich von seinen Mitbewerbern abzuheben – nur dann erzielt, wenn man sie mit Menschen kombiniert. Ich denke nicht, dass sich das ändern wird.
A: Ja, ich habe mir ausgedacht, in Textnachrichten drei Punkte zu verwenden, um anzuzeigen, dass die Person, mit der man kommuniziert, gerade tippt. Das ist viele Jahre her und ich bekomme immer noch Hassmails deswegen.
